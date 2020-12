Redmi 9 Note sau Note 9 Pro? Comparativ-ul care îți arată care este smartphone-ul perfect pentru tine

Articol susținut de Vodafone

Xiaomi Redmi Note 9 și Redmi Note 9 Pro au multe în comun, însă există și câteva diferențe, inclusiv la preț. Iar dacă te gândești să-ți iei unul dintre aceste două telefoane, este important să știi toate avantajele și dezavantajele fiecăruia, astfel încât să iei cea mai bună decizie pentru tine.Dacă la Redmi 9 aveam striații pe plasticul de pe spate, la Note 9 și Note 9 Pro nu mai e cazul. Aici, la nivelul următor al smartphone-urilor accesibile, Note 9 păstrează dimensiunile și carcasa de la Redmi 9, cu singura diferență că modulul camerelor foto/video este diferit.La fel ca la Redmi 9, acest smartphone nu are un cadru, capacul pur și simplu îmbracă telefonul până spre display. Xiaomi Redmi Note 9 Pro are însă un cadru, ceea ce îmi dă senzația de maturitate în design, iar spatele nu mai este de plastic, ci este Gorilla Glass, mai lucios decât la Redmi Note 9, care bate într-un fel de mat.Modulul camerelor foto de la Xiaomi Note 9 Pro are aceeași formă ca la Note 9, doar că este mai proeminent, iese mai mult în evidență pe spatele telefonului.Altă diferență majoră între cele două telefoane este că senzorul de amprentă de la Redmi Note 9 este amplasat sub modulul camerelor, pentru a fi accesat cu degetul arătător, în timp ce senzorul de amprentă de la Redmi Note 9 Pro este amplasat pe laterală, așa încât să-l folosești cu degetul mare.Surprinzător este faptul că deși suprafața pentru citit amprenta este mult mai mică, practic o linie îngustă, deblocarea se face rapid. Senzorul de amprentă este și buton de on/off, de lock screen sau de restart.