REVIEW Xiaomi POCO X3 NFC - Telefonul de 1.000 de lei care ne-a impresionat

---





Notă de test - Disclaimer



Am testat Xiaomi POCO X3 NFC timp de 20 de zile în București și în împrejurimi în rețeaua 4G+ Orange și l-am folosit pe post de unic telefon personal, fără a fi menajat din punct de vedere al bateriei. Telefonul a fost folosit mereu pe setarea de 120 Hz la ecran și a rulat pe cele mai recente versiuni MIUI 12, în timpul testării primind două actualizări de sistem.



! Telefonul a fost pus la dispoziție pentru test din partea Xiaomi, dar nu a existat nici o recompensare financiară sau de altă natură pentru acest articol și nimeni din partea producătorului nu a văzut spre aprobare conținutul recenziei înainte de publicare !





---



CE NE-A PLĂCUT LA POCO X3 NFC

+ Prețul: La circa 1.000-1.100 de lei +/- e de departe cel mai bun și surprinzător telefon pe care l-am folosit până acum în această gamă.



+ Telefonul se simte la folosire mult mai premium decât e - se mișcă rapid, fluent, fără sacadări și agățări.



+ Autonomia excelentă - e un telefon care poate duce 2-3 zile între încărcări. E primul telefon pe care l-am testat vreodată care, după modul nostru de utilizare, a spart bariera de 8 ore timp de ecran.



+ Încărcarea rapidă - telefonul vine din pachet cu un încărcător de 33W. +32% în 15 minute, +57% în 30 de minute



+ Display-ul cu 120 de Hz și cu luminozitate mare.



+ Difuzoare stereo + mufă audio de 3,5mm.



+ Cititorul de amprente lateral este foarte rapid și exact.



+ Protecția apă+praf certificată IP53





---



CE NU NE-A PLĂCUT LA POCO X3 NFC

- Setarea care reglează automat luminozitatea ecranului mai mereu a ținut displayul prea întunecat și ne-a tot obligat să intervenim manual.



- În timpul perioadei de test am primit o actualizare de sistem care, odată aplicată, nu a păstrat unele din setări pe care le aveam făcute anterior.



- Utilizatorul nu poate scăpa de unele notificări de la aplicații ce țin de interfața MIUI decât dacă dă click pe ele (ex. Teme, fundaluri pt lockscreen etc)



- Notificări persistente în colțul din stânga-sus (silent, alarmă) în locul unde ar trebui să fie tradițional doar notificările recente, ale aplicațiilor. (suntem chițibușari, știm :) )





---

ALTE ASPECTE DE MENȚIONAT DESPRE POCO X3 NFC

> Camerele foto sunt decente per total, dar dacă ne raportăm la prețul telefonului ele devin chiar foarte bune pentru această gamă de produse. Camera principală și cea wide sunt singurele care merită atenție, camera macro e o glumă (ca mai pe toate telefoanele...)



> POCO X3 NFC vine cu Android 10 peste care Xiaomi a supraimpus interfața MIUI 12. E un love-hate relationship cu această interfață: unele elemente și opțiuni sunt mișto implementate, altele mai puțin. În general sistemul pare un mix de stiluri și elemente și nu lasă impresia de tot unitar. Chiar și-așa, măcar s-a mișcat bine și fluent în mare parte din timp.



> Da, sistemul afișează reclame în diverse locuri prin meniuri și aplicații de sistem, dar nu e ceva mega-deranjant și se poate trece rapid peste.







> Telefonul vine din cutie cu o folie protectoare aplicată pe ecran, iar în pachet vine și cu o husă transparentă.







> POCO X3 NFC are și RADIO FM și un senzor infraroșu pentru a putea fi folosit ca telecomandă.













---



> Modelul folosit de noi este hybrid-dual SIM, adică unul din sloturi poate fi folosit fie pentru o a doua cartelă SIM, fie pentru un card micoSDXC.---



POCO X3 NFC - HARDWARE & SPECIFICAȚII

Display: 6.67-inci IPS LCD, 1080 x 2400 pixeli, raport 20:9 ratio (~395 ppi) / 84,6% din suprafața frontală



Procesor: Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) / Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver)



GPU: Adreno 618



RAM: 6 GB



Stocare: 64 GB UFS 2.1 + slot card microSDXC (ia locul unui al doilea SIM)



Baterie: 5.160 mAh LiPo



Modul foto:



- camera principală - 64 MP, f/1.9, 1/1.73", 0.8µm, PDAF

- cameră ultra-wide - 13 MP, f/2.2, 119 grade, 1.0 µm

- cameră macro - 2 MP, f/2.4

- senzor profunzime - 2 MP, f/2.4



Video (pe ambele camere = main + ultrawide): 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps



Camera foto frontală: 20 MP, f/2.2, (wide), 0.8 µm



Dimensiuni: 165.3 x 76.8 x 9.4 mm



Greutate: 215 grame



Sistem de operare: Android 10, MIUI 12



Senzori: Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, accelerometru, cititor de amprentă amplasat pe lateral



Conectivitate: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.1 A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, BDS, USB 2.0 type-C



- mufă audio 3.5 mm

- radio FM

- senzor infraroșu

- slot microSDXC (impărțit cu al doilea slot SIM)

- cititor de amprentă amplasat în butonul power pe lateral

- încărcător 33W



Preț la momentul testării (octombrie 2020): ~1.000-1.100 lei (înainte de Black Friday :) )





---



POCO X3 NFC - DESIGN & ERGONOMIE

POCO X3 NFC e un telefon care la construcție e mai zdravăn decât multe alte modele mai scumpe. Telefonul are o ramă din aluminiu și un spate din plastic foarte bine realizat.





Telefonul e foarte închegat și se simte foarte echilibrat în mână. Spatele din plastic adună amprente, însă modelul imprimat pe dedesubt ajută să mai ascundă din ele.







Scrisul de pe spate și pattern-ul imprimat atrag atenția și îl fac să iasă puțin în evidență, fără să fie copleșitor.





Ramele ecranului sunt cât se poate de mici și partea frontală este aproape simetrică. Camera frontală este decupată în ecran pe mijloc.







Modulul camerelor foto este destul de ieșit în evidență, dar fiind montat pe mijloc ajută ca telefonul să nu „joace” atunci când e pus pe o suprafață plată. Ce am observat însă e că acest modul, cu marginile sale destul de abrupte, adună destul de multe scame și praf în jurul său când telefonul stă mult în buzunar.







Butoanele sunt montate pe partea dreaptă a telefonului, cele de volum oferă feedback bun, iar butonul power dublează și ca cititor de amprente. Este puțin mai „scobit” în ramă, dar ușor de dibuit și acționat.







Oferă feedback bun la apăsare, iar sistemul oferă posibilitatea din setări să stabilești dacă vrei ca cititorul de amprente să acționeze mereu sau doar când butonul este apăsat fizic.









În perioada noastră de test cititorul de amprente a fost extrem de precis și de rapid, mult mai satisfăcător decât altele similare de pe telefoane muult (dar mult) mai scumpe





Pe partea de ergonomie dăm note maxime lui POCO X3 NFC.









---

---



POCO X3 NFC - DISPLAY

Ecranul de pe POCO X3 NFC e clar unul din punctuale care ar trebui să atragă cel mai mult. Nu există în momentul de față, pe piața de la noi cel puțin, un telefon care să ofere o rată de refresh de 120 Hz la un preț atât de mic.





Rata aceasta de refresh practic permite ca pe ecranul telefonului imaginile să se afișeze la 120 de cadre pe secundă, ceea ce în mod normal se traduce prin mișcări și animații fluide, tranziții și scroll mai line.





Chiar și-așa, deși se simte rata mare de refresh în utilizarea normală, trebuie să precizăm că implementarea nu pare să fie chiar cea mai reușită. Asta pentru că timpul de răspuns al pixelilor pare uneori că nu se sincronizează cu rata de refresh, lăsând uneori senzația de „ghosting”, de urme lăsate în urmă când scroll-ul sau mișcările sunt foarte rapide și bruște.







Nu e deloc simțitor sau deranjant și chiar trebuie să te uiți foarte-foarte atent ca să observi acest lucru , dar am considerat că merită precizat.







Altfel, LCD-ul de 6,67 inci diagonală și cu o rezoluție Full HD pe un format înalt 20:9 este cât se poate de decent, la fel de bun sau poate chiar mai bun ca la multe alte telefoane de două-trei ori mai scumpe.







Ne-a impresionat în mod special luminozitatea sporită în condiții de soare puternic. Pe de altă parte, din unghiuri mai extreme culorile devin ușor mai spălăcite.













---



Negrul e destul de profund, iar contrastul e foarte bun. Sistemul îți permite să bibilești la culori și nuanțele de alb pentru a-l seta cum vrei. Pentru un LCD, ecranul de pe POCO X3 NFC e clar un punct forte și nu dezamăgește.---



POCO X3 NFC - SOFTWARE

Pe partea de sistem POCO X3 NFC vine cu Andorid 10 și cu interfața MIUI 12 supraimpusă de Xiaomi. Așa cum am mai precizat, pentru noi a fost un soi de love-hate relationship, unele lucruri sunt grozave, altele sunt mai puțin strălucit implementate.







LOVE: Spre exemplu, MIUI12 este printre puținele interfețe Android, dincolo de modelele Pixel, care au integrat în cel mai din stânga ecran feed-ul Google Discover cu știri și elemente selectate de Google.







Sau multiplele posibilități de personalizare, de la moduri de vibrație și scurtături pe diverse butoane, la culori și teme.





Sau altceva ce ne-a plăcut: posibilitatea de a aranja în mai multe moduri aplicațiile din sertarul de aplicații. Sunt automat puse și pe categorii, dar pot fi ordonate din setări și după culoarea iconiței, pentru a fi găsite mai rapid. Excelent!





Ne-a plăcut și setarea din meniu de a curăța difuzorul de ureche prin redarea unui sunet foarte înalt ce ar putea disloca eventuale particule foarte mici ce s-ar fi blocat acolo.







La fel am remarcat și posibilitatea de a închide ecranul printr-un scurt dublu-tap oriunde pe display.





HATE: MIUI are în multe locuri elemente care par mai degrabă împrumutate (nu toate la fel de bine) de pe iOS, și mai puțin de pe Android. Astfel că se naște o ciocnire de stiluri, de moduri de abordare. În plus, unele elemente ce țin de fonturi mai au probleme de aliniere în unele locuri (ex. notificări).







Setările sunt foarte schimbate și rearanjate față de Androidul clasic, are alt ecran de multitasking, iar unele elemente precum iconițele din bara de sus nu sunt cel mai inspirat aplicate. Spre exemplu: sistemul păstrează insistent inconița de „Silent” în colțul din stânga sus, chiar dacă modul „Vibrate” e cel activate.







La fel și cu iconița de alarmă, mereu afișată în bară în colțul din stânga sus.







În plus, MIUI are obiceiul de a-ți băga forțat în față aplicațiile sale de sistem, cu notificări persistente care nu pot fi „date la o parte” decât dacă dai un click pe ele să vezi ce-ți propun.









---



---





Apoi să discutăm puțin despre reclame: DA, există reclame livrate prin diverse locuri în sistem, în special prin diversele aplicații preinstalate de Xiaomi.







Cel mai evident loc este o aplicație intermediară prin care sistemul scanează și instalează aplicațiile pe care le descarci din Google Play Store. Orice aplicație va fi instalată prin acest „Package Installer”, iar el se deschide și cu câte o reclamă pe ecran de fiecare dată.



Viteza și stabilitatea: Dincolo de aspectele ce țin de setări, layout, design sau reclame, am recmarcat totuși că sistemul s-a mișcat excepțional de bine pe toată perioada de test.







Singurele momente când am avut agățări sau sacadări a fost după vreun reboot sau după vreo actualizare când telefonul a avut nevoie de vreo 2-3 minute să se repună pe picioare.







Altfel totul s-a mișcat rapid, fluent, aplicațiile au pornit rezonabil de rapid, iar multitasking-ul nu e prea agresiv să închidă ce aplicații rulează în background.













---



În plus nu am avut parte de nici o eroare sau închidere forțată a vreunei aplicații, iar sistemul a părut mai mereu foarte stabil. E genul de sistem cu care, după o mică perioadă de obișnuire, am putea trăi perfect mult timp.---



POCO X3 NFC - FOTO

POCO X3 NFC vine cu un modul cu patru patru camere pe spate: una principală de 64 MP (trage la 12 MP pe modul auto, combinând pixelii), o cameră cu unghi ultra larg de 13 MP, o cameră macro de 2 MP și o cameră pentru profunzime de 2 MP. În mod realist, doar camera principală și cea ultrawide sunt bune de ceva. Camera macro, ca pe majoritatea telefoanelor, e jalnică.







Așadar, pe lumină bună camera principală, dar și cea ultra wide, pot produce rezultate foarte bune. Chiar am rămas plăcut impresionați cu câteva din rezultatele pe timp de zi, chiar dacă în majoritatea cazurilor telefonul are tendința de a suprasatura culorile, deși nu neapărat deranjant.



Pe timp de noapte, camera ultrawide rămâne mult în urmă și doar în anumite condiții poate produce ceva utilizabil. În schimb, camera principală e surpinzător de ok pe lumină slabă, iar modul „Night” ajută considerabil și permite telefonului să realizeze fotografii chiar bune noaptea, perfect comparabile cu telefoane mult mai scumpe.







În plus, telefonul vine și cu alte câteva aplicații „jucăușe” pentru fotograful amator care permit cadre mai speciale. Modurile „Long exposure” (Moving Crowd, Neon trails, Oil Painting sau Light Painting) sunt chiar foarte mișto, produc rezultate mai mult decât decente și au o modalitate de implementare destul de bună încât să-i ofere utilizatorului o idee de ce se întâmplă pe ecran și cum și cât ar trebui lăsată camera pornită pentru a obține un rezultat cât mai reușit.







Pentru cei mai „profi”, există opțiunea de mod manual pentru toate camerele foto.







Am apreciat mult rapiditatea camerei și stabilitatea la captare. În plus, aplicația camerei foto e chiar bine desenată și cu suficient de multe opțiuni.







Am apreciat în mod deosebit că nu te scoate din fereastra de compoziție pentru cele mai de bază setări, deși orientarea rămâne pe format înalt/portrait chiar dacă tu ții telefonul în format pe lat/landscape.



„Vorba lungă, sărăcia omului”, așa că lăsam mai jos o galerie foto cuprinzătoare cu ce imagini am reușit să surpindem cu POCO X3 NFC, unele fiind ușor editate ulterior.







Lăsam mai jos o serie de poze realizate cu POCO X3 NFC, în modul auto, Night sau moduri creative pe camera principală și cea ultrawide. Pentru cine dorește să vadă pozele originale, împreună cu informațiile EXIF, lăsam aici și o fotogalerie pe Flickr.





---



POCO X3 NFC - VIDEO

Pe partea video POCO X3 NFC propune un pachet mixt cu rezultate așa-și-așa...

Da, filmează 4K la 30 de secunde destul de bine și stabil, cu rezultate decente pe lumină bună, dar nu poate și 4k la 60 de cadre pe secundă.







Sau, filmează FullHD la 60 de cadre pe secundă destul de bine și stabil, dar nu poate face tranziția pe filmare la nici un fel de rezoluție între camera principală și cea wide, ci permite selecția camerei doar înainte de pornirea înregistrării.



Da, există o setare de stabilizare suplimentară, însă taie mult din cadru și folosește camera ultrawide, mai slabă calitativ.



Am apreciat însă zoom-ul care se face lin, cu mișcări specifice unui zoom de pe un aparat video dedicat.



Per total credem că pe partea video POCO X3 NFC e doar ok, nu strălucește, dar nici nu dezamăgește. La pragul acesta de preț, de circa 1.000 de lei, nu am găsit un al telefon care să filmeze atât de bine.

















POCO X3 NFC - BATERIE & AUTONOMIE

POCO X3 NFC vine cu o baterie destul de mare, de 5.160m Ah și permite încărcare rapidă cu încărcătorul de 33W din cutie.







La partea de autonomie am descoperit că POCO X3 NFC e un adevărat campion.









---



---





Am reușit constant să ducem 2 sau chiar 3 zile între încărcări. Am reușit chiar să depășim pragul de opt ore de ecran, o premieră pentru orice telefon pe care l-am testat până acum. Și totul fără a menaja bateria, cu ecranul setat încontinuu la rata de refresh de 120Hz.





La partea de încărcare telefonul iarăși e impresionant. Nu e telefonul care se încarcă cel mai rapid, dar cu siguranță e în top. În 15 minute pus în priză am reuișit să încărcăm cu 32%, iar în 30 de minute am ajuns pe plus cu 57%.













---

În total de la 5% la 100% am ajuns în 1h 6m.---



CONCLUZIE





POCO X3 NFC e probabil telefonul care ne-a impresionat cel mai mult în acest an având în vedere prețul la care vine. La aproape 1.000 de lei utilizatorul primește experiența și performanțele unui telefon de cel puțin de două sau de trei ori mai scump. Iar acolo unde performanțele nu sunt chiar la rang de vârf de gamă, ceea ce livrează ce POCO X3 tot nu e dezamăgitor.







E fără doar și poarte telefonul-campion pe partea de value și o recomandare clară pentru oricine vrea un telefon capabil fără să spargă pușculița.







Camere foto decente, chiar bune uneori, sunet apreciabil pe două difuzoare stereo, mufă audio 3,5mm, un LCD destul de bun și fluid cu cei 120 Hz rata de refresh, dar mai ales o autonomie a bateriei excelentă și o încărcare super-rapidă - toate acestea sunt plusuri clare pentru un telefon care costă puțin peste 200 de euro.







Da, pe partea software sunt multe lucruri ce țin de gust și care presupun o oarecare perioadă de obișnuire pentru utilizator, iar reclamele inserate ici-colo prin sistem nu ajută, însă trebuie remarcat că per total sistemul se mișcă chiar decent și nu trădează faptul că telefonul folosește un procesor dintr-o clasă inferioară față de multe telefoane mid-range.











Pe măsură ce astfel de telefoane excelente apar la prețuri așa de mici, devine din ce în ce mai greu să justifici o cheltuială de o mie de euro pe telefoane mult mai galonate.





--- Anul acesta HotNews.ro a testat mai multe telefoane din zona de jos și zona medie e pieței - de la telefoane de sub 100 de euro , la altele sub 200 sau chiar 300-400 de euro . Toate au fost destul de bune și au oferit experiențe respectabile, însă de departe cel mai capabil ni s-a părut acum acest POCO X3 NFC de la Xiaomi.Pe măsură ce astfel de telefoane excelente apar la prețuri așa de mici, devine din ce în ce mai greu să justifici o cheltuială de o mie de euro pe telefoane mult mai galonate.---