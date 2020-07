[P] Cele mai bune jocuri VR pe care le poți avea în 2020

În ultimii ani, Realitatea Virtuală (Virtual Reality) a devenit populară într-o serie de industrii, inclusiv mass-media, divertisment și turism. Deoarece VR a câștigat popularitate, s-a dezvoltat în continuare pentru a crea experiențe de joc uimitor de imersive. Dacă sunteți în căutarea unui joc VR multiplayer care să fie la fel de distractiv și atrăgător vizual, încercați una dintre recomandările de mai jos:





Explorați și descoperiți un univers virtual plin de galaxii și planete care sunt pline de forme de viață necunoscute în No Man’s Sky, un joc VR creat și publicat de Hello Games. Cu capacitatea de găzdui până la 32 de jucători, universul No Man's Sky este destul de încăpător pentru tine și toți prietenii tăi. Puteți juca versiunea VR a jocului pe PlayStation 4, XBOX ONE sau pe un computer Windows pentru aproximativ 50 USD.Când vine vorba de jocuri VR gratuite, nu puteți omite Rec Room. Grafica din acest joc este colorată și desprinsă din desene animate. Aveți la dispoziție mini-jocuri multiplayer, inclusiv jocuri tradiționale precum Dodgeball, Disc Golf și Paintball. Rec Room a fost lansat inițial în 2016 pentru Windows PC, dar acum este disponibil și pe iOS, Oculus Quest și PlayStation 4.Puneți-vă la încercare abilitățile de supraviețuire în The Forest, un first person game, din categoria horror, acțiune și aventură. Acest joc VR, creat de Endnight Games, vă plasează într-o pădure tropicală, după ce ați supraviețuit unui accident de avion. Puteți juca cu până la patru prieteni, permițându-vă să lucrați și să luptați împreună împotriva canibalilor. Jocul este disponibil dacă aveți un HTC Vive sau un Oculus Rift, pentru doar 20 de dolari.Jaywalkers Interactive și VERTIGO GAMES au lansat în 2016. În acest joc VR post-apocaliptic, jucătorii sunt aruncați în deșert pentru a lupta împotriva unui focar de zombie. Puteți reda acest thriller de apocalipsă zombie în modul single sau multiplayer pe PlayStation 4, Windows PC, Valve Index, Oculus Quest, Oculus Rift sau HTC Vive. Deși prețurile variază, Arizona Sunshine poate fi cumpărat de obicei pentru 40 de dolari.Creat și publicat de Orbus Online în 2017, OrbusVR: Reborn este disponibil pe Oculus Rift și HTC Vive. Acest joc de realitate virtuală te situează într-o lume uriașă, care oferă distracție pentru până la 10 jucători simultan. Indiferent dacă decideți să vă petreceți ziua mergând în căutări pline de aventură sau vă schimbați sabia pentru o undiță, puteți găsi sute de ore de divertisment după bunul plac atunci când achiziționați acest joc VR pentru doar 20 de dolari.Adu-ți jocurile de masă preferate în lumea VR cu ajutorul simulatorului creat de Berserk Games. Pe cât de simplu este, pe atât de distractiv se dovedește a fi, permițându-vă să jucați și să creați jocuri cu Oculus Rift sau HTC Vive pentru doar 20 de dolari. De la lansarea sa în 2015, acest joc VR a oferit prietenilor și nu numai nenumărate posibilități de joc, indiferent de distanța dintre ei.Acest joc video de acțiune-aventură vă permite să intrați într-una dintre cele mai cunoscute setări ale culturii sci-fi: o navă USS starship. Fiecare jucător adoptă un rol diferit în navă, în timp ce luați parte în lupte spațiale și mergeți în misiuni. A fost lansat pentru prima dată în 2016 de către Ubisoft și Red Storm Entertainment, Star Trek: Bridge Crew este acum disponibil pe Oculus Quest, PlayStation 4 și Microsoft Windows pentru aproximativ 25 de dolari. Unul dintre avantajele majore ale acestui joc VR multiplayer este acela că permite jocul între mai multe parforme, ceea ce înseamnă că puteți include jucători non-VR în experiența de joc.Scoateți-vă răufăcătorul la iveală cu PAYDAY 2: VR pe Index Valve, Oculus Rift sau HTC Vive. Puneți-vă o mască și pregătiți-vă pentru jafuri la bancă și împușcături în acest thriller cu până la patru jucători, plin de acțiune. În afară de emoția nesfârșită, unul dintre avantajele majore ale acestui joc este faptul că este un joc VR cross-platform, ceea ce înseamnă că prietenii tăi se pot alătura distracției de pe computerul lor cu sau fără căști VR. Obțineți acces gratuit la versiunea VR atunci când achiziționați PAYDAY 2 pentru doar 10 USD.Fiind diametral opus față de PAYDAY 2, Raccoon Lagoon a fost lansat în 2019 . Este ca și cum ai combina Stardew Valley și Animal Crossing, creând cele mai adorabile aventuri pe care ți le poți imagina. În acest joc creat de Hidden Path Entertainment VR, îi ajutați marinarii naufragiați să picteze, să mineze, să cultive, să gătească și să pescuiască pe insula pe care și-au transformat-o în. Te poți bucura de distracție de unul singur sau cu un prieten cu un sistem Oculus Rift S sau Oculus Quest pentru doar 15 USD.Lansat de Insomniac Games în 2019, Stormland vă prezintă într-o lume de știință a androizilor și extratereștrilor. Puteți juca jocul în modul cu un singur jucător sau să descoperiți ruinele care populează această civilizație uitată cu un prieten de pe Oculus Rift sau Oculus Rift S pentru 40 de dolari. În orice caz, numeroasele opțiuni și caracteristici de luptă sunt sigur că vă vor oferi ore interminabile de divertisment.