[P] iPhone 12 mini: regele telefoanelor mici

mic și ușor de ținut, cameră îmbunătățită, modul de noapte, rezistent la apă, încărcare wireless, MagSafe, Face ID, durată de viață solidă a bateriei, performanță excelentă, ecran excelent, mai durabil, 5G, suport software îndelungat.fără USB-C, nu ai nevoie de propriul încărcător, fără teleobiectiv, model de bază cu doar 64 GB stocare, ecranul poate fi prea mic pentru mulți.Pe scurt, iPhone 12 mini arată exact la fel ca iPhone 12, dar vine la un preț mai mic. Arată la fel de proaspăt și interesant ca fratele său mai mare, cu fețe din aluminiu, spate din sticlă și un nou „scut ceramic” care acoperă ecranul, despre care Apple spune că este de patru ori mai rezistent la picături. Ecranul modern OLED măsoară 5,4 inci pe diagonală, ceea ce îl face semnificativ mai mic decât afișajul de 6,1 inci obișnuit, dar nu mai puțin clar, colorat și strălucitor.Ecranul are aceeași lățime ca și ecranul LCD mai vechi de 4,7 inci de pe iPhone SE.Există multe avantaje în a avea un telefon mic, inclusiv faptul că este mult mai ușor să îl folosești cu o singură mână și să se potrivească în buzunare, dar există și unele dezavantaje. De exemplu, este prea mic pentru a se potrivi în suportul de pe parbrizul unei mașini, iar ecranul îngust însemna că degetele mari se ciocnesc frecvent când tastezi cu viteză cu două mâini.Dar cea mai mare problemă este pur și simplu suprafața ecranului pentru a vedea lucrurile. Încercarea de a revizui unele documente pe iPhone 12 mini poate fi o experiență dureroasă, în care vei folosi adesea zoom, derulare și, în cele din urmă, vei renunța pentru a alege un dispozitiv mai mare. Vizionarea videoclipurilor este, de asemenea, un pic plictisitoare. iPhone 12 mini de la eMAG nu este doar unul dintre puținele telefoane mici de pe piață, ci este și cel mai bun dintre telefoanele mici!Apple a reușit să strângă tot ceea ce a fost fantastic la iPhone 12 într-un telefon cu adevărat mic. Aceasta include performanțe emblematice, o cameră excelentă, 5G și un design proaspăt, dar o durată de viață a bateriei puțin mai slabă.În timp ce ecranul de 5,4 inci este excelent, este mic și înghesuit față de standardele moderne. Dacă vrei să faci upgrade de pe un telefon în stil iPhone 6, acesta are dimensiuni foarte asemănătoare. Prin urmare, iPhone SE are o dimensiune similară, dar designul, tehnologia și caracteristicile sale sunt cu mult în spatele modelului iPhone 12 mini.Îndemn cu tărie pe oricine cauta sa achizitioneze iPhone 12 mini să se gândească dacă are într-adevăr tot ecranul de care au nevoie pentru tot ceea ce face pe un telefon în 2020. Dar dacă are, atunci iPhone 12 mini este un telefon de neegalat, fiind rege al telefoanelor mici.