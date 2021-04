[P] Fără viruși sau bacterii: sfaturi pentru curățarea și dezinfectarea telefonului mobil

Telefoanele mobile sunt o modalitate de a comunica cu familia, prietenii și colegii, dar nu trebuie să uităm că aceste dispozitive ating de multe ori fața și mâinile și sunt un focar de viruși și bacterii, deci trebuie dezinfectate în mod corespunzător pentru a evita îmbolnăvirea.Telefoane - oferte, idei, review-uri Potrivit unui studiu publicat în revista medicală academică Germs (2017), peste 17.000 de bacterii au fost găsite pe telefoanele mobile, de zece ori mai mult decât pe un scaun de toaletă. Din acest motiv, dezinfectarea telefonului devine deosebit de importantă.În unele profesii, expunerea la murdărie, germeni sau substanțe nocive necesită curățarea și dezinfectarea temeinică a smartphone-urilor în mod regulat. Telefoanele rezistente sau rugged pot fi spălate temeinic cu apă și săpun, șterse cu șervețele cu alcool sau geluri și chiar cu înălbitor, deci sunt o alternativă pentru persoanele care au un job într-un domeniu în care murdăria constituie o problemă.Dar, deși cea mai eficientă metodă este scufundarea completă în apă și săpun, trebuie să vă asigurați că telefonul este curățat conform instrucțiunilor producătorilor, astfel încât să nu existe riscul de a deteriora dispozitivul sau de a invalida garanția, deoarece nu este totul smartphone-urile sunt rezistente la o curățare atât de profundă cu apă.Telefoane ieftine? Oferte (eMAG) Ca o completare a acestor linii directoare, Grupul Bullitt, în asociere cu dr. Simon Clarke, profesor de microbiologie celulară la Universitatea din Reading, au și alte recomandări, în funcție de tipul de job a utilizatorului și de utilizarea care este dată telefonului.Lucrul în aer liber poate da un fals sentiment de securitate, dar, așa cum subliniază compania de tehnologie, expunerea constantă la alte persoane, precum și la suprafețe comune, constituie un factor de risc important pentru contaminarea dispozitivelor mobile.Un grup de lucrători care se încadrează în acest tip sunt livratorii și curierii, cărora li se recomandă să păstreze telefoanele mobile în interiorul vehiculelor sau în buzunare ori de câte ori este posibil și să evite să le așeze cu fața în jos pe orice suprafață în timpul procesului de livrare.Obiecte precum clanțele ușilor și soneriile sunt o sursă potențială de contaminare, deci curățați-vă bine mâinile cu gel cu alcool înainte de a atinge din nou telefonul.Aceste recomandări se adresează și lucrătorilor din sectoarele construcțiilor și logisticii, care trebuie să trateze zonele în care lucrează ca spații publice cu același risc asociat.Tipul de muncă desfășurat în casele altor persoane variază foarte mult: unele locuri de muncă prezintă un risc foarte mic în funcție de cât de mult contactați cu alte persoane, în timp ce alte profesii, cum ar fi instalatorii, sunt frecvent expuse la potențiale poluări din aer, prezintă un risc mai mare.În aceste cazuri, compania de tehnologie recomandă reducerea utilizării telefonului personal la minimum și asigurându-vă că îl curățați, împreună cu mâinile, înainte de a-l utiliza.Pentru acei lucrători de primă linie, de exemplu, în situații de urgență și sănătate, este deosebit de important să se mențină o igienă adecvată a telefonului mobil pentru a preveni ca aceștia să devină vehicule de infecție.Un studiu publicat de Universitatea Ondokuz Mayis din Turcia, publicat în Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, și colectat de Bullitt Group, indică faptul că aproape 95 la sută din dispozitivele medicilor și personalului medical au avut diferite tipuri de bacterii care ar putea ajunge la transmiterea de boli grave. Doar 10% dintre aceștia curăță și dezinfectează temeinic telefonul.Muncitorii la birou, în special cei care împart utilizarea telefonului, ar trebui să curățe dispozitivul imediat ce ajung la birou. Căutați modalități de a vă folosi mai puțin telefonul personal la locul de muncă, în schimb instalați aplicații pe care le puteți utiliza în mod regulat pe computerul dvs. desktop sau verificați-le numai la anumite ore din timpul zilei.De asemenea, este important să evitați utilizarea telefoanelor mobile în timp ce mâncați și să nu le duceți în zone comune în care nu sunt necesare, cum ar fi sălile de mese și toaletele. De asemenea, este recomandat să nu se plaseze telefonul mobil pe mesele sau birourile co-lucrătorilor, și să nu se permită altor persoane să atingă sau să manipuleze telefonul mobil.În plus, telefoanele de birou partajate sunt o sursă de răspândire a virusului. Telefoanele profesionale trebuie curățate temeinic la sfârșitul fiecărei zile lucrătoare, înainte de a fi depozitate într-un loc sigur, închis și igienic noaptea, și mai ales atunci când utilizatorii urmează să alterneze.Compania recomandă evitarea utilizării carcaselor și, în schimb, utilizarea telefoanelor mobile care nu necesită huse de protecție, deoarece aceste elemente servesc drept refugiu pentru viruși și bacterii la fel ca telefoanele, și în multe cazuri pot fi mai dificil de curățat.