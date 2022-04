GADGET Vineri, 01 Aprilie 2022, 10:09

Victor Cozmei • HotNews.ro

Un telefon cu specificații dintre cele mai bune, de la procesor la ecran, cu cea mai rapidă încărcare a bateriei de pe piață la ora actuală și o promisiune de actualizări timp de 3 ani și un schimb gratuit de ecran spart, totul la un preț chiar sub cel al competitorilor, mai ales acum în perioadele de precomandă. Totuși, cum un telefon perfect nu există, Xiaomi 12 Pro pe care l-am testat în detaliu are câteva neajunsuri și chichițe care ne blochează să-i dăm vreo notă maximă.

Xiaomi 12 Pro - review in limba romana Foto: Hotnews

Note de test

Am testat noul Xiaomi 12 Pro timp de aproape două săptămâni în București și împrejurimi în rețeaua 4G/5G Orange și l-am folosit pe post de UNIC telefon personal.

Telefonul testat a fost o variantă cu 12 GB RAM și 256 GB stocare. Telefonul vine cu cea mai recentă variantă de Android 12, a rulat inițial pe varianta MIUI Global 13.0.10, iar pe la mijlocul perioadei de test a primit update la varianta MIUI Global 13.0.14.

Telefonul a fost folosit pe modul „Balanced” din setări, fără a activa modul de economisire a bateriei decât în cazurile în care ajungeam sub 10% cu bateria. Ecranul a fost setat, totuși, la rezoluția FullHD+ și pe funcția „Dark Mode” care presupune fundaluri închise în multe zone din meniu, dar a fost păstrată mereu rata de refresh adaptivă de 120Hz.

Am testat încărcarea rapidă și în modul normal de încărcare la 120W (modul cum vine setat automat din cutie), dar și în modul „Boost” cu „120W Max”.

Telefonul ne-a fost pus la dispoziție pentru test de către Xiaomi România, însă nu a existat nici o recompensare financiară sau de altă natură pentru acest articol. Nimeni din partea producătorului nu a văzut spre aprobare conținutul recenziei înainte de publicare, iar ideile și opiniile exprimate în articol sunt exclusiv ale autorului.

CE NE-A PLĂCUT la Xiaomi 12 Pro

+ Încărcarea rapidă e din nou unul din punctele forte pentru Xiaomi. Ce lux mișto să nu-ți mai planifici încărcările, să poți să uiți practic să-ți încarci telefonul și la nevoie îl bagi rapid în priză și până ești gata să ieși din casă, în doar câteva minute, ai deja mai bine de 50-60% pe plus la baterie. Și toate astea cu încărcătorul de 120W inclus în pachet, într-un moment în care mai toate flagshipurile cu pretenții renunță la a mai pune în pachet acest „accesoriu”.

+ Camerele foto sunt de top. În special camera principală produce fotografii chiar foarte bune. Și cea ultrawide e bună și permite fotografii de noapte destul de bune pe „Night mode”. În plus, „Night mode” pe camera principală e aproape instant. Bonus e că „Night Mode” funcționează pe toate trei camerele.

+ Ecranul este excelent - AMOLED LTPO 120 Hz cu 68 de miliarde de culori, cu contrast și luminozitate mare.

+ Construcția telefonului și designul mai sobru. O îmbinare ciudat de interesantă între forme curbate și unduioase și elemente mai reținute, un look mai „profi”. Sticla mată de pe spate e pe cât de alunecoasă, pe atât de bună în a masca urmele și amprentele.

+ Audio de foarte bună calitate - telefonul are 4 difuzoare externe (2 Woofer + 2 Tweeter) reglate de Harman/Kardon care produc probabil cel mai bun audio extern pe care l-am auzit la un telefon până acum. Nu vorbim neapărat de cel mai puternic sunet, dar cu siguranță este cel mai „plin” pe care l-am auzit pe un mobil.

+ Focusul foarte bun pe partea video - focus care poate urmări persoane sau subiecte în imagine fără să se piardă indiferent cum îndrepți sau miști telefonul.

+ Xiaomi promite că oferă trei ani (trei versiuni) de update-uri Android și 4 ani de actualizări pe securitate, la pachet cu o schimbare gratuită de ecran spart în primele șase luni de la achiziție.

CE NU NE-A PLĂCUT la Xiaomi 12 Pro

- Interfața MIUI lasă impresia că e nenecesar de complicată și de stufoasă. Da, oferă multiple moduri de personalizare, dar și schimbă elemente și ascunde setări prin meniuri doar parcă de dragul de a fi diferit. În plus, mici inconveniente ici-colo afectează o experiență pentru utilizatori ce ar fi putut fi simțitor mai bună, mai ales că telefonul chiar e super-iute și animațiile sale fluide se împacă perfect cu ecranul rapid.

- Tot pe partea software, aplicația foto are câteva neajunsuri enervante când vine vorba de înregistrarea video.

- Lipsa oricărei certificări oficiale (IP - Ingress Protection) privind protecția la apă și praf. La acest nivel și preț, lipsa unui rating IP oficial nu dă bine deloc, chiar dacă Xiaomi susține că telefonul are o protecție la stropire și la praf, probabil testată de intern de către companie. Cine dă banii de flagship pe un astfel de telefon merită să știe că dispozitivul îndeplinește oficial și certificat independent niște standarde de protecție recunoscute pe piață.

ALTE ASPECTE ȘI PĂRERI DESPRE Xiaomi 12 Pro

> Telefonul vine din pachet cu o folie protectoare aplicată pe ecran și cu o husă transparentă din cutie.

> Telefonul vine din cutie setat la o încărcare de 120W mai „smart”, cât să nu se încălzească prea mult. Dar asta înseamnă că nici timpii de încărcare nu sunt cei mai mici precum în „reclamă”. Pentru încărcarea aia MAXIM de rapidă, utilizatorul trebuie să bifeze modul „Turbo” din setări. Abia atunci sunt obținuți cei mai rapizi timpi de încărcare, dar și telefonul se încinge puțin mai mult (detalii mai jos la capitolul baterie).

> Am prins semnalul 5G destul de bun și stabil. Pe stradă am prins viteze și de 500 Mbps download. Acasă sau la birou, de obicei în interior, vitezele erau simțitor mai mici, de multe ori comutând practic la viteze de LTE (4G+).

> Procesorul Snapdragon 8 Gen 1 are o reputație că se încinge foarte tare, iar unii revieweri au apreciat că și modelul Xiaomi 12 Pro se cam încălzește. Cât timp l-am folosit noi, în mod normal, nu am remarcat fluctuații așa mari. Da, se încălzea puțin dacă prelungeam câteva sesiuni de gaming, dar singura dată când chiar era fierbinte a fost când am abuzat 30 de minute încontinuu cu sesiuni de benchmarkuri. Altfel, nici măcar la încărcarea maximă de 120W nu am simțit că telefonul s-ar încălzi îngrijorător de mult.

> Telefonul vine cu patru difuzoare montate stereo - câte un woofer și un tweeter la fiecare muchie a telefonului, iar sunetul este promovat ca fiind reglat de către Harman/Kardon. Sunetul produs este excelent, mult chiar și peste laptopuri de tipul ultrabook cu specificații și difuzoare mult mai mari.

> Cititorul de amprente amplasat sub ecran este de tipul optic și, în general, a funcționat cum trebuie. Nu mi s-a părut a fi nici mai rapid, nici mai precis decât alte modele.

> Deși nu are o certificare IP oficială, Xiaomi spune că telefonul prezintă rezistență la stropire și la praf - spillproof și dustproof - conform datelor companiei.

> Deși vine cu trei camere foto pe spate, telefonul nu are capabilități de fotografiere macro și, drept să spun, am cam resimțit această omisiune în câteva momente. Nu neapărat că nu are un mod macro dedicat, ci că distanța minimă de focalizare e cam mare și nu te poți apropia prea mult de unele subiecte.

Xiaomi 12 Pro - HARDWARE, SPECIFICAȚII & PREȚ în România

Display: 6.73-inci LTPO AMOLED, 64 miliarde culori, 120 Hz adaptiv (1Hz-120Hz), WQHD 1440 x 3200 pixeli (~521 ppi), rată de răspuns la atingere de până la 480Hz, Dolby Vision, suport HDR 10+, luminozitate 1000 nits (max 1500 nits) / 90% din suprafața frontală (format ecran 20:9) / Protecție: Gorilla Glass Victus

Procesor: Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) / Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510)

GPU: Adreno 730

RAM: 8 GB RAM / 12 GB RAM

Stocare: 128 GB / 256 GB UFS 3.1 (fără slot card microSD)

Baterie: 4.600 mAh

Camere foto:

- Principală: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, OIS

- UltraWide: 50 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide)

- Telefoto: 50 MP, f/1.9, 48mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom

Cameră foto frontală: 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm

Video: 8K/24fps, (4K/UHD) 2160p@60fps și (Full HD) 1080p@60fps (doar pe camera principală) / (4K/UHD) 2160p@30fps și (Full HD) 1080p30@fps (pe toate trei camerele), HDR10+

Dimensiuni: 163.6 x 74.6 x 8.2 mm

Greutate: 204 grame

Sistem de operare: Android 12 / MIUI 13

Senzori: Senzor de amprentă optic sub ecran, Accelerometru, Busolă, Giroscop, Proximitate

Conectivitate: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, typeC

Alte caracteristici:

- senzor de amprente optic, sub ecran

- port infraroșu pentru telecomandă

- difuzoare stereo (4 la număr - 2x Woofer + 2xTweeter) reglate de harman / kardon

- flash dual-tone

- Încărcător de 120W inclus în pachet

- Wireless charging 50W, reverse wireless charging 10W

- Cu folie de ecran preaplicată și husă de protecție în cutie

- nu are mufă audio 3.5mm

- Culori: Gray, Blue, Purple, Green

Preț (martie/aprilie 2022): 5.200 de lei ( varianta 12GB RAM/ 256GB stocare)

Ofertă la precomandă 31 martie - 13 aprilie: 5.199 lei + Xiaomi Watch S1 gratuit; (Oferta disponibila la partenerii autorizati din Romania: MI-HOME.RO, MI STORE, Orange, Vodafone, Telekom, Digi, Altex, Emag, Flanco, Cel.ro, PC Garage, evoMag)

Xiaomi 12 Pro - DESIGN & ERGONOMIE

La prima vedere Xiaomi 12 Pro nu iese în evidență cu prea multe elemente de design, ba chiar pare cam anost (mai ales varianta pe gri pe care o avem noi la test). Dar, pe măsură ce îl folosești mai mult și îl admiri mai de aproape, pe atât de mult începe să-ți placă. Cel puțin așa a fost în cazul meu.

Liniile sunt simple, nimic nu sare în ochi, însă într-un fel designul sobru e chiar plăcut, dă o notă „profi”. Ecranul curbat e cam demodat deja, și cred că ar fi ajutat și mai mult la impresia de „profi” dacă ecranul ar fi fost plat și marginile metalice ar fi fost mai drepte.

Altfel, spatele din sticlă arată foarte bine, vine cu o textură mătuită care nu prinde nicio urmă și *pare* a fi aspră, ca un șmirghel... În realitate însă e foarte-foarte alunecos și e printre puținele telefoane la care nu m-aș gândi să-l folosesc fără o husă de protecție.

Asta și pentru că are totuși niște dimensiuni apreciabile, nu e chiar cel mai ușor de manevrat într-o mână, muchiile subțiri și spatele foarte alunecos nu-i oferă o ergonomie prea grozavă.

Într-un fel e chiar păcat că ești cam obligat să-l pui într-o husă, și asta pentru că telefonul se simte foarte premium în mână, cu muchiile reci de metal și spatele mătuit care nu prinde urme și amprente...

Și modulul camerei care iese în evidență pe spate arată bine, însă în jurul muchiilor drepte se adună mereu praf și te cam obligă să-l ștergi frecvent. Altfel, camera principală iese în evidență prin mărimea lentilei, iar celelalte două camere sunt plăcut așezate într-o grilă plăcut desenată cu linii drepte.

Ca un element aparte de design, grilajul difuzoarelor externe (sus și jos) vine cu o formă de val (soundwave) care complementează binișor formele unduioase ale telefonului.

Xiaomi 12 Pro - ECRAN

Xiaomi 12 Pro vine cu un ecran de 6,73 inci pe diagonală (aspect înalt 20:9) de tipul LTPO AMOLED, cu 64 de miliarde de culori și o rată de refresh adaptivă între 1 Hz și 120Hz, ceea ce însemnă că nu doar că arată excelent, dar și că se mișcă impacabil de fluid, putând să-și ajusteze rata de refresh în funcție de nevoie.

Ecranul vine cu o luminozitate tipică maximă de circa 1.000 de nits (și un vârf de circa 1.500 de nits în condiții extra luminoase). Rezoluția este de 1440 x 3200 pixeli, adică o densitate de circa 521 pixeli per inci. Telefonul permite 120 Hz adaptiv și pe rezoluția maximă, dar noi l-am folosit pe modul FullHD+ fără nici o problemă (circa 400ppi).

Peste ecran telefonul vine cu sticlă de protecție Gorilla Glass Victus, muchiile sunt ușor curbate, iar colțurile sunt rotunjite. Ecranul acoperă practic circa 90% din fața telefonului, doar jos și sus putând fi observat niște margini foarte mici.

E greu de găsit vreo hibă acestui ecran: are culori excelente, are contrast foarte bun, luminozitate foarte bună și totul pe el pare că se derulează extrem de fluid (aici ajută și unele animații ale interfeței MIUI).

Fără doar și poate ecranul de pe Xiaomi 12 Pro este unul dintre atuurile sale și probabil unul dintre cele mai bune displayuri de la ora actuală pe orice telefon.

Xiaomi 12 Pro - SOFTWARE

Xiaomi 12 Pro vine cu Android 12, dar cu interfața sa MIUI 13 supraimpusă peste sistemul de operare. În general interfața Xiaomi se mișcă binișor și are animații plăcute care lucrează excelent cu un ecran rapid de 120Hz. Însă, interfața MIUI e una dintre cele mai grele dintre cele din universul Android.

Și când zic „grea”, nu mă refer că se mișcă greoi, ci că e plină de opțiuni și de schimbări față de Androidul pur de multe ori doar de dragul de a fi diferită. Setările sunt schimbate și unele opțiuni sunt îngropate prin meniuri după meniuri, ecranul de multitasking vine cu un layout complet diferit sau unele elemente nu se împacă bine între ele. Altele efectiv dau rateuri uneori...

Spre exemplu, în perioada de test am pățit constant ca ecranul Google Dicover (cel mai din stânga) să nu vrea să funcționeze decât dacă îl reactivam forțat din meniuri. Sau, iconițele de acțiuni rapide din centrul de control (Wifi, date Mobile, Bluetooth, economisire baterie etc) nu voiau efectiv să se activeze/dezactiveze.

Sau să primim notificări de sistem care fie nu se deschideau, fie nu se expandau, fie nu afișau deloc text... Din ce am putut înțelege, alți jurnaliști care au testat telefonul nu s-au lovit chiar de aceleași erori ca și mine.

Apoi sunt alte mici neajunsuri: iconițe persistente pe care nu le poți dezactiva (alarma, modul silent), imposibilitatea unor aplicații terțe de wallpaper de a seta tapetul și pentru ecranul blocat și pentru ecranul de bază (poți face asta doar din setările telefonului care practic sunt rutate într-o aplicație preinstalată de teme și personalizări).

Și mai e și eterna mea plângere valabilă pentru mulți producători: aplicații proprii preinstalate care dublează practic aplicațiile originale Google și ele instalate deja pe dispozitiv - ceva care nu poate decât sădi confuzie în rândul unui utilizator mai puțin experimentat.

Spre exemplu: Gallery dublează Google Photos, Mi Browser dublează Google Chrome, Music dublează YoutubeMusic sau Spotify, Mi Video dublează efectiv YouTube-ul...

Bine, acum că ne-am plâns suficient de software, e cazul să recunoștem și ce face bine: se mișcă bine, e rapid și fluid fără să se agațe prin tranziții sau meniuri, iar opțiunile de personalizare sunt multiple.

Dacă din cutie telefonul totuși vine cu multe „retușuri” care-l fac să semene mai mult ca un iOS decât un Android, un utilizator iscusit și cu puțină răbdare și-l poate personaliza și schimba cum vrea el.

Xiaomi 12 Pro - FOTO

Pe partea foto-video Xiaomi 12 Pro vine cu un sistem de 3 camere foarte promițător pe hârtie. În realitate, pe partea foto în general livrează cam ce promite, însă pe video mai sunt unele lucruri ce ar putea fi făcute mai bine.

Pe spate Xiaomi 12 Pro vine cu un sistem de 3 camere, toate de 50 mega pixeli fiecare, cu senzori diferiți însă.

De departe cea mai capabilă cameră este cea principală (50MP IMX707, f/1.9, 1/1.28” 2.44 μm 4-in-1 Super Pixel), care produce niște rezultate foarte-foarte bune de cele mai multe ori.

Camera Ultra-wide (50MP, 115° FOV, f/2.2) e și ea destul de bună, în special noaptea când e folosită cu modul „Night Mode”.

Camera telefoto (50MP echivalentul distanței focale 48mm, f/1.9) nu e slabă per-se, însă parcă ar fi mers totuși ceva mai potent, în condițiile în care alți competitori vin cu camere bune cu magnificație 3x sau chiar mai multe camere cu 5x, 10x etc.

Per total, însă, camerele foto produc rezultate foarte bune. În modul auto, cu auto-HDR, fotografiile ies bine, ușor poate supraexpuse în zonele întunecate, dar cu culori plăcute, nu foarte suprasaturate. Noapte funcția „Night mode” e disponibilă pe toate trei camerele și funcționează foarte bine, instant chiar pe camera principală.

Pe partea foto am mai apreciat și aplicația foto de pe MIUI care, deși e plină de setări și opțiuni, nu te scoate din ferastra de compoziție dacă vrei să schimbi ceva.

Lăsăm mai jos o fotogalerie cu câteva din cadrele ce mi-au plăcut cum au ieșit cu Xiaomi 12 Pro, pe camera principală, cea ultrawide sau cea tele. Pentru cine vrea să vadă pozele la rezoluția maximă, inclusiv detalii EXIF, las aici și o fotogalerie Flickr.

Xiaomi 12 Pro - VIDEO

Ei bine, dacă pe partea foto nu am avut prea multe de comentat de rău, pe partea video cred că telefonul nu stă chiar grozav. Da, filmează până la 8K sau dispune de filmări HDR la 4K, însă în continuare sunt unele lipsuri și neajunsuri care deranjează mai mult la filmările de bază...

Spre exemplu, filmările la 60fps (Full HD sau 4K) nu pot fi realizate pe aceeași înregistrare comutând între camere. Comutarea între camere în timpul unei înregistrări merge doar la filmările la 30 de cadre pe secundă. Și nu e ca și cum camerele nu pot duce 60fps - ele filmează astfel doar dacă selectezi oricare cameră înainte de a porni filmarea. După ce ai dat record? No chance.

Apoi ajungem și la cealaltă frustrare: nu poți sări direct de la o cameră la alta în timpul unei filmări (la 30fps). Telefonul nu te lasă să selectezi printr-o singură atingere pragul de zoom-in (2x) sau zoom-out (0,6x - ultrawide). Ci îți oferă doar un slider de zoom care este extrem de imprecis.

Practic, utilizatorul care filmează si vrea să comute între camere are la dispoziție doar glisarea degetului în sus sau jos, ratând de multe ori „pragurile”, iar „mișcarea” de pe ecran numai lină nu e.

Bun, dar astea sunt niște limitări ale aplicației foto, ok. Cum stăm cu calitatea imaginilor?

Aici telefonul o duce mai bine: cadre destul de bine stabilizate, culori plăcute, un echilibru dinamic bunicel între zonele luminoase și zonele în umbră, deși poate uneori are tendința să supraexpună.

Apare o mică diferență de temperatură între camera ultra-wide și cea principală, dar nimic deranjant.

Pe timp de noapte, însă, lucrurile nu mai stau așa bine. Doar camera principală practic poate produce o filmare decentă. Camera ultra-wide prezintă foarte mult zgomot și produce imagini foarte „moi”, cel puțin din ce filmări am reușit să testăm noi.

În plus, am descoperit o altă problemă: de multe ori în unele scenarii/momente camerele păstrau niște setări mult prea întunecate. Frecvent am pățit asta după ce reveneam pe camera ultra-wide în timpul filmării de pe camera principală. Lucrurile reveneau la normal cu setări potrivite doar dacă opream filmarea. (min 3:20 din filmarea de mai jos).

Din fericire, mai cam toate problemele semnalate aici ar cam putea fi rezolvate de Xiaomi prin câteva update-uri pe viitor. Dacă se va întâmpla asta sau nu, rămâne de văzut. Așa cum e acum, componenta video de pe Xiaomi 12 Pro e doar ok, nimic „pro”...

Ce ne-a plăcut însă foarte mult e noul „focus” pe care Xiaomi l-a pus asupra focalizării imaginilor din timpul filmărilor. Xiaomi 12 și 12 Pro permite ca pe filmare camera video să păstreze focusul pe un anumit personaj indiferent de mișcare sau de obstacolele care pot apărea în cadru între cameră și personaj.

Xiaomi 12 Pro - BATERIE & ÎNCĂRCARE RAPIDĂ 120W

Capitolul autonomie și încărcare e unul în care Xiaomi 12 Pro punctează maxim. Nu doar că autonomia telefonului e una mai mult decât decentă - m-a ținut lejer o zi în care l-am cam abuzat și cam două zile în condiții normale de utilizare, dar tehnologia de încărcare rapidă e în continuare ceva de lăudat.

Ne-a impresionat maxim când am testat încărcarea la 120W pe Xiaomi 11T Pro, iar acum nu a făcut decât să-mi cimenteze aprecierea pentru un astfel de „lux”.

Dar întâi să discutăm de autonomie. Bateria de 4.600 mAh nu e dintre cele mai mari, ba chiar poate fi considerată sub-medie din punct de vedere al capacităților pe care le vedem pe multe telefoane mobile în prezent. Cu toate acestea, telefonul se achită onorabil de această sarcină și, în general, nu cred că ar avea vreo problemă să ducă 1-2 zile de lucru între încărcări.

Lăsăm mai jos un sumar colaj cu date statistice privind consumul de energie în câteva dintre zilele de test:

Încărcarea super-rapidă de 120W de pe Xiaomi

Acum, însă, trebuie să recunosc că nici că mi-am făcut griji privind bateria la acest telefon, nu am suferit de vreo anxietate pentru că mai mereu am fost aproape de o priză și cu încărcătorul său magnific în ghiozdan.

Dacă aș fi dat de vreo situație în care bateria m-ar fi lăsat, câteva minute la o priză și eram gata aranjat...

Zău, e chiar așa rapid... O dată uitasem de telefon, ajunsese pe la 6% chiar înainte să trebuiască să ies din casă. L-am pus la încărcare și cât timp m-am spălat pe dinți, mi-am pus pantofii și am luat o haină pe mine telefonul era deja la peste 50% - absolut suficient cât să mă ducă cel puțin până noaptea târziu. Iar asta s-a întâmplat pe setările „automate” de încărcare rapide care nu sunt cele mai „extreme”.

Să explic: telefonul vine din cutie setat la o încărcare „120W” ceva mai lejeră, cât să nu forțeze la maxim telefonul și bateria astfel încât dispozitivul să se încălzească. Pe acest mod am obținut - pe ceas - cam +55% în 10 minute (de la 5% la 60%) și l-am dus până la 100% de la 5% în 28 de minute. Extrem de rapid și așa...

DAR, telefonul poate și mai mult: utilizatorul bifează „Boost Charging Speed” în setări și duce telefonul la „120W Max”. Lăsăm mai jos statisticile măsurate:

0 minute - 6%

5 minute - 40% (+34%)

10 minute - 67% (+61%)

15 minute - 83% (+77%)

20 minute - 99% (+93%)

21minute - 100% (+94%)

Cât de eficiente sau sănătoase sunt încărcătoarele foarte puternice?

Trecând peste faptul că Xiaomi 12 Pro ne oferă prilejul de a discuta despre încărcătoare așa puternice oferite din cutie într-un moment în care telefoane cu ștaif renunță la ele cu totul pentru motive care nu prea stau în picioare, trebuie să discutăm puțin și despre longevitatea bateriilor la astfel de viteze de încărcare.

Fizica ne spune că bateriile în general se degradează din cauza căldurii, iar căldura se formează pe măsură ce o baterie se încarcă și în funcție de puterea cu care este încărcată. Astfel, un telefon care se încarcă așa de rapid, cu o putere ridicată, ar trebui să se și încălzească simțitor - și da, mai ales pe modul „120W Max” telefonul se încălzește, însă nu excesiv de mult.

Xiaomi a explicat încă de la precedenta generație de telefoane cu încărcare la 120W că lucrurile nu sunt așa dăunătoare bateriilor pe cât am crede. În primul rând mare parte din „treabă” se face în interiorul încărcătorului (acolo unde o parte din căldură se produce), iar bateria din telefon e de fapt formată din două baterii distincte care fiecare primește practic jumătate din încărcătorul de 120W. În plus, acel maxim de 120W nu e atins tot timpul pe parcursul încărcării.

Cât de mult degradează bateria unui telefon după 2 ani? Dar dacă se încarcă rapid?

Xiaomi spunea că din testele efectuate de ei, după circa 800 de cicluri de încărcare rapidă la 120W capacitatea bateriei scade la aproximativ 80%, o rată de scădere regăsită cam la toate telefoanele și toate tehnologiile de încărcare din prezent - practic standardul în industrie.

„800 de cicluri, pentru majoritatea oamenilor, înseamnă cam doi ani”, au explicat reprezentanții companiei.

Spre comparație, standardul Apple pentru telefoanele sale iPhone este de o capacitate a bateriei diminuată la aproape 80% după circa 500 de cicluri de încărcare.

Aici mai multe detalii despre tehnologia de încărcare Xiaomi 120W.

O discuție interesantă despre noile tehnologii de încărcare rapidă ce au început să apară pe noi și noi modele de mobile, ba chiar și viitoare tehnologii de 240W și poate chiar mai mult, în video-ul de mai jos publicat de youtuberul Marques Brownlee:

CONCLUZIE

Xiaomi 12 Pro e un pachet destul de convingător, un flagship adevărat cu un preț în general mai bun decât al unor competitori în această clasă. Iar valoarea sa e acum sporită și de oferta de la precomandă în care Xiaomi pune în prețul de 5.200 de lei al telefonului și un ceas smart Xiaomi Watch S1 (cu o valoare individuală de 1.150 de lei).

Ecranul de pe Xiaomi 12 Pro e probabil unul dintre cele mai frumoase și bune la ora actuală, iar pe partea foto telefonul vine cu un trio foarte bun: o cameră principală excelentă, o camera ultrawide destul de bună și un senzor telefoto care oferă și puțină versatilitate, fără să strălucească.

Peste toate acestea vine și cel mai impresionant element: autonomia relativ bună și încărcarea super-super-rapidă cu un încărcător de 120W inclus în pachet, într-un moment când alții vin cu prețuri pipărate pentru telefoanele de vârf, dar consideră că încărcătorul e un „accesoriu” de care utilizatorii n-au nevoie direct din cutie - să și-l cumpere separat dacă chiar vor.

Sigur, telefonul nu e perfect și are mici neajunsuri ici-colo: software-ul nu e chiar cel mai ochios sau coerent, pe partea video ar mai fi puțin de lucrat în special prin setările aplicației, iar lipsa unei certificări oficiale de protecție la apă și la praf nu ar fi trebuit să lipsească de pe un produs cu pretenție de flagship.

Totuși, parcă onoarea e spălată la final de promisiunea Xiaomi: 3 updateuri de versiuni Android (de obicei 3 ani) și 4 ani de actualizări pe securitate. Iar în primele 6 luni de la comandă Xiaomi spune că va înlocui gratis orice ecran spart.

Cu toate acestea așternute pe masă, e greu să nu recomanzi și modelul Xiaomi 12 Pro celor ce sunt în căutare de best-of-the-best din categoria flagshipurilor Android. Cine e dispus să dea peste 1.000 de euro pentru un telefon cu un super-ecran, un sistem foto foarte bun și o încărcare fără egal la momentul de față, Xiaomi 12 Pro le bifează cu ușurință.

Cine caută variante mai eficiente financiar, Xiaomi mai are și alte două modele din seria 12, și ele cu promoții interesante acum la precomandă. Altfel, universul Android e mare și asta e poate cel mai frumos avantaj al său: diversitatea. Există o variantă potrivită pentru oricine, indiferent de ce buget și ce nevoi are.

BONUS - Prețurile și ofertele de precomandă pentru modelele Xiaomi 12 și Xiaomi 12X:

Detalii despre modelele Xiaomi 12 și Xiaomi 12X pot fi consultate aici, într-un articol HotNews.ro de la momentul lansării internaționale.

Acum, la început de aprilie, ofertele de preț în România sunt cam așa:

Xiaomi 12 (8+256GB) 4.199,00 lei + Xiaomi Watch S1 Active gratuit; Oferta disponibila la partenerii autorizati din Romania: MI-HOME.RO, MI STORE, Orange, Vodafone, Telekom, Digi, Altex, Emag, Flanco, Cel.ro, PC Garage, evoMag

Xiaomi 12X (8+128GB) 3.199,00 + Xiaomi Buds 3 gratuit; Oferta disponibila la partenerii autorizati din Romania: MI-HOME.RO, MI STORE, Altex, Emag, Flanco, Cel.ro, PC Garage, evoMag

După expirarea perioadelor de precomandă, prețurile recomandate sunt cele de mai sus, fără produsele oferite bonus.

---