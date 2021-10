[P] Actualizează-ți setup-ul de gaming: cele mai bune accesorii pentru PlayStation 5

Cei norocoși, care au reușit să achiziționeze o consolă PlayStation5, se pot bucura din plin de gama variată de jocuri pe care Sony o are, dar și de performanțele excelente ale acestei console. Pentru o expriență mult mai intensă, este recomandat să utilizați consola împreună cu câteva accesorii. Acestea vor îmbunătăți cu mult setup-ul de gaming, iar pentru pasionați cu siguranță vor face diferența.PlayStation 4 a avut multe accesorii faine, iar multe dintre ele încă funcționează și pe PlayStation 5. Cu toate acestea, sunt destule accesorii care sunt lansate recent. Achizitionarea unei noi console Playstation 5 poate fi un proces complicat, dar și alegerea accesoriilor complementare este la fel de importantă. Iată care sunt unele dintre cele mai bun accesorii.Sony Pulse 3D Wireless sunt probabil cele mai bune căști pe care le poți achiziționa pentru PlayStation 5. Există multe modele pentru care poți opta, incluzându-le pe cele pentru PlayStation 4, dar dacă cauți cele mai bune accesorii pentru PlayStation 5, Sony Pulse 3D sunt cu siguranță cea mai bună alegere. Nu numai că sunt confortabile și ușoare, dar suportă și noua tehnologie 3D audio a Sony, foarte importantă atunci când te joci. Căștile sunt complet wireless și îți oferă o autonomie de 12 ore.Nu pot fi încărcate în timp ce le utilizezi, dar acesta este un dezavantaj foarte mic având în vedere calitatea lor.DualSense, noul controller de la Sony este foarte bun în sine, dar mai bun este Hexagaming PS5 Rival. Ceva mai scump, dar cu caracteristici pe care orice gamer pasionat și le dorește. Pe lângă tehnologia DualSense, acest controller este complet personalizabil. Poate cea mai importantă caracteristică a sa sunt butoanele mapabile, inclusiv thumbsticks. Acest lucru este incredibil pentru cei care joacă anumite jocuri și au nevoie să mixeze lucrurile în funcție de joc. Acest lucru te poate pune în mare avantaj față de alți jucători, în special dacă joci jocuri online multiplayer. Singurul dezavantaj ar fi prețul ridicat, după cum spuneam, dar având în vedere caracteristicile acestui controller, merită investiția.Cu toții știm că PlayStation 5 nu are neapărat foarte multă memorie internă, iar acest lucru este un dezavantaj foarte mare, mai ales în cazul jocurilor foarte detaliate, care ocupă mult spațiu. De aceea, este ideal să investești în memorie internă de tip SSD. Cea mai bună opțiune ar fi WD_Black SN850, mai ales că Sony a făcut update ca PlayStation 5 să meargă cu SSD-uri M.2 în iulie. Cu viteze de citire de până la 7,000 de MB/s, este excelent pentru cei mai pasionați gameri. Dacă vrei să ai suficient spațiu pentru a instala jocurile preferate, iar în același timp să te bucuri de vitezele mari de redare a lui PlayStation 5, atunci acest SSD este varianta cea mai potrivită. Desigur, pentru varianta internă trebuie să cunoști câte ceva despre componentele interne dacă vrei să instalezi SSD-ul singur.În caz contrar, poți oricând să optezi pentru memorie SSD externă, unde cea mai bună alegere este WD_Black P50, de 1 TB. Aceasta suportă viteze de citire de până la 2,000 MB/s, ceea ce înseamnă că jocurile se vor tranfera rapid și se vor reda ok.