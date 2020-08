[P] Șapte motive pentru care Note 8 este un telefon bun și în 2020

Cumpărarea unui Samsung Galaxy Note 8 în 2020 poate reprezenta o afacere, nu doar prin faptul că are un preț accesibil, ci și din multe alte motive. În ciuda timpului petrecut pe piață, Note 8 este un telefon foarte competitiv. Motivele? Mai multe, dar în continuare vom enumera doar șapte dintre ele.





1. Un ecran de mari dimensiuni





Să cumperi un Note 8 în 2020 îți aduce un display Infinity de 6,3 inchi, cu o rezoluție de 2960 x 1440 pixeli. De asemenea, are niște margini foarte subțiri, care îți oferă o bună experiență de utilizare în momentul în care consumi conținut multimedia. Orice video sau film se vede mult mai bine pe Note 8.





Display-ul se remarcă prin claritate, are culori vii și în momentul în care telefonul este folosit în exterior, nu este o problemă. Luminozitatea este una foarte bună. Alt detaliu important este că, în ciuda faptului că este un telefon mare, se poate manevra cu ușurință, comod, iar dimensiunea ecranului nu deranjează.





2. O cameră bună cu lentilă dublă





Camera lui Note 8 este încă foarte bună chiar și în 2020. Camera dublă are un senzor dublu de mare calitate, fiind similară celei de pe iPhone 8 Plus. O altă opțiune interesantă a camerei este că are zoom optic 2X fără pierdere de calitate. Dacă ești în căutarea unui telefon mobil cu cameră de calitate, Note 8 nu te va dezamăgi.





Dacă vrei să faci fotografii ca un profesionist, de asemenea, nu vei regreta alegerea unui Note 8





3. Pen S al telefonului Note 8 face diferența







Stylus-ul Pen S este foarte important. Acest „stilou” este extrem de util, poți lua notițe cu el în mod rapid și comod. În plus, dacă îți vine o idee sau vrei să notezi rapid ceva, poți scrie direct pe ecranul de blocare al telefonului. Nu este necesar să deblochezi telefonul pentru a folosi stylus-ul S Pen.







Dacă ești desenator, artist, arhitect, S Pen îți va veni de minune. Aplicațiile ca Autodesk Sketchbook și Adobe Photoshop Sketch te vor ajuta să te exprimi la maximum cu ajutorul stylus-ului. Vei putea face desene, corecta orice tip de proiect, crea noi imagini etc. Totul depinde de creativitatea ta.







4. Note 8 este pregătit pentru viitor







Cu 6 GB memorie RAM și un procesor puternic, Galaxy Note 8 nu va avea probleme pentru a folosi aplicații și a executa orice joc actual. Astfel, nu trebuie să-ți faci griji pentru lipsa potenței.







5. Are mufă pentru căști





Într-o epocă în care ieșirile Jack dispar, Note 8 încă are această mufă pentru căști. Această caracteristică este foarte utilă celor care încă preferă căștile cu fir sau care nu vor să cheltuiască enorm pe o pereche de căști wireless. Nu ai probleme cu pierderea semnalului, poți folosi o varietate mare de căști, iar experiența de ascultare e mult mai bună.







6. Un preț competitiv, mult mai accesibil







În 2020, prețul lui Note 8 este unul foarte bun. Chiar dacă nu a scăzut considerabil, dovadă că telefoanele Samsung rămân competitive și peste ani, Note 8 este la un preț mai mult decât decent pentru acest an: sub 600 de euro, pe site-ul eMAG.







7. Poți susține prezentări la școală sau la muncă







Atunci când ai de susținut o prezentare o poți face cu ajutorul lui Note 8. Pe lângă faptul că S Pen te poate ajuta să creezi slide-urile și să le organizezi, te poate ajuta să le și prezinți. Poți face streaming de pe Note 8 Samsung pe un, să zicem, televizor smart și să controlezi slide-urile folosind S Pen-ul. Pentru a trece la slide-ul următor apeși o data pe butonul stiloului, iar pentru a reveni la slide-ul din urmă apeși de două ori. Acest lucru merge cu aplicața de PowerPoint a celor de la Microsoft dar nu merge încă cu Google Slides.