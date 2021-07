Un an jumătate de pandemie: ședințele lungi care puteau fi un simplu e-mail

Articol susținut de Huawei Consumer BG

Iată că după un an și jumătate de pandemie multe firme continuă să își lase angajații să lucreze de acasă sau într-un sistem hibrid. Și acest lucru nu este de mirare, de altfel, încă de la începutul pandemiei, conform unui studiu, 7 din 10 angajați români își doreau să lucreze de acasă. Și ar trebui să înțelegem că asta o să fie noua normalitate. Job-urile care nu depind de un punct de lucru fizic vor fi în continuare într-un sistem hibrid sau poate full remote.Până la urmă, tehnologia ne-a ajutat să facem acest lucru. Să ne imaginăm ce ar fi însemnat o astfel de pandemie la începutul anilor ’90, când digitalizarea era inexistentă, iar infrastructura de internet era ceva rar și exotic. Tranziția spre lucrul de acasă a putut fi făcută atât de rapid în zilele noastre pentru că exista o infrastructură digitala foarte dezvoltată, device-urile fiind accesibile la preț și bucurându-ne de o rată decentă de alfabetizare digitală a populației.Cu toții am avut probleme în trecut cu un laptop sau un telefon care nu mai răspundea bine la comenzi. Și vă amintiți, poate, stresul și nervii pe care le genera o astfel de situație. Din acest motiv, lucratul de la distanță presupune o investiție smart într-un dispozitiv care să ne ușureze viața, nu să ne-o complice. Hai să vedem câteva scenarii reale transpuse în imaginație.Ești într-o ședință și trebuie să muți între diversele aplicații pentru a prezenta un bilanț, o situație, o propunere etc. Brusc, laptopul se încinge, începe să sacadeze și începi să ai probleme cu sunetul sau imaginea din ședință. Nasol moment. Acum realizezi că niște RAM în plus sau un SSD nu ar fi stricat. Sau măcar o răcire mai bună a laptopului.Într-un astfel de scenariu, HUAWEI MateBook D15 i3 ar fi un smart buy. De ce? Pentru că este echipat cu memorie de 8 GB, iar unitatea SSD din noul HUAWEI MateBook D15 este conectată la placa principală prin intermediul interfeței PCIe de mare viteză. De asemenea, suportă senzorul G, care protejează datele salvate pe hard disk în caz de scădere.Mai țineți minte laptopurile de 4-5kg bucata? Când îmi puneam un astfel de laptop în rucsac, îmi aminteam brusc de școala generală, de zilele când aveam orele alea grele, când cărțile cântăreau cât greutatea mea. :( Acum ai multe opțiuni viabile pentru a avea un laptop pe care și un copil îl poate căra fără probleme. HUAWEI MateBook D15 are o greutate de doar 1,56 kg. Mai ușor decât penarul meu din generală, atunci când aveam ora de trigonometrie/geometrie, urmată de desen și geografie. :) Cu alte cuvinte, când vrei portabilitate, MateBook D15 este soluția, iar spatele tău o să îți mulțumească mai târziu.Acum petrecem foarte multe ore în fața unui monitor. Dacă înainte nu prea aveai de ales și CRT-urile erau la putere (ecranele CRT, pentru cine nu știe sau nu își amintește, sunt alea pe care puteai pune un milieu și un pește de sticlă pe ele, fără probleme), în zilele noastre ai o gamă extrem de variată de tehnologii, majoritatea dezvoltate pentru a reda o paletă cât mai reală de culori și contraste, cât și pentru a proteja ochii.Poate v-ați lovit de momentele alea în care te uitai la un film și ori fiind scene filmate în întuneric, ori pentru că îți bătea lumina soarelui în ecran, nu mai vedeai nimic și te chinuiai să înțelegi ce se întâmplă. Și acum, poate vrei să lucrezi în parc sau de la o terasă, nu ai vrea ca din cauza soarelui să te chinui să vezi cifrele dintr-un tabel. Și aici se face diferența între tehnologii, luminozitate, calitate a ecranului în general.HUAWEI MateBook D15 are un ecran FullView cu o grosime de doar 5,3 mm, trei cadre ultra-subțiri ce încadrează afișajul oferind, astfel, un raport ecran-corp de 87%. În plus, MateBook D15 este conceput pentru a ameliora oboseala ochilor, cu certificări Flicker-Free și Reduced Blue Light de la TÜV Rheinland.În zilele noastre minimalismul și portabilitatea sunt cuvintele de ordine când vine vorba de munca de la distanță sau de vacanțe. Dacă despre greutate și compactare am discutat, să abordăm și subiectul portabilității. Pentru că nu o să fii niciodată prea portabil dacă la 2 ore trebuie să fii aproape de o priză. Sau ce faci dacă lucrezi de acasă și rămâi fără curent pentru câteva ore? Ai nevoie de un laptop care poate să susțină munca măcar pentru câteva ore bune, fără să depinzi de o sursă de curentÎncărcătorul 65 W USB-C pentru HUAWEI MateBook D15 este ușor și compact suficient pentru a-ți intra în buzunar, și, de asemenea, este suficient de puternic pentru a oferi 2 ore de utilizare MateBook după o încărcare rapidă de 15 min și de până la 10 ore de autonomie cu o încărcare.Pe aceeași linie cu autonomia, important e să ai suficiente porturi ca să poți conecta tot ce ai nevoie, fără să fii nevoit să cumperi adaptoare speciale sau să scoți mouse-ul pentru a putea introduce un telefon sau aparat foto. HUAWEI MateBook D15 are suficiente porturi pentru toate nevoile tale. Hai să le enumerăm: 2x USB 2.0, un port USB 3.2, un port USB-C și un HDMI. Și da, are și intrare de 3.5 mm pentru microfon și/sau căști.Iată că la un an și jumătate de pandemie, noua normalitate e asta în care devenim mai nomazi. Iată că la un an și jumătate de pandemie, noua normalitate e asta în care devenim mai nomazi. Am realizat că putem lucra de aproape oriunde avem o conexiune la internet. Și tot în pandemie am aflat că multe dintre ședințele lungi pe care le aveam, puteau fi un e-mail, un telefon scurt sau un mesaj pe WhatsApp.