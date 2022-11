Articol susținut de Xiaomi Vineri, 11 Noiembrie 2022, 09:27

Reducerile de Black Friday oferite de Xiaomi în România au două mari avantaje. În primul rând, sunt reale! Vei găsi telefoane performante la prețuri bune, dar și alte produse inteligente pe Mi-Home.ro, în Xiaomi Store Sun Plaza București, pe eMAG și Altex, parteneri oficiali Xiaomi în România. În al doilea rând, promoțiile Xiaomi de Black Friday nu durează o singură zi, ci aproape o săptămână. Îți poți achiziționa telefonul dorit în perioada 11-16 noiembrie 2022. Descoperă chiar acum ce ți-ai putea cumpăra.

Seria Xiaomi 12T - cele mai performante telefoane ale toamnei intră în promoția de Black Friday din România

La începutul lunii octombrie, Xiaomi a lansat o nouă serie de telefoane de top. Specificațiile Xiaomi 12T Pro și Xiaomi 12T sunt la cel mai înalt nivel, din orice unghi le-ai privi. Așa că dacă ești în căutarea unui telefon care face fotografii excelente, filmează 8K, se descurcă bine în timpul jocurilor, are un ecran uimitor și se încarcă extrem de rapid, atunci trebuie să iei în considerare unul dintre aceste două modele.

De Black Friday 2022, între 11-16 noiembrie, Xiaomi 12T are un preț recomandat de vânzare de 2.499 lei, cu 300 de lei mai mic decât cel din momentul lansării. Ce primești pentru această sumă? Camere de top, cu un senzor pro de 108 MP, capabile să surprindă în detaliu cele mai importante momente din viața ta. Un ecran AMOLED cu peste 68 de miliarde de culori și rată de refresh de 120Hz, ceea ce înseamnă experiențe de vizionare imersive. O baterie ce te va ține pe parcursul întregii zile și care se încarcă complet în doar 19 minute, datorită tehnologiei 120W Xiaomi HyperCharge.

În cazul fratelui mai mare și mai puternic, Xiaomi 12T Pro, reducerile sunt de până la 500 de lei față de cele practicate la momentul lansării. Pentru varianta de stocare de top, cu 12 GB memorie și 256 GB stocare, prețul recomandat de vânzare de Black Friday este de 3.599 lei, în timp ce varianta 8 GB + 256 GB are un preț de 3.349 lei. La modelul Pro, sistemul de camere este dus la un alt nivel, cu un senzor pricipal de 200 MP, care livrează imagini de o calitate înaltă, fotografii de noapte excelente și o focalizare rapidă. Procesorul este, de asemenea, cel mai performant de pe piață - Snapdragon 8+ Gen 1. Avem același ecran AMOLED cu rată de refresh de 120 Hz și încărcarea rapidă la 120 W, dar și difuzoare stereo calibrate de experții Harman Kardon, companie globală, specializată în echipamente audio.

Bucură-te de ofertele de Black Friday pentru Seria Xiaomi 12T pe secțiunea dedicată de Black Friday a site-ului Mi-Home.ro și pe eMAG, în perioada 11-16 noiembrie 2022.

Cele mai accesibile telefoane Redmi - prețuri de la doar 449 lei de Black Friday 2022

Telefoanele din seriile Redmi Note au fost de-a lungul anilor foarte apreciate de utilizatorii din întreaga lume, inclusiv din România, în special pentru raportul calitate-preț excelent.

De Black Friday, Xiaomi vine cu reduceri consistente la modelul Redmi Note 11S. Acesta are prețul de 1.149 lei, pentru varianta cu 6 GB memorie și 64 GB stocare și 1.199 lei pentru varianta 6 GB + 128 GB. Dacă vei alege un Redmi Note 11S, te vei bucura de un setup de camere excelente, cu o principală de 108 MP, un ecran mare și luminos AMOLED, cu rată de refresh de 90 Hz, dar și de încărcare rapidă, la 33W. Procesorul MediaTek Helio G96 asigură performanțe stabile și un consum de energie redus, în timpul utilizării, indiferent de aplicație sau jocuri.

Ofertele de Black Friday pentru Redmi Note 11S le găsești în secțiunea dedicată de Black Friday a site-ului Mi-Home.ro și pe site-ul Altex.

Cel mai accesibil telefon Redmi al momentului este Redmi A1, care va costa doar 449 de lei de Black Friday. Experiențele de vizionare pe acest model rămân unele de nivel înalt, datorită ecranului mare de 6.52” capabil să redea conținut HD+. De asemenea, camera de 8 MP asigură fotografii portret de calitate și oferă diverse modalități distractive de înregistrare. Redmi A1 are o baterie ce rezistă fără probleme pe parcursul întregii zile și încărcător de 10W inclus în cutie.

Ofertele de Black Friday pentru Redmi A1 sunt disponibile în secțiunea dedicată de Black Friday a site-ului Mi-Home.ro și pe eMag.

Alte surprize Xiaomi - aspiratoare robot la reduceri de Black Friday 2022

Promoțiile Xiaomi de Black Friday nu se rezumă doar la telefoane inteligente. Seria de aspiratoare robot Mi Robot Vacuum-Mop 2 se găsește la prețuri avantajoase, în perioada 11-16 noiembrie 2022.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite – 699,99 lei – ofertă disponibilă pe Mi-Home.ro

Mi Robot Vacuum-Mop 2 – 899,99 lei – ofertă disponibilă pe Mi-Home.ro

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro – 1.299,99 lei – ofertă disponibilă pe Mi-Home.ro

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro poate curăța cu ușurință o suprafață de peste 150 de metri pătrați la o singură încărcare. Este printrele cele mai puternice aspiratoare robot de pe piață și vine cu un mop cu vibrații și microfibre, conceput pentru a îndepărta petele dificile, dar și un sistem performant de navigație cu laser LDS. Mi Robot Vacuum-Mop 2 are o putere de 2.700 Pa, patru niveluri de aspirare și un rezervor de colectare de 550 ml. Poate funcționa până la 110 minute, în modul standard. Și cel mai accesibil model, Mi Robot Vacuum Mop-2 Lite, este dotat cu 25 de senzori de înaltă precizie. Are o putere de 2.200 Pa și un design slim, cu o înălțime de numai 81,3 mm. Rezervorul său de colectare are o capacitate de 450 ml, iar cel pentru apă este acționat electronic, are 3 niveluri de umplere și asigură o ștergere uniformă a podelelor.

Acestea sunt produsele pe care le vei găsi la reducere în oferta Xiaomi de Black Friday 2022. Sezonul reducerilor a sosit și te poți bucura cu adevărat de el.

