Victor Cozmei

Samsung a prezentat noile sale telefoane vârf de gamă pentru anul 2023 - trei modele noi din seria Galaxy S23. HotNews.ro a mânuit și a folosit cele trei noi modele pentru o serie de prime impresii înainte de a realiza un review în detaliu ce va apărea în perioada imediat următoare.

Noile modele Samsung Galaxy S23 vin, cum era de așteptat, cu o serie de specificații îmbunătățite față de anul trecut, însă sunt și multe lucruri care au fost păstrate în noua gamă de vârf de la Samsung.

O modificare substanțială însă este că noile telefoane vor fi mai scumpe față de variantele lansate în urmă cu un an. Anul trecut prețurile începeau de la 4.200 de lei pentru cel mai mic și de bază model, iar acum prețurile pornesc de la 4.700 de lei

Samsung Galaxy S23 - Design

La exterior modelele S23 și S23 Plus sunt cele două care au primit cel mai mare make-over din toată seria. Față de anul trecut, acum cele două modele vin cu același limbaj de design pe spate precum modelul Ultra, cu camerele foto fiind reprezentate doar de lentilele ieșite puțin în relief, față de modelele trecute care erau înglobate într-un modul metalic ce parcă se continuă din ramă.

Și forma este mai rotunjită, muchii mai curbate față de trecut, în timp ce ecranele sunt perfect plate și la fel de ușor de folosit.

Pentru modelul S23 Ultra mari schimbări la partea estetică nu sunt. O (mică) modificare ar fi că ecranul este mult mai plat decât modelul anterior, deși încă se curbează puțin de tot pe lateral.

Tot la design bifăm și noile culori disponibile, modelele fiind disponibile și în variante pastel verde și pastel violet, pe lângă tradiționalele negru și alb.

Samsung Galaxy S23 - De la cel mai puternic telefon mic, la cel mai capabil telefon mare

Modelul Galaxy S23 - ăla micu - este probabil unul dintre cele mai mici telefoane vârf de gamă de pe piață în acest moment. În mână telefonul se simte foarte mic și ușor de manevrat, o gură de aer proaspăt într-o piață dominate de telefoane cu ecrane foarte mari și unde iubitorii de telefoane compacte nu prea au multe opțiuni la îndemână.

Ce e impresionant însă este că pe toate cele trei telefoane, deci și pe cel mai mic dintre ele, găsim același puternic procesor Snapdragon 8 Gen 2, modificat special pentru gama Samsung să atingă o frecvență chiar mai mare față de alte modele de pe piață (3.6 GHz față de 3.2 Ghz pe nucleul principal). Practic, dacă vrei un telefon mic și alegi modelul S23 ești măcar împăcat că nu primești o variantă inferioară la partea de procesare și de grafică.

La polul opus la capitolul dimensiuni vine fratele mai mare - Galaxy S23 Ultra. Deși ecranul este unul foarte mare (și foarte frumos), el măcar poate reprezenta un plus la partea de productivitate atâta timp cât Samsung include cu telefonul și excelentul Stylus cu care utilizatorii pot opera numeroase funcții pe telefon. Modelul Ultra vine și cu o camera de zoom (10x) în plus, precum și cu un senzor principal foto de 200 megapixeli, pe lângă o baterie mai mare și alte mici diferențe precum o baterie mai mare, o încărcare mai rapidă.

Primele impresii cu cele trei noi telefoane sunt foarte bune, nu le-am găsit un cusur care să fie ceva evident în momentele când ne-am jucat cu ele.

În mână parcă modelele S23 și S23 Plus se simt ceva mai bine decât anul trecut, iar ecranul mai plat pentru modelul Ultra e un plus în utilizare - și aici am constatat o ușurință la mânuire.

Prea multe elemente noi sau în plus pe partea software nu am putut identifica din timpul limitat pe care l-am avut cu telefoanele, însă cu siguranță vom analiza și acest aspect în detaliu când vom avea un model la recenzie.

Am apreciat totuși că pe partea video acum telefoanele vin cu modul superior de stabilizare - modul Supersteady - la o rezoluție mai mare, QHD (1440p) până la 60 de cadre pe secundă.

Cât de rapide sunt noile telefoane cu procesor Snapdragon 8 Gen 2, dacă se încălzesc la utilizare intensivă, cât de rapid se încarcă, ce fel de poze pot face și la ce autonomie se pot aștepta utilizatorii, astea sunt întrebări la care vom răspunde într-un revie detaliat cu Samsung Galaxy S23 în perioada imediat următoare.

Samsung Galaxy S23 - Specificații și preț în România

Display:

S23: 6.1-inci Dynamic AMOLED 2X, 1080 x 2340 pixeli, raport 19,5:9 (~422 ppi), compatibil HDR10+ / protejat de Corning Gorilla Glass Victus 2 / rată de refresh adaptivă 48-120Hz / Rată de eșantionare la atingere de 240Hz

S23 Plus: : 6.8-inci Dynamic AMOLED 2X, QHD+ 1440 x 3088 , raport 19:9 (~501 ppi), compatibil HDR10+ / protejat de Corning Gorilla Glass Victus 2 / rată de refresh adaptivă 1-120Hz / Rată de eșantionare la atingere de 240Hz

S23 Ultra: : 6.1-inci Dynamic AMOLED 2X, 1080 x 2340 pixeli, raport 19,5:9 (~422 ppi), compatibil HDR10+

Procesor: Octa-core (1x3.6 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510)

GPU: Adreno 740

RAM:

S23/S23 Plus: 8 GB RAM

S23 Ultra : 8/12GB RAM

Stocare:

S23: 128/256 GB

S23 Plus: 256/512 GB

S23 Ultra: 256/512/1024GB

Baterie:

S23: 3.900 mAh Li-Ion

S23 Plus: 4.700 mAh

S23 Ultra: 5.000 mAh

Camere foto Galaxy S23/S23 Plus:

- Principală: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS

- Telefoto: 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom

- UltraWide: 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video

- Cameră foto frontală: 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), PDAF

Camere foto Galaxy S23 Ultra:

- Principală: 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, PDAF, Laser AF, OIS

- Telefoto: 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video

- Telefoto 2: 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom

- UltraWide: 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video

- Cameră foto frontală: 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), PDAF

Dimensiuni:

S23: 146.3 x 70.9 x 7.6 mm

S23 Plus: 157.8 x 76.2 x 7.6 mm

S23 Ultra: 163.4 x 78.1 x 8.9 mm

Greutate:

S23: 168 grame

S23 Plus: 196 g

S23 Ultra: 234 g

Sistem de operare: Android 13 / One UI 5.1

Senzori: Senzor de amprentă ultrasonic sub ecran, Accelerometru, Busolă, Barometru, Giroscop, Proximitate

Conectivitate: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, USB 3.2 TypeC, Samsung Wireless DeX, UWB

Alte caracteristici:

- Cititor de amprente ultrasonic sub ecran

- Rezistent la apă și praf - IP68

- Gorila Glass Victus 2 pe față și spate / rame din aluminiu

- Dual-SIM

- Always On Display

- Încărcare Wireless în ambele direcții (telefonul poate încărca la rândul său alte dispozitive) - 4.5W

- Fast Charging - S23: 25W / S23 Plus/Ultra: 45W (telefonul NU vine cu încărcător inclus)

- Fast wireless charging - 10W (Qi/PMA)

- Culori: Black, Cotton, Green, Violet

Preț în România (februarie 2022): S23 începând de la 4.699 lei pentru 128GB, S23+ începând de la 5.949 lei și S23 Ultra începând de la 6.949 lei (TVA inclus).

Preț la pre-comandă: