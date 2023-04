Articol susținut de Xiaomi Luni, 03 Aprilie 2023, 10:27

Xiaomi România a lansat proiectul „Artizanii urbani”, prin care își propune să aducă în fața publicului portretele unor oameni care lucrează cu mâinile și care își dedică timpul și energia în scopuri creative. Toate fotografiile și videoclipurile au fost realizate integral de fotograful Sorin Florea cu noul smartphone Xiaomi 13 Pro. Acest camera phone, precum și modelul Xiaomi 13, au fost dezvoltate în parteneriat cu Leica. Ambele telefoane sunt dotate cu lentile optice profesionale Leica, precum și o serie de capabilități software avansate pentru a completa experiența autentică Leica.

Artizani urbani Foto: Xiaomi

Artizanii urbani - în spatele operei de artă

Scopul fotoreportajelor din cadrul proiectului „Artizanii urbani” a fost acela de a cufunda publicul din România în lumea meșteșugarilor din București și de a arăta frumusețea și poveștile ascunse din spatele operelor de artă create de aceștia, care de multe ori sunt ignorate sau dispar. Este un proiect de brand al Xiaomi România care arată apreciere și respect pentru tradițiile locale și, în același timp, ajută la formarea unei conexiuni între brand și public.

În primul episod al seriei, Xiaomi România i-a spus povestea lui Iulian, un tânăr care repară aparate foto ”old school” într-un mic atelier din centrul Capitalei. În al doilea episod, a fost adusă în prim-plan pasiunea pentru arta ceramică. Este una dintre îndeletnicirile străvechi din România, mărturii despre această ocupație existând încă din era Neolitică.

Arta ceramică, prin lentilele Xiaomi 13 Pro

În București, există în continuare o comunitate foarte activă, formată din artiști dedicați artei ceramice. Lucrează zile întregi cu mare atenție pentru a da viață obiectelor de artă. Sorin Florea a fost să-i vadă la treabă în cuckoo.place și să le spună poveștile în imagini prin intermediul unui telefon ce se remarcă prin capabilitățile sale fotografice. Xiaomi 13 Pro, flagshipul Seriei Xiaomi 13, dezvoltată în parteneriat cu Leica, are un senzor de 1 inci, cel mai mare încorporat vreodată pe un telefon inteligent. În plus, acest camera phone oferă o arie largă de setări detaliate ale opțiunilor camerei pentru a satisface pretențiile oricărui fotograf profesionist. Sistemul de lentile profesional și caracteristicile software asigură distanțe focale și profunzimi vizuale excelente pentru a permite fotografierea unor portrete perfecte.

„Aducând câțiva oameni și poveștile lor în față îi putem ajuta și pe alții să redescopere și să aprecieze abilitățile și dăruirea acestor meșteșugari. Prin proiectul Artizanii Urbani am reușit să arătăm câtă energie, creativitate și, nu în ultimul rând, muncă stă în spatele operelor de artă. Xiaomi 13 Pro a fost partenerul meu de nădejde în tot acest proiect. Calitatea imaginilor și faptul că experiența Leica a fost adusă pe un telefon mobil sunt aspecte cu adevărat impresionante pentru mine”, spune fotograful Sorin Florea, autorul proiectului „Artizanii urbani”.

Pe lângă lentilele profesionale Leica, atât Xiaomi 13 Pro, cât și Xiaomi 13 pun la dispoziția utilizatorilor două stiluri fotografice distincte – Leica Authentic Look și Leica Vibrant Look. Posibilitățile estetice devin astfel foarte variate, iar imaginile au o acuratețe fără precedent. Interfața UI a camerei telefoanelor are un design deosebit și este ușor de folosit. Au fost incluse și alte noi funcții de divertisment, precum filtrele Leica, watermark-ul Leica și sunetul clasic al declanșatorului Leica. Seria Xiaomi 13 este disponibilă și în România încă de la finalul lunii februarie, atunci când a fost lansată la nivel internațional.

