Vineri, 08 Iulie 2022, 09:30

Prin AppGallery, Huawei aduce utilizatorilor săi din România mii de aplicații locale, care fac din utilizarea dispozitivelor Huawei o experiență intuitivă, plăcută și distractivă.

AppGallery aduce pentru utilizatorii Huawei un întreg univers de aplicații utile Foto: Huawei Consumer BG

AppGallery crește în fiecare zi, atât din perspectiva utilizatorilor care îl folosesc, cât și a numărului de aplicații adăugate. La final de 2021, AppGallery avea în jur de 580 de milioane de utilizatori activi pe lună la nivel global.

În momentul de față, AppGallery are peste 187.000 de aplicații la nivel global și peste 3.000 de aplicații locale. De altfel, sutele de milioane de utilizatori ai AppGallery pot confirma că regăsești cam toate aplicațiile de care ai nevoie în magazin. Huawei își concentrează eforturile în a colabora cu dezvoltatori atât la scară locală, cât și globală, pentru a putea aduce aplicațiile cele mai relevante utilizatorilor din întreaga lume.

Regăsești aproape toate aplicațiile de care ai nevoie în AppGallery

Enumăr și câteva aplicații pe care le poți găsi pe plan local: MyEdenred Romania, Bolt, Altex, elefant.ro, Carrefour, Lidl/Lidl plus, Kaufland, E.ON Myline, BT Pay, George Romania, YOU BRD, New Raiffeisen Smart Mobile, CEC Bank, Garanti, My Vodafone Romania, My Orange Romania, DIGI.ro, MyAccount Telekom, Snapchat, Tiktok, Revolut, Microsoft office, Telegram, Aboutyou. De asemenea, în AppGallery se găsesc diferite beneficii, cupoane de jocuri și vouchere în secțiunea Campanii și secțiunea Cadouri.

AppGallery este unul din primele trei magazine de aplicații la nivel global, și promite nu doar o mare varietate de aplicații, ci și siguranță pentru utilizatori. Confidențialitatea și securitatea acestora din urmă este o prioritate pentru Huawei.

Pentru a descoperi constelația de aplicații din AppGallery, aruncă o privire aici și vezi ce găsești.

Bucură-te de aplicațiile preferate pe HUAWEI MatePad 10.4

La finalul lunii aprilie Huawei a lansat noua sa tabletă din portofoliu: MatePad 10.4, fiind un dispozitiv ideal pentru cei care lucrează hibrid și au nevoie de o libertate de mișcare foarte mare, dar fără a face vreun compromis legat de productivitate.

În momentul acesta, dacă ești în căutarea unui laptop care să fie cât mai portabil și performant, dar să nu trebuiască să dai o avere pe el, probabil că nu ai găsit. Și asta pentru că nu te uiți la categoria potrivită. Îți dau eu o soluție: MatePad 10.4 + tastatura dedicată = tableta-laptop.

Câteva funcții cheie ale lui MatePad 10.4

Ecranul este de 10.4 inci, fiind încadrat într-o ramă foarte subțire, de doar 7,9 mm, având o rezoluție 2k, suficient pentru a reda cât mai fidel orice imagine sau video. Tableta este echipată cu patru difuzoare, iar cu ajutorul sistemului Histen 6.0 3D stereo, te poți bucura de un câmp sonor captivant, care te învăluie, iar sunetul este optimizat de Harman Kardon.

Are o nouă funcție de tip e-book care te va ajuta să citești cărțile favorite în format digital. Contrastul, luminozitatea și definirea sunt ajustate în mod inteligent pentru o experiență e-book mai confortabilă, aproape ca și când ai răsfoi pagini tipărite.

Pe lângă cele 4 difuzoare, MatePad 10.4 dispune și de 4 microfoane. Sistemul avansat cu 4 microfoane oferit de MatePad îți detectează vocea folosind o funcție de reducere a zgomotului ambiental care asigură o comunicare fără probleme. Cu funcția FollowCam activată, poți fi mereu în centrul cadrului în timpul apelurilor video, în timp ce funcțiile Smart View și modul Spotlight îți oferă posibilitatea unei comunicări de grup mai eficiente. Poți să te plimbi fără nicio restricție, pentru că poți folosi funcția Gesturi a camerei foto pentru control de la distanță.

Să discutăm și despre autonomie. Bateria mare, de 7.250 mAh face posibilă urmărirea a până la 12 ore de videoclipuri.

Pe partea de putere de calcul, HUAWEI Kirin 810 folosește un procesor de 7 nm și arhitectură NPU concepută intern de HUAWEI, oferind o eficiență energetică avansată și o capacitate de calcul îmbunătățită asistată de IA, care alocă în mod inteligent puterea de calcul. De asemenea, tableta este echipată cu unitate de procesare grafică (GPU) Mali-G52 cu tehnologia GPU Turbo, asigură performanțe impresionante chiar și atunci când tableta este utilizată intens și poate face back-up în timp ce înveți, lucrezi sau te joci.

Și dacă prezentarea de mai sus nu te-a convins că MatePad 10.4 este tableta-lapop de care ai nevoie, poate prețul te va convinge: 1.299 lei (la momentul publicării acestui articol).

Vezi în magazinul online mai multe detalii despre Huawei MatePad 10.4

