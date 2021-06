​REVIEW OnePlus Nord CE 5G - Midrange killer?

---

---









Telefonul a fost un model EB2103, dual-SIM, cu 12 GB RAM și 256 GB stocare. Telefonul a rulat pe Android 11, OxygenOS 11.0.2.2.EB13BA.











--- ---





CE NE-A PLĂCUT la OnePlus Nord CE 5G



+ întreg pachetul foarte convingător: ecran Amoled 90Hz + design atrăgător + software capabil și rapid + baterie foarte bună și încărcare rapidă din cutie + cameră bunicică, totul de pe la 1.500-1.600 de lei







+ camera principală (64MP, foto pe auto de 16 MP) este chiar bună pe lumină suficientă și destul de decentă noaptea, pe lumină slabă pe modul dedicat „NightScape”. Mult peste ce ne-am fi așteptat...







+ ergonomia telefonului - foarte subțire (7,9mm), foarte ușor (170g); cu un spate sidefat care maschează perfect orice urmă sau amprentă







CE NU NE-A PLĂCUT la OnePlus Nord CE 5G

- Pe timp de noapte, filmarea 4K produce niște efecte dubioase și imagini dublate (ghosting). Sperăm ca aceste probleme să fie rezolvate printr-un update cât de curând.





- Imagini video cam prea aspre, cu un contrast prea puternic care duce la detalii pierdute. Nici stabilizarea electronică a imaginii nu e cea mai bună.

ALTE ASPECTE DE MENȚIONAT DESPRE OnePlus Nord CE 5G

> OnePlus Nord CE vine de la „Core Edition” - adică un telefon care își propune să aducă elementele cheie („core”) și valoroase din gama telefoanelor Nord într-un pachet la un preț atractiv.







> Telefonul vine cu un spate din plastic, dar care se simte destul de bine, și cu o sticlă Dragontrail pe față, acoperită din cutie cu o folie protectoare.





> Sub ecranul Amoled regăsim un cititor de amprente foarte precis și destul de rapid.







> Din cutie telefonul vine cu o husă de silicon parțial transparentă, parțial cu design mat, foarte ergonomică și cu mici decupaje sus-jos pentru partea frontală pentru a înlesni interacțiunile cu ecranul.







> Telefonul nu are nici un fel de certificare de protecție împotriva apei. Tăvița SIM nu are o garnitură de cauciuc care să protejeze și, intuim noi, nici mufa de încărcare. Husa inclusă în cutie are însă un flaps cauciucat pentru mufa de încărcare.





> Telefonul este dual-SIM, însă nu permite și folosirea de carduri de memorie microSD.





> Telefonul vine cu Android 11 și OxygenOS pe deasupra - se mișcă rapid și totul este foarte fluid pe ecranul de 90Hz adaptiv.







> Camera principală, dar și cea ultrawide într-o oarecare măsură, produc rezultate destul de bune pe timp de noapte prin modul dedicat „NightScape”, singurul preț plătit este puțin timp de așteptare cât pozele sunt procesate.







> Telefonul filmează 4K@30fps sau 1080p@60fps pe camera principală, sau 1080p@30fps cu posibilitatea de comutare în timpul filmării de pe care principală pe camera ultrawide.







> Semnalul 5G este destul de bun și constant. Am reușit să prindem și să reținem semnal atât la birou, prin oraș, dar și acasă (apartament la ultimul etaj). Acasă, spre exemplu, am prins viteze de 400Mbps la o distanță de 2 metri de geam, iar în aer liber am prins circa 500Mbps în Cișmigiu, în fața primăriei.







> Pe WiFi am dat de viteze mai mici - nu am putut depăși 240Mbps pe ruterul de acasă, WiFi6 pe o conexiune de 1Gbps.







> Autonomia este foarte bună - cam două zile întregi între încărcări la un mod de utilizare mediu / Încărcare forate rapidă cu încărcătorul 30W inclus în cutie - +68% măsurat în 30 de minute (de la 7% la 75%).





> Telefonul vine cu aplicația de telefon de la Google (Google Dialer). Poate fi instalat separat aplicația de telefon de la OnePlus (OnePlus Dialer) ce permite și activarea înregistrării automate a convorbirilor, deși am pățit ca nu tot timpul să se și activeze automat.









---

---

OnePlus Nord CE 5G - HARDWARE & SPECIFICAȚII

- Principală: 64 MP, f/1.79, 26mm (wide), 0.7µm, PDAF





- UltraWide: 8 MP, f/2.25, 119˚ (ultrawide)





- Senzor monocrom - 2MP, f/2.4









- 6GB RAM / 128 GB stocare - 299 euro



---

---





OnePlus Nord CE 5G - DESIGN & ERGONOMIE

Am apreciat pe varianta noastră de test Blue Void cu un fel de turcoaz nuanțat care îți sare în ochi. Mai mult, muchiile ușor curbate bat în nuanțe mov-albăstrii, ca și cum marginile telefonului au fost călite prin foc. Un efect foarte mișto.













---

---





OnePlus Nord CE 5G - DISPLAY

Ecranul este elementul unde producătorii unor telefoane de gamă medie se zgârcesc cel mai mult și pun pe ele display-uri mediocre. Nu e cazul și aici...





OnePlus a pus pe Nord CE 5G un ecran AMOLED excelent, un display care poate sta ușor alături de modele mult mai scumpe și de top.







Nu doar că discutăm de un Amoled cu culori vii, negru intens și o luminozitate mai mult decât decentă, ci discutăm și de o rată de refresh de 90Hz, lucru care se traduce în mișcări mult mai fluide pe display, totul pare că merge ca uns. Derularea paginilor web, scroll-ul pe feed-urile de Facebook, Twitter sau Instagram, chiar și simplele atingeri stânga-dreapta pe ecran, totul este incredibil de „neted”.







---

---

OnePlus Nord CE 5G - SOFTWARE

În general telefoanele OnePlus stau foarte bine pe partea software. Nu doar că mai mereu modelele noi vin cu cea mai recentă versiune de Android și primesc actualizări de securitate constant, ci și că pe deasupra interfața OxygenOS este una dintre cele mai cizelate și apreciate de pe piață.







Totul e bazat pe Androidul „vanilla”, dar cu mici modificări prin punctele esențiale, totul pentru un grad sporit de personalizare și eficiență.







OnePlus Nord CE vine cu Android 11 și cu OxygenOS 11 peste, iar experiența pentru utilizator este excelentă. Nu doar că totul se mișcă rapid și fluent, dar în general sistemul este coerent în design și funcții și nu pune piedică utilizatorului în folosirea de zi cu zi (cum se întâmplă cu alte modele care te inundă cu opțiuni sau care mută funcții în alte locuri doar de dragul de a fi... diferit sau de a copia iOS-ul).









---



---

În general, în toată perioada de test, telefonul s-a mișcat foarte bine, iar micile erori sau agățări au fost foarte puține, dacă nu chiar aproape inexistente.







Deși vorbim de un telefon de clasă medie, cu un chipset mai puțin potent față de vârfurile de gamă, în niciun moment n-am simțit că avem de-a face cu o experiență inferioară. Poate dacă am sta cu cronometru să vedem cât de rapid se deschid unele aplicații versus vârfurile de gamă cu procesoare Snapdragon 888 am găsi acele diferențe de câteva zecimi de secundă, însă în utilizarea normală, de zi cu zi, aceste diferențe nu se simt.













---

---





OnePlus Nord CE 5G - FOTO & VIDEO

Camera foto principală de pe OnePlus Nord CE este de 64 Megapixeli, iar pe modul auto produce imagini de 16MP, destul de bune și plăcute la vedere, în special pe lumină bună.







Chiar ne-a produs o impresie plăcută cu rezultate destul de bune, echilibrate și cu nivel de detaliu bun atâta timp cât lumina ambientală este generoasă







În general camera păstrează un echilibru bun între zonele luminate și cele întunecate, chiar dacă uneori tinde să supra-expună puțin de tot, iar culorile surprinse (în special verdele) să iasă ușor mai saturate decât ar fi ele.



Modul HDR auto funcționează foarte bine, fără a exagera efectul și fără a genera halouri deranjante.







Pe lumină slabă fotografiile captate pe modul Auto pe camera principală sunt... decente. Nimic spectaculos. În schimb, pe modul dedicat „NightScape” fotografiile produse sunt chiar bune, în ciuda unui timp mai mare de captare și procesare.







Pe NightScape fotografiile captate au mult mai multe detalii conturate și un echilibru mai bun între sursele de lumină și zonele ăntunecate, chiar dacă suprafeșele luminate devin puțin mai... moi. Rezultatele din fotogaleria de mai jos vorbesc de la sine, per total niște fotografii mai bune decât ne-am fi așteptat.



Camera ultrawide e de doar 8 Megapixeli și, așa cum era de așteptat, e mai puțin capabilă. Rezultatele ultrawide diferă puțin ca tonalitate și față de cele de pe camera principală, în special datorită unui contrast mai puternic ce duce la imagini mai aspre. Iar din cauza rezoluții mai mici, nivelul de detaliu nu este grozav - suficient cât să fie postate pe rețelele sociale și admirate de pe dispozitive mobile, dar nu îndeajuns de bune de examinat pe ecrane mai mari.







Și culorile sunt puțin mai exagerate pe camera ultrawide decât pe principală, fără a fi excesiv de deranjante însă, iar pe lumină slabă, cum era de așteptat, pozele ies destul de moi și zgomotoase.







Pe timp de noapte, camera ultrawide e rareori utilizabilă, cu imagini moi, culori și detalii estompate, cu senzația că ai fotografiat prin ceață. Pe modul „NightScape” însă chiar și această cameră poate produce rezultate decente.









---

---

De a treia „cameră”, senzorul monocrom de 2 Megapixeli nu are rost să discutăm... E acolo doar să dea bine pe hârtie.

Per total însă nu putem să criticăm prea mult camerele de pe OnePlus Nord CE. Pentru un telefon din această gamă este cât se poate de rezonabil. Ba chiar camera principală o putem considera chiar bună pentru un astfel de model.







Lăsăm mai jos o fotogalerie cu imagini captate cu cele două camere de pe OnePlus Nord CE 5G, pe modul Auto (cu auto HDR), precum și pe timp de noapte și cu modul „NightScape”. Cine dorește să vadă imaginile originale, la rezoluția originală și cu toate detaliile EXIF, poate vizualiza aici galeria Flickr cu fotografiile realizate cu OnePlus Nord CE 5G.



















Totuși, imaginile captate sunt foarte aspre, cu un contrast puternic între zone întunecate și zone luminate, un balans de lumină nu foarte echilibrat și care duce la pierderea multor detalii din zonele luminate.





Pe timp de noapte, însă, telefonul suferă de o problemă în anumite condiții: imagini dublate, un efect puternic de „ghosting” - un minus pe care sperăm ca OnePlus să-l remedieze cât de curând printr-un update.



Filmarea pe 1080p pe camera principală e decentă, dar și aici regăsim aceeași tendință de a produce imagini foarte aspre, dezechilibrate lumină-întuneric. Culorile sunt destul de ok surprinse, natural, fără a fi excesiv de saturate, dar contrastul e prea puternic. Nivelul de detalii este decent, fără prea mult zgomot, însă stabilizarea e mai puțin capabilă decât la 4K.







Tranziția de la camera principală la cea ultrawide nu este prea deranjantă, dar duce uneori la apariția unor artefacte.





Stabilizarea pe ultrawide e cea mai slabă dintre toate. Temperatura imaginii între cele două camere e asemănătoare, însă nivelul redus de detaliu pe ultrawide se simte mai ales când vizionezi imaginile fullscreen pe un ecran mare. În special pe lumină slabă, camera ultrawide produce imagini foarte moi și afectate puternic de mișcări și zdruncinături.







Lăsăm mai jos două clipuri video cu filmări 1080p@30fps cu ambele camere de pe spate și o filmare 4K@30fps cu camera principală:





VIDEO - OnePlus Nord CE - 1080p@30fps cu ambele camere:











VIDEO - OnePlus Nord CE - 4K@30fps:









OnePlus Nord CE 5G - AUDIO

Pe partea audio OnePlus Nord CE livrează una caldă și una rece :)





Telefonul vine cu tradiționala mufă audio de 3,5mm, un lucru pe care îl apreciem. Nu vine din cutie cu un set de căști, dar sincer la o astfel de gamă de preț nici nu ne așteptam la așa ceva.







Pe de altă parte, telefonul vine cu Bluetooth 5.1 ( cu suport aptX & aptX HD & LDAC & AAC) și oferă o experiență foarte bună cu căști wireless compatibile.







Apreciem că difuzorul extern - unul singur, amplasat la baza telefonului - este destul de puternic, însă calitatea redării nu e una extraordinară. Da, se aude tare, însă sunetului îi lipsește profunzime, iar înaltele sunt destul de strivite. Nu e o experiență neapărat plăcută să asculți muzică pe difuzorul extern.









---

---

OnePlus Nord CE 5G - BATERIE și AUTONOMIE

Lejer unul din marile atuuri ale lui OnePlus Nord CE este autonomia sa. Și nu doar autonomia dată de bateria propriu-zisă (4.500 mAh, Li-Po), ci și de încărcarea extrem de rapidă WarpCharge 30T cu încărcătorul INCLUS în pachet.





WarpCharge, tehnologia OnePlus de încărcare rapidă, vine pe modelul Nord CE sub forma unui încărcător capabil de 30W ceea ce, în practică, pentru noi a însemnat circa +27% în doar 10 minute sau 68% în 30 de minute.







Cât privește autonomia per încărcare completă, OnePlus Nord CE e genul de telefon care poate duce chiar și 2 zile întregi între încărcări în condițiile unui consum moderat.







În perioada noastră de test am dus constant cam 2 zile de lucru între încărcări, chiar și dacă am folosit uneori telefonul mai intens - sesiuni foto-video, sesiuni de joc, streaming pe Bluetooth etc.













---

---





CONCLUZIE





La aproape fiecare categorie OnePlus Nord CE livrează rezultate mai bune decât ne-am fi așteptat (aprecierea noastră subiectivă, recunoaștem...): e mai ieftin decât am fi crezut că un astfel de pachet ar valora, are un ecran mai bun decât ne-am fi așteptat să aibă un telefon din această gamă, o cameră foto principală destul de capabilă, o autonomie foarte bună, suplimentată de încărcătorul excelent din cutie. În pachet vine și cu o husă mișto, iar pe ecran are deja preaplicat o folie protectoare.







Pe partea software totul este cât se poate de ok, un sistem stabil, rapid, fluid, înclinat spre personalizare fără a-l ameți pe utilizator cu tot felul de briz-brizuri inutile.







Un telefon dublu-SIM, capabil de 5G și cu conexiuni bune (WiFi AC, Bluetooth 5.1).



Singurul lucru la care, poate, ne-am fi așteptat mai mult ar fi fost o câtuși de puțină protecție împotriva apei. Nu neapărat o certificare oficială IP, dar măcar să vedem o garnitură de cauciuc pusă la tăvița SIM.







Ah, și acel comutator fizic lateral foarte util pentru sonerie-vibrație-mute pe care OnePlus l-a menținut cu încăpățânare până acum pe telefoanele lor :)





Rămân problemele pe partea de video, unele chiar deranjante precum „ghostiong-ul” de pe filmările 4K noaptea, dar acestea ar putea fi rezolvate ulterior prin niște update-uri.



Desigur, există și discuția prețului și a variantelor diferite. Variantele de 299 de euro (6GB RAM/128 GB stocare) și 329 euro (8GB RAM/128GB stocare) credem noi că sunt cele mai ok și potrivite. La aceste prețuri, în special cel de 299 de euro dacă îl găsiți în stoc pe magazinul OnePlus sau la parteneri, telefonul chiar e best buy, un midrange killer, ca să zicem așa. Orice preț mai mare de atât deja începe să-i știrbească din atractivitate...







Varianta de 12 GB RAM/256GB stocare e cam „overkill”, iar la 399 de euro cât ar costa, deja intră pe o plajă unde poate există telefoane mai capabile.

Ai o întrebare legată de OnePlus Nord CE 5G și la care nu ai găsit răspuns în review-ul nostru? Lasă-ne un comentariu mai jos și vom încerca să-ți răspundem.





---





---





---





---





---







---------------

Am testat noul OnePlus Nord CE 5G timp de 8 zile în București, în rețeaua 4G/5G de la Orange și l-am folosit pe post de unic telefon personal, cu un singur SIM inserat, și nu a fost menajat din punct de vedere al bateriei.Telefonul a fost pus la dispoziție pentru test de către OnePlus, însă nu a existat nici o recompensare financiară sau de altă natură pentru acest articol. Nimeni din partea producătorului nu a văzut spre aprobare conținutul recenziei înainte de publicare, iar ideile și opiniile exprimate în articol sunt exclusiv ale autorului.+ conectivitatea 5G destul de bună, cu viteze reale pe care le-am prins de circa 400-500MBs.: 6.43 inci, 1080 x 2400 (410 ppi), format 20:9 / Fluid AMOLED, 90Hz / Protecție sticlă Dragontrail: 159.2 x 73.5 x 7.9 mm: 170 grame: Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G / Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570): Adreno 619: 6 / 8 / 12 GB RAM LPDDR4X: 128GB / 256GB, UFS 2.1: 4.500 mAh Li-PoLed flash16 MP, f/2.45, 1.0µm: 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps pe ambele camere. / Super Slow Motion: 1080p@120fps și TimeLapse 1080p@30fps, 4K@30fps: Android 11, OxygenOS 11: Senzor de amprentă optic sub ecran, Accelerometru, Busolă, Giroscop, Proximitate: 5G, LTE (4×4 MIMO, support up to DL Cat 18/UL Cat 13 (1.2Gbps /150Mbps),Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX, USB 2.0 TypeC- cititor de amprente optic sub ecran- Dual-SIM- Încărcare rapidă WarpCharge 30T plus - 30W (5V/6A)- Culori: Blue Void, Charkoal Ink, Silver Ray- Un singur difuzor audio la bază, mufă audio 3,5mm.- Husă de silicon și încărcător incluse în pachet- Telefonul vine cu o folie de protecție aplicată pe ecran.- 8GB RAM / 128 GB stocare - 329 euro- 12GB RAM / 256 GB stocare - 399 euroOnePlus Nord CE nu e un telefon care să iasă neapărat în evidență, nu are nimic special sau „wow”, însă nici nu are un design plicticos. E ușor de apreciat în simplitatea sa, atâta timp cât pe față ai un ecran Amoled care acoperă mare parte din zona frontală (85%), cu rame nu foarte pronunțate și cu o „buză” relativ mică.Spatele, la fel ca ramele lucioase, este din plastic, însă e un plastic care nu se simte deloc „ieftin”, cu o textură ușor satinată care maschează excelent urmele și amprentele.Altfel, telefonul, grație și construcției sale din plastic, este foarte ușor și este suficient de ușor de manevrat chiar și cu o singură mână - demult chiar nu am mai testat un telefon așa de „mic” care să fie ușor de manevrat.Telefonul este și incredibil de subțire - 7,9 mm, astfel încât la capitolul ergonomie OnePlus Nord CE stă foarte bine, în ciuda faptului că deplângem lipsa comutatorului fizic pentru sonerie-vibrație-mute cu care OnePlus ne-a obișnuit până acum pe multe din telefoanele sale.Poziționarea butoanelor de volum pe o parte și a butonului de power pe cealaltă parte ajută la executarea capturilor de ecran foarte ușor, iar butoanele în sine oferă suficient feedback. Am fi preferat poate ca butonul principal să aibă o textură pe el, să fie mai ușor și plăcut la dibuit.Altfel, cititorul de amprente este amplasat într-un loc potrivit pe ecran, iar toate mufele - jack 3,5mm și usb-C - sunt pe muchia de jos.Am încercat să vedem și cât de capabil e telefonul dacă-l supunem și la niște jocuri mai solicitante și, în general a fost ok. Spre exemplu: Ghenshin Impact am putut să-l jucăm pe o combinație de setări Low și Medium la 30 de fps constant, iar Call of Duty a rulat fără probleme chiar și la setări high.Tot pe partea software e de precizat angajamentul OnePlus de a asigura actualizări de sistem pentru următorii doi ani, și actualizări de securitate pentru următorii trei ani.Camera frontală de 16 MP este OK, nimic special, nimic de criticat.Filmarea 4K destul de bună ca nivel de detaliu, nu pierde frame-uri și are o stabilizare decentă.Lăsăm mai jos cele patru serii de statistici înregistrate în săptămâna noastră de test:---OnePlus a lansat modelul Nord CE 5G sub sloganul „Un pic mai mult decât te-ai aștepta” și zău dacă nu e așa...Altfel, One Plus Nord CE 5G e un telefon ușor de recomandat aproape oricui. E un telefon perfect pentru cei care și-ar dori o bună parte din experiența unui vârf de gamă, dar fără să fie nevoiți să spargă pușculița.