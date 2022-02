webPR: Samsung Galaxy S22 Ultra oferă cea mai bună și mai premium experiență din cadrul seriei S de până acum

Galaxy S22 Ultra: Phantom Black, Phantom White, Green și Burgundy în versiunile de 128GB, 256GB și 512GB pentru 8GB și 12GB RAM.

Cu cea mai bună cameră, performanță și conectivitate, existente vreodată pe un smartphone Galaxy, Galaxy S22 Ultra redefinește experiența mobilă prin îmbinarea celor mai bune funcții Galaxy din seriile Note și S.„La Samsung, ne străduim în mod constant să ridicăm ștacheta celor mai premium dispozitive ale noastre. Galaxy S22 Ultra preia îndrăgita funcționalitate a Galaxy Note și cele mai celebre aspecte ale seriei S, îmbinându-le pentru o experiență mobilă cu adevărat unică. Acesta este un salt înainte pentru tehnologia mobilă, stabilind un nou standard pentru tot ceea ce poate fi un smartphone”, a declarat TM Roh, președinte și Head of Samsung Electronics’ MX (Mobile eXperience) Business.De la funcții de creativitate și productivitate, până la putere și performanță, Galaxy S22 Ultra aduce tot ce îndrăgeau utilizatorii la experiența Note, precum S Pen-ul său, pe seria S. Galaxy S22 Ultra se alătură noii serii de dispozitive Galaxy S - Galaxy S22 și S22+ - dispunând de fiecare caracteristică a acestor smartphone-uri plus noi funcții împrumutate din cadrul celor mai bune serii Galaxy, S și Note (1).Pentru prima dată până acum, S Pen-ul încorporat, preferat de utilizatorii Note, vine echipat pe un dispozitiv din seria S - și este cel mai rapid și mai receptiv S Pen creat vreodată de Samsung. Cu o latență (2) cu 70% mai mică, utilizatorii pot scrie și desena acum mai natural pe ecranul extins al lui Galaxy S22 Ultra, putând explora aplicațiile în moduri cu totul noi.Cu noul S Pen încorporat, Galaxy S22 Ultra devine mai mult decât un simplu telefon. Acesta îmbrățișează moștenirea seriei Note în timp ce deschide modalități noi de a fi creativ și productiv. Rezultatul - o experiență mobilă așa cum nu a mai fost niciodată înainte.Cu lentilele camerei integrate perfect și o ramă metalică elegantă, creând un efect de oglindă, Galaxy S22 Ultra este dispozitivul cu cel mai premium „look and feel” creat vreodată de Samsung. Finisajul de lux din sticlă, cu aspect mat, adaugă o notă elegantă întregului ansamblu de design redefinit al lui Galaxy S22 Ultra - completat de unghiurile ascuțite, emblematice, ale Galaxy Note – toate încadrate într-un design raționalizat. Pe cât de durabil, pe atât de uimitor, Galaxy S22 Ultra vine în patru opțiuni de culoare inspirate din natură, precum Phantom Black, Phantom White, Green și, pentru prima dată pe Galaxy S22 Ultra, Burgundy (3).Cu Galaxy S22 Ultra, utilizatorii pot realiza filmări demne de a fi postate imediat - în orice condiții de iluminare. Funcțiile avansate de Nightography disponibile pe întreaga familie de dispozitive Galaxy S22 le permit utilizatorilor să obțină videoclipuri clare atât pe camera frontală, cât și pe cea din spate, indiferent dacă aceștia înregistrează ziua sau noaptea. Galaxy S22 Ultra este echipat cu un senzor de pixeli de 2,4um - cel mai mare senzor de pixeli realizat de Samsung vreodată (4), permițând lentilelor camerei să capteze mai multă lumină și date, optimizând iluminarea și detaliile clipurilor video. În plus, obiectivul avansat Super Clear Glass de pe Galaxy S22 Ultra ajută utilizatorii în realizarea videoclipurilor mai fluide și mai clare pe timp de noapte. Între timp, încadrarea video automată asigură utilizatorii că pot surprinde întotdeauna, în obiectivul camerei, exact ce-și doresc, indiferent dacă este vorba de o singură persoană sau de zece (5).Cu capabilități de zoom care îi vor apropia pe utilizatori de 100 de ori de subiectul acțiunii (6), camera lui Galaxy S22 Ultra nu este doar cea mai puternică realizată vreodată de Samsung, ci și cea mai inteligentă. Dotat cu noi funcții pe bază de AI, precum modul Portrait, Galaxy S22 Ultra este creat pentru a transforma fiecare fotografie într-una profesională. Cu capabilitățile robuste ale camerei inteligente de pe Galaxy S22 Ultra, utilizatorii vor putea surprinde întotdeauna fotografii și videoclipuri uimitoare, în orice tip de lumină.Indiferent de stadiul în care se află utilizatorii în ceea ce privește domeniul fotografiei, Galaxy S22 Ultra le oferă toate instrumentele de care au nevoie pentru a surprinde cele mai frumoase fotografii, de fiecare dată. La fel ca în cazul modelelor Galaxy S22 și S22+, Galaxy S22 Ultra oferă acces, în exclusivitate, în aplicația Expert RAW (7), care include o suită completă de instrumente de editare, direct în aplicația camerei foto, oferind o experiență asemănătoare cu cea a DSLR-ului și un control al camerei foto mai creativ. Având posibilitatea de a salva fotografii în format RAW de până la 16 biți, utilizatorii pot beneficia de un control sporit în procesul de editare prin furnizarea mai multor date ale imaginilor selectate spre editare. Și, la fel ca un aparat foto DSLR, utilizatorii pot să mărească sau să scadă luminozitatea fotografiilor din setările ISO, precum și viteza obturatorului, să ajusteze balansul de alb pentru fotografii mai calde sau mai reci, putând să pună focusul manual pe subiectul dorit, pentru ca fotografiile să arate exact așa cum își vor.Galaxy S22 Ultra este construit pentru cele mai productive zile de lucru. Acest model face parte din prima serie de Galaxy S care beneficiază de cel mai nou procesor de 4nm, alimentând cea mai avansată procesare AI și ML de la Samsung. De asemenea, dispune de Wi-Fi 6E, de până la două ori mai rapid decât Wi-Fi 6 (8). Acest lucru înseamnă că utilizatorii se pot bucura de performanțe de neegalat în interacțiunea cu cele mai utilizate aplicații, indiferent dacă este vorba de gaming, streaming sau muncă (9).Toată această putere este alimentată de bateria puternică a lui Galaxy S22 Ultra, care oferă mai mult de o zi întreagă de utilizare după doar o singură încărcare 10 . Galaxy S22 Ultra permite, de asemenea, o încărcare super-rapidă de 45W, astfel încât utilizatorii să poată înregistra mai mult de 50 de minute de videoclipuri - după o încărcare de 10 minute (11).Indiferent dacă utilizatorii aleg să vizioneze conținut sau să îl creeze chiar ei, display-ul captivant de 6,8 inci (12), Dinamic AMOLED 2X adaptiv de 120Hz al lui Galaxy S22 Ultra, aduce totul la viață prin detalii uimitoare, fiind mai luminos ca niciodată - luminozitatea maximă este de 1.750 niți (13). În plus, tehnologia Vision Booster îi permite ecranului lui Galaxy S22 Ultra să ajusteze inteligent luminozitatea pe tot parcursul zilei, asigurând cea mai bună vizualizare posibilă a conținutului, chiar și în lumina puternică a soarelui.Ca parte a angajamentului Samsung de a le oferi utilizatorilor cea mai bună performanță și experiență mobilă posibilă, întreaga serie Galaxy S22 va fi susținută cu până la patru generații de upgrade al sistemului de operare Android (14). Acum, milioane de utilizatori Galaxy pot profita de cele mai noi caracteristici de securitate, productivitate și alte funcții noi interesante, pentru mai mult timp. Samsung va continua să extindă acest demers de-a lungul categoriilor sale de produse pentru a se asigura că utilizatorii sunt pe deplin mulțumiți de experiența întregului ecosistem Galaxy.Seria Galaxy S22 este securizată prin intermediul puternicei platforme de securitate Knox Vault de la Samsung, care include un procesor și memorie, ambele foarte bine securizate, izolând complet datele sensibile, precum parolele, datele biometrice sau cele pentru Blockchain din sistemul de operare principal al telefonului. Panoul și indicatorul de confidențialitate din cadrul One UI le permit utilizatorilor să vadă cu ușurință ce aplicații le accesează datele și camera, astfel încât aceștia pot decide dacă acordă sau refuză permisiunea fiecărei aplicații de a face aceste lucruri. Seria Galaxy S22 introduce, de asemenea, câteva funcții de securitate noi, precum micro-arhitectura ARM, care ajută în prevenția atacurilor cibernetice care vizează sistemul de operare și memoria.În plus, seria Galaxy S22 le pune la dispoziție utilizatorilor și Samsung Wallet (15) – o experiență perfectă, convenabilă și sigură pentru a ușura viața de zi cu zi. Samsung Wallet îmbină plata digitală, ID-ul, cheile și gestionarea activelor într-un singur instrument, care simplifică rutinele, de la afișarea legitimației de student până la compilarea documentelor de călătorie înainte de zbor.Alături de noua serie Galaxy S22, Samsung introduce o nouă gamă de tablete și un pachet de funcții actualizate pentru Galaxy Watch4, astfel încât utilizatorii Galaxy să poată rămâne conectați în fiecare aspect al vieții lor. Construită pentru o nouă eră a conectivității, seria Galaxy Tab S8 - precum Tab S8, Tab S8+ și Tab S8 Ultra - este cea mai versatilă gamă de tablete Samsung de până acum, construită și proiectată pentru a răspunde nevoilor, în continuă schimbare, ale celor care lucrează, studiază, se joacă și creează.Galaxy S22 Ultra va fi disponibil pentru precomandă, împreună cu o pereche de Galaxy Buds Pro, începând cu 9 februarie pe Samsung.com, la operatori și retaileri, în online și în magazine. Dispozitivul va fi disponibil în următoarele culori și opțiuni de memorie:Samsung Care+ (16), un serviciu dedicat de asistență care acoperă daunele accidentale, reparații și multe altele, este disponibil pentru seria Galaxy S22. Pentru mai multe informații despre Galaxy S22 Ultra, vă rugăm să vizitați: http://www.samsungmobilepress.com, news.samsung.com/galaxy sau samsung.com/ro Samsung Electronics Co., Ltd. inspiră oamenii și creează viitorul prin tehnologii și idei. Compania redefinește lumea televizoarelor, pe cea a smartphone-urilor, a dispozitivelor wearables, a tabletelor, a electrocasnicelor digitale, a sistemelor de rețea și memorie și a ecranelor profesionale. Pentru cele mai noi informații, vizitați Samsung Newsroom la http://news.samsung.com (1) Suportul S Pen este disponibil pe Galaxy S22 Ultra. Suportul S Pen nu este disponibil pe Galaxy S22 și Galaxy S22+.(2) Comparativ cu Galaxy S21 Ultra.(3) Disponibilitatea poate varia în funcție de piață.(4) Aceeași dimensiune a senzorului de pixeli de 2,4um ca pe Galaxy S21 Ultra.(5) Încadrarea Automată este disponibilă doar în modul Video. Încadrarea Automată trebuie să fie activată înainte de înregistrare. Este posibil ca anumite rezoluții și rapoarte să nu fie acceptate. Este posibil ca anumite funcții să nu fie disponibile atunci când Încadrarea Automată este activată. Doar oamenii pot fi recunoscuți și există o anumită limită a numărului de persoane care poate fi recunoscută. Disponibil pe Samsung Camera, BlueJeans, Google Duo, Meta Messenger, Google Meet, Microsoft Teams, Cisco Webex Meet și Zoom. Încadrarea Automată disponibilă doar pe anumite obiective.(6) Zoom-ul spațial 100X include zoom optic 10x și zoom digital 100x cu tehnologia AI Super Resolution. Mărirea de peste 10x poate cauza o anumită deteriorare a imaginii.(7) Expert RAW trebuie descărcat separat din Galaxy Store, gratuit, înainte de utilizare.(8) Necesită conexiune optimă. Viteza reală poate varia în funcție de țară, operator și mediu de utilizare.(9) Disponibilitatea rețelei Wi-Fi 6E poate varia în funcție de piață, furnizor de rețea și mediu de utilizare. Necesită conexiune optimă. Va necesita un router Wi-Fi 6E.(10) Estimată în raport cu profilul de utilizare al unui utilizator mediu/standard. Evaluat independent de Strategy Analytics în perioada 2021.12.08–12.20 în SUA și Marea Britanie, cu versiuni de pre-lansare ale SM-S901, SM-S906, SM-S908 în setare implicită folosind rețele 5G Sub6 (NU au fost testate în rețeaua 5G mmWave). Durata reală de viață a bateriei variază în funcție de mediul de rețea, funcțiile și aplicațiile utilizate, frecvența apelurilor și a mesajelor, numărul de încărcări și mulți alți factori. Durata totală de utilizare cu dispozitivul complet încărcat poate varia în funcție de comportamentul de utilizare.(11) Pe baza rezultatelor de încărcare super rapidă din testele interne de laborator Samsung, efectuate cu un adaptor de călătorie de 45W, de la 0% baterie, cu toate serviciile, funcțiile și ecranul oprite. Viteza reală de încărcare poate varia în funcție de utilizarea reală, condițiile de încărcare și alți factori. Adaptor de călătorie de 45W vândut separat. Utilizați doar încărcătoare și cabluri aprobate de Samsung.(12) Măsurătorile afișajului au fost efectuate pe diagonală; zona reală vizibilă este mai mică datorită colțurilor rotunjite și a orificiului camerei.(13) Modul de luminozitate ridicată ajunge la 1.200niți și până la 1.750niți sub lumina directă a soarelui pentru Galaxy S22 Ultra.(14) Disponibilitatea și momentul actualizărilor și al funcțiilor sistemului de operare Android pot varia în funcție de modelul dispozitivului și de piață. Dispozitivele eligibile pentru patru generații de upgrade al sistemului de operare Android includ în prezent seria Galaxy S22 (S22/S22+/S22 Ultra), seria S21 (S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE), seria Z Fold3, Z Flip3 și Tab S8 (Tab S8)/Tab S8+/Tab S8 Ultra).(15) Portofelul Samsung va fi acceptat pe toată seria Galaxy S22. Funcția de identificare digitală va fi disponibilă mai târziu în acest an, iar funcțiile boarding pass și access ticket vor debuta întâi în Coreea de Sud după lansarea produsului.(16) Acoperirea Samsung Care+ poate varia în funcție de țară (regiune) și se pot aplica deductibile. Pentru mai multe informații, vizitați www.samsung.com/samsung-care-plus/.