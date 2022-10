GADGET Duminică, 23 Octombrie 2022, 09:35

Cel mai puternic procesor Android la ora actuală, cameră principală de 200 Megapixeli, o baterie mare și un încărcător din pachet de 120W - câteva din specificațiile cheie cu care îți ia ochii noul Xiaomi 12T Pro, vârful de gamă al producătorului chinez pentru a doua parte a anului. HotNews.ro a testat în detaliu noul Xiaomi 12T Pro să vedem ce se ascunde în spatele cifrelor de pe hârtie, unde excelează noul telefon și unde nu se ridică la așteptări sau vine cu compromisuri sau minusuri.

Xiaomi 12T Pro - review Foto: Hotnews

Note de test

Am testat noul Xiaomi 12T Pro timp de aproape două săptămâni în București și împrejurimi în rețeaua 4G/5G Orange și l-am folosit pe post de UNIC telefon personal.

Telefonul testat a fost o variantă cu 12 GB RAM și 256 GB stocare. Telefonul vine cu varianta de Android 12, a rulat inițial pe varianta MIUI Global 13.0.3, iar pe la mijlocul perioadei de test a primit update la varianta MIUI Global 13.0.9.

Telefonul a fost folosit pe modul „Balanced” din setări, fără a activa modul de economisire a bateriei decât în cazurile în care ajungeam sub 10% cu bateria, și uneori nici măcar atunci. Telefonul a fost setat, totuși, pe funcția „Dark Mode” care presupune fundaluri închise în multe zone din meniu, dar a fost păstrată mereu rata de refresh „adaptivă” de 120Hz.

Am testat încărcarea rapidă și în modul normal de încărcare la 120W (modul cum vine setat automat din cutie), dar și în modul „Boost” cu „120W Max”.

Telefonul ne-a fost pus la dispoziție pentru test de către Xiaomi România, însă nu a existat nici o recompensare financiară sau de altă natură pentru acest articol. Nimeni din partea producătorului nu a văzut spre aprobare conținutul recenziei înainte de publicare, iar ideile și opiniile exprimate în articol sunt exclusiv ale autorului.

CE NE-A PLĂCUT la Xiaomi 12T Pro

+ Încărcarea super-rapidă și super-încărcătorul inclus în pachet. În continuare Xiaomi este de top la acest capitol, pe modul 120W Max telefonul se încarcă în circa 20 de minute (+/-), iar încărcătorul e suficient de potent să poată fi folosit și la alte gadgeturi precum laptopurile ultrabook ce se încarcă tot prin USB-C. Visul unui singur încărcător pentru toate dispozitivele e bine mersi aici cu Xiaomi 12T Pro :)

+ Autonomia bateriei este printre cele mai bune. E un telefon care poate duce lejer două zile full (48 de ore+ între încărcări) în condiții normale de utilizare. Combinația autonomie excelentă + încărcare rapidă e de nebătut!

+ Camera principală de 200 Megapixeli este foarte bună. Suficient de rapidă și precisă încât să te poți baza oricând pe ea să-ți producă poze bune și foarte bune.

+ Focusul foarte bun pe partea video - focus care poate urmări persoane sau subiecte în imagine fără să se piardă indiferent cum îndrepți sau miști telefonul.

+ Promisiunea Xiaomi de update-uri (trei ani/trei versiuni de update-uri Android și 4 ani de actualizări pe securitate), la pachet cu o schimbare gratuită de ecran spart în primele șase luni de la achiziție.

CE NU NE-A PLĂCUT la Xiaomi 12T Pro

- Interfața MIUI - o „haină” pusă de Xiaomi peste Android care în continuare lasă impresia că e nenecesar de complicată și de stufoasă. Multe chestii sunt schimbate prin setări parcă doar de dragul de a fi diferit, multe elemente Xiaomi sunt integrate atât de adânc în sistem încât poți avea probleme dacă nu le folosești și cauți servicii terțe (fundaluri/teme), iar în alte părți lasă impresia de inconsitență. Sigur, unele lucruri pot ține doar de gust și cât de mult te interesează partea de customizare - partea bună e că telefonul este suficient de capabil să ruleze totul fără să agațe sau să dea erori.

- A treia cameră pentru fotografii Macro (2 Megapixeli) este absolut degeaba.

- Aplicația foto/video are în continuare câteva lipsuri majore: nu te notifică când telefonul îți schimbă automat rezoluția la care filmezi; nu ai praguri presetate de zoom, ci un slider care nu oferă deloc precizie.

- Lipsa tehnologiei de încărcare wireless și a vreunei certificări oficiale (IP - Ingress Protection) privind protecția la apă și praf.

ALTE ASPECTE ȘI PĂRERI DESPRE Xiaomi 12T Pro

> Ecranul este unul de tip Amoled de 120HZ „adaptiv”. Deși e bun la culori și contrast și doar decent la luminozitate, display-ul oferă o experiență mediocră în ceea ce privește viteza de afișare: Modul „adaptiv” pe care îl prezintă Xiaomi nu funcționează ca un ecran LTPO (ce se ajustează automat într-un anumit interval de Hz în funcție de conținut), ci are niște praguri presetate (30fps, 60fps, 90fps,120fps) în funcție de aplicație. Pe unele aplicații precum YouTube sau Maps telefonul este blocat inutil la 60fps.

> Telefonul are un modul de cameră foarte pronunțat, cu o dublă „bordură”, ceea ce face telefonul foarte instabil de folosit când stă așezat pe o suprafață, chiar și când e folosit cu husa inclusă în pachet.

> Apropo de pachet: Telefonul vine din pachet cu o folie protectoare aplicată pe ecran și cu o husă transparentă din cutie, plus încărcătorul de 120W.

> Telefonul vine cu o construcție cu ramă de metal și sticlă pe spate, însă nu te dă pe spate când e vorba de „feeling”. Ramele par mai degrabă de plastic la atingere, iar spatele cu un finisaj mat, deși face o treabă excelentă în a nu aduna urme și amprente, se simte mai degrabă ieftin și e destul de alunecos.

> Telefonul vine din cutie setat la o încărcare de 120W mai „smart”, cât să nu se încălzească prea mult (Ex: încărcare de la 8% la 100% în „abia” 25 de minute). Pentru încărcarea cea mai rapidă, utilizatorul trebuie să bifeze modul „MAX” din setări. Abia atunci sunt obținuți cei mai rapizi timpi de încărcare, dar atunci și telefonul se încinge puțin mai mult (4%-100% în 21 de minute)

> Camera ultrawide e de doar 8 Megapixeli și, deci, incapabilă să filmeze 4K. Camera Macro (2Mpx) este complet inutilă. Mai bune ies pozele „macro” făcute prin zoom pe camera principală.

> Camera principală poate trage cadre la 200Mpx, dacă chiar vrei, dar din ce am putut experimenta mai bune ies cadrele făcute la „doar” 50Mpx, păstrând la fel de multe detalii, dar mai în clar și mai bine definite. Altfel, pe modul „Auto”, camera trage fotografii la 12,5 Megapixeli 4:3 (9,4 Mpx pe format 16:9), combinând pixelii fizici câte 16 în 1.

> Cititorul de amprente amplasat sub ecran este de tipul optic și, în general, a funcționat cum trebuie, suficient de rapid și precis.

> Semnal 5G destul de bun și stabil. Și la birou, lângă geam, dar și pe stradă am prins viteze și de 500 Mbps download pe 5G. În alte locuri, de obicei în interior, vitezele erau simțitor mai mici, de multe ori comutând practic la viteze de LTE (4G+).

Xiaomi 12T Pro - HARDWARE, SPECIFICAȚII & PREȚ în România

Display: 6.67-inci AMOLED, 64 miliarde culori, 120 Hz adaptiv (30/60/90/120Hz), 2712 x 1220 pixeli (~446 ppi), format 20:9, rată de răspuns la atingere de până la 480Hz, Dolby Vision, suport HDR 10+, luminozitate 500 nits (max 900 nits) / Protecție: Gorilla Glass Victus

Procesor: Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) / Octa-core ( (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510)

GPU: Adreno 730

RAM: 8 GB RAM / 12 GB RAM

Stocare: 128 GB / 256 GB UFS 3.1 (fără slot card microSD)

Baterie: 5.000 mAh

Camere foto:

- Principală: 200 MP, f/1.69, (wide), 1/1.22", 0.64µm, PDAF, OIS

- UltraWide: 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide)

- Macro: 2 MP, f/2,4

Cameră foto frontală: 20 MP, f/2.24, 26mm (wide), 0.8µm

Video: 8K/24fps, (4K/UHD) 2160p@60/30fps și (Full HD) 1080p@60fps doar pe camera principală / (Full HD) 1080p30@fps pe ambele camere, HDR10+

Dimensiuni: 163.1 x 75.9 x 8.6 mm

Greutate: 205 grame

Sistem de operare: Android 12 / MIUI 13

Senzori: Senzor de amprentă optic sub ecran, Accelerometru, Busolă, Giroscop, Proximitate

Conectivitate: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, typeC

Alte caracteristici:

- senzor de amprente optic, sub ecran

- port infraroșu pentru telecomandă

- difuzoare stereo reglate de harman / kardon

- flash dual-tone

- Încărcător de 120W inclus în pachet

- Cu folie de ecran preaplicată și husă de protecție în cutie

- nu are mufă audio 3.5mm

- Culori: Blue, Black, Gray

Preț (octombrie 2022): 3.799 lei (varianta 8GB RAM/ 256 GB stocare)

Xiaomi 12T Pro - DESIGN & ERGONOMIE

Xiaomi 12T Pro continuă linia de design a companiei care a debutat pe linia de modele 12 în primăvară și care în general se remarcă prin simplitate și note mai degrabă sobre, în special pe modelul gri/negru pe care l-am avut eu în test.

Personal apreciez designul mai reținut, în care singurul element care-ți sare în ochi este modulul camerei foto și lentila foarte mare a camerei principale.

Pe spate Xiaomi n-a reușit nici de data asta să „ascundă” cumva scrisul obligatoriu cu certificările oficiale, însă oferă o suprafață de sticlă mată, sidefată la atingere și care ascunde excelent orice urmă sau amprentă. Din păcate, la atingere, spatele din sticlă se simte mai degrabă „plasticos” și foarte-foarte alunecos. Pentru cine își pune oricum telefonul într-o husă atunci nu e de fapt nici o problemă.

Pe laterale telefonul vine cu margini de metal, și ele cu un „feeling” mai degrabă de plastic, poate augmentat de o altă ramă de plastic ce învelește muchia display-ului.

Per total telefonul se simte bine în mână, poate nu la fel de „premium” pe cât ar trebui, însă nu are lipsuri evidente: butoane robuste, cu feedback bun, solid la construcție și în general plăcut și ușor de mânuit.

Ecranul este plat, ușor de folosit chiar și cu o singură mână. Jos și sus, pe rame, telefonul vine cu câte un difuzor, astfel încât e imposibil să-i blochezi accidental sunetul cu palma.

Din păcate la partea de ergonomie trebuie să scădem câteva puncte pentru modulul camerei foto, de fapt un dublu-modul, cu o dublă bordură care face ca telefonul să fie puțin disproporționat. Atât de mult iese în evidență modulul camerei încât nici cu husa inclusă în pachet telefonul tot nu poate sta cât de cât stabil pe spate atunci când îl pui pe o masă.

Xiaomi 12T Pro - ECRAN

Xiaomi 12T Pro vine cu un ecran de 6,67 inci pe diagonală (aspect înalt 20:9) de tipul AMOLED, cu 68 de miliarde de culori și o rată de refresh „adaptivă” de până la 120Hz.

Privit obiectiv, ecranul de pe 12T Pro este unul foarte bun, însă e greu să nu-l compari cu ecranul precedent pe care Xiaomi la pus pe modelul vârf de gamă din primăvară Xiaomi 12 Pro, un telefon pe care l-am testat și despre a cărui ecran LTPO Amoled am spus că este excelent. Sigur, vorbim de un telefon lansat la un preț mai mare, dar chiar și-așa...

Pe lângă faptul că vine cu un prag de luminozitate maximă mai mic (900 nits vs 1.500 nits), „rapiditatea” ecranului se bazează pe o modalitate adaptivă simulată software, spre deosebire de ecranul LTPO de pe modelul 12 Pro care putea varia automat între 1Hz și 120Hz în funcție de conținut.

Să explic: ecranul de pe Xiaomi 12T Pro are doar câteva praguri de refresh la care recurge în funcție de aplicația folosită - pe homescreen, dacă nu-l atingi, recurge la 60Hz, pe ecranul Always On Display recurge la 30Hz, iar în rest prin majoritatea aplicațiilor rulează full 120Hz. Din păcate, pe unele aplicații nu pare optimizat: pe YouTube recurge la maxim 60Hz (nu doar pe conținut video, ci și prin derularea meniurilor/feedului), la fel și pe Google Maps (pe Waze, de exemplu, recurge la 120Hz).

Aceste treceri forțate de la un prag fluid la altul mai puțin ok dăunează experienței altfel foarte bune.

Sigur, ar putea fi o problemă ce se rezolvă printr-un update, însă până la data redactării acestui articol ea încă persistă.

Xiaomi 12T Pro - SOFTWARE

Xiaomi 12T Pro vine cu Android 12 și update-ul de securitate Google din luna septembrie, iar peste telefonul vine cu interfața sa MIUI 13, supraimpusă peste sistemul de operare.

MIUI e o interfață foarte eye-catchy, plăcută la efecte și tranziții care fac casă foarte bună cu un ecran rapid de 120Hz.

Cu toate acestea, pe cât e de plăcută ochiului, pe atât de complicată, stufoasă și frustrantă poate fi pe alocuri.

Cum am mai zis și-n alte ocazii, MIUI e o interfață „greoaie” în opțiuni și modificări, plină de de schimbări față de Androidul pur de multe ori parcă doar de dragul de a fi diferită.

Setări mutate dintr-o parte-n alta, alte opțiuni îngropate prin meniuri, un ecran de multitasking complet diferit sau cu tot felul de servicii Xiaomi integrate profund în sistem și care uneori duc la unele conflicte...

Spre exemplu: personalizarea telefonului (fotografia de fundal, cea de pe lockscreen, culori, accente, iconițe) sunt toate integrate într-un serviciu de Themes al Xiaomi, practic o aplicație de sine stătătoare, dar care e puternic înrădăcinată în sistem. Dacă vrei să folosești fotografii externe (sau o aplicație terță de backgrounds) pentru a-ți seta fotografia de fundal, ori nu poți dintr-un foc să o pui și ca home, și ca lockscreen, ori nu ți-o ia ca imagine de fundal în anumite instanțe (pe ecranul de PIN/Pattern tot vei vedea un alt wallpaper, probabil cel preinstalat).

Apoi, alt lucru dubios, dacă vrei anumite tipuri de fundaluri dedicate MIUI din serviciul de teme, ești pus să le descarci dintr-o sursă terță și primești atenționarea de securitate aferentă cum că poate fi un proces periculos.

Apoi alte mici elemente enervante: iconițe de sistem persistente care ocupă inutil locul în bara de sus și nu le poți elimina (NFC, Alarma și Modul Silent), erori cu unele widgeturi care dispăreau sau se redimensionau, ecranul Google Discover care uneori nu se mai activa sau iconițele de acțiuni rapide din centrul de control (Bluetooth și cea de economisire baterie în special) care nu voiau efectiv să se activeze/dezactiveze.

Iar peste toate astea mai e și eterna problema a telefoanelor Android peste care producătorii intră cu bocancii: aplicații proprii preinstalate care dublează practic aplicațiile originale Google și ele instalate deja pe dispozitiv - ceva care nu poate decât să creeze confuzie în rândul unui utilizator mai puțin experimentat. Spre exemplu: Gallery dublează Google Photos, Mi Browser dublează Google Chrome, Music dublează Youtube Music sau Spotify, Mi Video dublează efectiv YouTube-ul, File Manager care dublează Files șamd.

Per total însă măcar am apreciat că în general totul se mișcă bine, fluent pe ecranul rapid, fluid în animații și tranziții, fără erori prea multe, blocaje sau agățări.

Iar partea bună cât privește numărul mare de opțiuni pe partea de personalizare e că, indiferent cât de mult se chinuie Xiaomi să iOS-izeze Androidul, un utilizator dibace și-l poate regla după bunul plac, să arate și să se simtă cum vrea el.

Xiaomi 12T Pro - FOTO

Pe partea foto Xiaomi 12T Pro vine cu o cameră principală de 200 Megapixeli (da, am scris corect), o rezoluție nebunească, menită să ia ochii celor care încă mai cred că „mai mulți megapixeli = poze mai bune”.

Dincolo de cifrele de pe hârtie totuși (200Mpx, f/1.7, mărime senzor 1/1.22", mărime pixel individual 0.64µm, stabilizare optică), camera principală de pe Xiaomi 12T Pro e una chiar bună, ba chiar excelentă în anumite condiții. Pe modul auto camera grupează pixelii fizici în „pixeli mai mari” (pixel binning), câte 16 pixeli într-unul singur și produce rezultate de 12,5Mpx pe formatul 4:3 și 9,4Mpx în formatul 16:9.

În aplicația foto există și opțiunea de „Ultra HD” care îți permite să faci fotografii la rezoluția completă. By default camera pe Ultra HD setează poze la rezoluția de 50 Megapixeli, iar mai departe utilizatorul poate selecta manual să facă fotografiile la 200Mpx. Din ce am testat, însă, modul 50Mpx produce rezultate mai bune și detaliate decât cea de 200Mpx.

Pe modul „Auto” însă, acolo unde-și vor petrece timpul majoritatea utilizatorilor, camera principală se descurcă bine, ba chiar foarte bine pe alocuri, reușind să surprindă detalii bune, cadre echilibrate, cu un larg echilibru dinamic, chiar dacă uneori are tendința de a supraexpune unele suprafețe doar pentru a produce imagini per total mai luminoase.

Similar, uneori are tendința de a produce cadre foarte aspre, cu detalii mult pre „sharp”. Pe un ecran mobil nu sare în ochi prea mult acest aspect, dar îl sesizezi imediat dacă-ți revizitezi pozele pe un ecran mai mare.

Chiar și-așa, utilizatorul are suficient acces la diferite opțiuni direct în aplicație să-și regleze cum dorește modul de fotografiere, iar aplicația foto de pe MIUI, deși e plină de opțiuni, nu te scoate din fereastra de compoziție dacă vrei să schimbi ceva.

Camera e rapidă, focalizează iute și beneficiază și de stabilizare optică, iar funcția „Night Mode” reușește să producă fotografii foarte bune noaptea și pe lumină slabă.

Unde nu am fost mulțumit e camera ultrawide, care vine cu o rezoluție mult prea mică pentru a păstra suficient de multe detalii la un astfel de unghi larg (8 MP, f/2.2, unghi 120˚ , 1/4", 1.12µm) și de obicei marginile fotografiilor devin foarte moi și estompate.

A treia cameră, cea de 2Mpx destinată fotografiei macro este de nefolosit, este pur și simplu pusă pe telefon degeaba, doar să arate că telefonul are un sistem de 3 camere. Rezultatele sunt meschine, și poți obține fotografii mult mai bune atunci când folosești un zoom pe camera principală pentru a fotografia miniaturi decât dacă recurgi la camera dedicată.

Lăsăm mai jos o fotogalerie cu câteva din cadrele ce mi-au plăcut cum au ieșit cu Xiaomi 12T Pro (majoritatea pe modul Auto), pe camera principală, cea ultrawide sau cea macro. Pentru cine vrea să vadă pozele la rezoluția maximă, inclusiv detalii EXIF, las aici și o fotogalerie Flickr.

Xiaomi 12T Pro - VIDEO

La capitolul video 12T Pro e un pachet mixt, cu bune și cu rele. Da, camera principală filmează până la 8K@24fps și în general produce rezultate bune, mai ales prin prisma focalizării foarte precise și care se păstrează pe un personaj, de exemplu, indiferent de mișcare sau de obstacolele care pot apărea în cadru între cameră și personaj.

Inițial am tras majoritatea cadrelor pe 4K și 1080p pe camera principală și am fost mulțumit. Problemele au apărut după ce am încercat camera ultrawide...

Fiind de o rezoluție de doar 8Mpx, camera este incapabilă să filmeze la 4K, dar telefonul nu-ți spune asta. Tu chiar dacă ai setat rezoluția 4K, în fereastra de compoziție ai în continuare la dispoziție și opțiunea de 0.6x (camera ultrawide). Dacă o accesezi, însă, telefonul comută automat pe rezoluția 1080p și NU TE AVERTIZEAZĂ NICĂIERI că filmezi la alte setări practic.

Din acest motiv numeroase filmări pe care le-am făcut în perioada de test au ieșit la 1080p, deși eu știam de la început că selectasem 4K.

Așa că mai jos am să las o selecție de cadre filmate la 1080p, în loc de 4K cum aș fi preferat să o fac inițial.

Iar aplicația foto-video mai are și alte neajunsuri enervante. În continuare Xiaomi prefera ca modul cum utilizatorul comută între camere pe filmare să se facă printr-un slider, în loc de praguri predefinite la care să salte direct.

Adică nu poți sări direct de la o cameră la alta în timpul unei filmări (1080p la 30fps)., telefonul nu te lasă să selectezi printr-o singură atingere pragul de zoom-in (2x) sau zoom-out (0,6x - ultrawide), ci îți oferă doar un slider de zoom care este extrem de imprecis și rezultatele acestei tranziții pe ecran nu arată bine.

Dincolo de aceste neajunsuri, camera video vine și cu câteva trucuri interesante (Movie Effects) cu care m-am jucat și pe care le-am inserat și în clipul de mai jos.

Spre exemplu, mișto mi s-a părut modul Magic Zoom, care ține în cadru un personaj, în timp ce tu te îndepărtezi de el, producând un efect de warp-zoom interesant. Sau modul „Slow shutter” care dă un pic de dramatism unor cadre filmate noaptea în mișcare.

Alte moduri interesante sunt și Time freeze, Parallel World, Night Time Lapse sau Back in Time, care face un loop de filmare înainte și-napoi - toate „jucării” drăguțe care să mai îndulcească experiența unei aplicații pe alocuri frustrante.

Xiaomi 12T Pro - BATERIE & ÎNCĂRCARE RAPIDĂ 120W

Deja parcă nu mai e nicio surpriză că Xiaomi punctează maxim la capitolul baterie. Și nu vorbim doar de încărcarea incredibil de rapidă (deși nu mai e ceva nou, mereu rămân impresionat de cum funcționează), ci efectiv și de autonomia telefonului.

În timpul perioadei de test Xiaomi 12T Pro cu a sa baterie de 5.000 MAh a fost printre cele mai rezistente telefoane pe care le-am testat vreodată, ducând lejer două zile normale (48 de ore+ cu timpi de ecran de 4-6 ore)., ba chiar uneori și cu ceva marjă.

Mai jos un sumar colaj cu date statistice privind consumul de energie în câteva dintre zilele de test:

Încărcarea super-rapidă de 120W de pe Xiaomi

Bun, dincolo de autonomia foarte-foarte bună, mai că nici nu trebuie să-ți faci griji dacă mai ții minte sau nu să-l reîncarci din când în când...

Și dacă aș fi uitat complet și mă trezeam că trebuie să plec, iar telefonul era la 2%, știam că dacă-l bag în priză, până mă încalț și iau o haină pe mine telefonul se încarcă cel puțin suficient de mult încât să mă țină mult și bine.

E

ste foarte greu să pot pune în cuvinte cât de comod este să nu mai ai problema încărcării telefonului pe cap.

Și mai jos las câteva detalii despre cum și cât de repede încarcă Xiaomi 12T Pro:

Din cutie telefonul vine setat la o încărcare „120W” ceva mai lejeră, cât să nu forțeze la maxim telefonul și bateria astfel încât să nu se încălzească. Pe acest mod am obținut - pe ceas - cam +44% în 10 minute (de la 8% la 52%) și l-am dus până la 100% de la 8% în 25 de minute.

DAR se poate și mai rapid - din setări există opțiunea „Boost Charging Speed” care duce telefonul la „120W Max”. Un exemplu de ciclu de încărcare pe care l-am măsurat:

0 minute - 4%

5 minute - 43% (+39%)

10 minute - 61% (+57%)

15 minute - 80% (+76%)

20 minute - 98% (+94%)

21minute - 100% (+96%)

Cât de sigură e încărcarea la 120W și cât de mult degradează bateria unui astfel de telefon după 2 ani?

Dar cât de longevive pot fi bateriile de pe telefoane care se încarcă atât de rapid, când știm că fizica ne spune că bateriile se degradează în general din cauza căldurii, iar o putere de 120W înseamnă multă căldură de disipat?

Ei bine, telefonul când se încarcă, deși se încălzește, nu o face extraordinar de mult, și asta pentru că dincolo de multiplele elemente de disipare a căldurii din interiorul dispozitivului, cele mai multe din componentele „hot” se regăsesc de fapt în încărcător. În plus, puterea de 120W nu este furnizată mereu, ci fluctuează în funcție de cât la sută din baterie e încărcată.

Xiaomi spune că pentru tehnologia de încărcare de 120W de pe Xiaomi 12T Pro a implementat nu mai puțin de 42 de elemente de siguranță, inclusiv 9 senzori de temperatură și garantează rezistența portului de încărcare și că bateria că nu se va degrada sub 80% capacitate nici după 800 de cicluri de încărcare.

80% capacitate după 800 de cicluri înseamnă cam doi ani pentru majoritatea oamenilor, poate chiar mai bine dacă luăm în considerare anduranța foarte bună a lui 12T Pro care practic înseamnă că nu-l vei încărca zilnic, ci o dată la două sau chiar trei zile.

Spre comparație, standardul Apple pentru telefoanele sale iPhone este de o capacitate a bateriei diminuată la aproape 80% după circa 500 de cicluri de încărcare.

CONCLUZIE

Per total Xiaomi 12T Pro este un telefon foarte bun, un vârf de gamă de toamnă pentru Xiaomi destul de competent, dincolo de micile sughițuri software sau omisiuni prin specificații.

Xiaomi ține să promoveze mult telefonul pentru camera sa de 200 Megapixeli, însă nu cred că acest lucru e capitolul la care telefonul strălucește cel mai mult. Da, camera principală poate fi chiar excelentă în anumite situații și nu dezamăgește, însă întreg pachetul foto-video nu te dă pe spate: camera ultrawide e mediocră, cea macro e de nefolosit, iar pe partea video încă sunt unele chichițe enervante pe care Xiaomi nu le-a rezolvat, chiar dacă calitatea filmărilor e bună.

Cât mă privește, însă, cred că de departe cele mai mari atuuri ale lui Xiaomi 12T Pro țin de baterie - o autonomie grozavă și tehnologia de încărcare super-rapidă direct cu încărcătorul din cutie. La asta mai punem pe deasupra și un sistem care se mișcă rapid și fluid, cu un procesor de top, suficientă memorie RAM și alte elemente hardware de vârf.

Poate aici, undeva, e și dilema acestui telefon: la un preț de 3.800 de lei acum, e foarte aproape de pragul inferior la care se vinde în prezent vârful de gamă din primăvară, excelentul Xiaomi 12 Pro. La circa 3.900-4.000 de lei cred că acel model e un pachet mai convingător, cu un ecran mult mai bun, camere foto mai capabile per total, și vine și el cu o autonomie bună și aceeași încărcare excelentă la 120W.