Surprizele pregătite în 2021 de Samsung la evenimentul Galaxy Unpacked. Ce se va întâmpla pe 14 ianuarie

​Articol susținut de Vodafone

​Articol susținut de Vodafone

Samsung ar putea anunța lansarea a trei smartphone-uri noi din gama S21: S21, S21 Plus și S21 Ultra, succesoarele gamei S20 de anul trecut. Compania a lansat un video de teasing pentru eveniment, intitulat „Welcome to the everyday epic”, însă a ales să păstreze suspansul - în clipul video apare doar un modul de camere foto, într-un cub translucid.„În ultimul an, tehnologia telefoanelor mobile a ajuns pe scena principală în viața de zi cu zi, din moment ce oamenii lucrează de acasă și petrec mai mult timp acasă. Tranziția accelerată spre o lume mobile-first aduce cu ea nevoia device-urilor care pot transforma viața de zi cu zi într-o experiență extraordinară”, scrie Samsung.Însă informații despre noile Samsung S21 au apărut deja în mai multe publicații internaționale de tehnologie. Spre exemplu, Tech Radar scrie că noul S21 Ultra ar beneficia de o adiție importantă: un stylus S Pen, similar cu cel pe care l-am văzut până acum doar pe gama Note.Această îmbunătățire ar avea sens: la Samsung S20 Ultra, display-ul mare și luminos ar fi fost perfect pentru a-ți lua notițe pe el direct cu un S Pen, lucru remarcat de numeroși utilizatori și specialiști. Iar Samsung pare să-și fi ascultat fanii și ar fi adus S Pen-ul pe noul S21 Ultra.De asemenea, noua serie S21 va beneficia de noul procesor Snapdragon 888, pentru piața din SUA, în timp ce în Europa va veni cu procesorul Exynos 2100.