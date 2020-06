Samsung a lansat șase noi modele de telefoane în țară

Într-o conferință online au fost prezentate cele șase modele recent lansate de Samsung pe piața din România: Galaxy A21s, Galaxy A41, Galaxy A51, Galaxy A71, Galaxy A51 5G și Galaxy A31.Galaxy A21s este echipat cu un ecran Infinity-O HD+ de 6,5 inci, o cameră principală de 48MP, și una Ultra Wide de 8MP, senzor de profunzime cu rezoluție 2MP și cameră macro de 2MP, plus o baterie de 5.000mAh de lungă durată și încărcare rapidă de 15W.Galaxy A41 este un telefon compact, ce dispune de un ecran Super AMOLED Infinity-U de 6,1 inci și o configurație puternică a camerei: pe spate se regăsește o versiune de camere triple, o cameră principală de 48 MP, o cameră Macro de 5MP și o cameră Ultra-Wide de 8 MP, iar pe față are o cameră de 25 MP cu Live Focus. Vine cu o baterie de 3.500mAh, care poate fi încărcată la 15W.Galaxy A71 are o baterie de 4500 mAh și are funcțiie de încărcare rapidă de 25W, iar Galaxy A51 are o baterie de 4000mAh și încărcare rapidă de 15W.În premieră pentru gama Galaxy A, Galaxy A51 vine și în varianta 5G.Galaxy A31 completează seria Galaxy A disponibilă în România. Acesta dispune de același display Infinity-U și camera quad pe spate, care include un senzor principal de 48 MP, unul ultra-wide de 8 MP unul de adâncime 5MP și unul macro 5 MP, precum și de o baterie de 5000 mAh.Galaxy A21s costă 899 lei, Galaxy A51 este 1399 lei, Galaxy A31 are un preț de 1300 lei, iar Galaxy A71 este 1800 lei și A41 este 1.140 lei.