webPR: Depășește toate limitele alături de Galaxy Tab S8: cea mai mare, mai avansată și mai versatilă tabletă Galaxy creată vreodată

Galaxy Tab S8 Ultra se alătură portofoliului de tablete Samsung oferind performanțe puternice, un ecran cu adevărat captivant și un ecosistem generos de dispozitive și parteneriate, pentru modalități de muncă și gaming nemaiîntâlniteMai mult ca niciodată, ne bazăm pe tablete pentru apeluri video și streaming. Fiecare Galaxy Tab S8 oferă o experiență de videoconferință îmbunătățită, cu camere frontale ultra-wide, o configurație cu trei microfoane și o tehnologie inteligentă de încadrare automată (1) pentru o experiență a apelurilor video cu adevărat profesională. Tab S8 oferă capabilități revoluționare de multitasking alături de Multi-Active Windows (2) îmbunătățit și Samsung DeX, partajare sigură și ușoară a fișierelor cu funcția Quick Share (3) protejată cu parolă, dar și productivitate puternică cu noul procesor super-rapid de 4nm, alături de un S Pen mai ușor ca niciodată, inclus în cutie. Toate acestea sunt integrate în cel mai subțire și mai dur corp din Armor Aluminium (4) pentru o portabilitate mai mare și pentru a vă îmbunătăți și mai mult experiența mobilă. Seria Galaxy Tab S8 funcționează mână în mână cu întregul ecosistem de dispozitive Galaxy, cu funcții precum Second Screen și Buds Auto Switch (5) .„Pe măsură ce ne bazăm mai mult pe conținutul video pentru a rămâne conectați și a ne distra, știm că cea mai convingătoare caracteristică a unei tablete este ecranul mare și portabilitatea”, a declarat TM Roh, President & Head of MX Business at Samsung Electronicss. „Ne-am bazat pe ani de inovație în experiențele mobile pentru a perfecționa seria Galaxy Tab S8 și pentru a depăși limitele în tot ceea ce este posibil pe o tabletă cu primul Galaxy Tab S8 Ultra.”Galaxy Tab S8 Ultra oferă cea mai premium experiență dintre toate tabletele Galaxy de până acum. Cu afișajul Super AMOLED extins de 14,6 inchi și rata de reîmprospătare de 120 Hz, se mândrește și cu cele mai subțiri rame de până acum, cu 6,3 mm pentru un raport optim între ecran și corp, oferind o experiență cu adevărat captivantă. Ecranul său generos este încadrat de cel mai subțire, cel mai ușor, dar și cel mai puternic corp de până acum, protejat de un cadru din aluminiu Armor, care este cu peste 30% mai rezistent la zgârieturi și cu 40% mai puțin predispus la îndoire decât Galaxy Tab S7. Pentru cea mai premium tehnologie pe care o poți lua aproape oriunde, Galaxy Tab S8 Ultra este construit pentru a te integra complet în atmosfera fiecărui videoclip, film, joc sau alt conținut în mișcare.Echipat cu camere frontale duble și foarte puternice de 12 MP, Galaxy Tab S8 Ultra transformă, de asemenea, experiența apelurilor video cu o calitate video 4K profesională (6) . Hardware-ul avansat se întâlnește cu software-ul și tehnologia de încadrare automată de la Samsung, care vă menține automat în focus în timpul unui apel, chiar dacă măriți sau micșorați imaginea pentru a include noi participanți în conferință. De asemenea, sunetul este la fel de clar ca imaginea, datorită celor trei microfoane de precizie care folosesc tehnologia avansată de reducere a zgomotului pentru a preveni zgomotul de fundal. Difuzoarele cvadru cu Dolby Atmos®, incluse pe toate cele trei modele Galaxy Tab S8, asigură că totul sună incredibil, cu detalii și claritate realiste.Indiferent dacă doriți să vă explorați latura artistică, să pătrundeți în lumea dinamică a jocurilor, sau pur și simplu să faceți mai multe lucruri cu ușurință, Galaxy Tab S8 este tableta de care aveți nevoie pentru performanțe imbatabile. Echipat cu cel mai rapid procesor de până acum dintr-un Galaxy Tab – un cip de 4 nm – Galaxy Tab S8 și S8+ oferă, de asemenea, suficient RAM și spațiu de stocare pentru orice sarcină. Dacă aveți nevoie de mai mult, Galaxy Tab S8 Ultra include până la 16 GB RAM și până la 512 GB spațiu de stocare, iar toate cele trei modele oferă spațiu de stocare extensibil cu până la 1 TB cu un card microSD opțional (7).Aveți posibilitatea de a distribui conținut foarte rapid și sigur cu Galaxy 5G (8) , fie că intrați într-o conferință de la distanță sau faceți ordine căsuța de e-mail în timp ce vă deplasați, calitatea optimizată a rețelei poate atenua o parte din stresul conexiunilor slabe.Cu seria Galaxy Tab S8, sunteți întotdeauna pregătit de acțiune, cu o baterie inteligentă concepută să reziste o zi întreagă (9) , poate susține ore de redare video (10) atunci când vă aflați în timpul unui maraton de filme. Beneficiază de încărcare super-rapidă de 45 W care poate ajunge la 100% în doar 80 de minute (11) . Dacă aveți nevoie să încărcați alte dispozitive, pur și simplu conectați-vă Galaxy Tab S8 la un smartphone Galaxy S22 cu un cablu USB-C, iar bateria cu încărcare rapidă a tabletei se poate folosi ca încărcător portabil (12).Galaxy Tab S8 Ultra și S8+ vin ambele cu un S Pen nou și îmbunătățit, care utilizează un algoritm de predicție pentru o latență ultra-scăzută (13) - oferind o experiență de scriere incredibilă, care imită alunecarea unui stilou pe hârtie. Și, pentru prima dată, parteneriatul exclusiv dintre Samsung și Clip Studio Paint (14) vă poate transforma smartphone-ul într-o paletă digitală de culori, S Pen-ul într-o pensulă și ecranul extins al Galaxy Tab S8 într-o pânză. Personalizați instrumentele și alegeți opțiunile pensulei și chiar selectați culori vii din lumea reală din fotografiile realizate cu telefonul.Noile capacități de înregistrare 4K ale Galaxy Tab S8 Ultra vă permit acum să capturați videoclipuri clare și captivante atât cu camera din spate, cât și cu camera frontală ultra-wide. Creatorii de conținut și streamerii pot captura ușor tutoriale online și jocuri, folosind funcția Selfie Video (15) care acum este încorportă în Samsung’s Screen Recorder. Având în vedere că instrumentul de editare Luma Fusion (16) va fi disponibil în curând pe dispozitivele Galaxy, veți putea folosi Galaxy Tab S8 și S Pen pentru a edita cu precizie videoclipuri 4K.Ecranul extins al Galaxy Tab S8 Ultra vă ajută, de asemenea, să împărțiți ecranul în mai multe ferestre redimensionabile, astfel încât să puteți face mai multe sarcini fără a fi nevoie să comutați între aplicații. Inspirați-vă, căutați site-uri web și editați o prezentare — totul într-o singură vizualizare.Tabletele joacă, de asemenea, un rol important în a vă menține conectați cu ceilalți. Samsung a încheiat un parteneriat cu Google pentru apeluri video și experiențe de partajare live (17) prin Google Duo (18) , astfel încât să puteți viziona videoclipuri împreună cu prietenii dvs. pe YouTube, să folosiți browserul pentru a vă ajuta să vă planificați următoarea întâlnire sau să dezvoltați idei creative folosind Jamboard (19) , programul interactiv creat de Google.Seria Galaxy Tab S8 funcționează perfect cu întregul ecosistem deschis Galaxy. Această deschidere înseamnă că vă oferă flexibilitatea de a vă defini propria experiență mobilă și de a utiliza cu ușurință dispozitivele Galaxy împreună. Ne-am asigurat că interfața de utilizator One UI Tab 4 a Samsung vă oferă o experiență consistentă și intuitivă, conectivitate perfectă, precum și integrări inteligente care vin de la Galaxy Tab S8 la smartphone și PC și înapoi.Când inspirația apare din mers, utilizați S Pen pentru a lua notițe în noua aplicație îmbunătățită Samsung Notes de pe seria Galaxy Tab S8 și partajați-le mai târziu pe smartphone-ul dvs. pentru a le consulta mai ușor. Iar odată cu seria Galaxy Tab S8 și Galaxy S22 Ultra, Quick Share vă permite să partajați fotografii, videoclipuri și fișiere între dispozitive de două ori mai rapid (20) decât înainte. Datorită Auto Switch, căștile Galaxy Buds se vor conecta automat de la Galaxy Tab S8 la Galaxy S22, astfel încât să puteți jongla între dispozitive fără să pierdeți nimic. Și pentru prima dată, Samsung Health este disponibil pe tabletele Galaxy, astfel încât să puteți căuta videoclipuri pentru antrenamente și fitness și să țineți evidența informațiilor legate de sănătate și sport de pe Galaxy Watch pe un ecran mai mare.De asemenea, puteți transforma Galaxy Tab S8 într-un al doilea monitor portabil (21) cu capabilitățile unui ecran tactil ale computerelor Galaxy pentru multitasking side-by-side. Și îmbunătățirile aduse Samsung DeX (22) – o experiență de desktop convenabilă care duce Galaxy Tab S8 din modul tabletă în modul desktop – permit acum ferestre transparente ale aplicațiilor și oglindirea DeX atunci când doriți să partajați ecranul tabletei pe un ecran extern.În lumea mereu conectată în care trăim, securitatea este mai importantă ca niciodată, motiv pentru care toate cele trei modele Galaxy Tab S8 sunt echipate cu noi funcții care oferă posibilitatea de a urmări când camera și microfonul tabletei tale sunt folosite și vă permit să blocați instantaneu accesul în aplicații pentru a preveni înregistrarea nedorită. Seria Galaxy Tab S8 este, de asemenea, protejată de platforma Samsung Knox Vault, lider în industrie, care criptează datele personale și păstrează fișierele și informațiile stocate izolate de sistemul de operare principal al dispozitivului pentru a-l proteja de atacuri. Toate cele 3 modele au un scaner de amprentă (23) intuitiv care permite deblocarea dispozitivului printr-o singură atingere.Ca parte a angajamentului companiei de a oferi utilizatorilor cea mai bună performanță și experiență mobilă posibilă, seria Galaxy Tab S8 va fi susținută de până la patru generații de actualizări ale sistemului de operare Android și de 5 ani de actualizări de securitate (24) . Acum, milioane de utilizatori Galaxy pot crește și mai mult ciclul de viață al dispozitivelor lor, cu cele mai actuale caracteristici de securitate, productivitate și alte noi caracteristici interesante, deoarece Samsung continuă să extindă acest efort în gama de produse și în ecosistemul Galaxy.Galaxy Tab S8 Ultra vine într-o culoare îndrăzneață și atemporală - Graphite, iar Galaxy Tab S8 și S8+ vin în trei nuanțe sofisticate - Graphite, Silver și Pink Gold 25 . Samsung lansează, de asemenea, o nouă tastatură Galaxy Tab S8 Ultra Book Cover (26) , care duce funcționalitatea Ultra și mai departe, cu taste mai largi, iluminate din spate, setări de comenzi rapide personalizabile și unghiuri de ridicare reglabile. Tastatura Book Cover include piele poliuretanică premium, antimicrobiană și un touchpad acoperit cu sticlă, care permite o tastare lină și receptivă. În plus, Wireless Keyboard Share (27) vă poate conecta tastatura conectată la un smartphone Galaxy pentru o tastare ușoară pe toate dispozitivele.Aveți, de asemenea, o mulțime de moduri de a vă exprima stilul personal cu accesorii și suplimente distincte pentru Galaxy Tab S8, inclusiv o husă transparentă Note View care permite scrierea de mână cu S Pen, chiar dacă capacul protejează ecranul și o husă cu cureaua atrăgătoare. pentru a ține Tab S8 în orientarea care ți se potrivește cel mai bine (28).De asemenea, Samsung este mândru să contribuie la reducerea plasticului din ocean și la protejarea planetei, Galaxy Tab S8 fiind construit parțial cu componente din plastic reutilizat din plasele de pescuit aruncate. Samsung ajută la conducerea industriei prin utilizarea acestei practici. Dispozitivele Galaxy Tab S8 vin, de asemenea, în ambalajul cel mai subțire al Samsung de până acum, fabricat din hârtie din surse durabile, ceea ce permite companiei să reducă emisiile și să producă mai puține deșeuri.Seria Galaxy Tab S8 va fi disponibilă pentru precomandă începând cu 9 februarie, ora 17:00 și va fi lansată oficial pe 25 februarie, începând cu anumite piețe, inclusiv SUA, Europa și Coreea. Utilizatorii care precomandă Galaxy Tab S8 Ultra vor primi noua tastatură Book Cover (29) , iar cei care comandă Tab S8+ sau Tab S8 vor primi câte o tastatură Book Cover Slim. Samsung Care+, (30) serviciul dedicat de asistență pentru produse Samsung care acoperă daune în caz de accidente, reparații și multe altele, va fi disponibil pentru Galaxy Tab S8.Pentru mai multe informații, vizitați news.samsung.com/galaxy www.samsungmobilepress.com sau https://www.samsung.com/ro/offer/samsung-care-plus/. (1) Disponibil în prezent pe Samsung Camera, BlueJeans, Google Duo, Meta Messenger, Google Meet, New Knox Meeting, Microsoft Teams, Cisco Webex Meet, Zoom. Încadrarea automată este disponibilă numai pe camera frontală ultra-wide. Încadrarea automată recunoaște doar oamenii și este posibil să nu accepte anumite rezoluții și rapoarte. Este posibil ca anumite funcții să nu fie disponibile când Încadrarea automată este activată. (2) Este posibil ca anumite aplicații să nu accepte Windows Multi-active.(3) Quick Share este disponibilă pe smartphone-urile și tabletele Galaxy cu sistemul de operare Android versiunea 10.0(Q) și One UI 2.1 sau o versiune ulterioară. Bluetooth Low Energy și conexiunea WI-Fi sunt necesare pentru utilizarea Quick Share. Este posibil ca anumite aplicații să nu accepte Quick Share.(4) Armor Aluminium este inclus pe toate componentele metalice, cu excepția afișajului, tastelor laterale și a spațiului pentru SIM.(5) Funcția Auto Switch este disponibilă pe smartphone-urile și tabletele Galaxy cu One UI 3.1 sau o versiune ulterioară. Este posibil ca anumite dispozitive și aplicații să nu accepte Auto Switch. Dispozitivele Galaxy trebuie să fie conectate la contul Samsung pentru a activa această funcție.(6) Este posibil ca anumite rezoluții și proporții să nu fie acceptate. Este posibil ca anumite funcții să nu fie disponibile când Încadrarea automată este activată.(7) Cardul MicroSD se vinde separat. Disponibilitatea caracteristicilor detaliate (cum ar fi memoria și procesorul) poate varia în funcție de piață și operator.(8) Necesită conexiune 5G optimă. Viteza reală poate varia în funcție de piață, operator și și mediul în care este folosită de utilizator.(9) Durata reală de viață a bateriei poate varia în funcție de mediul rețelei, modelele de utilizare și alți factori.(10) 15 ore de redare video pentru Tab S8, 13 ore de redare video pentru Tab S8+ și 14 ore de redare video pentru Tab S8 Ultra. Pe baza rezultatelor testelor interne de laborator pentru timpul de redare video efectuate de Samsung. Rezultatele testului sunt valori estimate ale eșantionului de baterie dintr-o versiune pre-lansare testată în setările implicite (volumul audio și nivelurile de luminozitate) fără conexiune la rețeaua Wi-Fi sau mobilă. Durata de viață a bateriei variază semnificativ în funcție de setări, utilizare și alți factori.(11) 80 de minute pentru a încărca complet Tab S8 și Tab S8+. 90 de minute pentru a încărca complet Galaxy Tab S8 Ultra. Viteza reală de încărcare poate varia, de asemenea, în funcție de utilizarea reală, condițiile de încărcare și alți factori. Încărcătoarele se vând separat.(12) Încărcare rapidă de 15 W este acceptată atunci când afișajul Tab S8 Ultra este oprit și conectat la anumite smartphone-uri Galaxy, inclusiv Galaxy S22, folosind un cablu USB Type-C. Cablurile pot fi vândute separat, în funcție de piață. Nu este compatibil cu încărcarea wireless. Viteza de încărcare poate varia în funcție de condițiile de încărcare și de alți factori.(13) Comparativ cu Galaxy Tab S7. Viteza de latență de 2,8 ms măsurată pentru modelele Tab S8 Ultra (14,6 inchi) și Tab S8+ (12,4 inchi) atunci când utilizați Samsung Notes.(14) Clip Studio Paint EX este disponibil gratuity timp de 6 luni pentru utilizatorii noi pe dispozitive Galaxy. Versiunile PRO și EX ale Clip Studio Paint sunt ambele disponibile. Preîncărcare este aprobată pe anumite piețe. Clip Studio Paint pentru Galaxy poate fi descărcat din Galaxy Store. Limbi acceptate pentru setările software: engleză, franceză, germană, japoneză, coreeană, spaniolă și chineză. Pentru limbile arabă, ebraică și urdu text input nu este disponibil deocamdată. Funcția telecomenzii „Mod Companion” este disponibilă pe tabletele și smartphone-urile Galaxy cu Android 9 sau o versiune ulterioară. Pentru „Modul Companion”, ambele dispozitive gazdă și telecomandă trebuie să fie conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Conectivitatea poate varia în funcție de Wi-Fi. Termenii și condițiile pot varia în funcție de piață.(15) Selfie Video din Screen Recorder acceptă înregistrarea și redarea video full HD.(16) LumaFusion pentru Android va fi disponibilă pentru descărcare din Galaxy Store în prima jumătate a anului 2022. Momentul exact al disponibilității poate varia în funcție de lansarea LumaTouch. Disponibilitatea poate varia în funcție de piață. Este necesară versiunea 11 a sistemului de operare Android sau o versiune superioară. Limbi acceptate pentru setările software: chineză, olandeză, franceză, germană, italiană, japoneză, coreeană, rusă, spaniolă, turcă și engleză americană.(17) Aplicațiile actuale care pot fi partajate în timpul apelurilor video Google Duo sunt Google Arts & Culture, Google Maps, Jamboard, Samsung Notes, Samsung Gallery și YouTube.(18) Google Duo este o marcă comercială a Google LLC. Gazda de partajare live este disponibilă pentru utilizatorii din seria Galaxy S22 și Galaxy Tab S8 în momentul lansării și va fi furnizată altor utilizatori de dispozitive Galaxy cu Android 12 la o dată ulterioară. Este posibil ca participanții să fie nevoiți să facă upgrade la cea mai recentă aplicație Google Duo pentru a folosi partajarea live. Disponibilitatea aplicației Google Duo poate varia în funcție de piață. Necesită conexiune optimă la rețea.(19) Jamboard trebuie descărcat separat. Funcțiile suplimentare pot necesita achiziție separată.(20) Func este disponibilă pe smartphone-urile și tabletele Galaxy cu sistemul de operare Android versiunea 10.0(Q) și One UI 2.1 sau o versiune ulterioară. Quick Share necesită Bluetooth Low Energy și conexiune WI-Fi. Este posibil ca anumite aplicații să nu accepte Quick Share.(21) Funcția de transformare în al doilea ecran este acceptată pentru Galaxy Book Windows PC și Galaxy Tab S7/7+ sau modelele ulterioare. (Este necesară o actualizare din ianuarie 2021 pentru Galaxy Tab S7/S7+). Sunt necesare modele de PC Windows 10 cu afișare wireless și Windows 10 v.2004 sau o versiune ulterioară. (Actualizare Windows: septembrie 2020 sau mai târziu).(22) Samsung DeX este acceptat pe anumite smartphone-uri și tablete Galaxy. Funcții suplimentare disponibile numai pe dispozitivele compatibile, inclusiv Galaxy S22, Galaxy Tab S8 și dispozitivele care rulează One UI 4.1 sau o versiune ulterioară. Aplicațiile compatibile pot varia și nu toate aplicațiile pot fi redimensionate pe Samsung DeX. Accesoriile pentru conectarea ecranului extern sunt vândute separat.(23) Galaxy Tab S8+ și Tab S8 Ultra au scanere de amprente pe ecran. Galaxy Tab S8 are un scaner de amprente montat lateral.(24) Disponibilitatea și momentul actualizărilor și funcțiilor sistemului de operare Android pot varia în funcție de modelul dispozitivului și de piață. Dispozitivele eligibile pentru patru generații de actualizări ale sistemului de operare Android și 5 ani de actualizări de securitate includ în prezent seria Galaxy S22 (S22/S22+/S22 Ultra), seria S21 (S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE), Z Fold3, Z Flip3 și Seria Tab S8 (Tab S8/Tab S8+/Tab S8 Ultra).(25) Disponibilitatea caracteristicilor detaliate (cum ar fi memoria, culoarea și procesorul) poate varia în funcție de piață și operator.(26) Tastatura Book Cover este vândută separate. Designul produsului poate varia în funcție de model. Disponibilitatea poate varia în funcție de piață și operator.(27) Wireless Keyboard Sharing este disponibilă pe Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra și pe anumite smartphone-uri Galaxy, care rulează One UI 4 sau o versiune ulterioară. Smartphone-ul ar trebui să fie compatibil cu Bluetooth HID. Ambele dispozitive trebuie să fie conectate la același cont Samsung. Performanța poate varia în funcție de mediul de rețea al utilizatorului.(28) Disponibilitatea huselor și a accesoriilor poate varia în funcție de modelul dispozitivului și de piață. Husele și accesoriile se vând separat.(29) Vor fi aplicate termene și condiții. Recomandăm achiziționarea de la un comerciant autorizat, Samsung Experience Store sau de pe https://www.samsung.com/ro/ . Disponibilitatea ofertei pachetului de precomandă și detaliile pot varia în funcție de piață și de comerciant.(30) Disponibilitatea Samsung Care+ poate varia în funcție de piață și se pot aplica deductibile. Pentru mai multe informații, vizitați www.samsung.com/samsung-care-plus/