GADGET Marți, 27 Septembrie 2022, 16:04

Vlad Barza • HotNews.ro

​Huawei, compania a cărei cotă de piață a scăzut mult în Europa ultimilor trei ani din cauza sancțiunilor din SUA, a lansat în România două noi telefoane din seria Nova 10. Compania spune că aceste telefoane au printre cele mai performante camere de selfie de pe piață, iar modelul Nova 10 Pro promite încărcare ultra-rapidă completă în 20 de minute.

Huawei seria Nova 10 Foto: Huawei

Huawei nova 10 costă de la 2.499 lei (varianta cu 128 GB stocare), iar nova 10 Pro, de la 2.999 lei (variantă cu 256 GB stocare). Modelele sunt disponibile pentru precomandă. Există două nuanțe de culori: argintiu și negru.

Sunt prezentate ca fiind mid-range (de gamă medie), dar cu trăsături de telefon flagship (model fanion). Prețurile sunt mai apropiate de gama superioară decât de cea medie, gamă medie unde prețurile erau anii trecuți între 1500 și 2000 lei.

Specificații

Huawei nova 10 are ecran de 6,67 inci, sistemul de operare este HarmonyOS 2.0, EMUI 12, iar greutatea este 168 de grame. Bateria este de 4.000 mAh, iar memoria RAM este 8 GB. Telefonul este disponibil în versiunile de 128, respectiv 256 GB stocare.

Camere foto

Cameră principală triplă

50 MP, f/1.9, 27mm (wide), PDAF

8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide)

2 MP, f/2.4, (depth)

Cameră frontală

60 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide)

Huawei nova 10 Pro are ecran de 6,78 inci, baterie de 4.500 mAh și cântărește 191 de grame. Procesorul este Qualcomm SM7325 Snapdragon.

Camere foto:

Camera principală triplă

50 MP, f/1.8, 27mm (wide)

8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide)

2 MP, f/2.4, (depth)

Video: 4K, 1080p, 720p@960fps

Cameră frontală duală

8 MP, f/2.2, (portret)

60 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide), AF

Atuurile - încărcarea și camera frontală

Huawei spune că nova 10 Pro acceptă SuperCharge de 100 W și este echipat în premieră cu noul mod Turbo, ceea ce înseamnă că pentru a încărca telefonul cu până la 60% este nevoie de 10 minute, iar pentru încărcare completă sunt necesare doar 20 de minute.

Compania spune că atuul modelului Nova 10 Pro ține de camera pentru selfie:

„nova 10 Pro aduce caracteristici de înaltă calitate pentru camera frontală dublă. Prima cameră frontală de 60 MP cu autofocus și cu unghi ultra-larg din industrie acceptă un unghi de 100 de grade și calitate video 4K, oferind o rezoluție și o sensibilitate la lumină excelente. Camera frontală de 8 MP pentru portret, o altă premieră în industrie, oferă zoom optic 2X și zoom digital de până la 5X”, spune compania.

„Camera principală a modelului HUAWEI nova 10 Pro vine cu un sistem Ultra Vision Photography de 50 MP. Spre deosebire de un senzor obișnuit, aceasta adoptă matricea Huawei de filtre de culoare RYYB, pentru un aport de lumină cu 40% mai mare. În plus, acceptă AF instantaneu cu detecție în patru faze și tehnologia zero shutter-lag (ZSL), care oferă fotografii ideale în medii cu lumină scăzută”, mai spune compania.

App Gallery

Din cauza sancțiunilor impuse în SUA, Huawei nu poate pune pe telefoane suita Google. În România, Huawei a pus pe magazinul AppGallery o serie de aplicații populare pe plan local: BT Pay, George România, YOU BRD, New Raiffeisen Smart Mobile, CEC Bank, Garanti, Pago, NeoBT, My ​​Vodafone România, My Orange România, DIGI.ro sau MyAccount Telekom, Carrefour, Lidl, Kaufland, Altex, Aboutyou, elefant.ro, MyEdenred România, Bolt, E.ON Myline și Tazz.