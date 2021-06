REVIEW Motorola Moto G100 - Ascensiunea clasei medii: Cât de capabil e un telefon 5G de 2.000 de lei?

10 generații de Moto G

Piața telefoanelor smart de clasă medie e din ce în ce mai plină de modele de la toți producătorii și e zona unde se orientează cea mai mare parte a utilizatorilor. În trecut, telefoanele de clasă medie nu rupeau gura târgului și lăsau mult de dorit, însă în ultimii ani performanțele și specificațiilor vârfurilor de gamă au coborât încet-încet și în zona prețurilor mai accesibile, iar noile modele de clasă medie chiar au ajuns să impresioneze pe alocuri. Motorola a ajuns la cea de-a zecea generație de modele din seria Moto G, iar HotNews.ro le-a retestat acum pe toate, inclusiv noul Moto G100 care se prefigurează unul dintre cele mai capabile modele din zona de 2.000 de lei în acest an.









Notă de test



Am testat noul Moto G100 timp de 12 zile în București, în rețeaua 4G/5G de la Orange și l-am folosit pe post de unic telefon personal și nu a fost menajat din punct de vedere al bateriei.



Telefonul a fost un model XT2125-4, dual-SIM, cu 8 GB RAM și 128 GB stocare. În timpul perioadei de test a primit o singură actualizare de software.





Telefonul, precum și celelalte modele din seria Moto G, a fost pus la dispoziție pentru test de către Motorola, însă nu a existat nici o recompensare financiară sau de altă natură pentru acest articol. Nimeni din partea producătorului nu a văzut spre aprobare conținutul recenziei înainte de publicare, iar ideile și opiniile exprimate în articol sunt exclusiv ale autorului.



CE NE-A PLĂCUT la Motorola Moto G100





+ Sistemul rapid, fluid, fără erori, curat și coerent. Android 11 cu minime intervenții de la Motorola. Iar acolo unde a intervenit, a făcut-o bine: gesturile de interacțiune Moto sunt în continuare foarte bune și utile.







+ O autonomie excelentă. Un telefon care în mod normal duce două zile lejer între încărcări, poate chiar trei zile cu puțină grijă.







+ Semnal 5G destul de stabil. Am prins semnal 5G constant și în interiorul clădirilor (la birou, acasă) unde cu alte modele nu am avut prea mult succes.







+ Cameră macro bună, cu inel luminos în jurul lentilei pentru a lumina de aproape subiectele fotografiate.







+ Spatele sidefat, care, deși din plastic, se simte bine la atingere și ascunde mare parte din urme.









CE NU NE-A PLĂCUT la Motorola Moto G100





- Nu are un ecran Amoled. Deși LCD-ul IPS de pe Moto G100 e bunicel, am fi preferat mai degrabă un amoled cu culori vii și negru intens. De apreciat însă rata de refresh de 90Hz.







- La partea de video sunt unele minusuri: la înregistrarea video utilizatorul poate comuta între camera normală și cea ultrawide doar la 1080p@30fps; tranziția dintre cele două camere pe filmare este deranjantă.







ALTE ASPECTE DE MENȚIONAT DESPRE Motorola Moto G100





> Apreciem includerea mufei audio de 3,5mm, precum și a două camere foto frontale, una cu unghi puțin mai larg.







> Telefonul poate filma până la 6k@30fps sau 4K@60fps, dar doar pe camera principală. Video Macro merge până la 4K@30fps.





> Cititorul de amprente integrat în butonul lateral este rapid și precis.







> Telefonul are un buton special pe partea dreaptă care apelează Asistentul Google.







> Deși are un singur difuzor amplasat în muchia de la bază, volumul audio este foarte puternic, însă fără a avea prea multă profunzime.





>Telefonul nu are o catalogare oficială de rezistență la apă și praf de tipul IP, însă producătorul spune că este „water repellent”, un alt fel de a spune că e rezistent la ocazionalele stropiri sau că n-o să-și dea duhul dacă te prinde ploaia cu el în mână.







> Rata de refresh adaptivă de 90Hz face ca totul să se simtă că merge ca uns, iar sistemul rapid și curat ajută la senzația de fluiditate.





> Pentru cei care se întreabă, telefonul permite înregistrarea convorbirilor cu aplicații de tipul „Call recorder” :)









> Motorola G100 se „luptă” într-o clasă unde mai regăsim modele de anula cesta precum







> Telefonul vine în pachet cu un încărcător TurboPower de 20W și o husă. Nu are inclus în pachet și căști.



Motorola Moto G100 - HARDWARE & SPECIFICAȚII



Display: 6.7 inci, 1080 x 2520 (409 ppi), format 21:9 / IPS LCD, 90Hz, HDR10



Procesor: Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G / Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585)



GPU: Adreno 650



RAM: 8 GB RAM



Stocare: 128 GB UFS 3.1



Baterie: 5.000 mAh Li-Po



Camere foto:



- Principală: 64 MP, f/1.7, (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, Laser AF

- UltraWide: 16 MP, f/2.2, 117˚ (ultrawide), 1.0µm, PDAF (funcționează și drept cameră macro)

- Senzor profunzime 2MP

- Senzor Time of Flight



Flash dual-led, inel led pentru camera macro





Camere foto frontală: 16 MP, f/2.2 + 8 MP, f/2.4, 118 grade (ultrawide)



Video: 6K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps



Dimensiuni: 168.4 x 74 x 9.7 mm



Greutate: 207 grame



Sistem de operare: Android 11



Senzori: Senzor de amprentă pe butonu de power, pe lateral, Accelerometru, Busolă, Giroscop, Proximitate



Conectivitate: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, USB 3.1 TypeC,



Alte caracteristici:



- cititor de amprente pe lateral, în cadrul butonului power

- Design tip „water repellent”

- Dual-SIM hibrid

- Încărcare rapidă TurboPower - 20W

- Culori: Iridescent Sky, Iridescent Ocean, Slate Grey

- Difuzoare audio la bază

- husă și încărcător incluse în pachet



Preț (iunie 2021): 1.900-2.000 lei









Motorola Moto G100 - DESIGN & ERGONOMIE

Din punct de vedere al design-ului, Moto G100 arată destul de bine. E destul de simplu desenat, însă are un spate destul de ochios, asta deși nu are unele elemente care să-l deosebească de linia generală a majorității telefoanelor din ziua de azi.



Spatele e dintr-un plastic satinat, destul de plăcut la atingere și care, cel puțin pe culoarea sidefată cu reflexii roz-albăstrii pe care am testat-o, ascunde destul de bine urmele și amprentele. Chiar dacă discutăm de un policarbonat și nu sticlă, textura satinată ascunde totuși senzația de material mai ieftin.







Tot pe spate găsim și o mică „cocoașă” ce găzduiește camerele foto, blițul dublu și microfonul. Tot modulul pare foarte asemănător cu cele regăsite pe recentele modele iPhone, cu o cocoașă principală în culoarea carcasei și apoi fiecare lentilă de cameră ridicată încă puțin printr-o ramă metalică. Un design foarte finuț și plăcut ochiului (atâta timp cât cineva nu suferă de Trypofobie





În cazul camerei macro, rama metalică a lentilei e înlocuită de o bandă circulară transparentă care ascunde o serie de led-uri în spate. Foarte inspirată integrarea.



Marginile, deși lucioase, nu sunt din metal, ci din plastic. De la distanță nu ai zice, însă se simte imediat când îl iei în mână că telefonul nu are acea senzație de rece specifică metalului. Dar, dacă rămânem realiști, la această gamă de preț rar vom regăsi rame metalice. Chiar și-așa, combinația spate sidefat și rame lucioase dă foarte bine pe Moto G100.







Pe față avem un ecran care ocupă aproape toată suprafața, circa 85%, cu muchii aproape simetrice sus-jos și cu margini drepte, care ajută mult la manevrare fără atingeri accidentale.









Și apropo de manevrare, la capitolul ergonomie telefonul stă destul de bine. Deși vorbim de un model cu un ecran cu diagonală destul de mare (6,7 inci), formatul înalt (21:9) face ca folosirea lui să fie mai ușoară.







Telefonul stă bine în mână, nu e dezechilibrat atunci când încerci să-l folosești cu o singură mână, iar pe masă nu joacă prea mult întrucât cocoașa de pe spate e destul de mică.







Butoanele (și cititorul de amprente, implicit) sunt ușor de ajuns, degetele „cad” natural în zona în care sunt ele și oferă un feedback decent. Pe partea dreaptă telefonul mai are un mic buton special doar pentru Asistentul Google.



Și dacă tot vorbim de ergonomie, trebuie să menționăm excelenta suită de gesturi Moto care permit accesarea rapid a unor funcții: scuturi telefonul de două ori și pornești lanterna (la fel faci s-o oprești), sucești de două ori de încheietură și declanșezi camera foto (faci încă o dată și comuți pe camera de selfie), faci captură de ecran cu trei degete apăsate pe ecran, și altele.







Motorola Moto G100 - DISPLAY

Ecranul de pe Moto G100 e poate singurul mare minus pe care îl dăm telefonului. Nu pentru că display-ul LCD IPS nu ar fi bun, ci pentru că ne-am fi așteptat mai degrabă să regăsim un ecran de tipul AMOLED, având în vedere că această tehnologie a început să apară din ce în ce mai frecvent la telefoane și din această gamă de preț.







Mai ales că discutăm de un model aniversar, al zecelea model din seria Moto G, lipsa unui ecran amoled pare a fi o șansă ratată de a completa un pachet ce în rest se prezintă destul de bine.







Ok, dincolo de ce n-am fi dorit noi să vedem, totuși, ecranul de pe Moto G100 e destul de ok, un IPS LCD cu o rezoluție Full HD+, cu o rată de refresh de 90Hz și capabil HDR10. Acum câțiva ani ar fi fost un ecran de top, acum deja nu mai are cum să impresioneze.







Unghiurile de vizualizare sunt bune, deși din lateral regăsim acea discolorare tipică ecranelor LCD. Negru e, așa cum ne-am aștepta, destul de spălăcit, iar luminozitatea maximă e decentă, deși nu-ți face mare plăcere să-l folosești direct în lumina soarelui.









Motorola Moto G100 - SOFTWARE

Moto G100 vine cu Android 11 și cu mici-mici modificări aduse de Motorola pe lângă. Suita de gesturi Moto și câteva opțiuni suplimentare de personalizare (culori, accente, forme iconițe, fonturi etc) nu fac decât vină în ajutorul utilizatorului.









În rest interfața este foarte aproape de „ Vanilla Android ”, totul simplu, coerent și fără briz-brizuri.





Sistemul se mișcă foarte bine, rapid și fără agățări, iar ecranul adaptiv de 90Hz face ca totul să se simtă fluid în animații și tranziții.







În toată perioada noastră de test n-am dat peste erori, probleme sau crash-uri. Chiar ne-a făcut mare plăcere să-l folosim - totul fluid și fără cusur.









Am apreciat și rapiditatea și acuratețea cititorului de amprente amplasat lateral pe butonul principal, la fel cum am apreciat și buna integrare cu serviciile google - buton dedicat pentru asistentul virtual, feedul Google Discover pe cel mai din stânga ecran, ecranul Google Home acesta prin apăsarea prelungă a butonului principal.



Am fost foarte mulțumiți și de vitezele de pe WiFi pe care le prinde telefonul (570-600 Mbs pe WiFi 6 la o conexiune de 1Gbs) și capacitatea destul de bună de a reține semnalul 5G.







În apartamentul personal, undeva la ultimul etaj din opt, semnalul 5G e prezent, însă nu cu toate telefoanele pe care le-am mai avut am reușit să-l menținem prin toate camerele. Cu Moto G100 am reușit să păstrăm semnal 5G cam peste tot și cu viteze de peste 500 Mbs.









Motorola Moto G100 - FOTO & VIDEO



În general la un telefon de midrange așteptările pe partea foto/video nu sunt prea mari. Fotografii bunicele și video decent - cam ăsta e etalonul. Moto G100 nu se detașează prea mult de această linie, cu câteva lucruri în plus și câteva elemente care mai lasă de dorit.



Telefonul vine cu patru lentile pe spate, dar practic doar două camera utilizabile cu adevărat :)



Camera principală de 64 MP și cea ultra-wide (și macro) de 16 MP, ambele producând rezultate de 12MP în format 16:9. Celelalte două lentile sunt mai degrabă doar să dea bine pe spate, una ascunde un senzor de profunzime și cealaltă un senzor ToF (time of flight) - ajută la fotografiile tip portrait și cam atât.



Revenind la cele două camere cu adevărat utilizabile, camera principală e destul de bună și capabilă, chiar și pe lumină mai slabă. Culori plăcute, un echilibru bunicel între zonele luminate și cele întunecate, fără prea mult zgomot.

Câteva reflexii pe lentilă ici-colo în funcție de cum bătea soarele sau lumina de la felinarele de stradă, dar nimic îngrijorător.









Camera ultrawide e și ea destul de bună, deși pierde mult din detalii prin rezoluția sa mai mică, dar fără a distorsiona prea mult la margini. De remarcat că în general rezultatele de pe cele două camere sunt foarte apropiate din punct de vedere al culorilor, temperaturii, echilibrului lumină-întuneric.



Din păcate modul „Night Vision” pentru fotografierea pe lumină scăzută nu e disponibil decât pe camera principală. Altfel, rezultatele cu „Night Vision” pe camera principală sunt destul de ok, nimic miraculos. De multe ori nu produc imagini mai luminoase decât cele trase în formatul standard, ci mai degrabă cu unele elemente mai rafinate - detalii care să nu fie stompate, zone luminoase care să nu fie arse.



Am apreciat destul de mult modul „Macro”, cu rezultate neașteptat de bune. E poate cel mai capabil mod macro pe care l-am folosit până acum la un telefon din această gamă. Ajută în mod special și inteligent plasatul inel cu leduri care luminează obiectele atunci când practic te apropii prea mult cu telefonul peste obiectul fotografiat.



„Vorba lungă, sărăcia omului” :) Lăsăm mai jos o fotogalerie cu imagini captate cu camerele de pe Moto G100.





FOTOGALERIE cu imagini captate cu Moto G100 / Vrei să vezi fotografiile în formatul original, inclusiv informațiile EXIF? Vezi aici galeria Flickr cu Moto G100.







Pe partea video, însă, Moto G100 stă mai puțin bine.



Întâi să începem cu partea bună: camera principală permite filmări până la 6K la 30 de cadre pe secundă sau 4K la 60 de cadre pe secunde, iar pe camera ultrawide pot fi făcute filmări macro până la 4K la 30 de cadre pe secundă.

Stabilizarea pe filmare e destul de bună, iar în general imaginile captate sunt decente, chiar dacă de cele mai multe ori telefonul tinde spre nuanțe mai întunecate.





Stabilizarea pe filmare e destul de bună, iar în general imaginile captate sunt decente, chiar dacă de cele mai multe ori telefonul tinde spre nuanțe mai întunecate.







Din păcate focalizarea nu e mereu stabilă, mai ales pe lumină slabă telefonul are tendința să refocalizeze foarte frecvent în funcție de mișcări.







Un minus mare e că utilizatorul nu poate comuta între cele două camere în aceeași sesiune de înregistrare decât dacă filmează 1080@30fps. Deci Full HD la 60 de cadre și 4K@60/30fps nu merge decât pe camera principală.











Lăsăm mai jos două clipuri cu imagini: 1) 1080p@30fps cu ambele camere. 2) 4k@30fps cu camera macro.



VIDEO - Moto G100 - 1080p@30fps:





VIDEO - Moto G100 - Macro 4K@30fps:





Motorola Moto G100 - AUDIO

Pe partea audio putem să apreciem că telefonul vine cu un singur difuzor la bază, dar care e foarte puternic. Bine, la volum maxim difuzorul nu are profunzime mai deloc, dar măcar nu are distorsiuni.

Apoi trebuie să criticăm modalitatea în care telefonul comută în timpul filmării de pe camera principală pe cea ultrawide - în locul unei simple și elegante tăieturi directe de la un cadru la altul, telefonul încearcă să imite o tranziție de zoom-in/zoom-out, dar rezultatul este total nesatisfăcător ( au tot încercat și alții mai mari s-o copieze de la Apple și tot nu le iese bine... ). Cadrul tresaltă, imaginea se scutură în timpul acelei tranziții, totul pare smucit și complet nefinisat.

Lăsăm mai jos două clipuri cu imagini: 1) 1080p@30fps cu ambele camere. 2) 4k@30fps cu camera macro.

Pe partea audio putem să apreciem că telefonul vine cu un singur difuzor la bază, dar care e foarte puternic. Bine, la volum maxim difuzorul nu are profunzime mai deloc, dar măcar nu are distorsiuni.





Am fi preferat să vedem o variantă cu două difuzoare pentru un sunet mai bogat, dar apreciem măcar că telefonul păstrează mufa audio de 3,5mm la bază.







În cutie telefonul nu vine cu căști incluse.









Motorola Moto G100 - BATERIE și AUTONOMIE

Autonomia e capitolul la care Moto G100 stă poate cel mai bine. e un telefon care în mod constant ne-a ținut lejer câte două zile între încărcări complete.







Cu o baterie Li-Po de 5.000 mAh, Moto G100 ar duce și trei zile între încărcări dacă utilizatorul nu îl folosește excesiv și, eventual, mai face uz și de unele opțiuni de economisire de energie.









În cazul nostru, pe un mod de utilizare mediu spre intensiv, telefonul ne-a ținut constant cam 40-48 de ore cu 4 ore timp de ecran.







Cel mai mult ne-a ținut 2 zile și 3 ore cu un timp de ecran de 4 ore și 39 de minute (1,8%/h) - un consum de 91%.











Dincolo de autonomia foarte bună, telefonul vine din pachet cu un încărcător rapid „TurboPower” de 20W dar care, practic, nu e chiar așa turbo. Sigur, încărcarea e decent de rapidă, dar nimic impresionant - de la 10 la 90% în circa 70 de minute.





10 generații de MOTO G - Câte puțin de la fiecare pentru produsul perfect?

Moto G100 e modelul numărul 10 din seria Moto G, iar Motorola pentru acest review a trimis nu doar telefonul în cauză, ci și toate cele zece modele care l-au precedat, toată seria Moto G din 2013 și până în prezent, pentru a vedea cum a evoluat gama și cum fiecare model care a apărut a venit cu ceva în plus, cu câte un element de noutate.



O exercițiu de nostalgie pură, să pui mâna pe primul Moto G din 2013, cu al său ecran „minuscul” de 4,5 inci și Android 4.4 Kit Kat și care, surprinzător, se mișcă binișor și acum.

O exercițiu de nostalgie pură, să pui mâna pe primul Moto G din 2013, cu al său ecran „minuscul" de 4,5 inci și Android 4.4 Kit Kat și care, surprinzător, se mișcă binișor și acum.







Unul câte unul le-am luat la butonat, la pipăit și la comparat să văd cum s-au schimbat de la an la an, cu ce noutăți venea fiecare, ce elemente s-au păstrat sau ce elemente au dispărut de-a lungul anilor.







E clar că Moto G100 e în vârful acestei serii de telefoane, dar sunt și câteva elemente de pe vechile modele care au dispărut în negura timpului și acum, regăsindu-le, recunosc că mi-ar plăcea să le revăd.











Trec în revistă, așadar, câteva din elementele mișto ale seriei Moto G ce mi-ar plăcea să re revăd pe viitoare modele :)



1. Construcția din metal - Moto G5 Plus (2017). Ah, ce dor mi-era să simt din nou un telefon construit din metal, acea senzație rece în mână, de telefon solid și bine construit. Jucându-mă și acum cu acest G5 Plus în mână senzația de premium e mai prezentă decât la oricare alt model din gamă, inclusiv actualul G100.









2. „Gropița” de pe spate. Logoul Motorola de pe spate a fost mai mereu pus într-o indentație, un loc numai bun să-ți odihnești arătătorul când țineai telefonul în mână. Bună vreme acea „gropiță” era doar de design, apoi Motorola a mutat acolo (foarte inteligent) tocmai cititorul de amprente, păstrând ca design și logoul Motorola. Mai nou, cititorul de amprente a fost mutat pe lateral, însă pe spate n-a mai fost păstrată și denivelarea tradițională.







3. Modulul rotund cu camere foto, un element specific Motorola. Chiar dacă acum și alte modele l-au adoptat, inițial modulul foto cuprins într-un cerc era un semn distinctiv al telefoanelor Motorola. În ultimii ani seria Moto G a adoptat alte modele de cocoașe foto, iar pe G100 regăsim o copie destul de fidelă după modulele de pe telefoanele Apple.









4. Butoane de power cu striații și feedback zdravăn la atingere. Da, știm, acum butoanele de power au integrate în ele cititorul de amprente și nu pot fi altfel decât netede. Poate pe viitor, dacă vor fi adoptate ecrane Amoled, iar cititorul de amprente va fi mutat sub ecran.









5. Carcase interschimbabile, spate cu model/striații. Moto G3 (2015) venea cu un spate de plastic, detașabil, dar cu un model de striații foarte plăcut la atingeri. Dacă la metal pe spatele telefoanelor nu ne vom întoarce prea curând, măcar la materiale mai fun și elemente interschimbabil pentru personalizare :)







CONCLUZIE

Motorola Moto G100 este un telefon excelent pentru gama sa de preț, mai ales acum că s-a mai și ieftinit de la momentul lansării. Autonomia foarte bună și sistemul foarte rapid și stabil sunt poate cele mai mari atuuri ale sale.



Am apreciat și camerele foto, decente și versatile, dar regretăm că această versatilitate nu este dusă la capăt și pe partea de video, acolo unde nu te poți bucura de ambele camere decât dacă filmezi 1080p@30fps. Există opțiunea de filmare 6K și 4K macro, totuși, pentru a mai îndulci experiența.



Ca design telefonul arată destul de bine, iar spatele sidefat îi dă o notă aparte, în ciuda plasticului folosit mai peste tot și care îi răpește din senzația de telefon mai... premium.



Ecranul e doar un LCD și nu vine cu colurile vii și negrul intens de pe un panel amoled, dar măcar vine cu o rată de refresh de 90Hz, ceea ce se traduce în mișcări și animații foarte fluide.

Per total Moto G100







e un telefon ușor de recomandat oricui, fie că vorbim de utilizatori mai puțin pretențioși și care caută un pachet cuprinzător și fiabil, fie că discutăm de useri mai hard-core, dar care, dintr-un motiv sau altul, sunt nevoiți să caute o soluție acceptabilă în această gamă de preț.







Ai o întrebare legată de Motorola Moto G100 și la care nu ai găsit răspuns în review-ul nostru? Lasă-ne un comentariu mai jos și vom încerca să-ți răspundem.

