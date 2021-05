MateBook Series, familia de laptopuri Huawei ultraperformante

​Articol susținut de Huawei România

Noile notebook-uri HUAWEI MateBook D14 și HUAWEI MateBook D15 vin echipate cu procesoarele Intel Core din generațiile a 10-a și a 11-a și oferă o viteză mult îmbunătățită față de ediția precedentă.Deși sunt prezentate ca fiind cu adresabilitate pentru nevoile tinerilor, laptopurile D14 și D15 pot fi folosite cu succes de orice persoană, fie pentru divertisment, fie pentru experiențele profesionale.MateBook D14 și D15 sunt echipate cu noul procesor grafic Intel care permite notebook-urilor să gestioneze o mare varietate de sarcini complexe de procesare a imaginii. În plus, tehnologiile inovatoare, cum ar fi colaborarea pe mai multe ecrane (Multi-Screen Collaboration), butonul de alimentare cu amprentă digitală, antena dublă și încărcarea inversă USB (reverse charging) sporesc fundamental experiența în utilizare, făcând notebook-urile mai performante ca oricând.Ar mai fi de menționatcu suport de protecție a ochilor, integrat într-un șasiu ce le conferă un design unic și elegant. În plus, standardul de conectivitate wireless Wi-Fi 6 este prezent pe seria MateBook D, echipată cu procesoare Inter de a 11-a generație.Dacă vorbim despre preț, ambele produse sunt disponibile în rețelele de retail ale partenerilor Huawei începând cu prețurile recomandate de 3.899 lei pentru MateBook D15 și de la 4.199 lei pentru MateBook D14 , dar pot fi achiziționate și din noul magazin Huawei Online Store cu o reducere substanțială.MateBook D14MateBook D15HUAWEI MateBook X Pro, cu generația a 11-a de procesoare Intel Core i5 și i7, oferă o viteză mult îmbunătățită față de predecesorul său și suportă colaborare multi-ecran, sunet surround și buton de pornire cu amprentă.a fost fabricat prin tehnologia CNC și lustruit fin prin procese de înaltă precizie, asigurând o senzație fină și confortabilă la atingere. Cu o, HUAWEI MateBook X Pro devine un device ultra portabil, perfect pentru muncă și activitățile de zi cu zi.Pe partea audio, MateBook X Pro areactualizate cu frecvență divizată pentru a oferi sunet surround imersiv. Algoritmii audio avansați oferă impresia utilizatorului că sunetul provine din cameră, indiferent de poziția lor în ceea ce privește laptopul, iar împreună cu display-ulcu o calitate a imaginii 3K HD, notebook-ul poate fi transformat într-un cinematograf portabil.Având oși sistemul inteligent de gestionare a energiei Huawei, MateBook X Pro acceptă încărcarea inversă atunci când este oprit, iar autonomia este una excelentă. Încărcătorul de buzunar USB-C de 65W nu numai că oferă încărcare rapidă pentru laptopurile MateBook, dar acceptă și funcția de SuperCharge pentru telefoane și tablete Huawei, pentru a te putea bucura de laptop oriunde și oricând.MateBook X Pro este disponibil în rețelele de retail ale partenerilor Huawei, începând cu prețul recomandat de 8.699 lei cu TVA inclus.Magazinul Huawei Online Store a fost lansat pe data de 28 aprilie și pentru a marca momentul, vine cu numeroase premii, beneficii și avantaje pentru consumatori.Clienții www.huaweistore.ro beneficiază de livrare gratuită a produselor, posibilitatea de plată în numerar la livrare, fără taxe adiționale și înlocuire sau retur gratuit în maximum 14 zile de la achiziție, fără obligația de a motiva decizia.În plus, Huawei pune la bătaie vouchere în valoare de 6.000 de lei care pot fi folosite pentru achiziționarea produselor de pe site. Printre acestea se numără și MateBook-urile D14 2021 și D15 2021 cu cupoane în valoare de 800 de lei, iar pe lângă această reducere, cele două notebook-uri vin cu mouse și rucsac oferite cadou. Astfel, produse beneficiază de reduceri de până la 1.000 de lei din prețurile recomandate de vânzare.