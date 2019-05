Huawei a lansat un model de vârf de gamă al brand-ului de smartphone-uri Honor

Huawei a lansat la Londra noua serie Honor 20, iar telefonul de vârf de gamă este 20 Pro care va costa de la 599 euro în Europa. Honor 20 Pro are ecran de 6,2 inci și rezoluția de 2,340x1,080 pixeli. Telefonul are Android 9 Pie, cântărește 164 de grame, are 8 GB RAM și 256 GB stocare. Bateria este de 4.000 mAh.Unul dintre atuuri ține de cele patru camere. ”Camera quad vârf de gamă are un senzor principal Sony IMX586 de 48 MP cu mod avansat AI Ultra Clarity și mod AIS Super Night, pentru a le permite utilizatorilor să surprindă imagini mai clare. Camera quad include și un obiectiv cu unghi larg de 16 MP, un teleobiectiv de 8 MP și un obiectiv macro de 2 MP, care asigură realizarea unor cadre mai largi și mai apropiate cu Stabilizare optică a imaginii (OIS)”, spune compania.Marca Honor se adresează unei clientele mai tinere, telefoanele au multe componente în comun cu Huawei, sunt create la aceleași centre de cercetare, dar au specificații sub telefoanele fanion ale Huawei și diferă materialele folosite.La noi cele mai ieftine telefoane Honor costă 450 de lei, iar cele mai scumpe, peste 2.600 lei.