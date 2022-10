Articol susținut de Samsung Vineri, 28 Octombrie 2022, 09:07

Răzvan Băltărețu • Smile Media

​Pe cât de repede evoluează tehnologia, pe atât de greu îți poate fi să ții pasul cu ea. Poate tocmai de-asta e util să afli acum de Samsung Galaxy A53, cu cel mai mare spațiu de stocare disponibil. E un model nou, lansat în 2022, dar acesta e doar începutul.

De ce Samsung Galaxy A53 e probabil cel mai avantajos telefon pentru cei mai mulți români, în special în varianta de 256GB Foto: Samsung Romania

Sunt deja câțiva ani buni de când Samsung a livrat pe baza a două promisiuni când vine vorba de oferta de telefoane: că vârfurile de gamă sunt excelente și că dacă vrei ceva care să îndeplinească echilibrul între performanță și preț, atunci te orientezi spre seria Galaxy A. Aici apare în schemă și Samsung Galaxy A53 pe care am avut ocazia să-l folosesc în ultima săptămână și să văd care sunt acele caracteristici pentru care l-aș recomanda.

Samsung Galaxy A53 este un telefon la care vei remarca în primul rând ecranul. La 6,5 inci poate deveni spațiul ideal atât pentru internet și rețele sociale, cât și pentru vizionare de videouri pe YouTube sau filme și seriale pe diversele platforme de streaming – are și sunet Dolby Atmos ca să fie și mai bine. Are o rezoluție Full HD+ și o luminozitate foarte bună. Totodată, are o rată mare de refresh (120 Hz). Ce-ar trebui să te intereseze despre ea e că totul se vede mai bine când ai refresh mai mare, iar 120 HZ e the sweet spot.

Finisajul spatelui e mat, în mai multe culori, iar în colțul din stânga sus e modulul camerelor foto. Și aici vin veștile cu adevărat bune. Are o cameră principală de 64 megapixeli, alături de alte trei distribuite astfel: 12 MP, 5 MP și 5 MP. Pe față este una de 32 megapixeli. De fiecare dată când vine vorba de un telefon Samsung contează și ce hardware e pentru camerele foto, dar în special contează aplicația cu moduri pentru portret, pentru video la diverse rezoluții și viteze și numeroase alte opțiuni, cum ar fi cea macro ca să pui pe Instagram și alt tip de poze.

Mai trebuie menționat, la capitolul caracteristicilor tehnice, că Samsung Galaxy A53 are și 5G, dar și-o baterie de 5.000 mAh. Cuplată cu optimizările pe care le-a făcut Samsung ai putea scoate aproape două zile din el și în orice caz îți permite să stai departe de priză întreaga zi.

De ce ai alege un Samsung Galaxy A53, dacă tot vrei să-ți schimbi telefonul

Ziceam la început de parcursul seriei Galaxy A50 în ultimii ani și constant s-a remarcat drept cea mai „chibzuită” alegere de mid-range. Samsung Galaxy A53 livrează pe același palier. În cazul în care ești în căutarea unui telefon nou, îl poți lua în calcul pentru următoarele avantaje: ecranul, bateria și optimizările Samsung. Să le iau pe rând.

Sunt mai bine de zece ani de când Samsung s-a remarcat cu ecranele AMOLED pe telefoane. Galaxy A53 nu face excepție. E un display generos, în care e integrat și un senzor de amprente, cu niveluri foarte bune de luminozitate și o redare foarte bună a culorilor.

În cazul optimizărilor, unde intră și felul în care poți scoate mai multă autonomie din telefon, Samsung are deja de câțiva ani și interfața One UI implementată pe toate modelele. Fundația e Android, dar peste ea sunt aduse modificările care să facă telefonul să se simtă diferit de altele, să-ți fie mai ușor să interacționezi cu el și să aibă o performanță mai bună față de alternative cu o configurație similară. Aici merită menționată și opțiunea Game Booster care optimizează felul în care telefonul folosește bateria și memoria, în timp ce ține temperatura la niște niveluri optime.

Acum, înainte de alegere, se mai ridică o dilemă: ce versiune iei? Cel mai probabil ești tipul de utilizator care își schimbă telefonul cu o anumită regularitate, dar nu mai devreme de doi ani. În cazul acesta, cea mai înțeleaptă decizie ar fi să alegi de fiecare dată o versiune cu spațiu mai generos de stocare. Samsung Galaxy A53 filmează și 4K, iar unele cadre le poți scoate chiar la 64 megapixeli, dacă chiar vrei. La acestea se adaugă aplicații și jocuri, dar și alte fișiere pe care ai ajunge destul de repede să le ai pe telefon.

Alegerea mai bună ar fi varianta cu 256 GB spațiu de stocare, în locul celei cu 128 GB. Dacă te uiți doar pe cifre, poate e mai dificil să tragi o concluzie, așa c-am spart pe bani – la propriu. Dacă ții telefonul doi ani (în medie), atunci ajungi să plătești pe zi 41 de bani ca să te bucuri de mai mult spațiu de stocare. E la propriu mărunțiș și te salvează de câteva scenarii deloc de dorit: să te trezești că nu mai ai spațiu de stocare și trebuie să ștergi poze sau că nu mai poți instala nimic pentru că n-ai unde și atunci trebuie să tai de undeva.

Raportarea la un smartphone, fie că e acest model, fie că e altul, ar trebui să fie simplă: e mai mult decât un telefon. E un calculator – ba chiar îl poți conecta cu un sistem cu Windows ca să ai acces mai ușor la fișiere și unele aplicații, e un mijloc de-a ține legătura cu apropiați sau la nivel profesional, salvezi pe el documente, folosești diverse aplicații cu date mai mult sau mai puțin sensibile și ar trebui pentru o perioadă de timp să-ți ofere ce ai nevoie, mai ales pe caracteristici tehnice, securitate (atât prin Samsung Knox și Secure Folder, cât și prin scannerul de amprente) și divertisment. E mai ușor să alegi când iei în calcul astfel de parametri și nu doar prețul.

Aici e un loc numai bun de concluzii, după folosirea telefonului, dar și după o experiență intermitentă de aproape zece ani cu modele Samsung. Samsung Galaxy A53 în versiunea de 256 GB oferă o autonomie excelentă, un sistem de operare și sigur, și intuitiv, un ecran foarte bun și o cameră de 64 MP cu stabilizare de imagine. Și încă are un preț optim pentru toate astea. Într-adevăr, nu vine în cutie cu încărcător și căști, are doar un cablu USB-C. Dacă nu ai încărcător, îți recomand unul de 25 wați, pentru că telefonul are fast charge.

La nivelul ăsta de preț – sub 2.000 de lei – e cam cel mai bun telefon pe care îl poți cumpăra în România fără să ai surprize ulterioare, de la service până la disfuncționalități software. Samsung promite și actualizări de securitate pe o perioadă de câțiva ani.

Articol susținut de Samsung