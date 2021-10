[P] Utilizatorii din România pot cumpăra acum produse ASUS direct din site-ul global

“Aprecierea de care se bucură produsele ASUS în România, precum și contextul pandemic incert (care a blocat participările noastre tradiționale la evenimentele cu public) ne-au determinat să luăm în calcul lansarea acestui spațiu virtual prin intermediul căruia să putem fi aproape de clienții noștri.Prin noul site vom putea comunica mai eficient, oferind informații complete și actualizate despre produse și tehnologii, inclusiv posibilitatea de a le achiziționa sau rezerva din momentul lansării oficiale.Misiunea acestei platforme este de a oferi consultanță specializată și dedicată pentru produsele ASUS, vizând atât publicului pasionat, cât și pe cel larg.”, a declarat, Country Manager ASUS Romania.Integrarea eShop-ului oficial ASUS în site-ul global al companiei în luna octombrie a avut loc în urma feedback-ului primit de la clienții din România, prilej pentru care aceștia se pot bucura acum de o opțiune simplificată de informare despre toate produsele disponibile pentru achiziție pe plan local.Noua platformă integrată oferă clienților ASUS o soluție eficientă pentru alegerea rapidă a produselor, prin informarea asupra funcțiilor și detaliilor tehnice și compararea configurațiilor, care pot fi apoi comandate direct din interfața site-ului sau rezervate, în cazul lansărilor oficiale.Lansată inițial în primăvara anului 2020, platforma web dedicată eShop oficial ASUS România evoluează în mod firesc prin integrarea în site-ul global ASUS pentru a facilita contactul direct și un răspuns rapid la nevoile și preferințele exprimate de clienții locali.Cu ocazia lansării noului magazin local ASUS România, pe site se vor derula o serie de promoții la notebook-uri și telefoane mobile. În plus, utilizatorii înregistrați pot beneficia de o reducere de 100 RON prin folosirea coduluiCodul poate fi folosit în perioada 20 – 31 octombrie pe site-ul ASUS - www.asus.com/ro și rog.asus.com/ro – pentru orice comandă de minim 1.000 RON care nu conține produse deja aflate la reducere.Pe lângă promoții și cupoane valorice, toți utilizatorii care își fac cont pe site în perioada 20 – 26 octombrie, împreună cu utilizatorii existenți pe ASUSRomania.ro intră automat în tombola care are ca premiu un laptop ultra performant: Zenbook Duo 14 UX482 Laptopul viitorului, ASUS Zenbook Duo 14 UX482, se distinge prin cele două afișaje validate Pantone, care datorită tehnologiei ScreenPad Plus cu ecran secundar tactil înclinat la un unghi de 7 grade permite realizarea de fluxuri de creație de neimaginat până acum pe un portabil.Zenbook Duo 14 UX482 impresionează prin performanța fără efort de care este capabil grație nucleului format din procesoare Intel Core din generația 11 cu grafică integrată Iris Xe, răcit de un sistem performant AAS Plus cu ventilatoare duale optimizate pentru un flux de aer crescut cu 49%.Câștigătorul extragerii va fi contactat de unul din reprezentanții ASUS pe adresa de email folosită la înscriere și are la dispoziție 10 zile calendaristice pentru a trimite toate detaliile necesare pentru a putea intra în posesia premiului. În caz contrar va avea loc o nouă extragere pentru a desemna un nou câștigător din rândul participanților la tombolă.Detalii și informații suplimentare despre cele două concursuri găsești pe pagina de promoții ASUS.