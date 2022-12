Articol susținut de Xiaomi Luni, 19 Decembrie 2022, 08:05

Smile Media

Cadoul perfect de Crăciun nu exis… Există! De fapt, îți vorbim chiar în acest articol despre cele mai cool produse pe care le-ai putea alege pentru tine sau pentru cei dragi din oferta Xiaomi. Pentru ca Moșul să nu stea să caute prea mult, le-am grupat pe categorii, în funcție de buget.

Crăciunul cu Xiaomi Foto: Xiaomi

Telefoanele lui Moș Crăciun - de la mic la mare

Xiaomi are în portofoliu telefoane extrem de apreciate în întreaga lume, iar acest lucru se întâmplă pentru că producătorul încearcă să ofere cele mai bune specificații la prețuri cât mai accesibile. Pentru a-ți fi mai ușor să navighezi prin oferta de Crăciunde pe Mi-Home.ro, magazinul oficial Xiaomi România, am grupat telefoanele pe categorii de prețuri. Nu uita, le poți achiziționa și în rate, fără dobândă.

Redmi A1, cel mai accesibil telefon Xiaomi

Redmi A1 este un telefon ideal pentru cei mici sau pentru bunici. Se descurcă excelent în aplicațiile uzuale, pentru a naviga pe Internet sau pe rețelele de socializare și se mișcă bine și în jocuri. Ecranul este punctul său forte, deoarece are dimensiuni generoase și redă la un nivel înalt conținutul vizionat. De asemenea, camerele sale asigură fotografii, filmări și selfie-uri de calitate. În plus, oferă diverse modalități distractive de înregistrare. Redmi A1 are o baterie ce rezistă fără probleme pe parcursul întregii zile, iar încărcătorul este inclus în cutie. Redmi A1 este disponibil în oferta de Crăciun de pe Mi-Home.ro, la prețul de 479 de lei.

Redmi Note 11 și Redmi Note 11 Pro 5G, cadouri impresionante și accesibile

Pentru cei care își doresc un plus de performanță din toate punctele de vedere, Seria Redmi Note 11 are mai multe modele de telefoane inteligente. Redmi Note 11 și Redmi Note 11 Pro 5G sunt dotate cu ecrane AMOLED și baterii care se încarcă rapid. Diferențele dintre cele două telefoane sunt la nivel de camere și procesoare. Redmi Note 11 are o principală de 50 de megapixeli și un procesor performant, dar doar 4G, în timp ce fratele mai mare este dotat cu o cameră de 108 megapixeli și un procesor 5G. Din acest motiv apar și diferențe de preț. Primul are prețuri începând de la 999 de lei, iar Redmi Note 11 Pro 5G costă în perioada Sărbătorilor de la 1.599 lei.

Xiaomi 12T Pro și Xiaomi 12T, telefoanele pentru un Moș darnic

Lansate în această toamnă în România, Xiaomi 12T Pro și Xiaomi 12T sunt două telefoane extrem de apreciate, care performează din toate punctele de vedere. La nivel de camere, Xiaomi 12T Pro se remarcă printr-o principală de 200 de megapixeli care livrează imagini de o calitate înaltă, fotografii de noapte excelente și o focalizare rapidă. Ecranele și capabilitățile de încărcare sunt aceleași la ambele modele. Datorită tehnologiei 120W Xiaomi HyperCharge, bateria se încarcă la 100% în doar 19 minute.

Cadouri smart pentru casă și un stil de viață activ

Lista Moșului continuă cu alte opțiuni de cadouri din ecosistemul Xiaomi. Aspiratoare, ceasuri și căști și o mulțime de alte produse sunt în acest moment în oferta de Crăciun de pe Mi-Home.ro.

Un cadou excelent pentru orice familie ar putea fi reprezentat de un aspirator inteligent din seria Mi Robot Vacuum-Mop 2 sau un purificator de aer din seria Xiaomi Smart Air Purifier 4. În funcție de dimensiunile casei, specificațiile dorite și buget există câte un model pentru oricine. Variantele Lite, atât în cazul aspiratoarelor robot, cât și al purificatoarelor, sunt cele mai accesibile din punct de vedere al prețurilor. Spre exemplu, Mi Vacuum-Mop 2 Lite costă doar 729,99 lei.

Am lăsat la final, categoria de produse pentru un stil de viață activ. Pasionații de sport vor aprecia, cu siguranță, brățările de fitness Xiaomi Smart Band 7 sau varianta Pro din aceeași serie. Sunt ușoare, elegante și afișează date complete referitoare la calitatea antrenamentelor, a somnului și respirației.

Iar pentru pasionații de muzică, Redmi Buds 4 și Redmi Buds 4 Pro sunt variante de cadouri care vor fi extrem de apreciate. Aceste căști wireless sunt concepute pentru o utilizare confortabilă, datorită anulării active a zgomotului și au o durată de funcționare de până la 36 de ore cu ajutorul carcasei de încărcare. Lăsate doar 5 minute la încărcat, căștile pot fi folosite timp de două ore.

Acestea sunt doar câteva dintre opțiunile de cadouri pe care le-ai putea face de Crăciun. Descoperă oferta completă pe Mi-Home.ro.

