REVIEW Samsung Galaxy Z Flip 3 - Ce ne-a plăcut și ce NU ne-a plăcut la cel mai accesibil telefon pliabil de până acum / Plus: Câteva impresii și cu telefonul-tabletă Fold 3

+ Ecranul pliabil - evident vedeta telefonului - anul acesta se simte mult mai ferm și mult mai plăcut la atingere, mult mai asemănător cu sticla decât era pe Flip-ul original sau pe Fold 2.







+ Construcția solidă și premium - telefonul nu flexează altfel decât trebuie s-o facă, nu scârțâie, nu cârâie, nu trosnește (nu bate, nu troncăne :) ), iar balamaua este foarte fermă... poate chiar prea fermă :)







+ Luminozitatea sporită a ecranului ce îl face lizibil chiar și în cele mai dificle condiții și rata de refresh mare care face ca totul să se simtă mai fluid și rapid.





+ Protecția la apă - ceva esențial pentru un telefon în ziua de azi - acum și pentru un format așa exotic. Good work, Samsung!









CE NU NE-A PLĂCUT la Galaxy Z Flip 3:

- Autonomia telefonului este mai degrabă mediocră (o zi, plus sau minus), iar la capitolul încărcare situația e cam deplorabilă: telefonul nu vine cu un încărcător dedicat în cutie, iar la specificații beneficiază de încărcare rapidă doar la 15W, un standard demult depășit până și de modele entry-level de azi. Lipsa unui încărcător în cutie creează probleme dacă nu ai deja unul de la Samsung - cu orice alt încărcător am încercat (de la alte telefoane, cu puteri de la 18W la 30W sau chiar 65W), tot nu am putut obține acea încărcare „rapidă”.



- Cititorul de amprente, deși precis și rapid, suferă de exact aceeași „boală” ca și pe modelul predecesor: îi lipsesc niște elemente de feedback, de poziționare - să știi/simți rapid unde e ca să-ți poziționezi degetul. Am avut constant probleme în a-l găsi cu degetul - butonul e puțin mai ridicat, cam la același nivel cu restul ramei, dar e neted complet și e greu de dibuit.







ALTE ASPECTE DE MENȚIONAT DESPRE Galaxy Z Flip 3:



- Camere bune, decente, rapide și constante. Video destul de bun și stabil. Poate pe următoarea generație vom regăsi și o a treia cameră dedicată pentru zoom, un capitol la care Samsung s-a descurcat foarte bine până acum pe seria Galaxy S sau Note.





- Balamaua telefonului este foarte fermă, stă în aproape orice poziție o pui să stea, un lucru bun, dar care poate cauza dificultăți atunci când vrei să deschizi telefonul direct cu o singură mână.







- Ecranul extern e mai mare și mai util. Poți vedea toate notificările, poți să le respingi sau chiar să și răspunzi la unele dintre ele (oarecum - tot nu există vreo tastatura prin care să poți scrie un răspuns...). Există și unele widgeturi utile (cronometru, vremea, reportofonul, controlul muzicii etc). Imaginea de fundal poate fi personalizată, iar preview-ul mai mare atunci când folosești camerele foto principale înseamnă că poți trage foto/video selfie de o calitate mult mai mare decât camera de selfie dedicată pe interior.







- Are două difuzoare externe destul de puternice, capabile, deși spre pragul maxim la volum există tendința de a produce sunete „zornăite” și cu înalte tăiate.







- Deși senzația la atingere a ecranului e mult mai bună decât anul trecut, aproape ca sticla telefoanelor tradiționale, folia permanentă preaplicată de Samsung peste ecranul pliabil tot nu are un strat oleofobic prea grozav (dar simțitor mai bun decât precedentul) - adică acumulează urme și amprente relativ ușor, un lucru nu tocmai plăcut mai ales când scoți telefonul direct în lumina soarelui.







- Totuși, remarcăm că folia de protecție pusă peste ecranul pliabil este mai rezistentă ca anul trecut și pare că rezistă mult mai bine la interacțiunile uzuale fără să apară urme pe ecran.







- Pliul / Îndoitura ecranului se simte la atingere și se vede din foarte multe unghiuri. DAR e un lucru cu care ne-am obișnuit imediat și a ajuns ceva ușor de ignorat și care nu e deloc deranjant.









Samsung Galaxy Z Flip 3 - HARDWARE & SPECIFICAȚII



Display: 6.7-inci Dynamic AMOLED 2X pliabil, 1080 x 2640 pixeli (~426 ppi), compatibil HDR10+, luminozitate maximă 1200 nits / 85% din suprafața frontală + ecran 1.9-inci frontal (260x512)



Procesor: Snapdragon 888 5G Octa (5 nm) / Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680)



GPU: Adreno 660



RAM: 8 GB RAM



Stocare: 256 GB UFS 3.1 (fără slot card microSD)



Baterie: 3.300 mAh



Camere foto:



- Principală: 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS



- UltraWide: 12 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.12µm,





Cameră foto frontală: 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm,



Video: (4K/UHD)2160p@60fps (doar pe camera principală) / @30 fps (pe toate camerele), 1080p@60fps (doar pe camera principală) / 30@fps (pe toate trei camerele), 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR10+



Dimensiuni: 166 x 72.2 x 6.9 mm (Pliat: 86.4 x 72.2 x 15.9-17.1 mm)



Greutate: 183 grame



Sistem de operare: Android 11 / One UI 3.1.1



Senzori: Senzor de amprentă pe butonul lateral, Accelerometru, Busolă, Barometru, Giroscop, Proximitate



Alte caracteristici:



- cititor de amprente pe margine, în lateral, în butonul power- Always On Display- Încărcare Wireless în ambele direcții (telefonul poate încărca la rândul său alte dispozitive) - 4.5W- Fast charging - 25W- Fast wireless charging - 11W (Qi/PMA)- Culori: Phantom Black, Green, Lavender, Cream, White, Pink, Gray- Difuzoare audio la bază și în casca de ureche





Preț: ~5.200 lei (comparativ cu 7.000 de lei pe generația trecută)













Samsung Galaxy Z Flip 3 - DISPLAY - Pliabil și foarte bun



Fără doar și poate cel mai important și distinctiv element al noului Z Flip 3 este ecranul său pliabil. Un ecran care de data aceasta, spre deosebire de predecesorul său, nu mai vine cu atât de multe compromisuri și chiar e un display de apreciat.



De data aceasta avem parte de un ecran care are un prag superior de luminozitate încât să poată fi „citit” fără probleme direct în lumina soarelui (1200 nits), iar folia protectoare lipită de Samsung peste ecranul pliabil realizat dintr-o combinație de sticlă și plastic chiar se simte bine și fermă la atingere. Dă mai degrabă impresia de sticlă decât de plastic cauciucat. În plus și tratamentul oleofobic aplicat foliei protectoare e mai bun acum decât în trecut, chiar dacă nu perfect și încă acumulează urme mai ușor decât un ecran tradițional din sticlă.



La atingere display-ul chiar se simte mult mai ferm sub deget, mult mai rezistent și dă impresia că ar putea duce mai multe interacțiuni abrupte cu unghia sau alte obiecte mai dure, interacțiuni ce în trecut ar fi lăsat urme.





În plus, ecranul de pe Z Flip 3 vine acum și cu o rata de refresh (câte cadre pe secundă poate reda ecranul) în ton cu restul vârfurilor de gamă - o rata adaptivă de 120Hz, ceea ce se traduce în mișcări fluide și animații line, în special atunci când avem de-a face cu imagini în mișcare sau scroll în liste și feed-uri.



Iar această rapiditate a ecranului face pereche perfectă cu calitatea display-ului Amoled, cu culori vii și negru intens.

Cât privește Pliul / Cuta / Îndoitura ecranului, cum vreți să-i spunem, ea a rămas în mare parte la fel ca și la precedentul model. Da, se simte la atingere și se vede din foarte multe unghiuri, DAR e un element peste care se trece foarte rapid și care nu deranjează mai deloc. Privit perpendicular, cam cum te uiți în mod normal la un telefon, pliul mai că nu se vede deloc.





O altă mare (la propriu :) ) îmbunătățire față de generația anterioară o reprezintă ecranul secundar, cel de pe spatele (fața?) telefonului. Dacă pe precedentul Flip ecranul secundar era cam cât o alună, acum a crescut și e cu adevărat util. Nu doar că poți vedea mai multe informații și notificări, dar și poți răspunde la telefon, poți folosi diverse widgeturi (vreme, reportofon, cronometru, calendar, muzică etc) - practic poți folosi acel ecran secundar întocmai cum ai folosi un smartwatch.



Mai mult, poți să-l și personalizezi, nu doar cu ceva predefinit de Samsung, ci chiar cu poze din galerie. Și, apropo de poze, ecranul e mult mai util acum să îl poți folosi să te vezi în el dacă vrei selfie-uri de calitate cu camerele principale. Poți comuta prin glisări ale degetului atât între cele două camere principale, cât și între modul foto și cel video.



Nu e perfect, cu siguranță dacă era mai mare ar fi fost și mai util și poate ar fi putut acomoda și o mică tastatură prin care să și poți răspunde, de exemplu, la unele mesaje sau să poți lansa acolo unele (dacă nu toate) aplicații de pe telefon. Dar față de precedenta încercare, acum avem clar un mare pas în direcția potrivită.





Samsung Galaxy Z Flip 3 - DESIGN & ERGONOMIE

Strâns legat de ecranul pliabil este designul spectaculos și elegant al noului Z Flip 3, atât pe varianta neagră și cu o textură mată pe care am avut-o în test, cât mai ales pe varianta-fanion în două tonuri crem și negru.



Linii simple, dar elegante și cu o subțirime greu de egalat atunci când este deschis (6,9mm), muchii metalice și spate de sticlă, o balama frumos integrată la mijloc, dispozitivul arată mai mult ca un obiect de preț, decât un telefon.



Când e închis, telefonul e mai mic decât un pachet de țigări și e cam de mărimea unei oglinzi de buzunar. E ușor de cărat atât în orice buzunar, cât și în poșetă sau ghiozdan.



E greu să-i găsești cusur la partea de design. Sigur, discutăm de gusturile fiecăruia până la urmă, dar noi cel puțin am apreciat foarte mult modul cum arată noul Z Flip.



Ergonomie



Pe partea de ergonomie, telefonul stă și bine, și rău.



E grozav să-l poți face mic și să-l ascunzi în orice buzunar fără prea mare bătaie de cap, iar ecranul mai mic de pe spate ajută mult pentru verificări rapide atunci când ești pe drum și nu vrei să deschizi telefonul să vezi rapid o notificare sau cine te sună.



E și ușor și plăcut de folosit când e deschis pentru că ecranul în sine e pe format înalt, destul de ușor de manevrat cu o singură mână. În plus, balamaua mult mai fermă permite telefonului să stea fixat în aproape orice poziție.



Pe de altă parte, tocmai balamaua mai fermă îl face uneori mai greu de deschis, în special cu o singură mână. Astfel, dacă nu ești atent și nu ai o mână suficient de mare cât să cuprindă bine de tot telefonul, atunci când îl scoți în grabă din buzunar ai șanse bune să-l scapi din mână. E și destul de alunecos, chit că noi am testat varianta cu spate mătuit...



Ce ne-a deranjat mai mult, la fel ca și pe generația precedentă, a fost butonul principal în care stă integrat și cititorul de amprente. E aproape la același nivel cu muchia laterală și e perfect neted, ceea ce îl face destul de greu de dibuit din prima, de găsit rapid cu degetul pentru o deblocare iute.





Samsung Galaxy Z Flip 3 - SOFTWARE



Pe partea software mare lucru diferit față de ce știm deja pe vârfurile de gamă Samsung nu e. Multe, dacă nu toate, lucrurile sunt la fel precum le-am descris în review-ul nostru la Samsung Galaxy S21 Ultra din primăvară.

Ce am remarcat, însă, acum pe Z Flip 3 a fost reîntoarcerea Samsung la prostul obicei de a umfla lista de aplicații preinstalate. Și nu doar aplicații de la terți, ci aplicații proprii care dublează cele ale lui Google de pe Android, numai bune de semănat confuzie pentru utilizator. Două aplicații browser pentru internet, două aplicații de galerie foto, nu două, ci trei aplicații de magazine, două aplicații de mesaje și așa mai departe.





--- Pe lângă astea, lista de preinstalări nesolicitate e mai mare ca niciodată: Facebook, Netflix, Spotify, Microsoft Office, Microsoft OnDrive, LinkedIn, Microsoft Outlook, Samsung Free, SamsunGlobal Goals, Samsung Members, Smartthings, Galaxy Shop (diferit de Galaxy Store care dublează Google Play Store) și tot așa...



Altfel, telefonul în perioada noastră de test s-a comportat impecabil - rapid, fluent și fără erori, agățări sau alte probleme. Deja rapiditatea și stabilitatea sistemelor pe vârfurile de gamă Samsung, cel puțin în perioada de „lună de miere” cu noile dispozitive - nu mai e o noutate.



Am remarcat însă că uneori la o utilizare mai intensă dispozitivul se încălzea mai mult decât am resimțit la alte telefoane, dar având în vedere subțirimea telefonului nici că nu se surprinde atât de mult.



Am apreciat și stabilitatea și calitatea semnalului 5G de care am avut parte. În casă și la birou, am prins viteze de circa 300 Mbps, în timp ce în aer liber, pe stradă am ajuns și la 670Mbps descărcare.



Samsung Galaxy Z Flip 3 - FOTO & VIDEO

La camerele foto e una din zonele unde pare că Samsung a făcut un compromis pentru un telefon care costă de la 1.000 de euro în sus. Doar două camere principale (ceva ce nu cred că mai regăsim pe prea multe telefoane noi de pe la 1.000 de lei în sus...), cam reciclate de anul trecut.



Sigur, nu discutăm de camere proaste, dimpotrivă: sunt două camere destul de bune, ce pot livra rezultate decente, poate chiar foarte bune uneori, în anumite condiții.





Dar, când te gândești că tot pe la același preț acum a ajuns un telefon precum Samsung Galaxy S21 Ultra , care are niște camere excelente și un pachet mult mai versatil, în special datorită acelei super-camere dedicate pentru zoom, sau că și mai mai puțin a ajuns chiar să coste un Note 20 Ultra , cu camere la fel de bune, parcă e greu de justificat ce oferă Z Flip 3 în materie de foto-video.

Chiar și-așa, pentru utilizatorii nu foarte pretențioși, camerele foto de pe Z Flip 3 pot satisface mai toate nevoile.



În general cadrele surprinse au fost decente în termeni de detalii, culori, contrast și echilibru dinamic (lumină-umbră), dar nu le-am pune neapărat la același nivel cu alte modele de pe la același preț.



La fel și la video, rezultate decente, chiar bune, dar nimic spectaculos. Stabilizare bună, focalizare relativ stabilă și constantă, imagini ok ziua, decente noaptea.



Lăsăm mai jos o fotogalerie cu imagini realizate cu Z Flip 3 (captate pe modul Auto sau pe Night Mode, în funcție de situație), precum și o înregistrare video 4K@30fps cu cele două camere principale.



Cine dorește să vadă pozele de mai jos la rezoluția originală și cu informațiile EXIF, le poate vedea aici într-o fotogalerie Flickr.



Samsung Galaxy Z Flip 3 - BATERIE și AUTONOMIE

La partea de autonomie Galaxy Z Flip 3 nu stă grozav. Cu o baterie la fel de mare ca pe generație precedentă - de doar 3.300 mAh, dar cu un ecran mult mai luminos și cu rată de refresh adaptivă de până la 120Hz, nici nu e de mirare că telefonul nu duce prea mult.



Pentru o utilizare normală, fără prea multe reprize de fotografiat intensiv sau ascultat muzică la căști bluetooth în timp ce folosești navigația, cel mai probabil că Z Flip 3 duce o zi normală, de dimineața până seara. Față de alte telefoane testate recent, Z Flip 3 e cam... în urmă.



Și nu doar la autonomia efectivă, ci și la experiența de încărcare.



Mai jos, câteva statistici de baterie adunate în câteva zile cu utilizare diferită, inclusiv o zile de weekend când am folosit mai puțin telefonul.





--- În primul rând, trebuie spus că deși costă peste 1.000 de euro, telefonul nu vine cu un încărcător inclus. Iar tehnologia de „încărcare rapidă” e de doar 15W, într-un moment când alte telefoane mult mai ieftine oferă și 60W.





Problema cu încărcătorul lipsă am am tratat-o mai pe larg în review-ul de la Galaxy S21 Ultra . Pe scurt, dacă nu ai un încărcător deja de la Samsung (în cazul ăsta măcar unul de 15W), nu vei putea folosi încărcarea rapidă (care, în acest caz, oricum nu e prea rapidă, dar chiar și-așa...).

Am încercat cu 3 încărcătoare de telefoane diferite (unul de 30W de la un OnePlus, unul de 33W de la un Xiaomi, unul de 18W de la un BlackBerry), dar doar cu un încărcător de 65W de la un Ultrabook am obținut de la Z Flip 3 confirmarea că se „încarcă rapid”. Dar diferența nu era așa mare: de la 30% la 100% cu încărcătorul de 65W ni se dădea un timp de finalizare de 1h și 18m, în timp ce cu restul ni se arăta ~1h și 34m. Adică rezultate slabe și foarte slabe.





CONCLUZIE





Nu și acum. Cu Z Flip 3, Samsung a reușit să aducă „pliabilul” într-o zonă de... normal. Nu ne mai gândim la „pliabil” ca la o curiozitate de lux sau o jucărie scumpă, ci mai degrabă ca la un telefon aproape normal, cu specificații și experiență de vârf de gamă normal, cu un preț normal de vârf de gamă. Și la toate astea se adaugă, ca bonus, că ecranul se pliază și telefonul își schimbă forma.



Telefoanele pliabile nu mai sunt o noutate, deja de câțiva ani companii precum Samsung, Motorola, Huawei sau Xiaomi tot scot pe piață diferite modele. Cu toate acestea, ele au rămas multă vreme doar o curiozitate, și asta pentru că „luxul” de a avea un ecran pliabil venea la pachet cu un preț foarte mare și o serie de compromisuri care făcea ca telefonul să nu fie prea prietenos cu utilizatorul obișnuit și nevoile sale.Nu și acum. Cu Z Flip 3, Samsung a reușit să aducă „pliabilul” într-o zonă de... normal. Nu ne mai gândim la „pliabil” ca la o curiozitate de lux sau o jucărie scumpă, ci mai degrabă ca la un telefon aproape normal, cu specificații și experiență de vârf de gamă normal, cu un preț normal de vârf de gamă. Și la toate astea se adaugă, ca bonus, că ecranul se pliază și telefonul își schimbă forma.O astfel de coborâre de acolo de sus, din aerul rarefiat al prototipurilor și al dispozitivelor excentrice - și o apropiere de consumatorul normal și nevoile sale, poate insufla un avânt bunicel pe piața dispozitivelor pliabile , o zonă cu potențial mare pentru viitorul apropiat.

Prețurile în scădere, lipsa unor compromisuri prea mari și experiența din ce în ce mai aproape de „normal” ar putea fi o rețetă suficientă cât să convertească o bună parte din utilizatori către dispozitivele pliabile.



Galaxy Z Flip 3 e cam acolo, în liniile acestei rețete. E un telefon bun, demn de a fi categorisit drept un vârf de gamă autentic, cu mici probleme sau neajunsuri cum orice dispozitiv are.



Altfel, el nu suferă de probleme capitale sau de compromisuri prea mari și oferă cam cel puțin 85% din experiența unui telefon tradițional și echivalent ca preț. Iar pe măsură ce timpul trece și grijile de început referitoare la fragilitatea unor „pliabile” s-au cam evaporat. Mai ales după ce au și primit acum protecția la apă. Sigur, tot timpul un ecran pliabil va fi mai fragil ca unul de sticlă, dar nu cred că se mai așteaptă nimeni la defecte sau probleme capitale cum au fost mai pe la începuturi. În general, la capitolul calitate și anduranță, universul pliabilelor nu are decât să crească de acum încolo...



Z Flip 3, practic, nu mai e acum doar un accesoriu de modă sau o curiozitate scumpă cu care să-ți surprinzi prietenii, ci chiar e un vârf de gamă capabil și care poate fi folosit ca un telefon inteligent în primul și în primul rând. Că se pliază, cu atât mai bine :)



Ai o întrebare legată de Samsung Galaxy Z Flip 3 și la care nu ai găsit răspuns în review-ul nostru? Lasă-ne un comentariu mai jos și vom încerca să-ți răspundem.

Samsung Galaxy Z Fold 3 - Câteva impresii





Am avut ocazia ca în cele câteva zile în care am testat Z Flip 3 să ne jucăm puțin în paralel și cu Z Fold 3, suficient cât să ne facem câteva impresii noi,



„Obișnuiți cu formatul clasic al telefoanelor, nu ne-am entuziasmat prea mult la ideea unui telefon cu un ecran extern mai mic decât unul clasic și un ecran intern care devine o mini-tabletă - părea în mintea noastră mai degrabă un răspuns la o problemă care nu există.



Dar trebuie să recunoaștem că după câteva zile de test ni s-a cam schimbat puțin optica: avantajele unui ecran mare, frumos și fluid, mai ales pentru consumul de media, cântăresc mai mult decât micile neajunsuri ale noului format.”



Neputând, însă, să-l testăm în detaliu, lăsăm mai jos o trecere în revistă a lucrurilor ce ne-au plăcut, ce nu ne-au plăcut și le-am vrea îmbunătățite, dar și alte câteva aspecte ce ar merita menționate.

Galaxy Z Fold 3, fratele mai mare în familia pliabilelor Samsung, e mult mai puțin schimbat față de generația anterioară decât e Z Flip 3. Vine cu câteva îmbunătățiri și, poate și mai important, cu o reducere de preț față de modelul Fold 2 de anul trecut, însă tot vorbim de un diapozitiv ultra-premium.Am avut ocazia ca în cele câteva zile în care am testat Z Flip 3 să ne jucăm puțin în paralel și cu Z Fold 3, suficient cât să ne facem câteva impresii noi, nu prea mult diferite față de ce am consemnat cam acum un an „Obișnuiți cu formatul clasic al telefoanelor, nu ne-am entuziasmat prea mult la ideea unui telefon cu un ecran extern mai mic decât unul clasic și un ecran intern care devine o mini-tabletă - părea în mintea noastră mai degrabă un răspuns la o problemă care nu există.Dar trebuie să recunoaștem că după câteva zile de test ni s-a cam schimbat puțin optica: avantajele unui ecran mare, frumos și fluid, mai ales pentru consumul de media, cântăresc mai mult decât micile neajunsuri ale noului format.”Asta scriam atunci , astfel simțim și acum. E genul de telefon care, prin prețul său foarte pipărat, te face să spui că strugurii sunt acrii înainte să-i încerci, dar după ce îți pică în mână mai că nu vrei să-l lași deoparte.Neputând, însă, să-l testăm în detaliu, lăsăm mai jos o trecere în revistă a lucrurilor ce ne-au plăcut, ce nu ne-au plăcut și le-am vrea îmbunătățite, dar și alte câteva aspecte ce ar merita menționate.



CE NE-A PLĂCUT la Galaxy Z Fold 3:

. Poate nu la fel de frumos ca liniile aurii-polișate de anul trecut, dar tot impresionant.

+ Ecranul pliabil care acum nu doar că are pe deasupra o folie de protecție mai zdravănă ce imită mai bine senzația sticlei tradiționale la atingere, dar și beneficiază de protecție la apă (tot telefonul) și poate susține folosirea unui stilus S-Pen de la Samsung. În plus, păstrează aceleași trăsături apreciate și anul trecut: culori fantastice și luminozitate foarte bună, dar și rata de împrospătare de 120Hz.



+ Ecranul secundar care, pe lângă faptul că e înalt și poate fi folosit într-o singură mână, acum beneficiază și el de o rată de refresh de 120Hz.



+ Camera de selfie impusă sub ecran pe display-ul mare, pliabil, suficientă pentru videocall-uri. Pentru selfieuri de calitate, există camera de selfie de pe ecranul frontal sau chiar și camerele principale.



+ „Este probabil cel mai bun telefon mobil pentru consum multimedia: Netflix, YouTube, Facebook, Twitter (chiar și site-ul HotNews.ro mobil :P ) - toate pe ecranul mai mare oferă o experiență mult mai plăcută pentru utilizator” - conform HotNews.ro, septembrie 2020 :) Încă e valabilă constatarea.





CE NU NE-A PLĂCUT la Galaxy Z Fold 3:

- Cititorul de amprente suferă de aceeași problemă ca pe generația trecută - Deși parcă mai exact la citiri, tot suferă la amplasament și feedback. E foarte neted și poziționat exact la aceeași cotă cu rama metalică, ceea ce înseamnă că devine foarte greu de dibuit. Poate pe o generație viitoare vom vedea și un cititor sub ecranul de pe față, ceva ce ar da mai multă libertate utilizatorului în a alege cum să deblocheze telefonul.

- Difuzoarele în continuare sunt amplasate pe partea din rame cel mai ușor de obturat cu mâna dacă ții telefonul deschis în format landscape. Există opțiunea de a ține pe lat telefonul invers, să nu obturezi difuzoarele, dar asta ar însemna practic să apuci telefonul de modulul camerelor foto și să-i murdărești lentilele de fiecare dată.



- Telefonul NU vine din cutie cu un încărcător, iar tehnologia de „încărcare rapidă” oferită este de doar 25W.





Display mare/pliabil: 7.6-inci pliabil, Dynamic AMOLED 2X, 1768 x 2208 pixeli (~373 ppi), compatibil HDR10+, 1200 nits luminozitate maximă / 88,8% din suprafața frontală / protejat de o folie protectoare din plastic



Display extern: 6.2 inci Dynamic AMOLED 2X, 832 x 2268 (format 25:9)



Snapdragon 888 5G Octa (5 nm) / Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680)



GPU: Adreno 660



RAM: 12 GB RAM



Stocare: 256 GB/512 GB, UFS 3.1



Baterie: 4.400 mAh Li-Ion



Camere foto:



- Principală: 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS

- Telefoto: 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom

- UltraWide: 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1.12µm



Cameră foto frontală: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm

Cameră foto sub ecranul pliabil: 4MP, F/1.8, 2.0µm

Video: (4K/UHD)2160p@60fps/@30fps, 1080p@60fps /30@fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR10+, dual-video



Dimensiuni:

1. pliat - 158.2 x 67.1 x 14.4-16 mm

2. deschis - 158.2 x 128.1 x 6.4 mm



Greutate: 271 grame



Sistem de operare: Android 11 / One UI 3.1.1



Senzori: Senzor de amprentă pe lateral, în butonul power, Accelerometru, Busolă, Barometru, Giroscop, Proximitate

Conectivitate: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX, USB 3.1 TypeC, Samsung Wireless DeX



Alte caracteristici:



- cititor de amprente pe margine, în lateral, în butonul power

- Always On Display - NU vine cu încărcător inclus în pachet - Încărcare Wireless în ambele direcții (telefonul poate încărca la rândul său alte dispozitive) - 4.5W

- Fast charging - 25W

- Fast wireless charging - 11W (Qi/PMA)

- Culori: Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Green

- Difuzoare audio pe laterale

- Samsung DeX





Preț (septembrie 2021): ~8.900 lei (comparativ cu 9.700 de lei generația anterioară)





-------------------------------------------------

---Am testat noul Samsung Galaxy Z Flip 3 timp de 6 zile în București și împrejurimi în rețeaua 4G/5G Orange și l-am folosit pe post de unic telefon personal. Telefonul a fost folosit în mod normal, fără vreo opțiune de economisire a bateriei. Ecranul a fost setat, totuși, pe funcția „Dark Mode” care presupune fundaluri închise în multe zone din meniu, dar păstrat la rezoluția nativă și la rata de refresh adaptivă de 120Hz. În plus, a fost activată funcția de Always On Display atât pe ecranul mare (atunci când telefonul rămâne nepliat), cât și pe ecranul secundar (când telefonul era pliat).Telefonul a fost un model cu procesor Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G, cu 256 GB stocare și 8 GB RAM și a rulat pe cea mai recentă actualizare software de la Samsung la momentul respectiv.---