REVIEW Xiaomi 11T Pro - Telefonul care se încarcă complet în 20 de minute

Am testat noul Xiaomi 11T Pro timp de 7 zile în București și împrejurimi în rețeaua 4G/5G Orange și l-am folosit pe post de unic telefon personal. Telefonul a fost folosit în mod normal, fără vreo opțiune de economisire a bateriei. Ecranul a fost setat, totuși, pe funcția „Dark Mode” care presupune fundaluri închise în multe zone din meniu, dar păstrat la rata de refresh de 120Hz.



Telefonul a fost un model cu procesor Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G, cu 256 GB stocare și 8 GB RAM și a rulat inițial pe varianta MIUI Global 12.5.4, iar pe la mijlocul perioadei de test a primit update la varianta MIUI Global 12.5.10.



Telefonul ne-a fost pus la dispoziție pentru test de către Xiaomi, însă nu a existat nici o recompensare financiară sau de altă natură pentru acest articol. Nimeni din partea producătorului nu a văzut spre aprobare conținutul recenziei înainte de publicare, iar ideile și opiniile exprimate în articol sunt exclusiv ale autorului.







CE NE-A PLĂCUT la Xiaomi 11T Pro

+ Încărcarea rapidă. Dumnezeule! :) Să ai acest lux de a putea să uiți să-ți încarci telefonul că la nevoie îl bagi rapid în priză și până îți legi șireturile să ieși din casă în câteva minute ai deja 50-70% pe plus la baterie. Detaliem mai jos, dar pe scurt: de la 6% la 100% în 22 de minute.

+ Întreg pachetul este unul destul de cuprinzător și convingător - de la procesorul de top, la ecranul excelent, de la camerele foto destul de bune, la autonomia foarte bună și încărcătorul excelent și, mai departe, la multitudinea de senzori și alte specificații - totul la un preț de la 3.000 de lei.













CE NU NE-A PLĂCUT la Xiaomi 11T Pro

- Construcția telefonului - deși discutăm de rame de metal și spate de sticlă, în mână telefonul se simte destul de ieftin. Ramele de metal sunt acoperite cu un soi de plastic, iar spatele din sticlă se simte mult mai mult a plastic și, lucios fiind, este un mega magnet de amprente și urme. În plus nici scrisul cu reglementări pus pe spate nu ajută la imagine...





- Interfața Mi UI peste sistemul Android, deși are și multe funcții și opțiuni utile, este foarte stufoasă și, pe alocuri confuză. Nu doar că vine cu ceva bloatware (aplicații preinstalate nesolicitate), ci și cu aplicații care practic dublează cele ale Google.









ALTE ASPECTE DE MENȚIONAT DESPRE Xiaomi 11T Pro

> Deși se încarcă ultra rapid, telefonul în testele noastre nu s-a încălzit simțitor mai mult decât alte telefoane cu încărcare „normală”.

> Telefonul vine din pachet cu o folie protectoare aplicată pe ecran și cu o husă din cutie. Per total un pachet bogat începând de la doar 3.000 de lei, gândindu-ne că alte telefoane vârf de gamă de 4.000-5.000 de lei nici cu încărcător nu mai vin în pachet...





> 11T Pro are difuzoare stereo egale, unul amplasat în marginea de jos, altul în marginea de sus. În plus, în partea de sus se folosește și de grila difuzorului de ureche.







> Sunetul este promovat ca fiind reglat cu Harman / Kardon

> Telefonul vine cu un senzor infraroșu de telecomandă, ceva care poate fi foarte folositor și pe care, din păcate, vedem pe din ce în ce mai puține telefoane.





> IP53 - o protecție redusă la apă, acel „3” înseamnă că „obiectul este protejat împotriva pulverizării de apă până la un unghi maxim de 60 de grade”, în niciun caz imersiunii în apă, precum alte modele de pe piață.







> Semnalul 5G pe care l-am prins a fost stabil și cu viteze bune, fie că eram acasă, la birou sau pe stradă, în aer liber. În unele zone afară am prins și 600 Mbps download, dar de cele mai multe ori prin București pe stradă media era cam de 350-450 Mbs download pe 5G.









Xiaomi 11T Pro - HARDWARE & SPECIFICAȚII



Display: 6.67-inci AMOLED, 1080 x 2400 pixeli (~395 ppi), compatibil HDR10+, luminozitate 800 nits (max 1000 nits) / 85% din suprafața frontală (format ecran 20:9)



Procesor: Snapdragon 888 5G Octa (5 nm) / Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680)



GPU: Adreno 660



RAM: 8 GB RAM



Stocare: 256 GB UFS 3.1 (fără slot card microSD)



Baterie: 5.000 mAh



Camere foto:



- Principală: 108 MP, f/1.8, 26 mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF



- UltraWide: 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.12µm,



- Telefoto macro: 5MP, f/2.4, 50mm, 1/5.0", 1.12µm, AF



Cameră foto frontală: 16 MP, f/2.5, 1.0µm,



Video: 8K/30fps, (4K/UHD)2160p@60/30fps (doar pe camera principală), 1080p@60fps (doar pe camera principală) / 30@fps (pe ambele camere), 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR10+



Dimensiuni: 164.1 x 76.9 x 8.8 mm



Greutate: 204 grame



Sistem de operare: Android 11 / MI UI 12.5



Senzori: Senzor de amprentă pe butonul lateral, Accelerometru, Busolă, Giroscop, Proximitate



Conectivitate: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, typeC



Alte caracteristici:



- cititor de amprente pe margine, în lateral, în butonul power

- port infraroșu pentru telecomandă

- difuzoare stereo reglate de harman / kardon

- triplu flash dual-tone

- Încărcător de 120W inclus în pachet

- Cu folie de ecran preaplicată și husă de protecție în cutie

- nu are mufă audio 3.5mm

- Culori: Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue



Preț (octombrie 2021): 3.000 lei (varianta 128 GB/ 8 GB RAM) / 3.200 de lei (varianta 256 GB / 8 GB RAM)

Xiaomi 11T Pro - DESIGN & ERGONOMIE

Pe partea de design e greu să nu recunoaștem că 11T Pro arată mai degrabă cam anost, cu nimic care să sară în evidență. Într-un univers de mobile în care mai toate telefoanele au aceeași formă și urmează același stil, e greu să faci ceva diferit. Dar, cel puțin pe modelul nostru cu spate gri metalizat, nu sunt prea multe elemente distinctive. Probabil celelalte două variante de culoare (Moonlight White și Celestial Blue) arată mai bine.

Putem saluta însă integrarea camerelor foto într-un modul care nu iese prea mult în evidență și să apreciem marginile telefonului care vin ușor curbate pe partea din spate, ceea ce ajută puțin la manevrabilitate.



Altfel, spatele care teoretic e din sticlă este lucios și îi lipsește acea senzație de „rece” la atingere, de fapt se simte mai degrabă a plastic. Iar stratul lucios e un coșmar pentru că adună amprente și urme în draci...







Mai mult, regretăm că Xiaomi nu a găsit cumva să ascundă în alte locuri scrisul obligatoriu cu certificări și l-a pus pe spate, arată destul de urâțel.







Și apropo de senzația de plastic, același lucru regăsim și pe marginile telefonului: degeaba ele sunt din metal dacă sunt acoperite cu un strat de plastic.







Din nefericire senzația în mână lăsată de telefon nu e la fel de premium precum la alte modele. Culmea, am testat telefoane în trecut mai ieftine care se simțeau mult mai premium în mână. DAR, pentru cine nu contează aceste element de „feeling”, atunci 11T Pro e la fel de ok ca și oricare alt telefon în rest - e închegat, solid, nu scârțâie, nu bate, nu troncăne :)







Am apreciat foarte mult cititorul de amprente integrat pe lateral în butonul principal. În mod curios, deși discutăm de un telefon cu ecran AMOLED pe care de obicei producătorii integrează cititorul de amprente sub ecran, Xiaomi a ales să-l țină pe lateral, acolo unde oricum în mod natural pică degetul când iei telefonul în mână.







Pe lângă faptul că e rapid și precis, ajută mult că butonul e mai ridicat pe ramă și e ușor de dibuit rapid cu degetul.









Xiaomi 11T Pro - DISPLAY

Xiaomi 11T Pro vine cu un ecran de 6,67 inci pe diagonală (aspect 20:9) de tipul AMOLED, cu 1 miliard de culori și o rată de refresh de 120Hz, o luminozitate tipică de circa 800 de nits (și un vârf de circa 1.000 de nits în condiții extra luminoase). Rezoluția este de 2400x1080 pixeli, adică o densitate de circa 395 pixeli per inci.



Ca orice AMOLED ecranul e plăcut pentru culorile sale foarte vii și negrul foarte intens, iar luminozitate mare ajută enorm atunci când ești afară direct în lumina soarelui.



Rata de refresh de 120Hz ajută enorm ca totul pe ecran să se simtă super fluid, de la animații, la efecte și scroll - totul dă impresia că merge ca uns. Nu e vreo noutate că un astfel de telefon din universul Adndroid are un ecran atât de rapid (când alte numere mari abia anul acesta au ;) ), dar e încă un lucru de apreciat.



Peste ecran telefonul are o sticlă de tipul Corning Gorilla Glass Victus.









Xiaomi 11T Pro - SOFTWARE

Capitolul software e probabil cel care poate oferi telefonului mai multe variante prin care să iasă în evidență față de alte modele din zona Android, dar în același timp poate fi un motiv de frustrare sau confuzie pentru un utilizator mai degrabă obișnuit cu simplitatea Androidului „mai” clasic.







MI UI 12.5 de la Xiaomi e o interfață grea peste Android, cu multe, foarte multe opțiuni de personalizare și cu elemente și opțiuni mutate dintr-o parte în alta. Direct din cutie, telefonul vine presetat cu multe elemente de personalizare care fac ca telefonul să semene mai degrabă ca iOS-ul de pe telefoanele Apple. Din fericire, cu puțină muncă prin meniuri și setări, un utilizator mai dibaci îl readuce rapid pe „căile” Androidului.



Ba mai mult, sistemul e destul de permisiv la partea de personalizare (mai ales cu acces la diverse Teme de personalizare) încât pentru cei cu răbdare oferă posibilități mai mari de configurare decât alte modele de pe piață.









Ce nu am apreciat deloc e că telefonul vine din cutie cu ceva bloatware (aplicații presintalate gen Aliexpress, Amazon Shopping sau WPS Office), dar și o multitudine de aplicații Xiaomi care dublează aplicațiile originale Google și ele instalate deja pe dispozitiv: Spre exemplu: Gallery care dublează Google Photos, Mi Browser care dublează Google Chrome, Music care dublează atât YoutubeMusic, dar și defunctul Google Music care dintr-un motiv sau altul vine și el preinstalat. O altă aplicație fără rost care e instalată este Mi Video, o aplicație care practic dublează efectiv YouTube-ul...





Altfel, chiar dacă am spus că MI UI este o interfață „grea”peste Android, pe 11T Pro nu înseamnă că se și mișcă greu - dimpotrivă. Cu un procesor Snapdragon 888 (cel mai rapid la ora actuală), telefonul zburdă prin orice i-ai da să facă. Totul se mișca rapid, nu are sughițuri sau agățări. La pachet cu ecranul rapid de 120Hz, totul e decent.



Și pe partea grafică cu Adreno 660 telefonul duce și jocuri intensive. Spre exemplu am putut juca Ghenshin Impact la rezoluție Full HD, la 60fps în mare parte, pe presetul de High, ceea ce pe un mobil spune multe.









Xiaomi 11T Pro - FOTO & VIDEO

Pe partea foto-video telefonul vine cu un „pachet” promițător, însă livrează parcă puțin sub ce „promite„ pe hârtie.

Camera principală de 108 Megapixeli (produce poze de 12 MP pe modul Auto în format 4:3 sau 9 MP în format 16:9) este singura cu adevărat capabilă și care produce rezultate bune și foarte bune, deși uneori e mai degrabă faultată de o post procesare cam agresivă.







În general fotografiile cu camera principale sunt bune, dar sunt momente în care sistemul aplica un efect HDR mult exagerat sau alteori impune asprește foarte mult detaliile din poze.







Pe modul Auto sistemul se folosește de Inteligența Artificială - AI să genereze moduri aplicate pentru fotografiere în scenarii diferite, dar - spre exemplu pe timp de noapte - sugerează o fotografiere de noapte care de fapt produce rezultate inferioare decât dacă utilizatorul comută manual pe modul dedicat fotografierii pe lumină slabă. Per total însă pe lumină slabă camera e destul de capabilă și poate produce rezultate decente.



Camera secundară, cea ultrawide, e de doar 8 MP (în format 4:3, scade la 6 MP în format 16:9), o rezoluție mult prea mică pentru o cameră cu unghi larg care prinde foarte multe elemente în cadru. Fotografiile rezultate sunt bune dacă le privim per ansamblu și nu dacă începem să dăm cu zoom în ele pentru că altfel nivelul de detaliu se degradează rapid. Altfel, de multe ori am găsit că imaginile cu camera ultra wide sunt cam moi și uneori zgomotoase și ar putea beneficia totuși de o postprocesare mult mai bună.







Sistemul mai are și o cameră dedicată pentru macro, de 5MP, care produce rezultate destul de ok. Interesant este că această cameră macro funcționează mai degrabă ca un fel de cameră cu zoom optic, nefiind necesar să te apropii prea mult de ce vrei să pozezi. Altfel, rezultatele sunt bune dacă le privim per ansamblu, fără să mergem mai mult cu zoom pe ele pentru că, la fel ca la camera ultrawide, nivelul de detaliu se deteriorează rapid.



Per total putem aprecia camerele de pe 11T Pro ca fiind relativ bune pentru un astfel de telefon din această gamă, dar nimic care să impresioneze sau să iasă în evidență. Telefonul prezintă un element de versatilitate având trei camere care chiar pot fi folosite toate dintre ele :)







Cine dorește să vadă pozele de mai jos la rezoluția originală și cu informațiile EXIF, le poate vedea aici într-o fotogalerie Flickr.



Pe partea de video, am regăsit în general o calitate decentă a filmărilor. Filmările la 60 de cadre pe secunde, fie 1080P, fie 4K merg doar pe camera principală, fără posibilitatea de comutare pe cea ultrawide. Telefonul poate filma și 8K dar doar în calupuri de maxim 6 minute.



În general culorile sunt naturale, nivelul de detaliu surprins e bun, iar stabilizarea e chiar de apreciat. Pe timp de noapte calitatea suferă puțin, dar nimic exagerat.







Un lucru pe care l-am apreciat, dar l-am și blamat în același timp cât am folosit telefonul să facem filmări: modul în care utilizatorul poate face zoom-in sau zoom-out.







Practic, telefonul face zoom pe filmare doar printr-un slider care tranziționează încet în cadru, un efect ce poate fi adesea plăcut pe filmări. Cu toate acestea, aplicația foto-video nu are opțiunea de a sări direct printr-o simplă apăsare la praguri fixe gen 1X, 2X, 0,6X etc, ceea ce face uneori frustrant să vrei să faci zoom-ou și să nu ai altă opțiune decât să aștepți secunde bune până când se face tranziția la pragul de zoom pe care-l dorești.





Xiaomi 11T Pro - BATERIE și ÎNCĂRCARE

De departe capitolul la care Xiaomi 11T Pro strălucește este cel legat de baterie și de modul ultra-mega rapid în care se încarcă.







Înainte totuși de a discuta despre încărcare, să vorbim totuși și despre bateria telefonului, un element care tinde să treacă pe sub radar, dar care în sine e ceva de remarcat: o baterie cu o capacitate de 5.000 mAh, printre cele mai mari de pe multe telefoane lansate recent.



O baterie care în toată perioada noastră de test a reușit să ducă bine mersi telefonul o zi jumate, poate chiar două în condiții normale de utilizare. În zile când am folosit mai intensiv telefonul am dus o zi întreagă, cu ceva rezervă la finalul ei.



Per total însă am scos constant peste o zi între încărcări cu 4-5 ore timp de ecran. Poate pentru mulți nu pare cine știe ce, dar să reamintim că discutăm de un telefon cu un ecran foarte luminos, de 120Hz și cu cel mai potent procesor de pe piața Android.







Noi am apreciat totuși telefonul pentru autonomia sa destul de bună.









În orice caz, discuția dacă se descarcă prea repede sau nu este neutralizată rapid atunci când discutăm despre cât de incredibil de repede se încarcă telefonul. Nici nu mai contează dacă duce o zi jumate sau două între încărcări, atunci când poți să-l realimentezi practic în doar câteva minute.











Xiaomi 11T pro vine din cutie cu un încărcător de 120W, în condițiile în care majoritatea telefoanelor au încărcătoare mult, dar mult mai slabe (20W, 25W, 30 W etc) - sau

Xiaomi spune că prin încărcătorul de 120W telefonul 11T Pro se poate încărca complet în doar 17 minute.



În testele noastre nu a fost chiar atât de rapid, dar n-a fost nici departe de țintă...





În prima încercare l-am dus de la 6% la 100% în 22 de minute. Altă dată, de la 10% la 100% ne-a luat 20 de minute.







Mai important decât încărcarea completă până la 100% ni s-a părut încărcarea rapidă în doar câteva minute, suficient cât să suplimenteze bateria cu câteva zeci de procente cât să te ducă la nevoie restul zilei.







Spre exemplu, la un moment dat ne-am găsit în situația în care trebuia să ieșim rapid din casă și ne-am trezit că eram cu telefonul la 9%. L-am pus la încărcat și în 4 minute (pe ceas), cât ne-am încălțat și ne-am căutat o mască, telefonul era deja la 46%, mai mult decât suficient cât să ne țină tot restul zilei până când reveneam acasă.









0 minute - 6%

5 minute - 42% (+36%)

10 minute - 60% (+54%)

15 minute - 82% (+76%)

20 minute - 99% (+93%)

22 minute - 100% (+94%)

Sigur, mulți vor spune că o astfel de încărcare rapidă și cu un încărcător atât de puternic dăunează grav duratei de viață a bateriei, însă Xiaomi spune că lucrurile nu stau chiar așa.

În primul rând trebuie precizat că de fapt bateria din interiorul telefonului e de fapt formată din două baterii distincte, care practic se încarcă în același timp - în mod simplist, fiecare din acea baterie primește jumătate din încărcătorul de 120W.







Probabil că mulți își imaginează că la o astfel de viteză de încărcare, cu un astfel de încărcător de puternic, telefonul se încinge puternic, însă în perioada noastră de test nu am remarcat că s-ar încălzi cu mult mai mult față de alte telefoane „normale” care sunt puse la încărcat.







Xiaomi spune că din testele efectuate de ei, după circa 800 de cicluri de încărcare rapidă la 120W capacitatea bateriei scade la aproximativ 80%, o rată de scădere regăsită cam la toate telefoanele și toate tehnologiile de încărcare din prezent. „800 de cicluri, pentru majoritatea oamenilor, înseamnă cam doi ani”, au explicat reprezentanții companiei.









În comparație, The Verge scrie că standardul Apple pentru telefoanele sale este de o capacitate a bateriei diminuată la aproape 80% după circa 500 de cicluri de încărcare.







CONCLUZIE

Xiaomi 11T Pro e un excelent telefon la prețul cu care vine. Un pachet cuprinzător, și la propriu și la figurat.

Într-o piață unde telefoanele vârf de gamă nu mai vin cu prea multe în cutie, nici măcar cu încărcătoare, 11T Pro vine și cu husă, și cu folie de protecție pe ecran dar și cu un mega-încărcător de 120W. Iar pe partea de specificații nu duce lipsă: cel mai puternic procesor, un ecran foarte bun, luminos și rapid, camere bune și o întreagă suită de senzori, de la cititorul de amprente la portul infraroșu care să funcționeze ca telecomandă.







Sigur, lucrurile puteau sta și mai bine: certificarea de protecție la praf și apă nu e chiar grozavă (IP53, telefonul rezistă doar la stropire), iar construcția - deși bazată teoretic pe materiale premium - nu se simte chiar așa classy în mână. Iar la partea de design telefonul e cam anost (scrisul amplasat pe spate nu ajută).







În plus, partea software s-ar putea să nu fie pe placul tuturor, cel puțin direct din cutie. Pe de altă parte, interfața MI UI suprapusă peste Android oferă suficiente opțiuni de personalizare încât fiecare utilizator își poate aranja telefonul să arate și să funcționeze exact așa cum dorește. Avantajul pe 11T pro față de alte telefoane e că e suficient de potent hardware încât totul să ruleze fără probleme sau sughițuri.







Camerele foto sunt bune, dar nu rup gura târgului. Camera ultrawide suferă la rezoluție, iar rezultatele pe camera principală, deși deseori ies foarte bune, tind să fie extraprocesate și afectate de prea mult efect HDR sau sharpness.









La circa 3.000 de lei, însă, 11T Pro e cam la jumătate de preț față de marile vârfuri de gamă . Regăsim diferența asta la camerele foto sau la experiența de zi cu zi? Noi spunem că nu, nici pe departe.





Mai mult decât atât, orice minus pe care ne-am chinui să il găsim telefonului este imediat estompat de marele său as din mânecă: autonomia foarte bună și încărcarea rapidă, probabil cea mai rapidă de pe piață la momentul actual.

























