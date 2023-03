Articol susținut de Acer Vineri, 31 Martie 2023, 17:45

Acer Aspire Vero este un tip aparte de laptop, iar asta e evident încă de când îi vezi carcasa, apoi tastatura. E fabricat și din plastic reciclat și vine la pachet cu câteva avantaje importante.

De numele lui Acer Aspire Vero e legat și un acronim: PCR. Nu, n-are treabă cu acel PCR cunoscut de români, ci vine de la Post-Consumer Recycled. Adică în fabricarea laptopului intră plastic care nu mai ajunge la groapa de gunoi, de unde și designul aparte de care ziceam. În funcție de nuanța de culoare în care îl iei – am avut ocazia să folosesc un Cobblestone Grey (gri, adică) în carcasa căruia erau vizibile bucățile galbene de plastic.

Refolosirea se reflectă astfel în laptop: 50% plastic PCR în tastatură, 30% în carcasă și 99% în panoul din jurul ecranului. Mai adaugă la asta și că touchpad-ul este făcut cu plastic care ar fi putut ajunge în ocean (colectat pe-o rază de vreo 50 de kilometri aproape de coastă, ca să nu ajungă în ocean). Că tot ziceam de ecran, are un display IPS de 15,6 inci, Full HD, completat cu aplicația Acer BluelightShield pentru nopțile în care te întinzi un pic prea mult cu ochii în ecran.

Linia Vero de la Acer e gândită să ofere utilizatorilor care vor să aibă un impact cât mai redus asupra mediului soluții electronice mai sustenabile. Și asta e vizibilă încă dinainte de-a scoate laptopul din cutie, pentru că ambalajul în sine e „verde”. În acesta e folosit 90% carton reciclat, 90% hârtie reciclată în manualul de instrucțiuni, iar sacul de protecție a laptopului și protecția tastaturii sunt fabricate 100% din PET reciclat. Toate astea fără să diminueze protecția. Nici pe laptop, nici pe materialele în care e ambalat nu sunt vopsite cu substanțe dăunătoare.

Ce are de oferit laptopul Acer Aspire Vero

Designul simplu și aparte îl face o alegere excelentă pentru utilizarea zilnică, iar construcția solidă îi conferă o durabilitate sporită. Dar despre asta mai târziu, că acum e vorba de specificații tehnice. Modelul pe care l-am folosit are ecranul de 15,6 inci Full HD cu margini subțiri, un procesor Intel Core i3, 12 GB memorie RAM și un SSD cu o capacitate de 256 GB. Sistemul de operare este Windows 11.

Odată cu laptopul vine și o aplicație care sigur ți-ar fi utilă și pe ce folosești acum. E vorba de VeroSense prin care setezi modurile în care folosești laptopul: Eco+ Mode (economie drastică a energiei), Eco Mode (reduce performanța ca să ofere o autonomie mai mare), Balanced Mode (care echilibrează între momentele de economie și cele în care ai nevoie de performanță) și Performance Mode, unde e destul de clar ce se întâmplă. Cu fiecare dintre ele e modificată automat turația ventilatorului și, implicit, nivelul de zgomot produs de laptop.

Adaugă la toate astea o selecție considerabilă de porturi, în comparație cu alte laptopuri de pe piață. Oferă conectivitate wireless prin Wi-Fi 6E, are un port HDMI 2.1, două porturi USB 3.2 (clasice, dar de viteză mai mare), un port USB 2.0, dar și un port USB-C Thunderbolt 4. Sigur, nu lipsește mufa de căști de 3,5 mm și un Kensington Lock, dacă folosești așa ceva ca să-l legi de masă undeva. Totodată, are și scanner de amprente, ca să nu mai bagi de fiecare dată parola când revii la laptop.

Mai e un port important: o mufă pentru internet. Da, din aceea clasică în care bagi cablul și ai viteza maximă sau configurezi rapid routerul wireless în cazul în care n-o poți face prin Wi-Fi. Pot spune c-am ajuns să apreciez mufele Ethernet abia când au început să dispară de pe laptopuri.

În cazul în care vrei să faci upgrade laptopului, vezi celălalt mare avantaj: șuruburile sunt banale și asta e bine. Sunt șuruburi clasice pe care le poți desface imediat cu o șurubelniță potrivită. Scoți capacul și gata ai acces să modifici ce ai nevoie. Dat fiind că în versiunea asta are suficientă memorie RAM, recomand un SSD de cel puțin 512 GB (suportă de până la 1 TB) și o viteză cât se poate de mare. Niciodată n-ai suficient spațiu, așa că nu strică o investiție în zona asta. Independent de upgrade, poți folosi accesibilitatea și pentru reparații, când e cazul.

Pentru cine e un astfel de laptop?

Răspunsul, pe scurt, ar fi că pentru toată lumea. E, totuși, un laptop. Oferă performanțe bune și are caracteristici tehnice remarcabile, în timp ce prețul e decent (sub 1.000 de euro, dar depinde configurația în care-l iei; poți să-l găsești și la 3.500-4.000 de lei). Este o alegere chibzuită pentru cei care caută un laptop fiabil și performant pentru utilizare zilnică, fie că este vorba de muncă, entertainment, streaming video sau videoconferințe (are cameră web Full HD)

În esență, e potrivit pentru utilizatorii care au nevoie de un laptop cu ecran mare, stabil, care să poată fi reparat destul de ușor, care să ofere o performanță rezonabilă și, eventual, să aibă un impact mai redus asupra mediului. Sigur, îl poți folosi și să te avânți în creare de conținut. Poate să ducă fără probleme o sesiune de Lightroom pentru procesarea fotografiilor sau de Photoshop pentru mare parte din sarcini.

Dat fiind momentul în care trăim, este o soluție bună pentru cei care au nevoie de-un computer pentru streaming sau procesare audio și chiar video. Sigur, exportul final nu se va întâmpla cu viteza luminii, dar la nivelul acesta de preț nu te poți aștepta la minuni. Și, desigur, este o stație foarte bună pentru entertainment, cu ecranul generos.

Ce i se poate imputa, dată fiind perioada în care a fost lansat, e că Acer nu a făcut un pas suplimentar să-i pună și-o placă video dedicată. Date fiind opțiunile de upgrade, aceasta ar fi reprezentat un beneficiu considerabil. Și, totodată, n-ar fi stricat deloc să aibă încărcare prin USB-C și nu printr-o mufă proprie.

Nu în ultimul rând, tastatura este excelentă pentru cei care au mult de scris în fiecare zi. Și, în plus, nu te lasă cu senzația că-i prea firavă, cum se întâmplă la alte laptopuri care sunt la nivelul ăsta de preț. Totodată, e iluminată.

Per total, Acer Aspire Vero e un laptop solid și echilibrat, care oferă un raport bun calitate-preț și este potrivit pentru utilizarea de zi cu zi. La toate astea adaugi avantajele de-a avea un impact mai redus asupra mediului și de-a avea un laptop care iese în evidență prin design.

