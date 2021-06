De ce să cumperi un telefon pliabil în 2021 + experiențe personale cu iz de nostalgie

Articol susținut de Samsung România​

Telefoanele sunt precum moda. Într-un an se poartă telefoanele de tip phablet, în alt an sunt la modă telefoanele mai mici, minimaliste. Greu să ții pasul cu tendințele pe zona de tech, mai ales că de la an la an apar produse din ce în ce mai performante, cu design cât mai inovator. Apoi, apar necesitățile noastre pe termen lung. Poate ne-am dorit un ecran mare la început și ne-am orientat către un phablet, de peste 7 inci, dar ulterior am realizat că nu este atât de comod să cari după tine o "tabletă". Situația poate fi și inversă, și să realizăm că un ecran mai mare ne-ar fi ajutat mai mult în anumite situații.



Și atunci cum facem? Cumpărăm două device-uri?



Nu neapărat. Soluția poate fi un telefon de tip pliabil, cum ar fi Samsung Galaxy Z Fold 2 . Practic, ai în același timp un telefon cu ecran "normal" și când dorim să avem un ecran mai mare, depliem telefonul și bum, avem la îndemână un ecran care merge către zona de tabletă.1



Motive să cumperi un telefon pliabil în 2021



Acum mulți ani, primele telefoane pliabile făceau ravagii. Design-ul inovator pentru vremurile respective, plus simplitatea în utilizare au făcut din primele telefoane pliabile niște best-sellers. De atunci, lucrurile au evoluat mult pe zona de tehnologie și design, iar un telefon de tip flip îl cumperi acum pentru practicalitate și performanțe.

Ecran mare, dar să nu îți trebuiască o geantă dedicată să îl cari. De multe ori voiam să mă uit la un film din pat și totuși, îmi era incomod să mă uit pe un laptop la el, dar nici pe ecranul telefonului nu era bine, fiind mult prea mic (telefon cu ecran de 5.5 inci). Cu un Samsung Z Fold 2 cu siguranță nu aș fi avut probleme: de la 6.2 inci la 7.6 inci cu un simplu unfold.

Multitasking.

Experiența din timpul unor jocuri. Sigur, dacă joci Candy Crash, cu siguranță nu ai nevoie de un ecran foarte mare sau să ai o experiență foarte imersivă, însă eu mă cam chinuiam să joc PUBG pe un ecran destul de mic. Nu zic neapărat că un ecran mai mare m-ar fi făcut un jucător mai bun, dar cu siguranță m-ar fi ajutat să am o expiernță de gamming mult mai bună.

Alegerea unor fotografii și cam tot ce ține de multimedia.

Socializare și ecran mai mare la un "unfold" distanță. Îmi amintesc că meciul România - Argentina la CM '94 l-am urmărit la un televizor de tip sport, în fața scării. Vreo 15 copii ne zgâiam la un ecran mai mic decât o minge de fotbal, mai mult, nefiind color, ne-a luat ceva timp până să ne dăm seama care e România și care e Argentina. Ehe, un telefon cu ecran de 7 inci+ ar fi fost excelent atunci. Acum e simplu să te uiți la un meci alături de prieteni, fiind poate pe o plajă pustie, în camping la munte sau la pescuit.

Ecran pliabil = suport pentru video.

Și nu, nu este un compromis acest tip de device. Eu aș numi acest tip de produs un all rounder, un smart buy. Aș face o analogie forțată, dar cred că toți ne-am dori să avem o mașină compactă, de oraș, iar când avem nevoie, prin apăsarea unui buton, să se transforme într-o mașină de teren. Cam așa sunt și telefoanele de tip fold.

Nu de puține ori eram nevoit să rezolv chestiuni urgente pentru muncă și eram departe de un laptop. Și dă-i chin cu schimbatul între ferestre în care aveam deschis un tabel în Excel, un e-mail și o altă aplicație. Singura soluție era să schimb între ferestrele telefonului, împărțitul ecranului nefiind o opțiune pentru că și așa te chinui să vezi niște cifre într-un tabel pe un ecran de 5.5 inci. Din nou, un telefon pliabil m-ar fi ajutat.

Pe timpuri, îmi amintesc că era ca o mini sărbătoare în familie, când, după o vacanță, ne strângeam în fața televizorului și printr-un cablu de tip SCART - RCA ne uitam la ce filmasem în vacanță cu camera video. Recunosc, nici nu îmi imaginam atunci că or să existe "mini televizoare" unde o să poți să vezi imediat ce ai filmat sau fotografiat. Acum un telefon de tip fold, te ajută să vezi mai ușor pozele pe care vrei să le distribui pe rețelele sociale, fără să fii nevoit să schimbi între poze și aplicația de social media.

Imediat cum am intrat în pandemie, ședințele și întânlirile cu clienții s-au mutat în online. Și doar cine a avut de făcut ședințe în Zoom, folosind telefonul, știe la ce mă refer când spun că era un chin să stai câteva ore în apel video, fără să ai un suport dedicat pentru telefon. Am improvizat cu o cană și niște cărți un suport cât de cât în regulă, însă un telefon pliabil de genul Samsung Fold m-ar fi ajutat să scap de acele improvizații, folosind ecranul secundar pe post de stativ.

Este interesant să ne amintim cum arătau telefoanele acum 20 de ani și să ne imaginăm unde va fi tehnologia peste încă 20-30 de ani. Proiectarea imaginilor direct pe retină, purtarea conversațiilor telefonice direct cu puterea gândului, fără a folosi vocea. Sunt doar speculații și ne putem imagina tot felul de scenarii care acum par SF, dar, să nu uităm că și acum 30-40 de ani, tehnologia de azi era doar rodul imaginației.