REVIEW Toate motivele pentru care ți-ai cumpăra un televizor nou în 2020 și să nu regreți

Articol susținut de Samsung

Are rost o dezbatere între 4K și 8K? Depinde, absolut evident, de bugetul tău

Eu sunt unul dintre acei oameni care apreciază cinematograful. Aleg un loc în primele rânduri, mă fac confortabil în scaun și aștept ca imaginile de pe ecran și sunetul din sală să mă cucerească. Asta și pentru că așa sunt gândite și de multe ori așa se cade să te uiți la filme la care s-a muncit mult. Poți face asta acasă? De câțiva ani, chiar poți. Și, mai recent, ai și calitatea de care chiar să te bucuri.Când vine vorba de producători, Samsung s-a remarcat atât prin demersurile de-a ne convinge că televizoarele smart chiar sunt utile, iar mai nou tot vorbește despre tehnologia QLED. Totodată, compania a lansat în această vară câteva modele noi, la timp pentru achizițiile de toamnă și să schimbi, în sfârșit, ce-ai în sufragerie sau dormitor cu un televizor care te poate duce către experiența de care ziceam eu cu cinematograful.Dilema rămâne: 4K sau 8K? Acestea sunt rezoluții și până la un răspuns definitiv mai e ceva care contează foarte mult: tehnologia ecranului. În cazul Samsung, ziceam de QLED și această tehnologie îți asigură culori excelente, înainte de toate. Apoi, echilibrul dintre lumină și umbră în orice imagine îți apare pe ecran. Aici funcționează din plin și susține imaginea tehnologia Quantum HDR care poate transforma conținutul într-unul care chiar să-ți lase impresia că-i imersiv. Pe scurt, poți spune adio culorilor șterse și acelor momente când orice rază de lumină intrată pe geam îți strica vizionarea.Ca să înțelegi de ce e relevant televizorul pe care îl folosești pentru conținutul de calitate la care te uiți, trebuie să înțelegi cum funcționează, propriu-zis, imaginea. Ai culori, lumini și umbre. Iar culorile sunt direct influențate de lumină. Te poți apropia cu un panou din sticlă de așa ceva? Samsung așa crede. Pentru asta folosește și un procesor pe care îl numește Quantum care ajustează activ și rapid calitatea conținutului. Iar ce are ca hardware ajută ca imaginea să fie procesată astfel încât să se adapteze mediului în care vizionezi. Are un senzor dedicat care, să- i spunem, măsoară mediul ca să ajusteze automat contrastul și lumina din imaginea afișată.Imaginea e însă doar 50% din poveste. Sunetul o completează. Și aici voiam să ajung, pentru că Samsung a implementat o tehnologie superbă pe noile modele. Eu am experimentat-o pe un model 4K. Sunetul vine de la televizor, ceea ce-i evident. Dar se poate auzi ca și cum ar veni fix de la obiectul care îl generează în conținutul la care te uiți. Vine din stânga, din dreapta, de sus sau de jos, ei bine, televizorul se adaptează ca să ai acea experiență imersivă de care vorbeam. Ca să facă asta, un cinematograf apelează la câteva (uneori zeci) de difuzoare. Funcționalitatea aceasta se numește OTS+ (Object Tracking Sound) și, ei bine, face ce zice numele.Însă dacă ești un om care chiar ține la sunetul lui, aici intră în schemă Q-Symphony. Personal nu găsesc numele ca fiind prea intuitiv, că nu-i nicio simfonie. Sau e? Hai să-ți zic ce-i cu numele. E vorba de-a cupla la televizor un soundbar, ceea ce îți recomand pentru orice televizor. Odată cuplat, ei bine, există această simfonie între audio și video și duci mai departe ideea de imersivitate.Am vorbit atât de mult despre imagine și sunet și în mintea mea au fost filme și seriale. Asta și pentru că televizoarele de la Samsung mai oferă încă ceva: AVA. Sună bine și ca acronim, dar sună și mai bine în realitate. E vorba de-o funcție care amplifică vocea din producții video ca să auzi dialogurile chiar și când în jurul tău e prea multă gălăgie. Și, iată, în 2020 nu mai e vorba doar de atât. Seria QLED de la Samsung are și un mod dedicat pentru jocuri video. Și e aproape o promisiune: îmbunătățirea modului în care interacționezi și te bucuri de un joc video. Are integrare cu AMD FreeSync, ceea ce-i un plus. Mai puține întreruperi, mai puține pauze și un ecran imens pe care să faci scorul mare.Recunosc că pe mine m-au încântat aceste funcționalități care există pe noua serie. Dar un mod în special e cel care mi se pare cu totul ieșit din comun. E vorba de The Frame și are un nume, așa, aparte, pentru că face un lucru special: devine tablou. Dar nu ca și cum ai pune pe perete un monitor sau un televizor și-ai pune un wallpaper. Nu. The Frame, după cum indică numele, este un model care poate deveni, la propriu, tablou în casa ta. Se integrează cu mediul ambiental și poate reda unele dintre cele mai mari opere de artă realizate de pictori de-a lungul timpului.Diferența dintre cele două, la prima vedere, e că The Serif este orientat către zona de design modern, în timp ce The Frame poate reda o galerie de artă în locuința ta.Niciunul din cele două modele nu se află la prima iterație. Conceptul The Serif există de câțiva ani, dar acum a primit un refresh binemeritat. Iar The Frame, prima dată când a fost prezentat, era cu adevărat uriaș. Acum e cam cât un sfert de perete. În caz că te întrebi dacă-i pentru tine sau nu, putem spune că depinde de buget și de spațiul de care dispui în living.Când au fost lansate primele televizoare 4K, s-a pus, îndreptățit, problema conținutului: de unde faci rost de el? Soluția, de moment, a fost să “mărești” conținutul Full HD. Aceeași tehnică e activă și în prezent, pentru că nu toate videourile noastre sunt 4K sau chiar 8K (ba chiar pentru această rezoluție foarte puțin conținut e disponibil). Dar frumusețea e că tehnologia din spatele, la propriu, unui televizor a devenit atât de bună, încât poți avea Full HD transformat în conținut 4K și, uneori, chiar 8K fără să-și dea seama majoritatea spectatorilor.Samsung este, în prezent, cu tehnologia QLED și diversele moduri și funcționalități pentru conținut, cum ar fi Quantum HDR 2000, HDR10+, Quantum Processor sau Direct Full Array în ambele direcții: și 4K, și 8K. Chiar i-am întrebat pe reprezentanții companiei, când am văzut produsele, dacă vrea cineva 8K. Și sigur că există oameni, chiar acum și chiar în România, care se bucură de așa ceva. Care-i miza? Nu-i nicio miză, dar sunt oameni care vor ce-i nou. Și-i înțeleg, pentru că și eu tot 8K aș alege, dar asta pentru că știu că-n spatele unui număr și unei rezoluții e, de fapt, o tehnologie care a evoluat și evoluează de la generație la generație.Ca să merg spre o concluzie cu această inventariere a inovației din televizoare, ai așa: contrast și luminozitate mai bune ca niciodată. Sunet care te face să te simți parte din acțiune. Funcționalități smart care înseamnă Netflix și YouTube până la conexiunea cu telefonul și integrarea televizorului în ceea ce poți numi o casă inteligentă. Fiecare opțiune care face conținutul un pic mai bun are un nume și nici nu trebuie să le ții minte pe toate.Suntem în 2020, înainte de sezonul sărbătorilor, și e cel puțin impresionant că un televizor poate deveni tablou, poate replica sunetul ca în realitate și poate avea o imagine care rivalizează cu una reală sau cu una printată.