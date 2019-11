[P] Nokia, revine pe piață cu smartphone-uri, smartwatch-uri și chiar și Smart TV-uri

La un moment dat, Nokia a fost cel mai mare producator de telefoane , iar după un parteneriat cu Microsoft și o scădere mare a numărului de vânzări, business-ul de producere a telefoanelor mobile al Nokia a fost cumpărat de Microsoft, creând astfel Microsoft Mobile. În 2016, Microsoft a vândut business-ul către HMD Global, o companie înființată de un fost director executiv al Nokia. Astfel, HMD a devenit producătorul exclusiv al noilor telefoane Nokia. Deși compania finlandeză nu a investit sub nici o formă în fabricarea telefoanelor, are totuși o mică influență asupra noilor dispozitive.Un studiu realizat de Counterpoint Research anul acesta a arătat că smartphone-urile Nokia se descurcă mult mai bine față de telefoanele rivale în a actualiza software-ul Android la ultima versiune. Studiul a descoperit că 96% din telefoanele Nokia veneau deja cu sau erau actualizate la ultima versiune de soft de când Android Pie a fost lansat în 2018. Competitorii companiei aveau de abia 80%.La IFA Berlin, anul acesta, Nokia a prezentat 3 telefoane noi, listate și pe site-ul eMAG. Este vorba despre: Nokia 800 Tough, Nokia 2720 Flip și Nokia 110. Nokia 800 Tough este un telefon destinat celor ce lucrează în costrucții sau agricultură, fiind un telefon rezistent. Are un sistem de operare numit KaiOS și vine cu aplicații precum WhatsApp, YouTube și Google Assistant.Cel mai nou smartphone al celor de la Nokia este Nokia 7.2. Acesta se apropie de un telefon premium, dar este în continuare în segmentul mid-range. Are un design modern, metalic, un display de 6.3 inch LCD HDR, un procesor Qualcomm Snapdragon 660 octa-core cu 4 sau 6 GB RAM. Are o cameră triplă, cea principală fiind o cameră wide de 48 MP, cea de-a doua fiind una ultra-wide de 8 MP, iar cea de-a treia fiind una de 5 MP cu senzor de profunzime. Camera frontală este una de 20 MP cu o diafragmă f/2.0. Bateria este de 3500 mAh și se încarcă cu 10 W. Are mufă jack și slot de card microSD. Nokia are și o gamă variată de smartwatch-uri compatibile cu telefoanele lor.De asemenea, Nokia a anunțat, în primă fază în India, lansarea unui televizor Smart. Acestea vor fi fabricate de Flipkart sub brand-ul Nokia. Momentan nu se știu foarte multe informații despre specificațiile tehnice ale viitoarelor televizoare, singurul lucru cunoscut fiind acela că sistemul audio va fi făcut de JBL.