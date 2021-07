De la televizoarele-suport de milieuri, la ecrane cât o foaie de hârtie. Samsung Neo QLED - vedeta anului 2021

​Articol susținut de Samsung România

Televizoarele din epoca comunistă erau niște mastodonți, fie că vorbim de celebrele Diamant, Rubin sau Temp. Ocupau un colț sănătos de cameră, dar ele deveniseră și suport pentru celebrele milieuri sau pești de sticlă. Nici primele televizoare color nu erau prea mici, însă ușor, ușor era clară tendința de dezvoltare a ecreanelor și de micșorare a grosimii televizoarelor, spre ciuda producătorilor de milieuri. Țin mine când bunica mea mi- a văzut pentru prima dată televizorul LCD, care avea o grosime de cam 7-10 cm, m-a întrebat unde mai pun milieul sau dacă vreau să îmi facă unul mai îngust, “că așa se poartă maică”. :)Acum tehnologia a evoluat extrem de rapid. Avem televizoare din ce în ce mai subțiri, cu capacități de reproducere a imaginilor extraordinare, cu inteligență artificială etc. Ce să mai, cartofi prăjiți ar mai lipsi să facă.În materialul de astăzi o să mă opresc asupra noului televizor de la Samsung, denumit Neo QLED. Sigur, denumirea nu îți spune prea multe, Qled-ul fiind tehnologia patentată a celor de la Samsung în producția de ecrane (regăsită la telefoanele mobile, tablete, laptopuri etc). Așdar, ce are atât de inovativ acest Neo QLED?Să plecăm, înainte de toate, de la design. Samsung Neo QLED beneficiază de- un ecran aproape fără margini care oferă o experiență de vizionare și mai captivantă într-un design elegant. Adică are o margine de doar 0.8 mm și o grosime de doar 15mm. În plus, cu ajutorul cutiei, atașabilă în spatele televizoarelor din categoria Neo QLED, vom avea și un “cable management” excelent, atingând și mai bine culmile minimalismului.Răspunsul pe scurt: da, dacă îți permiți. Este clar că noua gamă de televizoare nu se adresează oricui, însă pentru cine își permite o astfel de “jucărie” nu o să fie dezamăgit. Dincolo că o să ai o experiență ca la cinematograf la tine acasă (pe langă ecranul imersiv care redă fidel orice imagine, te va ajuta și sistemul de sunet cu care vine echipat televizorul), o să poți să faci mult mai multe lucruri pe care, poate, nu le poți face cu televizorul de acasă.Este timpul să nu mai privim televizorul doar ca pe o “cutie” unde ne uităm la filme sau la emisiunea favorită. Acum, un televizor poate deveni o extensie a spațiului de lucru, de joacă sau a spațiului de antrenament.Câteva dintre lucrurile pe care le poți face cu noul Samsung Neo QLED 2021:transformă cu ușurință casa într-o adevărată sală de antrenament, iar noua funcție Smart Trainer îți permite să îți corectezi postura corporală în timp real, la fel ca un antrenor personal. În timpul și după antrenament,oferă feedback privind performanța, ajută la numărarea exercițiilor și estimează caloriile arse. Nu de alta, dar nu știm ce restricții noi mai urmează și este mai bine să ai un astfel de program decât să alergi în jurul casei.Că vorbeam de timpurile trecute, mulți dintre noi, cei din generația anilor ’80 ne amintim de celebrele console Terminator. Adevărul e că după ce te jucai vreo 3 ore pe televizoarele de atunci, vreo 30 de minute nu prea mai vedeai bine. :)) Acum ne aflăm la alt nivel. Cu ajutorul a două noi caracteristici unice, Samsung oferă cea mai bună experiență de Gaming pe televizor.îți oferă opțiunea de joc nu doar în formatul de ecran 21:9, ci chiar și în formatul ultrawide 32:9. Mai mult,atenuează posibilele de-sincronizări ale imaginii, astfel încât să poți să te bucuri de o imagine perfectă pe tot parcursul jocului.Cu, poți folosi telefonul pentru a iniția un apel video de înaltă calitate și de mare viteză la care se pot înscrie până la 32 de persoane. Cu aplicația pre-instalată Google Duo, poți efectua apeluri video și fără un telefon mobil, prin conectarea unei camere web opționale, la portul USB al televizorului. Practic inițiezi un apel “telefonic” cu televizorul. Astea sunt vremurile în care trăim. Există și frigidere care te sună atunci când se întâmplă ceva (cădere de curent, ușă uitată deschis, eroare etc), mașini de spălat care îți trimit notificări când e gata programul de spălare. Îmi și imaginez un mic dialog, stând la o terasă, într-un viitor nu foarte îndepărtat:Scuză-mă două secunde, că mă sună mașina de spălat.Nu e nicio problemă……da, bagă la spălat doar rufele albe astăzi și folosește doză dublă de balsam.Funcțiade pe dispozitivele Samsung îți oferă posibilitatea de a conecta un PC la televizor, permițându-ți să lucrezi sau să înveți de acasă prin intermediul ecranului televizorului, cu un mouse si o tastatură. Mai mult, poți accesadin browserul web al televizorului pentru a crea și edita documente. De asemenea, pentru o experiență mai simplă și intuitivă, poți instala cu ușurință aplicațiape computer și prin conectarea acesteia la contul personal- televizorul se va conecta automat la computerul de acasă sau de la birou, transformând munca de acasă într-o adevărată plăcere. M-am cam aruncat aici, "adevărată plăcere". Să reformulez: "…ușurându-ți munca". :)Cu siguranță mai sunt și alte scenarii în care poți folosi un astfel de televizor. Important este să ne folosim cât mai mult de tehnologie pentru a ne relaxa sau ajuta în munca de zi cu zi. Și da, inovația, ideea de a fi un early adopter, aduce costuri consistente, dar satisfacțiile pe care le ai folosind ultimile tehnologii disponibile cred că sunt neprețuite.Mai multe detalii găsești aici