[P] Choose Your Christmas Hero!

Cadouri practice sau care să oglindească pasiunile celor dragi. Cu siguranță, se află pe lista de cumpărături. Venim în ajutor cu o soluție care vă scutește de umblat prea mult prin magazinele deja aglomerate. Produsele Logitech, adaptate pentru o multitudine de tipologii, de la gameri, la programatori, designeri sau pasionați de muzică, sunt varianta ideală.

G403 HERO se remarcă printr-o greutate scăzută și un design ergonomic. Oferă utilizatorilor precizia și performanța de care au nevoie în timpul sesiunilor de gaming. În plus, dispune de tehnologia LIGHTSYNC RGB, o greutate detașabilă de 10g și șase butoane programabile care pot fi reglate în funcție de preferințele exacte jucătorilor.

G603 LIGHTSPEED HERO, în schimb, se bucură de o autonomie a bateriei de 500 de ore cu doar două baterii AA, mulțumită combinației de succes dintre senzorul HERO și tehnologia LIGHTSPEED, care setează astfel un nou standard în gaming-ul wireless. Și acest mouse poate fi configurat conform preferințelor jucătorilor. Are șase butoane programabile și cinci setări de sensitivitate.

Modelul reprezentativ Logitech G903 este îmbunătățit cu cel mai performant senzor HERO 16K, care oferă precizie avansată, un tracking de până la 16000 DPI și eficiență energetică de 10 ori mai mare decât generațiile anterioare de mouși. Acest lucru îi conferă o autonomie de 140 de ore.





De asemenea, modelul G903 dispune de tehnologia wireless LIGHTSPEED, compatibilitate cu sistemul de încărcare wireless POWERPLAY, tehnologia LIGHTSYNC RGB care utilizează o gama de 16,8 milioane de culori, design ambidextru și până la 11 butoane programabile pentru o redare mai precisă a acțiunilor jucătorilor.

Pro Gaming Mouse beneficiază de o greutate redusă de doar 80 de grame, de senzorul HERO 16K, tehnologia LIGHTSPEED și poate fi configurat rapid prin aplicatia G HUB pentru a se mula pe cerințele jucătorilor. Click-urile pe cele două butoane se fac cu o foarte mare ușurință, îmbunătâțind experiența de utilizare. Mai mult de atat, Pro Wireless este potrivit pentru ambidextri și lasă utilizatorilor posibilitatea să folosească butoanele laterale în funcție de necesități, putând avea de la 0 la 4.

Iar dacă în familie aveți pasionați de gaming nu aveți cum să dați greș dacă le faceți cadou unul dintre moușii echipați cu senzorul HERO 16K de la Logitech. Senzorul HERO 16K oferă precizie avansată și eficiență energetică de 10 ori mai mare decât generațiile anterioare. Acest lucru are ca rezultat o autonomie de 140 de ore. Revoluționarul senzor HERO este rezultatul a trei ani de cercetare și a fost creat pentru performanțe de neegalat și o experiența de gaming mai captivantă datorita preciziei și a vitezei de raspuns pe care o oferă jucătorilor."Eroii" care vin echipați cu noul senzor suntșieste un mouse wireless care dispune, pe lângă senzorul HERO, de tehnologia LIGHTSPEED. Combinația HERO și LIGHTSPEED le oferă jucătorilor eficiența maximă, permițându-le să se joace continuu timp de luni întregi. Cu o singură baterie AA funcționează timp de 250 de ore și poate fi setat astfel încât autonomia bateriei să dureze până la 9 luni, prin intermediul soft-ului Logitech G HUB. Acesta împreună cu led-ul indicator al mouse-ului va anunța utilizatorul de momentul în care mai are 15% baterie., unul dintre cei mai apreciați mouși Logitech dispune acum de tehnologiapropulsând-ul astfel în topul celor mai avansați mouși wireless de gaming.dispune de un timp de răspuns de doar 1ms, fiind la fel de rapid ca un mouse cu fir, are greutate scăzută, 6 greutăți detașabile și numeroase butoane programabile.Wireless este un mouse cu design ergonomic, iar senzorul HERO 16K îi oferă un tracking mai rapid și precis. Are doar 95g și autonomie de până la 35 de ore cu o singură încărcare. Tehnologia wireless LIGHTSPEED asigură un tracking de până la 16.000 DPI, performanță wireless îmbunătățită și este compatibil cu sistemul wireless de încărcare POWERPLAY.Dacă doriți să faceți daruri inspirate în acest sezon, puteți găsi produsele în magazine precum Emag, Altex și Media Galaxy.​