​REVIEW Fitbit Versa 2 - Cum este ceasul la care s-a lucrat și în România și ce ne spune despre prezentul și viitorul smartwatch-urilor

Ceasurile inteligente nu mai sunt la început, ci deja sunt 6-7 ani de când ies pe piață modele de toate tipurile, de la cele mai simple, de sub 50 de euro, până la modelele ”fanion” de peste 500 de euro. Modelele cele mai ieftine nu sunt grozave, au probleme în a se sincroniza cu telefonul, nu rulează multe aplicații și nu afișează mulți indicatori. La polul opus, cele mai scumpe ceasuri fac multe lucruri, dar vin la preț de smartphone ”midrange”.





Foto. Rareș Bașturescu







Dar un astfel de ceas nu doar că ar fi mai scump decât un smartphone foarte bun, ci ar fi extrem de mare și de greu ca să fie purtat pe mână sau, mai mult, să dormi cu el la mână pentru a-ți monitoriza somnul. Orice smartwatch are din start câteva limitări dure legate de mărime.





Versa 1 și Versa 2 (foto - Rareș Bașturescu)







Așa cum s-a dovedit și cu Fitbit Versa 2, un smartwatch nu are cum să înlocuiască smartphone-ul, fiindcă, deși ceasurile inteligente au devenit tot mai bune în ultimii ani, progresul a continuat și la smartphone-uri. Într-o lume în care majoritatea telefoanelor au ecrane de peste 5 inci, display-ul micuț al unui ceas nu se compară cu un telefon și permite doar aplicații mega-simple.

Doi, datele arată că Fitbit Versa ar fi al treilea cel mai bine vândut ceas de pe piața mondială, în spatele a două modele Apple. Ceasul costă 1.000 de lei și este foarte important pentru Fitbit, companie care nu este într-o perioadă prea bună, după ce cifra de afaceri a scăzut în ultimii doi ani și acțiunile s-au prăbușit, mai ales că modelul mai ieftin Versa Lite a avut vânzări sub așteptări.









După 10 zile cu Versa 2 este cât se poate de clar că nu are nicio șansă să înlocuiască un smartphone și ceasul nici nu este gândit pentru asta. Pe de altă parte, notificările funcționează foarte bine și poți, datorită ceasuluiu, să te uiți de mult mai puține ori pe zi la telefon și partea foarte utilă este că la mesajele de pe Facebook Messenger și de pe Whatsapp poți răspunde și cu comenzi vocale (mai multe despre asta puteți citi mai jos).

La partea de design modificările țin de marginile care acum sunt mai rotunjite și marea schimbare este că ceasul nu mai are decât un singur buton (stânga jos) în loc de trei, iar pe dreapta, la mijloc, a fost adăugat microfonul (prima generație Versa nu avea așa ceva). Butonul poate fi folosit pentru a ieși din aplicații, iar dacă este apăsat trei secunde poate declanșa asistentul auto sau poate fi folosit pentru plăți (Fitbit Pay).









Acesta este o altă noutate utilă: ceasului i se pot da comenzi vocale simple la care răspunde asistentul Alexa al Amazon. Am testat cu succes diverse întrebări precum: ”Cine este premierul Italiei?”, ”Cine a câștigat Champions League în 2003”, ”Cine este cel mai rapid cal de curse?”sau ”Ce șanse sunt să plouă la noapte”. Funcționează doar când este sincronizat cu telefonul și multe dintre lucrurile pe care Alexa le poate face în SUA nu sunt disponibile la noi, fiindcă serviciile Amazon nu sunt lansate pe plan local. Este clar că poate face mai puține lucruri decât asistentul Google de pe smartphone și sunt multe întrebări la care spune că nu știe să răspundă (Sorry i dont know that).

Notificările de pe telefon sunt transmise foarte repede către ceas și sunt afișate câteva rânduri dintr-un e-mail, spre exemplu. O problemă ce a apărut a fost că ceasul nu vibra la notificări, deși era setat să vibreze. Am rezolvat-o sincronizând din nou de la zero ceasul cu telefonul prin intermediul aplicația Fitbit, procedură care a durat cam o jumătate de oră, date fiind update-urile ce trebuiau instalate.





Interfața aplicației Fitbit de pe mobil







La ceas funcționează excelent monitorizarea activităților fizice (număr de pași, puls, timpi de alergare, etaje urcate), totul fiind afișat foarte clar pe ceas sau mai detaliat în aplicația de mobil. Foarte utilă este și monitorizarea somnului, de puțin timp Fitbit acordând și o notă pentru calitatea somnului, notă ce ia în considerare ritmul cardiac (din timpul nopții și în repaus), momentele de agitație, trezirile și stagiile somnului. O notă peste 80 înseamnă un somn excelent una sub 60, somn execrabil. Pentru aceste măsurători ceasul trebuie purtat și în timpul somnului.





Cum arată datele despre somn în aplicația de mobil







Trebuie să spunem câteva lucruri despre curea. Modelul testat de noi avea curea de silicon, iar când am strâns cureaua prea tare au rămas urme vizibile pe mână (urme care au dispărut în 20 de minute după ce am slăbit strânsoarea). Ceasul poate produce iritații dacă este purtat extrem de strâns de cei cu piele mai sensibilă, iar cei de la Fitbit spun că trebuie purtat astfel încât să se miște pe mână, nu să fie fix. În plus, se recomandă ca partea ceasului care este în contact cu pielea să fie spălată sub un jet de apă la finalul zilei sau după activități fizice obositoare.





Datele despre somn, afișate pe ceas







Aplicațiile - Multe pe bani, multe prea banale

Și multe dintre sutele de fețe de ceas (clock faces) disponibile sunt pe bani și, dacă nu citești descrierea, poți avea o surpriză care-ți dă frisoane la doar câteva minute după ce ai început să ”butonezi” ceasul: bănuiala că pe Versa 2 este un virus, deși nu este așa, Practic, după ce instalezi fața de ceas prin aplicația din telefon, te trezești cu un cod de cinci cifre pe ecranul ceasului și o adresă web unde trebue să intri de pe PC sau laptop pentru a plăti fața de ceas. La fel se întâmplă și la progrămelele pe bani: fie imediat, fie după 10 minute sau o oră ești trimis la o adresă web.









Tot la aplicații se văd cel mai mult limitările ecranului extrem de mic față de ce suntem obișnuiți pe telefoane. Chiar dacă ecranul OLED este superior celui de la primul Versa, dimensiunea de 1,4 inci se simte când încerci să folosești aplicații precum Maps. Trebuie spus însă că ecranul se vede excelent și dacă îl privești pe soare puternic. Pe ecran pot fi afișate și poze foarte mici (apar de exemplu pozele ce ilustrează articole în mini-aplicația The New York Times.

În topul aplicațiilor ciudate o putem pune în frunte pe cea care îți spune zilnic care este starea de sănătate a celor mai bogați 10 oameni din lume...









Fitbit spune că are 27 de milioane de useri activi, dar numai o parte dintre aceștia au smartwatch-uri precum Versa sau Ionic care le permit instalarea de aplicații. Rămâne de văzut dacă dezvoltatorii vor avea succes cu aplicații atât de simple și dacă oamenii vor considera util să dea bani pentru a instala, spre exemplu, un cronometru care-ți recomandă cât să mai ții un ou la fiert.

Cum se plasează smartwatch-urile în prezent





Smartwatch-ul nu poate bate smartphone-ul și din cauză că, dacă un smartphone poate excela la toate capitolele, la construcția unui ceas trebuie făcute compromisuri, pentru că altfel nu ar putea fi suficient de mic sau de ușor sau de acceptabil la preț. De exemplu, la Vector Watch bateria ținea aproape o lună, dar ecranul era alb-negru. La Versa 2 ecranul este excelent, dar dacă ceasul ar fi avut GPS integrat, conectvitate 3G sau cameră foto, dispozitivul ar fi fost mai greu, mai mare și mai scump.









Clar că smartwatch-urile nu vor dispărea și foarte posibil că vânzările vor continua să crească, dar nu vor fi procente mari, fiindcă cei mai mulți utilizatori nu văd rostul unui gadget în plus pe care să mai trebuiască să-l și încarce destul de des.

Verdict







Multe dintre primele ceasuri smart costau peste 250 de euro, unele eveau și cameră foto, altele aveau slot de SIM și puteai intra pe internet. La unele modele puteai asculta muzică și puteai vorbi la telefon, dar caracteristicile omniprezente sunt cele de măsurare a activității fizice și de monitorizare a somnului (cu acuratețe care s-a îmbunătățit enorm față de primele modele).Anul acesta diversele companii de analiză indică pentru smartwatch-uri vânzări între 60 și 80 de milioane de unități din toate modelele și prognozele arată unanim depășirea pragului de 100 de milioane spre 2021-2022. Sunt cifre în creștere, dar diferența de volum față de smartphone-uri rămâne uriașă (vânzări de 1,4 miliarde unități în 2019).Smartwatch-ul ideal ar putea fi unul cu slot de SIM, cu o cameră foto decentă, cu microfon și difuzor, cu posibilitatea de a intra pe net, cu GPS încorporat și cu baterie care să țină mai multe zile.Fitbit Versa a ajuns la generația a doua, la aproape un an și jumătate de la prima apariție, când Versa intra pe piață ca varianta mai acceptabilă la preț a lui Ionic.Din mai multe motive este un ceas interesant. Unu, pentru că la funcționalități legate de sistem de operare și la optimizare aplicații s-a lucrat la centrul de cercetare de la București, unde sunt peste 200 de angajați.Un punct excelent ține de baterie, care în cazul nostru a ținut 4 zile de utilizare intensă, incluzând notificări și instalarea a peste 40 de aplicații. Folosit mai puțin, poate fi încărcat la 5 zile, dar există și modul ”Always on”, util fiindcă ora este mereu vizibil afișată pe ecran, însă bateria se consumă mult mai repede. Bateria se încarcă îm aproximativ 100 de minute (de la 10% la 100%).Display: AMOLED, rezoluție 300 X 300 pixeli, 1,4 inciGreutate: 39 de grameConectivitate: Bluetooth 4.0 și WiFi 802.11Rezistent la apă (până la 50 de metri adâncime)Senzori: Accelerometru, măsurare puls, altimetru, senzor pentru lumincă ambientală, vibrații, NFC, microfonBaterie: Autonomie medie 4-5 zileÎnsă tot prin comenzi vocale poate fi setată alarma ceasului sau poți răspunde la mesaje pe Facebook Messenger. Am testat acest lucru și merge bine, însă doar în câteva limbi larg răspândite (nu și în română).În aplicația Fitbit de pe mobil poate fi accesat meniul Apps și ajungi în magazinul de aplicații pentru ceasurile companiei. Aceste app-uri pot fi instalate tot de pe mobil, cu ceasul sincronizat prin Bluetooth cu telefonul, iar instalarea durează 1-2 minute.Aplicațiile vin și cu bune și cu rele. Am numărat vreo 300 de aplicații, multe dintre ele de o utilitate îndoielnică și, spre deosebire de acum un an și ceva, multe aplicații sunt pe bani și altele nu se mai regăsesc în magazinul de aplicații.Aplicațiile sunt mici ca spațiu ocupat (cele mai mici ocupă sub 3 kB, puține au peste 100 kB și doar câteva au peste 1 MB (de exemplu aplicația Weather are 2,96 MB)Ecranul, sistemul și memoria nu permit instalarea de aplicații complicate, astfel că cele mai multe sunt ”rudimentare”:jocuri stil ”X și 0” sau Snake, aplicații care te ajută să cronometrezi fierberea unui ou tare (costă doi dolari) sau care numără secundele ca să te speli pe dinți două minute (nicio secundă mai puțin).Există și o variantă simplă de Uber (103 kB) și foarte simple aplicații de știri, chiar și aplicații cu care musulmanii să știe exact momentele celor cinci rugăciuni zilnice, dar și o aplicație cu citate de la sfinții ortodoxiei (contra cost).O bilă albă ține de faptul că Versa 2 poate fi folosit și pentru plăți, însă doar cu card Visa de la Banca Transilvania sau de la Orange Money, or cu carduri Mastercard emise de Revolut.- Bateria care ține 4-5 zile- Ceasul este foarte ușor (39 de grame)- Excelent la măsurarea diverșilor indicatori de fitness și la monitorizarea somnului- Ecranul OLED este net superior generației precedente- Comenzile vocale prin Alexa sunt foarte utile- Aplicațiile sunt rudimentare, o parte dintre ele nu sunt utile- Lipsa GPS-ului- Mai este de lucru la partea softwareCe ne spune Versa 2 despre prezentul și viitorul smartwatch-urilor? Nu vor înlocui telefonul, dar pot fi un ajutor util, mai ales prin notificări pe care le vezi pe ceas și nu mai este nevoie să ridici chiar atât de des telefonul.Apoi, de la o generație la alta schimbările la același model nu sunt foarte mari și nici nu prea au cum să fie, fiindcă ar fi greu de păstrat palierul de preț.În plus, dacă acum câțiva ani se vorbea că prin 2020 multe ceasuri vor avea EKG, senzori ce măsoară tensiunea arterială și chiar glicemia, acest lucru nu s-a întâmplat, fiindcă este greu să integrezi astfel de senzori miniaturizați care să fie și exacți în ce măsoară. În plus, dacă ei ar fi super preciși, ceasul ar fi mult prea scump. Introducerea unor astfel de senzori complecși este grea și fiindcă trebuie obținute omologări de la autorități și acest lucru nu este ușor.Fitbit Versa 2 este un ceas foarte bun la capitole precum ecran, baterie, monitorizare somn și măsurare activități fizice. Pe de altă parte, soft-ul are uneori sincope, aplicațiile sunt rudimentare și o parte dintre serviciile disponibile în SUA nu sunt lansate la noi.La noi nu este încă lansat nici servciul premiul al Fitbit care furnizează date legate de starea de sănătate şi somnul utilizatorului, mai detaliate decât cele la care au acces cei care folosesc varianta gratuită, dar cuprinde și nouă programe cu îndrumări pentru sănătate şi fitness.Pe de altă parte, Versa 2, la 1.000 de lei, nu este un ceas ieftin și la acest preț pot fi cumpărate smartphone-uri decente care fac mai multe lucruri decât un ceas. În plus, concurența este redutabilă, cu modele precum Apple Watch Series 3 sau Samsung Galaxy Watch Active.Ceasul este foarte ok pentru cei care vor trei lucruri: un ceas cu monitorizări excelente ale activităților, cu notificări care ajung rapid, nemaiinfd nevoie să te uiți des pe telefon și un ceas care să funcționeze fără blocaje și care să se sincronizeze ușor cu telefonul.Cei care vor doar să-și monitorizeze pulsul, numărul de pași și somnul pot alege trackere de fitness mai ieftine, în piață fiind multe modele între 300 și 500 lei, cu minusul că afișează mult mai puține lucruri pe ecran.