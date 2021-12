Certificatele Covid pot fi scanate acum de pe un microcip implantat sub piele

Microcipul de sub piele poate fi ușor actualizat



Companiei Dsruptive Subdermals a dezvoltat un implant cu o dimensiune de 2 pe 16 milimetri ce poate fi programat înainte de a fi introdus sub piele.„Am un cip implantat în brațul meu și am programat cipul să am certificatul Covid pe el fiindcă vreau să îl am mereu accesibil”, a relatat Hannes Sjoblad, managerul companiei suedeze, pentru AFP.Sjoblad a demonstrat (poți vedea AICI înregistrarea video) pentru jurnaliștii agenției de presă franceze cum scanează cipul cu telefonul său pentru a-i afișa un document PDF care arată toate detaliile certificatului Covid european.„Acest lucru înseamnă că este mereu accesibil atât pentru mine cât și oricine altcineva care vrea să mă scaneze. De exemplu, dacă vreau să merg la film sau la un centru comercial, persoanele pot să îmi verifice statutul de vaccinare chiar și dacă n-am telefonul la mine”, afirmă Sjoblad.Acesta afirmă că implanturile, care costă 100 de euro, nu sunt dispozitive de urmărire „dacă înțelegi cum funcționează” și că răspund doar când sunt scanate.„Ele nu au baterie. Nu pot transmite un semnal pe cont propriu. Deci practic sunt pasive. Ele nu îți pot spune niciodată locația, sunt activate doar când le atingi cu telefonul smart”, explică el.Sjoblad spune de asemenea că implantul nu trebuie înlăturat pentru a putea fi actualizat.„Este ușor să actualizezi implantul, poți folosi o aplicație de pe telefonul tău pentru a modifica ce este pe cip. Așa că pot adăuga noi informații pe cip in fiecare zi - ieri era contul meu de LinedIn, azi certificatul Covid, mâine ar putea fi altceva”, susține acesta.Interesul lui Sjoblad în implanturi subdermice datează încă din 2014, când acesta a organizat petreceri la saloane de tatuaj unde invita oameni să își implanteze microcipuri sub piele.„Sunt convins că această tehnologie va prinde și vom ajunge să ne gândim că nu este nimic ciudat să ai un implant în mână”, a declarat Sjoblad pentru BBC în 2014.Deși această idee ar putea părea încă foarte nouă, NPR nota în 2018 că mii de persoane din Suedia și-au implantat cipuri de dimensiunea unui bob de orez deasupra degetului opozabil pentru a se putea scana să intre mai ușor în case, birouri, sălile de forță sau să își valideze călătoria cu mijloacele de transport în comun.