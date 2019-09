​REVIEW Samsung Galaxy Note 10 - Cel mai manevrabil telefon mare

Notă de test





Am ales să testăm modelul Note 10 când mai toată lumea se concentrează pe varianta Note 10 Plus dintr-un motiv simplu: oferă foarte mult din experiența unui telefon din seria Note, inclusiv stylus-ul celebru al gamei, dar la un pachet fizic mult mai digerabil și manevrabil pentru mulți dintre utilizatori. În plus, diferența de preț față de modelul „Plus” ar putea să facă din Note 10 varianta către care se vor orienta destul de mulți utilizatori.







Da, există niște diferențe hardware în minus față de varianta „ Plus”, însă din ce am putut găsi noi în perioada de test acestea nu se văd așa de limpede precum apar pe hârtie.







Am testat noul Samsung Galaxy Note 10 timp de șapte zile în București și prin țară în rețeaua 4G Orange, l-am folosit pe post de unic telefon personal și nu l-am menajat din punct de veder al bateriei, cu excepția activării funcției „Dark Mode” care presupune fundaluri închise în multe zone din meniu.







Telefonul a fost pus la dispoziție pentru test de către Samsung, nu a existat nici o recompensare financiară sau de altă natură pentru acest articol și nimeni din partea producătorului nu a văzut spre aprobare conținutul recenziei înainte de publicare.



---









CE NE-A PLĂCUT





+ Design-ul este impecabil și te face practic să tpt scoți telefonul din buzunar și să-l tot admiri. Ecranul mare și frumos care acoperă aproape toată partea din față, marginile rotunjite simetric atât pe față, cât și pe spate. Camera frontală decupată subtil direct în ecran, pe mijloc. Varianta Aura Glow cu multiple culori e atrăgătoare în mod special.







+ Ergonomia - faptul că e un telefon mare (cu ecran mare), dar care e destul de manevrabil chiar și într-o singură mână.







+ Camerele foto - Sunt foarte bune și oferă un pachet destul de cinvingător și versatil - zoom 2x, normal, ultra-wide.







+ Stabilizarea pe video - modul Super-steady care, deși funcționează doar la 1080p@30fps, merge acum pe două unghiuri/camere.







+ Stylus-ul e mai performant ca niciodată - permite și controlul telefonului de la distanță prin diferite gesturi, iar pe partea software scrisul de mână poate fi acum citit automat sau transformat în scris de tipar.





+ Autonomia bateriei - dincolo de cifrele seci pe hârtie, bateria pe Note 10 ne-a lăsat o impresie destul de bună. Ne-a ținut precvent o zi plină, ba chiar cu rezerve la final. Încărcarea wireless rapidă și super-rapidă prin cablu sunt un bonus plăcut.





+ Software capabil, destul de coerent în design și foarte fluid. Timp de o săptămână nu am avut nici o eroare și momentele de agățare au fost minime.









CE NU NE-A PLĂCUT

+ De remarcat câteva „giubușlucuri” tehnice pe care Samsung le-a reușit: difuzorul de ureche nu se vede deloc (o fantă incredibil de subțire între ramă și ecran, în timp boxa e poziționată undeva sub ecran, însă are un culoar intern care „conduce” sunetul spre partea de sus) / camera frontală integrată subtil în ecran printr-un decupaj rotund / senzorii de proximitate și lumină sunt fixați SUB ecran

- Lipsa mufei audio 3,5mm - pentru un telefon care mergea pe ideea de a oferi de toate pentru cei mai pretențioși utilizatori, lipsa tradiționalei mufe audio e un minus. Cu atât mai mult cu cât Samsung nu oferă în pachet și un adaptor audio-USB tip C.







- Dualitatea aplicațiilor - În continuare Samsung insistă să lanseze telefoane cu aplicații dublate la fiecare pas cu cele de la Google: două aplicații de fotogalerie, două browsere de internet, două magazine de aplicații, două aplicații de calendar, două aplicații de email etc. Din acest punct de vedere vorbim de un sistem care poate fi o sursă de confuzie chiar și pentru utilizatorii mai dedicați, darămite pentru cei neinițiați.







- Aplicația foto are mici neajunsuri. Cum ar fi că în continuare te scoate mereu din fereastra de compoziție pentru orice setare mică și de multe ori e nevoie de trei-patru-cinci interacțiuni pentru a schimba ceva. (un lucru care persistă deja de prea multă vreme pe modelele de la Samsung)





- Un minus pe partea de versatilitate video: Pe filmările la 60 de cadre pe secundă cadrul nu poate fi comutat între diferitele camere. Astfel, 1080@60fps sau UHD@60fps merg doar pe camera principală, nu și pe zoom sau ultra-wide.

















ALTE ASPECTE

> Toate butoanele (trei la număr) sunt acum doar pe partea stângă. Astfel, butonul principal de pornire este acum mai la îndemâna stângacilor, iar pentru dreptaci, precum e autorul, noua dispunere presupune o mică perioadă de adaptare.

> Toate butoanele (trei la număr) sunt acum doar pe partea stângă. Astfel, butonul principal de pornire este acum mai la îndemâna stângacilor, iar pentru dreptaci, precum e autorul, noua dispunere presupune o mică perioadă de adaptare.





> Nu mai există buton dedicat pentru Bixby, ci accesarea asistentului virtual se face acum prin apăsarea prelungă a butonului „power” (iar meniul de închidere/restart a fost mutat în cortina de setări rapide și mai poate fi apelat și printr-o combinație buton+volum în jos). Mai mult, Bixby poate fi dezactivat cu totul și utilizatorul poate reveni la meniul de închidere/resetare tradițional prin apăsarea prelungă a butonului.







> Telefonul renunță la senzorul de măsurare puls și nivelul de oxigen din sânge de pe spate.





> Cititorul de amprente este de tip ultrasonic și este amplasat sub ecran, exact la fel ca în cazul modelelor Galaxy S10 lansate la începutul anului. Este rezonabil de rapid și exact, iar avantajul este că poate fi activat chiar și cu ecranul închis - dacă știi unde să pui degetul, dar telefonul nu oferă vreun feedback (vibrații sau de altă natură) când acesta se activează cu succes sau când nu reușește să citească amprenta.







> Modelul Note 10 nu mai vine cu posibilitatea de a pune un card microSD pentru extinderea memoriei, însă vine din varianta de bază cu 256 de GB. Modelul păstrează însă posibilitatea de a pune un al doilea card SIM.







> Căștile din pachet sunt brănduite de AKG și sunt de tipul USB-C (fără a exita un adaptor în cutie USB-C - 3,5 mm). Pentru niște căști de telefon mobil sunt destul de bune.







> Încărcarea rapidă se face cu încărcătorul de 25W din pachet - cam o oră și puțin ca telefonul să ajungă la 100%.







> Telefonul oferă și modul „Live Focus” pe video - în care fundalul este estompat și subiectele din prin plan rămân în focus. A funcționat mai bine decât ne-am fi așteptat, deși nu perfect. Un truc drăguț pe care, însă, mulți îl vor folosi de câteva ori și atât...





> Setarea „Dark mode” care colorează în negru interfața de sistem: meniul de setări, zona de notificări, ecranul „Bixby” cu știri și noutăți din partea stângă, aplicația telefon, mesaje etc. Din păcate acest mod întunecat (care poate economisi și din baterie pe un ecran Amoled) nu este păstrat atunci când utilizatorul instalează teme din magazinul dedicat.







> Camera foto are acum și un „Night Mode” pentru fotografii în lumină slabă și, deși rezultatele sunt departe de ceea ce face Google pe telefoanele sale Pixel, remarcăm că acesta poate fi folosit și pe camera ultawide, ceea ce înseamnă poze mai bune pe lumină slabă chiar și cu camera cu unghi-larg.















HARDWARE & SPECIFICAȚII



Display: 6.3-inci Full HD+ Dynamic AMOLED, 1080 x 2280 (~401ppi), raport 19:9, compatibil HDR10 / 90,9% din suprafața frontală / protejat de Corning Gorilla Glass 6



RAM: 8 GB RAM



Stocare: 256 GB



Procesor: Exynos 9825 Octa (7 nm) / Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.4 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55)



GPU: Mali-G76 MP12



Baterie: 3.500 mAh



Camere foto:



- Principală: 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS

- Telefoto: 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom

- UltraWide: 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm, Super Steady video



Cameră foto frontală: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm, Dual Pixel PDAF



Video: 2160p@60fps (doar pe camera principală) / @30 fps (pe toate trei camerele), 1080p@60fps (doar pe camera principală) / 30@fps (pe toate trei camerele), 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR10+, dual-video



Dimensiuni: 151 x 71.8 x 7.9 mm



Greutate: 168 grame



Sistem de operare: Android 9.0 / One UI



Senzori: Senzor de amprentă ultrasonic sub ecran, Acelerometru, Busolă, Barometru, Giroscop, Proximitate



Conectivitate: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX, USB 3.1 TypeC



Alte caracteristici:



- cititor de amprente ultrasonic sub ecran

- rezistent la apă și praf - IP68

- Dual-SIM

- Always On Display

- Încărcare Wireless în ambele direcții (telefonul poate încărca la rândul său alte dispozitive) - 9W

- Fast battery charging - 25W

- Fast wireless charging - 12W

- Culori: Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Pink, Aura Red

- Difuzoare audio la bază și sus

- Samsung DeX

- Căști AKG USB-C în pachet



Preț: ~4.500 lei (Ex:

FOTO - Cum arată noul Samsung Galaxy Note 10:



---



DESIGN & ERGONOMIE



Note 10 probabil stă cel mai bine la capitolul „Design” - atrage imediat privirea și te face să vrei să-l admiri și să-l manevrezi cât mai des. La cum arată, telefonul este un imens ecran pe partea din față - marginile curbate pe lateral sunt parcă mai subțiri ca niciodată, iar „bărbia” și „fruntea” sunt foarte-foarte subțiri și simetrice.







Din multe puncte de vedere, Note 10 împrumută detalii de design de la seria Galaxy S10 lansată anul acesta, dar păstrează și forma generală mai pătrățoasă specifică liniei Note. Chiar și așa, nu regăsim nicăieri vreun unghi drept, ci muchii rotunjite față spate, un design relativ simetric.







Deși mutate doar pe o singură parte a telefonului, butoanele pot fi ușor ajunse și oferă un feedback foarte bun. Cititorul de amprente ultrasonic de sub ecran oferă o suprafață destul de mare unde utilizatorul să-și înregistreze degetul, însă ne-am fi dorit parcă și aici un feedback din partea sistemului - o vibrație pentru o recunoaștere a amprentei, eventual un alt tip de vibrație când nu este recunoscută amprenta etc. (Notă: De aceeași lipsă de feedback tactil ne-am plâns și când am testat Galaxy S10 Plus în primpvară. Se pare că Samsung nu a rezolvat această problemă nici acum...)





Altfel, Note 10 este incredibil de ușor de folosit chiar și într-o mână, cu toate că discutăm de un telefon cu ecran de 6,3 inci diagonală, o dimensiune socotită odionioară gigantică pentru un telefon (numai anul trecut Note 9 avea o diagonală de 6,4 inci...)











---









DISPLAY



Ecranul de pe Note 10 este un Dynamic Amoled cu o diagonală de 6,3 inci (acoperă circa 90,9% din fața telefonului), într-un format înalt 19:9 și o rezoluție de Full HD 1080 x 2280, ce se traduce într-o densitate a pixelilor de 401ppi. Peste ecran telefonul are o sticlă rezistentă de tipul Gorilla Glass 6.







Deși nu mai dsicutăm de un ecran cu rezoluție foarte mare de tipul WQHD precum în trecut (sau pe modelul Note 10 Plus), display-ul de pe Note 10 este fantastic chiar și la „doar” Full HD. Densitatea de 401ppi oricum face imposibilă reperarea individuală a pixelilor de către ochiul uman.







Altfel, avem de-a face cu un contrast foarte bun, culori vii, iar luminozitate este foarte bună (sporită în condiții de lumină puternică și nivel minim foarte redus - perfect pentru a-l privi în pat, noaptea). Nu de puține ori imaginile pe telefon ni s-au părut că parcă a fi fost lipite direct sub sticla de pe fața telefonului.



Fiind un ecran amoled, negrul e negru, iar de data asta parcă albul e mai bine redat ca niciodată, fără a regăsi prea multe din acele tente verzui-rozalii pe care le găsim deobicei la acest tip de display.













---



SOFTWARE



Pe partea software Samsung nu a făcut prea multe modificări față de generația Galaxy S10/S10 Plus lansată la începutul anului. Note 10 vine cu varianta One UI de interfață peste Android 9 Pie și, per total, este destul de bine închegată, fără să fie copleșitoare în design sau modificări, dar nici prea simplă sau anostă.

În toată perioada noastră de test telefonul nu s-a blocat nici măcar o dată, totul a fost rapid și fluent, fără agățări sau sacadări, fără erori. Aplicațiile se încarcă super-rapid, la fel și camera foto-video.







Am apreciat din nou setarea „Night Mode” care transformă în negru fundalul din marea majoritate a locurilor din meniu și din aplicațiile de sistem - un lucru care ar trebui să se traducă și într-o autonomie mai bună a bateriei.













Ce nu am apreciat, din nou , este dualitatea aplicațiilor pe care Smasung o păstrează și care poate fi confuzantă pentru utilizatorii obișnuiți sau chiar enervantă pentru cei mai dedicați: două magazine de aplicații, două aplicații de galerie foto, două browsere de internet, două calendare, două aplicații de mail, etc...







Samsung pune pe Note 10 și posibilitatea de a naviga telefonul prin intermediul unor gesturi de glisare a degetelor de la bază în sus, dar, din fericire, permite utilizatorului și metoda clasică de interacțiune prin cele trei butoane virtuale la bază.







S-Pen





Stylus-ul „S pen” de pe seria Galaxy Note a fost mereu elementul distinctiv al acestei linii de telefoane și, pentru prima dată, vine într-un telefon mult mai manevrabil din punct de vedere al dimensiunilor. Spen-ul de pe Note 10 e mai capabil ca niciodată: similar ca anul trecut, vine cu propria sa baterie incorporată (care se încarcă automat și foarte rapid când e băgat înapoi în telefon) și poate fi folosit nu doar ca telecomandă de la distanță pentru unele lucruri (să faci poze, prezentări), ci și ca modalitate de interacțiune de la depărtare.







Practic, Samsung permite ca noul S-pen să poată fi folosit mai mult sau mai puțin ca o „baghetă fermecată”, iar utilizatorul prin diferite gesturi să poată interacționa de la distanță: să comute între camerele foto, să schimbe modurile de fotografiere, să umble prin diverse aplciații etc. Unele „scurtături” ar putea fi utile, altele le-am găsit mai degrabă puse acolo doar de dragul de a fi. Oricum, e un plus că există pentru cine chiar vrea să le și folosească.







În plus, anul acesta sistemul poate recunoaște scrisul de mână preluat cu S pen-ul și poate să-l transforme în scris de tipar, iar sistemul știe să caute prin notițele de mână salvate deja.



Dincolo de toate acestea, stylus-ul de pe seria Note este extrem de util atunci când cineva vrea să facă diverse notițe pe poze sau capturi de ecran sau când pur și simplu vrea un control mai precis pe ecranul telefonului (editări de video sau foto, interacțiuni sau un scroll de precizie etc).









Câteva elemente ale stylus-ului, noi și vechi, care îl fac folositor:



> Posibilitatea de a fi folosit pe post de telecomandă, de a declanșa camera foto, de a capta poze, de a controla muzica sau prezentări.

> Posibilitatea de a lua notițe direct pe ecranul închis în momentul cand scoți styus-ul din lăcaș - "Screen off memo". Acum scrisul de mână poate fi transformat în scris de tipar, iar utilizatorul poate căuta practic prin notițele luate și salvate.

> Live Message - Un GIF care se realizează automat cu ce scrii sau desenezi și poate fi usor distribuit pe retele sociale sau chat-uri

> Smart Select - posibilitatea de face screenshot-uri cu doar unele părți ale ecranului selectate cu Spen-ul. Sau de a înregistra în format GIF doar unele elemente de pe ecran.

> Funcții de Traducere, Mărire (Magnify) sau Notițe

> Aplicații la îndemână pentru colorat :)









FOTO



Pe partea foto Samsung a pus pe noul Note 10 (și Note 10 Plus) aproape același set de trei camere foto foarte bune ca pe linia Galaxy S10: camera principală (12 MP, f/1.5-2.4, 27mm, 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS), cea cu zoom optic 2X (12 MP, f/2.1, 52mm, 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS) și camera cu unghi larg (ultra-wide - 16 MP, f/2.2, 12mm, 1.0µm).



Așa cum am spus și în recenzia de la S10 Plus, cele trei camere formează poate cel mai bun pachet de acest gen de pe un telefon mobil (poate modelul P30 Pro de la Huawei să ofere cifre mai bune, cu camera sa cu zoom optic de 5x sau 10x hibrid).



Din punct de vedere al rezultatelor, fotografiile susprinse cu noul Note 10 sunt constant bune și foarte bune. Poate nu discutăm de cea mai bună cameră, dar cu siguranță Note 10 este unul dintre cele mai constante și versatile dispozitive.



În stilul Samsung, fotografiile captate pe modul auto au detaliile mai conturate, uneori mai aspre și saturația culorilor este puțin mai ridicată, dar rezultatele sunt atractive și plăcute la privit. Mereu însă parcă imaginile sunt o ideea supraexpuse, dar nu deranjant de mult (oricum utilizatorul își poate echilibra expunerea direct în aplicația foto chiar și pe modul auto).



Dintre cele trei camere, cea principală este cea mai echilibrată și bună calitativ - în general rezultatele sunt cele mai bune și pot rivaliza cu fotografiile captate de alte vârfuri de gamă. Camera wide e cea mai „jucăușă” și oferă rezultate foarte bune cu un minim de aberații optice, însă pierde pe drum unele detalii, în special pe lumină mai slabă.



Din păcate, camera cu zoom optic de 2x este în continuare cea mai slabă din punct de vedere al detaliilor și culorilor capturate. Măcar dacă am fi avut de-a face cu un zoom optic mai mare - 3x sau chiar și 5X... În plus, în lumină slabă zoom-ul de 2x este făcut cu camera principală prin zoom digital, în locul celui optic cu camera dedicată.



În orice caz, Samsung reușește și acum să-și păstreze titlul de cel mai rapid telefon prin prisma experienței lansare-focalizare-captare, practic șansele să ratezi vreo poză sunt foarte mici. Doar în lumină slabă timpii se mai „dilată” puțin, iar pe timp de seară, pe modul auto, e aproape imposibil să prinzi în clar o persoană sau un obiect în mișcare.



Totuși, cadrele generale fixe și peisajele ies spectaculoase chiar și pe lumină mai slabă sau de stradă. Sigur, telefonul dispune de un mod manual în care utilizatorul are acces la toate setările posibile, inclusiv la opțiunea de modificare manuală a diafragmei unde poate selecta între cele două disponibile: f/1.5 sau f-2.4.



În plus, de data aceasta Samsung a integrat și un „Night Mode” - similar cu ce face Google cu „Night Sight” - și rezultatele obținute sunt destul de bune, dar totuși departe de ce poate obține un Google Pixel. Pe de altă parte, e de remarcat că „Night Mode-ul” de pe Note 10 funcționează și pe camera ultrawide, ceea ce înseamnă cadre largi destul de bune captate noaptea sau în lumină slabă.



În continuare există modul „Live focus”, în care utilizatorul poate fotografia portrete sau obiecte în care fundalul se pierde în „ceață”, obținând acel efect „bokeh” similar aparatelor profesionale, funcționează destul de bine și, în general, delimitează corect fundalul de obiectele din prim plan. Am salutat faptul că acum telefonul nu-ți mai restrânge cadrul așa de agresiv încât să te oblige uneori să te distanțezi ceva mai mult față de subiect.



---



Vorba lungă, sărăcia omului. Lăsăm pozele de mai jos să vorbească de la sine...



---



VIDEO



Note 10 pune mare accent pe video și, de data aceasta, nu doar pe captare, ci și pe editarea conținutului, Samsung integrând pe partea software un editor video destul de rudimentar, dar suficient de util pentru ca unii utilizatori să-și facă propriile colaje și editări simple. În plus, cu ajutorul Spen-ului e chiar ușor și deloc frustrant să editezi un video pe un ecran de telefon.



În ceea ce privește imaginile video captate, Note 10 strălucește pe alocuri, în special în modul „Super Steady” care - împreună cu stabilizarea optică - oferă o stabilizare sotware superioară și scoate la final imagini atât de bune de zici că au fost trase de pe un stabilizator.







Asta e partea bună. Partea mai puțin bună e că modul nu funcționează decât pe modul 1080p și doar la 30 de cadre pe secundă. Totuși, de data asta permite utilizatorului să selecteze în timp real pe filmare două unghiuri diferite (ultra wide și normal).









Există, însă, în continuare o limitare care ne deranjează la modelele Samsung: utilizatorul poate comuta „live” între cele trei camere atunci când filmează 1080p sau 4K/UHD la 30 de cadre pe secunde, dar nu și atunci când filmează la 60 de cadre pe secunde (este folosită doar camera principală...)



Altfel, rezultatele video sunt în general foarte bune, cu detalii bine conturate, cu cadre echilibrate chiar și pe lumină mai puțină, iar focalizarea este rapidă și nu se pierde ușor.



Culorile de pe filmări sunt puțin mai pronunțate, în buna tradiție Samsung, iar sunetul captat este foarte bun și clar.



În plus, Samsung a inserat acum și opțiunea de a „da zoom cu microfonul”, asemănător cu ce făcea



VIDEO - Super Steady - 1080P@30fps







---



AUDIO



Din păcate noua serie Note renunță la mufa audio de 3,5 mm după ani la rândul când practic telefoanele Samsung rămâneau printre puținele vârfuri de gamă ce încă păstrau vechea, dar de nădejde mufă.







Sigur, mare parte din „audio” s-a mutat în zona wireless, însă pentru mulți utilizatori - în special cei „hardcore” pentru care poate seria Note se adresa până mai de curând - conexiunea clasică pe fir era de neînlocuit - de la nevoia de interacțiune cu alte dispozitive precum microfoanele externe, până la conexiunea pe aux cu unele dispozitive auto, spre exemplu.







Și ca să fie și mai anevoioasă treaba, Samsung nu include în pachet și un adaptor audio 3,5mm - USB-C.







Totuși, căștile AKG din pachet pe USB-C sunt chiar bune, iar calitatea audio externă - stereo, pe cele două difuzoare amplasate pe muchiile de sus și jos - este satisfăcătoare: sunetul e destul de puternic, nivelul de volum e ridicat, înaltele nu sunt distorsionate prea tare, iar profunzimea sunetului e decentă.













---



BATERIE



Bateria de pe Note 10 are o capacitate de 3.500 mAh, mult mai mică dacă ar fi să ne raportăm la Note 9 de anul trecut (4.100 mAh) sau la modelul Note 10 Plus de acum (4.300 mAh). Totuși, trebuie să avem în vedere că acum Note 10 vine cu un ecran mult mai mic în termeni de rezoluție - „doar” Full HD. Asta înseamnă că cel mai mare consumator de energie este simțitor mai mic față de restul.



Astfel, putem spune că după o săptămână de test, autonomia lui Note 10 chiar ne-a lăsat o impresie plăcută. Am dus zile mai lejere de 16-18 ore cu 3-4 ore de ecran și circa 10-20% rămase ca rezervă.



În alte zile în care am folosit telefonul mai intensiv am reușit să descărcăm telefonul mai repede decât o zi normală de muncă, însă aici am dat peste un alt avantaj: din cutie telefonul vine cu un încărcător rapid de 25W care reumple bateria în circa o oră, o oră și puțin în funcție de cât de descărcată e. Pe deasupra, telefonul mai e capabil și de încărcare wireless rapidă (12W).