GADGET Marți, 26 Aprilie 2022, 10:00

Victor Cozmei • HotNews.ro

Cam toate cele mai bune specificații ale momentului puse într-un telefon ce aduce aminte la mărime de modelele de odinioară pe care le puteai manevra cum voiai într-o singură mână. Samsung Galaxy S22 e exact acel model mic, subțire și ușor, e cel mai ieftin din întreaga serie vârf de gamă Samsung în 2022 și vine cu aproape cele mai bune specificații și elemente de tehnologie la zi. Aproape...

Samsung Galaxy S22 Foto: Hotnews

Notă de test

Am testat noul Samsung Galaxy S22 timp de 12 zile în București și împrejurimi în rețeaua 4G/5G Orange și l-am folosit pe post de UNIC telefon personal. Telefonul a fost folosit în mod normal, fără vreo opțiune de economisire a bateriei în mod uzual.

Ecranul a fost setat pe modul adaptiv 120 Hz și a avut activată funcția „Dark Mode” care presupune fundaluri închise în multe zone din meniu. Funcția „Battery Saver” a fost activată doar în cazurile extreme când ajungeam sub 5% cu bateria.

Telefonul a fost un model cu procesor Exynos 2200, cu 256 GB stocare și 8 GB RAM. Telefonul a venit cu Android 12, și interfața One UI 4.1 a rulat pe cea mai recentă versiune de la Samsung și nu a primit nicio actualizare în perioada de test.

Telefonul a fost pus la dispoziție pentru test de către Samsung, însă nu a existat nici o recompensare financiară sau de altă natură pentru acest articol. Nimeni din partea producătorului nu a văzut spre aprobare conținutul recenziei înainte de publicare, iar ideile și opiniile exprimate în articol sunt exclusiv ale autorului.

CE NE-A PLĂCUT la Samsung Galaxy S22

+ Construcția premium și ergonomia excelentă. Un telefon mic, dar cu cele mai de top specificații și cu un design foarte atrăgător - negru sau alb pentru cine vrea un look mai sobru, alte culori pentru cine vrea ceva mai „viu”.

+ Ecranul excelent - un display plat, AMOLED dinamic cu rată de refresh adaptivă 120 Hz, super-luminos și foarte plăcut în folosire.

+ Camerele foto sunt excelente, cu rezultate foarte bune și capabile inclusiv noaptea și pe lumină puțină.

+ Video foarte bun și cu stabilizare adecvată, permite filmări și la 8K, dar și 4k la 60 fps. Totodată permite filmări 4K la 30 de cadre pe secunde și Full HD la 60 de cadre pe secundă pe toate cele trei camerele în aceeași filmare.

CE NU NE-A PLĂCUT la Samsung Galaxy S22

- Autonomia mai degrabă mediocră a bateriei - demult nu am mai testat un telefon care să nu ne ducă o zi întreagă la o utilizare mai intensă și cu care să nu scoatem măcar 4 ore timp de ecran în zilele cu uzură.

- Încărcarea „rapidă” care e mai degrabă la nivelul de acum 2-3 ani, în niciun caz la nivelul de vârf de acum când discutăm de supercharging la 65W, 87W sau chiar și 120W, telefoane care se încarcă complet în 20 de minute. Galaxy S22 scoate la 25W un mediocru 1 ore și 20 (+/-) pentru o încărcare completă la o baterie și așa micuță, și asta dacă chiar ai și un încărcător compatibil pentru el.

- Pachetul sărăcăcios cu care vine: fără încărcător (129 lei pentru cel de 25W de la Samsung pe site), fără folie de protecție pre-aplicată pe ecran, fără husă inclusă din cutie.

ALTE ASPECTE ȘI PĂRERI DESPRE Samsung Galaxy S22

> De foarte mult timp nu am mai avut în mână un telefon care să se simtă așa de mic. Fără a avea vreun ecran minuscul, S22 e ușor de manevrat, subțire și cu un ecran plat, margini aproape drepte și e foarte ușor de folosit într-o singură mână. Și, deși e mic, nu face compromisuri la specificații, cu excepția capacității bateriei desigur.

> Telefonul are pe față și pe spate Gorilla Glass Victus+, iar pe spate textura satinată reușește să ascundă impecabil urmele și amprentele. Pe laterale telefonul are margini din metal (aluminiu) destul de rezistente la zgârieturi.

> Telefonul e certificat oficial IP68 de rezistență la apă și praf.

> La partea software telefonul stă destul de bine. Android 12 cu Samsung One UI 4.1 și cu ultima actualizare de securitate - foarte capabil, rapid și fluid, coerent în design și în opțiuni, fără prea multe lucruri schimbate față de Androidul standard doar de dragul schimbărilor. Este probabil, la momentul actual, cea mai bună interfață Android pe care am testat-o, la mii și mii de ani lumină de experiențele TouchWiz de odinioară. Asta spune foarte mult despre cât de departe a ajuns Samsung la capitolul software :)

> Cititorul de amprente de sub ecran este tot de tipul ultrasonic, are o suprafață destul de mare și este rapid și precis. Singura noastră problemă cu el e că nu oferă vreun feedback când se activează.

> Sunetul este destul de bun pe toate difuzoarele. E suficient de puternic, fără a distorsiona prea mult la nivelurile maxime, dar cu o profunzime de apreciat pentru un telefon așa de mic și subțire. Am remarcat și apreciat din nou modul subtil prin Samsung a reușit să ascundă difuzorul de ureche într-o fantă incredibil de subțire între ramă și ecran.

> Feed-ul Google Discover poate fi setat pe cel mai din stânga ecran. Altă opțiune ar mai fi un reader de știri preinstalat de Samsung.

> Aplicația foto, așa cum a fost redesenată de anul trecut, e bună și coerentă și oferă acces rapid, direct din fereastra de compoziție, la setările de rezoluție sau format.

> Telefonul poate filma 8K la 24 de cadre pe secundă fără vreo limită aparentă de timp - singura limită din ce am putut eu deduce este cea privind spațiul de stocare. Un clip de 10 secunde ocupă undeva între 100 și 130 MB :)

> S22 poate filma Full HD la 60 de cadre pe secunde pe toate camerele în aceeași filmare, adică utilizatorul poate selecta în timpul înregistrării oricare dintre cele trei camere. Din păcate, această opțiune nu este valabilă și la rezoluție 4K@60fps, ci doar la 30 de cadre pe secundă.

> Convorbirile telefonice se aud excelent, în special atunci când sunt pe modul WiFi Calling. Semnalul în general e bun și stabil, iar convorbirile sunt cât se poate de ok.

> Cât privește semnalul 5G, acesta depinde mult de unde te afli - pe stradă, în aer liber, într-o zonă cu acoperire 5G am scos viteze de download de circa 600 Mbps și 100Mbps upload. La birou, lângă geam, am prins viteze de peste 450 Mpbs la download, și cu 7 (?!) Mbps la upload.

Samsung Galaxy S22 - HARDWARE, SPECIFICAȚII & PREȚ în România

Display: 6.1-inci Dynamic AMOLED 2X, 1080 x 2340 pixeli, raport 19,5:9 (~425 ppi), compatibil HDR10+ / protejat de Corning Gorilla Glass Victus+ / rată de refresh adaptivă 1-120Hz / luminozitate maximă 1.300 nits

Procesor: Exynos 2200 (4 nm) / Octa-Core (1x Cortex-X2 @ 2.8 GHz + 3x Cortex-A710 @ 2.5 GHz + 4x Cortex-A510 @ 1.8 GHz)

GPU: Xclipse 920

RAM: 8 GB RAM LPDDR5

Stocare: 256 GB UFS 3.1

Baterie: 3.700 mAh Li-Ion

Camere foto:

- Principală: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS

- Telefoto: 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom

- UltraWide: 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.4µm

Cameră foto frontală: 10 MP, f/2.2, 26mm, 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, video 4K@30/60fps

Video: (8K) 4320p@24/30fps, (4K/UHD)2160p@60/30fps, 1080p@60/30fps, slow motion 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR10+

Dimensiuni: 146 x 70.6 x 7,6 mm

Greutate: 167 grame

Sistem de operare: Android 12 / One UI 4.1

Senzori: Senzor de amprentă ultrasonic sub ecran, Accelerometru, Busolă, Barometru, Giroscop, Proximitate

Conectivitate: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, USB 3.2 TypeC, Samsung Wireless DeX, UWB

Alte caracteristici:

- Cititor de amprente ultrasonic sub ecran

- Rezistent la apă și praf - IP68

- Gorila Glass Victus + pe față și spate / rame din aluminiu

- Dual-SIM

- Always On Display

- Încărcare Wireless în ambele direcții (telefonul poate încărca la rândul său alte dispozitive) - 4.5W

- Fast Charging - 25W ( telefonul NU vine cu încărcător inclus - separat la Samsung încărcătorul de 25W costă 130 de lei)

- Fast wireless charging - 15W (Qi/PMA)

- Culori: Phantom Black, Phantom White, Pink Gold, Green

- Difuzoare audio la bază și sus (în cască) - 32-bit audio calibrat de AKG.

- Samsung Wireless DeX

Preț (aprilie 2022): 4.200 lei (128GB) / 4.450 lei (256GB)

Samsung Galaxy S22 - DESIGN & ERGONOMIE

La capitolul design și ergonomie probabil că Samsung Galaxy S22 stă cel mai bine. Dacă designul e un capitol oarecum subiectiv, la partea de manevrabilitate și ergonomie nu prea e mult de contestat.

De foarte mult timp nu am mai avut în mână un telefon atât de mic, parcă nenatural de mic în aceste zile când mai toate sunt mari și înalte și aproape imposibil de gestionat într-o singură mână.

S22 în schimb aduce aminte de telefoanele de odinioară, ușor de manevrat într-o singură mână, fără însă a face vreun rabat la specificații și oferind chiar și-așa un ecran măricel - 6,1 inci în diagonală, o dimensiune ce pe vremuri era rezervată doar „phabletelor” :)

Telefonul e și foarte subțire (7,6 mm), are muchii laterale aproape drepte (ușor bombate) și un spate/față plat. E ușor de lucrat cu el, ușor de ținut în mână, de ajuns oriunde pe ecran cu degetul, iar butoanele oferă un feedback bun.

La capitolul design telefonul cred eu că stă foarte bine pentru că oferă câte puțin pentru toți: e un design reținut în ceea ce privește liniile - simple, urmând limbajul ultimelor generații Galaxy - dar plăcut, chiar elegant, iar pentru cei care vor ceva cu care să iasă mai mult în evidență Samsung pune la dispoziție o paletă întreagă de culori.

Eu am avut în testa variantă pe negru, ceva mult mai sobru și cu aer „profi”, dar am apreciat mult spatele din sticlă cu o textură ușor satinată care nu lasă să se vadă mai deloc nici o urmă, nici o amprentă.

Modulul camerelor foto iese puțin în evidență, dar nu deranjează, și - la fel ca anul trecut - e desenat încât să pară că face parte direct din rama metalică.

Samsung Galaxy S22 - ECRAN

Ecranul de pe Galaxy S22 este fantastic. Arată excelent, este foarte luminos, este rapid și faptul că e plat îl face parcă și mai atrăgător, după ce moda telefoanelor cu ecrane curbate a cam început să apună.

Cu o diagonală de 6,1 inci, nu e nici prea mic, iar formatul nu pare să fie foarte înalt, deși discutăm tot de un raport de 19,5:9. Rezoluția nu e mare, e Full HD însă la aceste dimensiuni densitatea pixelilor se traduce în 425 ppi, mai mult decât suficient.

Rata de refresh este una adaptivă, între 48 și 120Hz, și asta face ca totul să se simtă foarte fluid, orice mișcare, orice scroll arată excelent.

Displayul este și foarte luminos, ajunge la 1.300 nits în punctul maxim, ceea ce îl face să fie vizibil în aproape orice condiții.

Samsung Galaxy S22 - SOFTWARE

Galaxy S22 vine cu Android 12 și cu interfața sa One UI în versiunea 4.1, cu multe elemente rotunjite, efecte de transparență și widgeturi cu forme diferite conform ultimei mode lansate de Android 12, precum și multiple posibilități de personalizare, culori și accente care sunt generate automat dintr-o paletă de nuanțe pe care ți le propune telefonul atunci când schimbi fundalurile.

Comparativ cu alte interfețe de la competitori, One UI nu doar că se mișcă foarte bine, ci este probabil una dintre cele mai coerente în design și funcționalități. Integrarea schimbărilor estetice venite odată cu Android 12 este subtil realizată prin meniuri, fără a le altera prea mult și fără a strica din ceea ce cunoșteam deja pe One UI.

În general telefonul s-a mișcat foarte rapid, fluent, fără erori sau „sughițuri”. Chiar am rămas din nou plăcut impresionat de cât de bine și exact s-a mișcat tot și cât de ordonate sunt toate setările și opțiunile extinse de personalizare.

Chiar cred că One UI de la Samsung a ajuns una din cele mai bune interfețe de la Samsung și marchează o evoluție software pentru un producător care în trecut, pe vremurile Touchwiz, era renumit pentru cum „măcelărea” experiența Android.

Acum una caldă, și una mai rece: Samsung continuă să nu instaleze din start prea multe aplicații care să le dubleze pe cele de bază oferite de Google. Pe S22 am găsit doar cea de galerie foto care dublează Google Photos, cea de magazin Samsung care dublează Google Play Store sau Samsung Internet care dublează Google Chrome.

Totuși, telefonul nu e ferit de bloatware, și are multe-multe aplicații preinstalate nesolicitate precum Facebook, Netlflix, Spotify, LinkedIn, Outlook, Office, OneDrive sau multiplele aplicații din universul Samsung (Smarthings, Samsung Health, Galaxy Wear, Bixby, AR Zone, Samsung Members, Samsung Free, Samsung Global Goales etc).

Samsung Galaxy S22 - FOTO

Galaxy S22 vine cu trei camere foto pe spate, camere foto excelente și care în perioada mea de test nu prea m-au dezamăgit niciodată. Sigur, cum nu există telefonul perfect, la fel nu există nici camerele foto perfecte, dar pentru ce propune Galaxy S22 e chiar de top.

Camera principală este una cu un senzor de 50 MP (f/1.8, 23 mm wide) care pe modul auto practic trage cadre la rezoluție de 12 MP. Cine vrea poate să tragă și la modul 50 MP 4:3.

Rezultatele sunt foarte bune - pe zi și în orice condiție normală de utilizare fotografiile realizate sunt excelente. Pe timp de noapte și lumină puță pozele care ies sunt în general bune și foarte bune, mult mai calitative decât poate uneori m-am așteptat. Telefonul dispune de modul „Night Mode” pe toate camerele, chiar dacă timpul de așteptare când faci astfel de fotografii e puțin mai mare uneori.

Camera ultrawide (12 MP f/2.2) este foarte bună și oferă rezultate comparabile la culori, temperatură și echilibru dinamic cu cea principală. Pe timp de noapte nu se poate compara și e mult mai soft pe detalii, dar modul „Night” ajută uneori să poți obține cadre utilizabile.

Camera de zoom (3x optic, 10 MP f/2.4) este destul de bună pe lumină bună, dar nu excelează prea mult în condiții suboptime de fotografiere.

O mențiune de apreciere și pentru camera selfie (10 MP, f 2.2) care este chiar bună, inclusiv în situații de lumină puțină.

Ca observație, dincolo de unele mici diferențe la nivelul de zgomot surprins între diferitele camere, am mai notat și unele reflexii de lumină (lens flare), nu foarte deranjante, dar ce pot strica uneori unele cadre, ceva ce am mai întâlnit și în trecut pe unele modele Samsung.

Per total însă pachetul este cuprinzător și oferă suficientă versatilitate chiar și pentru cei mai pretențioși dintre utilizatori. La gama asta de preț e greu de găsit camere foto mai bune.

Poze făcute cu Samsung Galaxy S22

Nu ne lungim mai mult decât e cazul, „show, don't tell”, așa că lăsăm mai jos o fotogalerie cu poze needitate cu Galaxy S22, pe toate camerele i în condiții multiple. Pentru cine vrea să vadă și detaliile EXIF, aceleași poze cu Galaxy S22 le punem și într-o fotogalerie Flikr aici.

Samsung Galaxy S22 - VIDEO

Pe partea de video Samsung Galaxy S22 stă foarte bine, în special pe camera principală.

Telefonul poate filma și 8k@24fps, fără limită de timp, însă eu m-am orientat spre rezoluții mai „normale”, cum și ce poate filma la 4K sau 1080p.

Să începem cu partea bună în care telefonul, precum și precedenta generație, poate filma foarte fluid la 1080p la 60 de cadre pe secunde folosind toate cele trei camere în aceeași înregistrare. Practic utilizatorul poate trage FullHD@60fps comutând în timpul filmării de pe main pe ultrawide sau pe camera zoom. Filmările sunt bune și bine stabilizate. Din păcate această funcționalitate nu o regăsim și la 4K@60fps, ci doar la filmările la 30 de cadre pe secundă.

Cât privește 4K@30fps am remarcat excelenta stabilizare a imaginilor, indiferent că filmezi în timp ce mergi (chiar și la 3x zoom), sau dacă faci mișcări ale camerei doar din mână.

Calitatea filmării este foarte-foarte bună pe camera principală, inclusiv pe timp de noapte unde condițiile de lumină sunt suboptime. Mi s-a părut că telefonul face un echilibru bun între zonele luminate și cele întunecate, nivelul de detaliu nu se degradează prea tare odată ce lumina scade, iar focalizarea este bună, chiar și pe subiecte în mișcare sau noaptea pe stradă.

Nivelul de detaliu scade însă considerabil pe camerele secundare, pe cea de zoom și cea ultrawide - imaginile sunt mult mai moi, cu zgomot sau cu un contrast mult prea pronunțat în special în zone slab iluminate.

Per total, însă, imaginile video captate de Galaxy S22 sunt excelente, comparabile cu orice alt vârf de gamă sau poate chiar mai bune pe alocuri, deși „mezinul” familiei Galaxy vine co o etichetă de preț mai mică față de alții.

Cum filmează Samsung Galaxy S22

Lăsăm mai jos o selecție de cadre filmate pe cele trei camere la 4K@30fps:

Samsung Galaxy S22 - BATERIE & ÎNCĂRCARE

Poate cel mai mare minus al lui Galaxy S22 este partea de baterie și încărcare. Pe lângă faptul că are o baterie mică și o autonomie mult sub așteptări, nici tehnologia de încărcare nu e chiar cea mai rapidă, iar colac peste pupăză nici din pachet telefonul nu vine cu acel încărcător „minune” de la Samsung care să ofere acea încărcare (nu prea) rapidă.

S-o luăm pe rând: bateria și autonomia.

Galaxy S22 vine cu o baterie de 3.700 mAh, o capacitate considerată în zilele noastre destul de mică, mai ales pentru un telefon cu procesor de top, ecran super luminos și super-rapid. Însă la o grosime de doar 7,9 mm și o amprentă a telefonului printre cele mai mici de pe piață nici nu e de mirare că bateria din interior nu e prea mare.

Cât ține bateria la Samsung Galaxy S22

În perioada mea de test telefonul nu a reușit să ducă o zi aglomerată cap-coadă, adică să mă țină tot programul de lucru plus ceva pe seară în caz că rămâneam prin oraș. Practic, într-o zi cu multă activitate, nu am reușit să ating măcar 4 ore timp de ecran cu un plin de baterie, un „prag” pe care l-aș considera minimul necesar pentru o autonomie decentă.

În alte zile, când am folosit telefonul mult mai puțin, am putut înregistra o zi, o zi jumătate între încărcări, însă timpul de ecran nu depășea niciodată 3 ore de ecran.

Desigur, contează mult cum folosești telefonul, ceva ce variază de la persoană la persoană, așa că las pe scurt cam la ce am folosesc eu telefonul cel mai mult: browsing (mult-mult browsing) de internet, social (facebook, Instagram, Twitter), mult YouTube (și video și audio streaming pe căști Bluetooth), foto/video ocazional, așa cum tot ocazional mai deschid și câte un joc.

Consumul înregistrat în unele din zile e cel de mai jos:

Încărcarea, bat-o vina - nu tu încărcător în cutie, nu tu încărcare rapidă la nivel de 2022

Bun, poate bateria mică și autonomia mediocră nu ar fi fost așa o mare problemă dacă telefonul ar fi putut compensa la capitolul încărcare.

Telefonul vine adaptat pentru tehnologia Samsung de încărcare rapidă „Super Fast Charging” de 25W, o putere care nu mai impresionează pe nimeni de câțiva ani. Mai ales în condițiile în care competitorii au ridicat mult ștacheta și modele mult mai ieftine vin cu încărcare de 120W (!) care ajung să umple baterii mult mai mari în 20-25 de minute.

Ei și aici E CEALALTĂ MARE BUBĂ: telefonul Samsung Galaxy S22, vârf de gamă cu un preț de peste 4.200 de lei nu vine cu un încărcătorul inclus în pachet. Cine vrea, deci, să primească acces la „super Fast Charging” de la Samsung, care nu e chiar așa super-fast (mă rog), nu are decât să-și ia separat. Pe site-ul Samsung încărcătorul de 25W costă 130 de lei.

Discuția e valabilă încă de anul trecut, așa că am să-mi permit să reiau raționamentul și aici - de ce argumentul „utilizatorii au deja încărcătoare acasă” nu stă în picioare dacă vrei practic să beneficiezi de ce poate telefonul pe care ai dat bani. În mare există două situații:

a) utilizatorii care vin la Galaxy S22 de la un alt flagship Samsung din trecut (oricare telefon începând de la S10 în urmă... Note 9, S9, S8, S7 etc), încărcătoarele lor nu vor fi capabile de fast charging adecvat - acele telefoane aveau încărcătoare sub 25W --->>> vor trebui să-și cumpere separat un încărcător dedicat.

b) utilizatorii care vin la Galaxy S22 de pe un alt flagship de la alți producători. Mulți probabil chiar vor avea deja de la acele modele un încărcător capabil și rapid, însă cel mai probabil acel încărcător nu va fi compatibil cu specificațiile Fast Chargingului de pe Galaxy S22 --->>> vor trebui să-și cumpere separat un încărcător dedicat.

În cazul meu, am testat așa: un încărcător 25W Motorola (incompatibil), un încărcător Oneplus 30W (incompatibil), un încărcător OnePlus 65W (incompatibil) și un încărcător Xiaomi 33W (incompatibil) - toate acestea practic ne încărcau „normal” noul Galaxy S22 (ba chiar unul ne dădea mesajul „Slow Charging”). Abia cu un încărcător de 65W de la un laptop am reușit să obținem magicul „Fast Charging” pe telefon...

Bun, câteva cifre: cam 1h 21min de la 3% la 100%, cam 40-45% în 30 de minute de „fast charging”. Dacă nu ai încărcător rapid, atunci timpul de încărcare crește mult - 1h 40 minute de la 12 la 100%.

Poate nu am fi așa de duri cu Samsung Galaxy S22 dacă pe piață nu ar fi deja soluții de încărcare mult mai bune și incluse din pachet, la telefoane simțitor mai ieftine. Altfel, niciodată nu trebuie uitat că vorbim de un vârf de gamă, practic cele mai tari telefoane, la cele mai mari prețuri, iar încă de anul trecut Samsung a ales să nu mai includă în pachet banalul încărcător.

În același timp, competitorii din același segment de preț nu doar că oferă încărcătoarele din pachet, ci ele sunt dintre cele mai capabile și puternice și nu fac până la urmă decât să ușureze viața utilizatorului care pune pe masă bani buni pentru the best of the best.

CONCLUZIE

Samsung Galaxy S22 este un telefon foarte bun, probabil cel mai bun telefon mic de pe piață la ora actuală, ceea ce îl face foarte atractiv: să poți avea specificațiile de top ale unui flagship, dar într-un format compact e o rețetă ce ar putea să-i convingă pe mulți.

Pe de altă parte, pe alții ar putea să-i convingă prețul său: e cel mai ieftin din gama Galaxy S22 și practic vine cu aceleași puncte forte ca frații săi mai mari - construcție, design, camere foto excelente și ecran impecabil.

Sigur, bateria e mai mică și se simte acest lucru. Discutăm aici probabil de cel mai mare dezavantaj al telefonului față de frații săi mai mari - o autonomie submediocră.

Și tehnologia de încărcare e mai slabă față de modelele mai mari - 25W vs 45W pe S22+ sau S22 Ultra, însă merită subliniat că diferența nu e chiar așa de mare conform testărilor independente, iar per total ambele variante sunt încete după standardele actuale.

Și aici probabil discutăm de cel mai mare dezavantaj al întregii serii Galaxy S22 față de competitorii săi, atât din gama de preț al vârfurilor de gamă, cât și mai jos în piață.

Telefoanele nu mai vin cu încărcătoare incluse în pachet și tehnologia lor de încărcare lasă mult de dorit într-un moment în care și telefoane la jumătate de preț sau chiar mai ieftine vin cu încărcătoare mult-mult-mult mai capabile.

Dacă, însă, poți trece cu vederea autonomia nu prea grozavă și lipsa unei soluții viabile de încărcare rapidă - sau dacă ți-ai organizat deja viața în jurul unor dispozitive de încărcare wireless pe oriunde mergi (acasă, la birou, în mașină etc), atunci nu prea ar fi o problemă, iar Galaxy S22 e un telefon excelent și care merită luat în seamă pentru cum arată, cum se mișcă și ce poate livra la capitolul foto-video.