Oamenii simt din ce în ce mai mult nevoia de mai multă conexiune cu prietenii și familiile lor, mai multe modalități de a gestiona ceva anume, dar și de a profita la maximum de viață. Atunci când dezvoltăm un produs nou, la Samsung ne concentrăm tot timpul pe întrebarea: cum transformăm tehnologia într-o soluție cât mai convenabilă, care să le ofere oamenilor mai multe alternative pentru a face ce-și doresc?

Tiberiu Dobre, Head of MX Division Samsung România & Bulgaria Foto: Samsung

Smartphone-ul nu poate fi înlocuit de niciun alt dispozitiv, fiind singurul care permite conectarea oamenilor instant, oricând și oriunde s-ar afla. Pentru a depăși limitele și, mai mult, pentru a redefini tot ceea ce este posibil pe un smartphone premium, am creat seria Galaxy S23, serie care are avantajul celei mai avansate tehnologii mobile și care a fost concepută pentru realitatea zilelor noastre, pentru a ajuta oamenii să se concentreze pe pasiunile lor. Este biroul antreprenorului, indiferent unde se află acesta. Este camera profesională pe care o poate utiliza zilnic un creator de conținut. Este lumea captivantă a gamerului în continuă mișcare. Și toate acestea, în timp ce facem mai mult bine pentru planetă.

Sustenabilitatea, termenul-cheie

Samsung Galaxy for the Planet este misiunea noastră prin care ne-am angajat ca, până în 2025, să reducem amprenta asupra mediului în tot ceea ce înseamnă producția telefoanelor Galaxy și vom realiza acest lucru prin încorporarea în producție a materialelor reciclate, prin eliminarea completă a plasticului din ambalajele telefoanelor, prin diminuarea consumului de energie, dar și prin optimizarea ciclului lor de viață. Astfel, suntem atenți pe tot parcursul procesului de producție la impactul unui produs asupra mediului înconjurător și încercăm, pe cât posibil, să reducem consumul de resurse implicate în proces. Ne propunem ca, până în 2030, 50% din plasticul folosit pentru produsele noastre să încorporeze rășină reciclată, iar până în 2050, această cifră va crește până la 100%.

Mai mult, ne-am angajat să încurajăm consumatorii care sunt implicați în economia circulară prin programe precum Galaxy Upcyclicing at home, prin care oamenii își pot transforma telefoanele vechi în dispozitive IoT, Certified Re―Newed și își pot achiziționa telefoane „recondiționate” și în perfectă stare de funcționare.

În 2022, am fost pionieri în ceea ce privește dezvoltarea durabilă cu seria Galaxy S22, care este primul smartphone ce încorporează în designul său materiale reciclate din plasele de pescuit aruncate în oceane. Bazându-ne pe realizările noastre din trecut, odată cu seria Galaxy S23 ne extindem acțiunile pentru a minimiza impactul asupra mediului, însă fără a face rabat de calitate: am creat un ambalaj fără plastic, utilizând componente din hârtie reciclată și am crescut cantitatea și varietatea materialelor reciclate, precum sticla sau aluminiul. Astfel, seria Galaxy S23 revoluționează felul în care inovația și sustenabilitatea se întrepătrund.

Seria Galaxy S23

Seria Galaxy S23 stabilește standardul pentru cea mai bună experiență de smartphone premium cu Galaxy S23 Ultra în fruntea listei. Este cel mai bun dispozitiv al prezentului, pregătit pentru tot ceea ce va aduce viitorul.

Noul senzor Adaptive Pixel de 200MP permite o fotografiere spectaculoasă, chiar și pe timp de noapte, pentru a surprinde orice moment din viața noastră la calitate maximă. Cu o baterie de 5.000mAh cu durată mai mare și un procesor creat exclusiv pentru Samsung „Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy” cu cea mai rapidă procesare grafică mobilă din lume, Galaxy S23 Ultra oferă cea mai bună experiență de gaming. La fel că Samsung Galaxy Note, Galaxy S23 Ultra deblochează noi modalități de productivitate cu S Pen încorporat. Iar designul său, care utilizează mai multe materiale reciclate – precum plastic, aluminiu și sticlă – decât orice smartphone Samsung Galaxy de până acum, oferă un impact semnificativ pentru oameni și planetă.

Galaxy S23+/Galaxy S23 redefinesc experiența seriei Samsung Galaxy S în funcție de diferite cerințe și stiluri de viață, ajutând oamenii să-și ducă pasiunile și experiențele de zi cu zi mai departe. De la streaming și gaming, până la crearea de conținut, totul este îmbunătățit prin îmbinarea optimă de funcții pentru a se potrivi nevoilor individuale. Asta înseamnă mai multă putere pentru îndeplinirea oricărui task, o cameră multifuncțională pentru a surprinde momentul perfect și diferite dimensiuni de display, deoarece o singură dimensiune nu se potrivește tuturor. Galaxy S23+ și Galaxy S23 pun libertatea de a alege în mâinile fiecărui utilizator al seriei Galaxy S.

Seria Galaxy S23 reprezintă o gamă de produse smartphone care reflectă utilizatorul prin cele mai personalizate și rafinate capabilități concepute de Samsung.

La nivel de business & cifre, piața din 2022 a adus o creștere în România în ceea ce privește valoarea vânzărilor – o creștere semnificativă, mai ales pentru că telefoanele premium au, de la an la an, o cotă crescătoare din totalul telefoanelor vândute. Pentru 2023 ne păstrăm optimismul, deși credem că va există o scădere de 3-5% a numărului de unități, însă, în valoare, probabil va fi o creștere, datorită avansului telefoanelor premium.

Fie că vorbim despre e-mail-uri legate de muncă, fie că vorbim de entertainment sau poze cu cei dragi, la toate avem acces pe telefon. Toate nevoile care apar pe parcursul unei zile pot fi ușor îndeplinite cu ajutorul unui smartphone. De aceea, pentru mine telefonul este gadgetul de care nu m-aș putea lipsi niciodată.

de Tiberiu Dobre, Head of MX Division Samsung România & Bulgaria

