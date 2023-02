GADGET Miercuri, 15 Februarie 2023, 09:10

Victor Cozmei • HotNews.ro

5

Știu, parcă e greu spui că un telefon e mic când are diagonala ecranului de 6,1 inci - în condițiile în care nu demult Samsung scotea pe piață așa numitele phableturi(mai țineți minte cuvântul ăsta?) cu ecrane mai mici de atât. Cu toate astea, Galaxy S23 are o amprentă nu cu mult mai mare decât modele din trecut - cum erau primele generații de telefoane Galaxy - și asta în timp ce noul model vine cu cele mai bune specificații disponibile la ora actuală și fără vreun compromis de data aceasta.

Samsung Galaxy S23 Foto: Hotnews

HotNews.ro a testat noul vârf de gamă de la Samsung și vine cu un review detaliat cu cel mai mic și mai ieftin dintre modelele de vârf ale companiei pentru 2023.

Notă de test

Am testat noul Samsung Galaxy S23 timp de 7 zile în București și împrejurimi în rețeaua 4G/5G Orange și l-am folosit pe post de UNIC telefon personal. Telefonul a fost folosit în mod normal, fără vreo opțiune de economisire a bateriei în mod uzual.

Ecranul a fost setat pe modul adaptiv 120 Hz și a avut activată funcția „Dark Mode” care presupune fundaluri închise în multe zone din meniu. Funcția „Battery Saver” a fost activată rar, doar în cazurile extreme când am ajuns sub 5% cu bateria.

Telefonul a fost un model cu procesor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (cu nucleu principal tactat maxim la 3,36Ghz față de 3,2Ghz), cu 128 GB stocare și 8 GB RAM.

Telefonul a venit cu Android 13, și interfața One UI 5.1 a rulat pe cea mai recentă versiune de la Samsung și nu a primit nicio actualizare în perioada de test.

Telefonul a fost pus la dispoziție pentru test de către Samsung, însă nu a existat nici o recompensare financiară sau de altă natură pentru acest articol. Nimeni din partea producătorului nu a văzut spre aprobare conținutul recenziei înainte de publicare, iar ideile și opiniile exprimate în articol sunt exclusiv ale autorului.

CE NE-A PLĂCUT la Samsung Galaxy S23

+ În general TOTUL :) OK, mai în glumă, mai în serios chiar am apreciat că S23 e un pachet foarte-foarte convingător, bifează pozitiv la fiecare capitol și că toate aceste lucruri bune vin totuși într-un format „compact”, ceva fantastic pentru iubitorii de telefoane compacte care nu prea au multe opțiuni la îndemână când vine vorba de best-of-the-best.

+ VITEZA! Oh, cât de bine și rapid se mișcă tot. Nu degeaba noul procesor Snapdragon 8 Gen 2 este lăudat peste tot. Iar pe Galaxy S23 se simte peste tot, la cât de repede procesează pozele și efectele, la cât de repede deschide aplicațiile, la cât de bine merg jocurile. Totul e rapid și se mișcă fluid.

+ Construcția premium și ergonomia foarte bună. Un telefon mic, dar cu cele mai de top specificații și cu un design foarte atrăgător - negru sau alb-perlat pentru cine vrea un look mai sobru, alte verde pastel sau roz pal pentru cine vrea ceva mai colorat.

+ Ecranul excelent - un display plat, AMOLED dinamic cu rată de refresh adaptivă 120 Hz, super-luminos și foarte plăcut în folosire.

+ Camerele foto sunt excelente, cu rezultate foarte bune și capabile inclusiv noaptea și pe lumină puțină. Inclusiv camera frontală, deși rezoluția e de „doar” 12 MP, calitatea însă este mult mai bună decât anul trecut.

+ Video foarte bun și cu stabilizare adecvată, permite filmări și la 8K la 30fps, dar și 4k la 60 fps. Totodată permite filmări 4K la 30 de cadre pe secunde și Full HD la 60 de cadre pe secundă pe toate cele trei camerele în aceeași filmare. Am apreciat și modalitatea de stabilizare-extra (SuperSteady) care acum merge pe camera principală și cea ultra-wide la calitate QHD (1440p) până la 60 de cadre pe secundă.

+ Autonomia foarte bună - Aici e poate cea mai mare îmbunătățire față de anul trecut. Când am testat modelul Galaxy S22 bateria slabă era elementul ce ne oprea să-i dăm note maxime, dar acum Samsung a reușit să rezolve problema asta: o baterie puțin mai mare (de 3.900MAh) și un procesor nou foarte-foarte eficient. Pe scurt: am putut duce și două zile complete (nu foarte intense) pe o singură încărcare, cu peste 5 ore timp de ecran.

CE NU NE-A PLĂCUT la Samsung Galaxy S23

- Viteza de încărcare e mediocră (25W), iar faptul că nu vine cu un încărcător din cutie e un minus și nu poate fi iertat pentru un telefon care costă spre 900 de euro, oricât de mult s-ar chinui Samsung și alte branduri că acesta este „noul normal”, nu cât timp alți producători pun încărcătoare mult mai potente (de 100-120W) la telefoane mult mai ieftine.

- Pachetul sărăcăcios cu care vine telefonul: fără încărcător (circa 60 lei pentru cel de 25W fără cablu de la Samsung pe site), fără folie de protecție pre-aplicată pe ecran, fără husă inclusă din cutie.

ALTE ASPECTE ȘI PĂRERI DESPRE Samsung Galaxy S23

> În general, pentru cine dorea un telefon cu cele mai bune specificații, avea la dispoziție modele care nu erau neparat mici, iar modelele compacte erau cele care aveau compromisuri, uneori majore. Samsung încă de anul trecut au tranșat acest trend, iar acum au perfecționat rețeta rezolvând marea problemă a modelului precedent: autonomia slabă. Acum, Galaxy S23 este un telefon potent din toate punctele de vedere, dar rămâne totuși în clasa „compactă”, cu o amprentă care e aproape cât modele „legacy” care nu erau considerate mari pe vremuri (Galaxy S5-S6, HTC One M8, HTC 10, LG G6 etc). E cu adevărat o gură de aer proaspăt într-o piață dominate de telefoane de vârf, dar cu dimensiuni foarte mari.

> Un lucru de menționat, apropo de specificații: pe modelul cu stocare de 128 GB (cum a fost cel pe care l-am testat), tipul de stocare e UFS 3.1 față de UFS 4.0 de pe opțiunile superioare (256GB sau 512Gb) sau de pe modelele „mai mari”. În practică, dacă nu copiezi fișiere mari foarte des pe și de pe telefon, nu vei simți diferența chiar așa de mult, dar merită precizat acest lucru să fie cunoscut.

> Telefonul are pe față și pe spate Gorilla Glass Victus 2, iar pe spate textura satinată reușește să ascundă impecabil urmele și amprentele. Pe laterale telefonul are margini din metal (aluminiu) destul de rezistente la zgârieturi. În plus, telefonul e certificat oficial IP68 de rezistență la apă și praf.

> Telefonul poate filma 8K la 30 de cadre pe secundă de data aceasta, față de doar 24fps în trecut și o poate face, la fel, fără vreo limită aparentă de timp - singura limită din ce am putut eu deduce este cea privind spațiul de stocare. Un clip de 10 secunde ocupă undeva între 100 și 120 MB :)

> De data aceasta stabilizarea „Super Steady” merge la rezoluții mai mari, până la QHD (1440p). Automat modul „Super Steady” pornește pe QHD la 30 de cadre pe secunde, dar poate fi comutat pe QHD@60fps. Tot automat, modul „Super Steady” pornește din start pe camera ultrawide, dar poate fi comutat și pe camera principală, iar utilizatorul poate comuta între cele două camere pe durata filmării.

> Convorbirile telefonice se aud excelent, în special atunci când sunt pe modul WiFi Calling. Semnalul în general e bun și stabil, iar convorbirile sunt cât se poate de ok.

> Cititorul de amprente de sub ecran este tot de tipul ultrasonic, are o suprafață destul de mare și este rapid și precis. Singura noastră problemă cu el e că nu oferă vreun feedback când se activează.

> Sunetul este destul de bun pe toate difuzoarele. E suficient de puternic, fără a distorsiona prea mult la nivelurile maxime, dar cu o profunzime de apreciat pentru un telefon așa de mic și subțire. Am remarcat și apreciat din nou modul subtil prin Samsung a reușit să ascundă difuzorul de ureche într-o fantă incredibil de subțire între ramă și ecran.

> Cât privește semnalul 5G, acesta depinde mult de unde te afli - pe stradă, în aer liber,în interior. Spre exemplu, în aer liber într-o zonă cu acoperire 5G am scos viteze de download de circa 600 Mbps și 100Mbps upload. La birou, lângă geam, am prins viteze de peste 410 Mpbs la download, și cu 22 Mbps la upload.

Samsung Galaxy S23 - HARDWARE, SPECIFICAȚII & PREȚ în România

Display: 6.1-inci Dynamic AMOLED 2X, 1080 x 2340 pixeli, raport 19,5:9 (~422 ppi), compatibil HDR10+ / protejat de Corning Gorilla Glass Victus 2 / rată de refresh adaptivă 48-120Hz / Rată de eșantionare la atingere de 240Hz

Procesor: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy / Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510)

GPU: Adreno 740

RAM:

8 GB RAM LPDDR5X

Stocare:

128/256 GB(UFS 3.1 pe 128GB, UFS 4.0 pe 256GB)



Baterie:

3.900 mAh Li-Ion

Camere foto Galaxy S23:

- Principală: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS

- Telefoto: 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom

- UltraWide: 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video

- Cameră foto frontală: 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), PDAF

Dimensiuni:

146.3 x 70.9 x 7.6 mm

Greutate:

168 grame

Sistem de operare: Android 13 / One UI 5.1

Senzori: Senzor de amprentă ultrasonic sub ecran, Accelerometru, Busolă, Barometru, Giroscop, Proximitate

Conectivitate: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, USB 3.2 TypeC, Samsung Wireless DeX, UWB

Alte caracteristici:

- Cititor de amprente ultrasonic sub ecran

- Rezistent la apă și praf - IP68

- Gorila Glass Victus 2 pe față și spate / rame din aluminiu

- Dual-SIM

- Always On Display

- Încărcare Wireless în ambele direcții (telefonul poate încărca la rândul său alte dispozitive) - 4.5W

- Fast Charging - 25W (telefonul NU vine cu încărcător inclus)

- Fast wireless charging - 10W (Qi/PMA)

- Culori: Black, Cotton, Green, Violet

Preț în România (februarie 2022): Începând de la 4.199 lei pentru 128GB

Samsung Galaxy S23 - DESIGN & ERGONOMIE

La capitolul design și ergonomie Samsung Galaxy S23 stă foarte bine. Dacă designul e un capitol oarecum subiectiv, la partea de manevrabilitate și ergonomie nu prea e mult de contestat.

Modelul Galaxy S23 - ăla micu din toată seria S23 - este probabil unul dintre cele mai mici telefoane vârf de gamă de pe piață în acest moment. În mână telefonul se simte foarte mic și ușor de manevrat, o gură de aer proaspăt într-o piață dominate de telefoane cu ecrane foarte mari și unde iubitorii de telefoane compacte nu prea au multe opțiuni la îndemână.

Telefonul arată din multe puncte de vedere la fel ca anul trecut, cel puțin la dimensiuni și forme: e foarte subțire (7,6 mm), are muchii laterale aproape drepte (ușor bombate) și un spate/față plat. E ușor de lucrat cu el, ușor de ținut în mână, de ajuns oriunde pe ecran cu degetul, iar butoanele oferă un feedback bun.

Ce diferă este modulul de camere foto: S23 vine acum același limbaj de design pe spate precum modelul Ultra, cu camerele foto fiind reprezentate doar de lentilele ieșite puțin în relief, față de modelele trecute care erau înglobate într-un modul metalic ce parcă se continuă din ramă.

Acum lentilele camerelor ies puțin în evidență, nu deranjează, dar nici nu lasă telefonul să stea complet plat pe masă.

Samsung Galaxy S23 - ECRAN

Deja nu mai e o noutate că ecranele de pe vârfurile de gamă Samsung sunt fantastice. Așa și pe S23, ecranul este SUPERB, foarte luminos (luminozitate maximă 1.750 nits / luminozitate tipică 1.200 nits), foarte rapid (120Hz) și cu culori excelente.

Cu o diagonală de 6,1 inci, nu e nici prea mic, nici prea mare, iar formatul îl face să nu pară să fie foarte înalt, deși discutăm tot de un raport de 19,5:9. Rezoluția nu e mare, e Full HD însă la aceste dimensiuni densitatea pixelilor se traduce în 425 ppi, mai mult decât suficient.

Rata de refresh este una adaptivă, între 48 și 120Hz, și asta face ca totul să se simtă foarte fluid, orice mișcare, orice scroll arată excelent.

Displayul este și foarte luminos, ajunge să fie vizibil în orice condiții grație pragului maxim de 1.750 de nits la cât poate ajunge (anul trecut, modelul S22 ajungea la maxim 1.300 nits).

Samsung Galaxy S23 - SOFTWARE

Galaxy S23 vine cu Android 13 și cu interfața sa One UI în versiunea 5.1, dar cu multe elemente împrumutate din varianta Vanilla de Android, elemente rotunjite, efecte de transparență și widgeturi cu forme diferite conform ultimei mode lansate de Android 12, precum și multiple posibilități de personalizare, culori și accente care sunt generate automat dintr-o paletă de nuanțe pe care ți le propune telefonul atunci când schimbi fundalurile.

Am spus-o și-n trecut, și o repetăm și în acest an: comparativ cu alte interfețe de la competitori, One UI nu doar că se mișcă foarte bine, ci este probabil una dintre cele mai coerente în design și funcționalități, în timp ce păstrează pentru utilizatori o sumedenie de opțiuni de personalizare unde să-și prindă degetele până și cei mai curioși și pretențioși dintre pasionați.

La asta punem perechea excelentul procesor Snapdragon 8 Gen 2 și totul parcă zboară. Telefonul efectiv „zbârnâie” prin orice îi dai să facă și se mișcă fluid, rapid, fără erori, fără „sughițuri”. În cele 7 zile cât l-am folosit totul a mers fără cusur, inclusiv jocuri.

Am putut rula, spre exemplu, Ghenshin Impact la toate detaliile Ultra și 60 de cadre pe secundă și fără să dăm de prea multe agățări în timpul jocului. Da, telefonul s-a încălzit simțitor în timpul folosirii, dar nimic exagerat, chiar mai puțin decât alte telefoane în situații similare.

Am apreciat în continuare că Samsung să nu instalez din start prea multe aplicații care să le dubleze pe cele de bază oferite de Google. Pe S23 am găsit doar cea de galerie foto (care e o aplicație foarte bună, cu multe opțiuni de bază și de customizare ce lipsește pe varianta Google) care dublează Google Photos, cea de magazin Samsung care dublează Google Play Store sau Samsung Internet care dublează Google Chrome.

Ce nu am apreciat, din nou: cantitatea de bloatware, aplicații preinstalate nesolicitate: Facebook, Netlflix, Spotify, LinkedIn, Outlook, Office, OneDrive, Microsoft 365, sau multiplele aplicații din universul Samsung (Galaxy Shop, Smarthings, Samsung Health, Galaxy Wearable, Bixby, AR Zone, Samsung Members, Samsung Free, Samsung Global Goals etc.

Samsung Galaxy S23 - FOTO

Galaxy S23 vine ca și până acum cu trei camere foto pe spate și care produc fotografii excelente. Cele trei camere sunt foarte asemănătoare la specificații ca cele de pe modelul de anul trecut: principală de 50MP f/1.8, ultrawide de 12 MP f/2.2 și una de zoom (optic, 3x) de 10 MP f/2.4.

În mod automat, lentila principală trage cadre la rezoluție de 12 MP (grupând practic câte patru pixeli într-un pixel mai mare), dar cine vrea poate să tragă și separat la modul 50 MP în formatul 4:3.

Nu e nici o surpriză că rezultatele sunt foarte bune, Samsung mereu a fost vârf de lance în ceea ce privește calitatea fotografiei mobile.

Pe timp de zi, pe timp de noapte - fotografiile rezultate sunt excelente și constante între cele trei lentile. Telefonul dispune de modul „Night Mode” pe toate camerele, chiar dacă timpul de așteptare când faci astfel de fotografii poate fi puțin mai mare uneori (din start e pus la 2 secunde, dar poate fi deblocat manual să fie la maxim - 5-6-7 secunde, cât crede telefonul că are nevoie...)

Am apreciat și camera de selfie (12 MP, f/2.2) care, la pachet cu magia computațională din spate, surprinde cadre foarte bune, chiar și în condiții barbare de contre-jour.

„O fotografie valorează cât o mie de cuvinte” conform unei zicale, așa că în cazul de față decât să ne lungim lăsăm mai jos o fotogalerie cu poze needitate cu Galaxy S23, pe toate camerele și în condiții multiple. Pentru cine vrea să vadă și detaliile EXIF, aceleași poze cu Galaxy S23 le punem și într-o fotogalerie Flikr aici.

Samsung Galaxy S23 - VIDEO

Calitatea filmărilor video cu noul Galaxy S23 este una foarte bună, chiar excelentă uneori. Inclusiv și pe lumină puțină am apreciat filmările cu un grad mai mic de zgomot față decât ne-am fi așteptat.

Telefonul poate filma și 8k@30fps, față de 24fps anul trecut, - și o poate face fără limită de timp, dar filmările vor fi limitate de spațiul de stocare. Video la 8K ocupă în jur de 100-120MB per 10 secunde, astfel că cine dorește să folosească acest mod va cam fi limitat de spațiul de stocare, în special pe modelele cu stocare mai mică din gamă.

Altfel, cadrele 8K sunt ok, bune în lumină multă, mai întunecate noaptea pe stradă, dar cu un nivel incredibil de detalii surprinse.

Eu m-am orientat însă spre rezoluții mai „normale”, cum și ce poate filma la 4K sau 1080p și mai ales la modul de stabilizare avansată - Super Steady - care anul acesta a fost elevat la o rezoluție mai mare - QHD (1440p) până la 60 de cadre pe secundă.

Telefonul, precum și la precedentele generații, poate filma foarte fluid la 1080p la 60 de cadre pe secunde folosind toate cele trei camere în aceeași înregistrare. Similar, poate filma cu toate cele trei camere și la 4k@30fps lăsând utilizatorului posibilitatea să comute între camere. Din păcate această funcționalitate nu o mai regăsim și la 4K@60fps.

La 4K@30fps am remarcat o stabilizare foarte bună, cadre decente noaptea și foarte bune și echilibrate pe timp de zi.

Am remarcat anul acesta modul SuperSteady care filmează până la QHD (1440p) până la 60fps cu camera principală și cu camera cu unghi larg și rezultatele sunt excelente: cadre foarte stabile când faci o panoramare din mână, cadre echilibrate atunci când mergi și cadre chiar decente chiar și-n timp ce alergi și filmezi. Lăsăm mai jos și un video dedicat acestei funcționalități a telefonului.

Samsung Galaxy S23 - BATERIE & ÎNCĂRCARE

În urmă cu un an, scriam de Galaxy S22 că are cel mai mare minus la capitolul autonomie, când nu reușea să ducă o zi aglomerată cap-coadă. Acum pare că Samsung nu doar că a remediat problema, ci a mers mai departe și a oferit modelului compact S23 o autonomie excelentă.

Față de anul trecut s-au produs două schimbări care se pare că au cântărit enorm: bateria a crescut la capacitate de la 3.700mAh la 3.900mAh, dar mai ales noul procesor Snapdragon 8 Gen 2 pare a fi mult-mult mai eficient.

Cât timp am putut testa telefonul bateria ne-a ținut mereu admirabil - a dus mereu zilele grele cap-coadă, cu multă baterie rămasă la final de program, dar am și scos două zile legate pe același ciclu de încărcare, cu peste 5 ore timp de ecran.

Și asta în condițiile în care ecranul a fost mereu folosit la 120Hz adaptiv, iar de multe ori am simțit că setarea de autoreglare a luminozității e foarte laxă și permitea ecranului să fie mai luminos decât aș fi avut nevoie în acele momente.

Desigur, contează mult cum folosești telefonul, ceva ce variază de la persoană la persoană, așa că las pe scurt cam la ce am folosesc eu telefonul cel mai mult: browsing (mult-mult browsing) de internet, social (Facebook, Instagram, Twitter), mult YouTube (și video și audio streaming pe căști Bluetooth), foto/video ocazional, așa cum tot ocazional mai deschid și câte un joc.

Las mai jos consumul înregistrat în câteva din zilele de test:

Problema încărcării, redivivus - Viteză slabă de încărcare, încărcător lipsă în cutie

Încă un an și încă o ocazie să critic Samsung pentru viteza mediocră de încărcare și decizia de a nu furniza un încărcător în cutie.

Vezi doamne, telefonul vine adaptat pentru tehnologia Samsung de încărcare rapidă „Super Fast Charging” de 25W (!), asta în condițiile în care în prezent tehnologiile cu adevărat rapide de încărcare încep de pe la 65W și se duc pe la 100-120W, telefoane cu baterii mult mai mari și care se încarcă full în 20 de minute.

Oricât de mult ar vrea să insiste Samsung că asta e noua realitate pe care trebuie s-o acceptăm și că e normal ca un telefon să nu vină cu încărcătorul din cutie, eu nu pot fi de acord, nu când discutăm de un vârf de gamă de pe la 8-900 de euro sau mai mult.

Cine vrea acum să beneficieze de „super-încărcarea la 25W” pe S23 va trebui să-și ia încărcătorul separat (circa 60 de lei pentru unul fără cablu la Samsung pe site), pentru că scenariile în care ar avea deja unul compatibil sunt restrânse. Să explic:

Cine vine pe S23 de pe modele mai vechi de Samsung e foarte probabil să nu aibă un încărcător compatibil de 25W, deci vor trebui să-și cumpere unul potrivit. Doar cei care vin de pe generația Galaxy S20 sau Note 20 au avut un astfel de încărcător inclus, altfel, oricine vine de pe telefoane mai vechi începând de la S10 în urmă... Note 9, S9, S8, S7 etc, nu vor avea încărcătoare compatibile, deci trebuie să-și ia unul separat.

Cei care vin de pe un alt flagship de la alți producători vor avea, cel mai probabil, încărcătoare care pe hârtie par mai capabile de 25W, dar care în practică nu vor fi compatibile cu specificațiile Fast Charging-ului de pe Galaxy S23, deci trebuie să-și ia unul separat.

Cât privește așa-zisa „încărcare rapidă” de 25W, cu un încărcător compatibil cu standardul PD3.0, am obținut așa: +20% în 10 minute, +30% în 15 minute, +60% în 30 de minute, iar de la 5% la 100% a durat 1 h și 5 minute.

Dacă nu ai încărcător rapid, atunci timpul de încărcare crește mult - 1h 37 minute de la 10 la 100%.

Sunt dur cu Samsung la capitolul acesta pentru că am văzut și testat la primă mână ce înseamnă tehnologii revoluționare de încărcare la rivalii săi de pe piață, la telefoane care costă mai puțin, uneori mult mai puțin. O încărcare ultra-rapidă, direct din pachet, trebuie să rămână în desaga unui vârf de gamă de pe la 1.000 de euro ca un must-have, fără discuții.

CONCLUZIE

Samsung Galaxy S23 este probabil cel mai bun telefon compact de pe piață la ora actuală. Da, nu e un telefon ieftin, dar acum măcar marele minus de anul trecut a fost mai mult decât rezolvat.

S23 e un pachet extrem de atractiv pentru cei care caută un telefon compact pe piața din ziua de azi, cu specificații de top care eventual să-i țină 2-3 sau chiar mai mulți ani de acum încolo, în condițiile în care tendința de pe piață e cea a utilizatorului care preferă să dea un ban mai mult pentru un telefon, dar să-l țină mai mulți ani decât poate o făcea în trecut.

Pe de altă parte, pe alții ar putea să-i convingă prețul său: e cel mai ieftin din gama Galaxy S23 și practic vine cu aceleași puncte forte ca frații săi mai mari - același excelent procesor Snapdragon 8 Gen 2, aceeași construcție premium, design, camere foto excelente și ecran impecabil.

Anul acesta partea ce șine de baterie s-a rezolvat: telefonul, în ciuda dimensiunilor sale mici, poate duce și zile intense de utilizare, iar în condiții mai lejere de utilizare poate duce și două zile complete (48 de ore) între încărcări.

O să bifăm ca un minus pachetul sărăcăcios din cutie, fără folie, fără husă și mai ales fără un încărcător inclus, iar „încărcarea rapidă” nu e chiar așa rapidă la 25W la nivelul anului 2023.

Chiar și-așa, minusurile nu sunt suficiente de data aceasta încât să nu recomandăm telefonul.

S23 e un telefon excelent, capabil din toate punctele de vedere: performanță extraordinară, ecran foarte bun, camere foto foarte capabile și o autonomie excelentă pentru un telefon compact - fără vreun compromis pentru dimensiunile sale, pe o piață a vârfurilor de gamă dominată parcă de prea mulți ani doar de telefoane mari.

P.S. Mai merită menționat ceva. Cam tot ce am scris mai sus, în general lucrurile de bine, se aplică și la fratele mai mare, modelul Galaxy S23 Plus - asta dacă cineva ar fi interesat totuși de un ecran mai mare. Cine se va orienta spre Galaxy S23 Plus va da cam peste aceleași plusuri și minusuri, dar va primi în plus și o baterie puțin mai mare, iar viteza de încărcare „rapidă” va crește la 45W (dar tot nu va primi încărcător în cutie - vine la 169 lei la Samsung).