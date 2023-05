Articol susținut de Samsung Vineri, 12 Mai 2023, 10:59

„Televizorul nu mai este de multă vreme doar un dispozitiv care redă conținutul pe ecran și atât. Acesta a devenit principala sursă de divertisment în confortul propriei locuințe”, ne-a spus Victor Armășelu, VP & Head of Consumer Electronics Samsung România & Bulgaria. Am discutat cu acesta despre ce aduce nou gama de televizoare Samsung din 2023, care sunt preferințele românilor în materie de televizoare și ce înseamnă o “casă conectată”.

“Consumatorii sunt acum mult mai educați în ceea ce înseamnă caracteristicile tehnice sau de performanță ale televizoarelor. Știu foarte bine ce așteptări trebuie să aibă când vine vorba de imagine, sunet sau conectivitate. Consumatorii vor culori mult mai realiste, mai multă interactivitate și mai ales conectivitate între toate gadgeturile sau electrocasnicele din casă”, a explicat Victor Armășelu.

Care sunt cele mai noi inovații în domeniul televizoarelor? Dar în ceea ce privește inovațiile Samsung? Ce e nou în domeniu și cu ce e diferit față de ce exista până acum pe piață?

Victor Armășelu: Astăzi, oamenii își doresc să aibă parte de experiențe de vizionare cât mai imersive, cu detalii și culori mult mai realiste, un sunet de excepție, dar totodată și mai multă interactivitate și conectivitate. Ne-am dorit să aducem subiectul conectivității mai aproape de consumatori, să le arătăm ce înseamnă o casă conectată cu ajutorul aplicației Smart Things, care este integrată în toate televizoarele din noua gamă. SmartThings care sincronizează automat nu doar dispozitivele Samsung dintr-o casă, ci și aparatele terțe, de la alte branduri.

Pentru cei pasionați de artă și care își doresc să o aibă mai aproape, gama de televizoare Samsung Lifestyle 2023 vine cu alternative pentru toate gusturile. Cu ajutorul televizorului The Frame îți poți transforma casa într-o galerie de artă. Concret, cu opțiunea Art Mode poți să îți pui fotografiile sau tablourile preferate pe ecran, să le schimbi în fiecare zi.

O altă inovație este The Serif, care are un design neconvențional ce se potrivește în orice loc al casei. Literalmente. Iar cu Ambient Mode, televizorul se ,,camuflează”, mimând culoarea pereților. Și nu am cum să nu menționez The Freestyle, videoproiectorul nostru vedetă, cu ajutorul căruia orice spațiu să poată deveni cu ușurință un „ecran”. The Freestyle este extrem de portabil, ideal pentru cei care sunt mereu în deplasare, tocmai pentru că este și foarte ușor (cântărește doar 830 de grame).

Pe scurt, avem o mulțime de inovații și noutăți, adaptate în funcție de nevoia fiecărui tip de om, astfel încât să răspundă întocmai stilului său de viață. Iar un alt lucru foarte important și care caracterizează toate produsele din seria completă de televizoare Samsung este sustenabilitatea și grija noastră pentru mediul înconjurător. Noua gamă de televizoare conține materiale reciclate, iar ambalaje utilizează mai puțină cerneală și capse în timpul producției. În plus, toate modelele vin cu telecomanda SolarCell, aflată la a treia sa generație, care nu necesită baterii și se poate încărca atât din lumina solară, cât și direct din semnalele emise de routerele Wi-Fi.

Ce vor românii în materie de televizoare? Cât de educat este gustul publicului? Care sunt principalele lucruri la care sunt atenți oamenii înainte de a achiziționa un televizor?

Cele mai căutate televizoare sunt în continuare cele cu o diagonală cât mai mare. Românilor le place să aibă în casă un Smart TV cu o diagonală generoasă, dar care să fie totodată intuitiv și eficient energetic. În medie, la nivel de piață, diagonala trece de 40 de inci la TV-urile noi cumpărate, iar media pentru Samsung este de peste 55 de inci.

Și mai este un aspect important de care consumatorii țin cont: prețul. Pandemia din ultimii ani și efectele economice generate de aceasta i-a făcut pe oameni să fie mai atenți la cât și cum cheltuie, iar atunci când vine vorba de televizoare, oamenii își doresc un raport calitate-preț echilibrat.

Ce este și cum funcționează aplicația Smart Things?

Victor Armășelu: Aplicația Smart Things reprezintă un adevărat ecosistem menit să simplifice viețile utilizatorilor noștri și să satisfacă nevoia de conectivitate a consumatorilor. Concret, televizoarele Samsung se conectează instant la celelalte dispozitive din casă: frigiderul, mașina de spălat, telefonul sau cuptorul. În momentul în care sunt pornite, conexiunea se realizează automat, iar acestea pot chiar să ia rolul de hub centralizat al casei.

Sigur că suntem conștienți de faptul că oamenii au în casă și produse de la alte branduri, nu doar Samsung, și pe care și-ar dori să le poată conecta la același hub central. Tocmai de aceea, prin Smart Things poți conecta de acum și dispozitive ale altor producători. În plus, am înființat Home Connectivity Alliance, a cărei misiune este de a colabora cu alți jucători din piață pentru a oferi cea mai inteligentă și conectată experiență, chiar la tine acasă. Mai mult, continuăm să dezvoltăm integrarea SmartThings cu Matter, standardul de conectivitate inovator susținut de peste 220 de companii din lume.

Samsung e pe primul loc pe piața globală a TV-urilor pentru al 17 lea an consecutiv. Cum a reușit compania această performanță?

Victor Armășelu: Sigur că suntem mândri de această recunoaștere pentru că vorbește despre toate eforturile Samsung de a veni constant în întâmpinarea nevoilor și așteptărilor consumatorilor. Și asta facem de 17 ani: punem consumatorul și nevoile sale pe primul loc.

Ne concentrăm pe a identifica nevoi și a găsi soluții pentru ele înainte chiar ca utilizatorii noștri să le conștientizeze. Și vom continua să ne ghidăm activitatea pe baza acestor principii. Noile produse Samsung pun în prim-plan nevoile consumatorului modern, aflat într-o eră hiperconectată și hibridă, în care nevoia de dispozitive conectate este în creștere. Prin conceptul de „Calm Technology”, ne-am propus să venim în ajutorul utilizatorilor, oferindu-le acces la o lume conectată fără efort, prin intermediul Smart Things. Este practic un stil de viață mai simplu, mai liniștit, dominat de o experiență inteligentă și instantanee de utilizare.

În acest sens, conectivitatea noii game de televizoare a anului 2023 este dusă la nivelul următor și reușește să le ofere experiențe uimitoare de gaming și divertisment.

Care sunt principalele caracteristici ale noii game Samsung (QLED SI OLED)?

Victor Armășelu: Gama de televizoare Samsung 2023 este cu adevărat surprinzătoare, iar consumatorii pot spune că așteptarea a luat sfârșit. Indiferent ce tehnologie a ecranului își doresc, fie QLED, fie OLED, sau chiar și produse fără ecran, gândindu-mă aici la gama noastră de videoproiectoare smart, Samsung a atins nivelul de maturitate tehnologică.Acum este cel mai bun moment să cumperi un nou televizor sau proiector, cu o imagine ce tinde către perfecțiune și un sunet pe măsură. Tehnologia revoluționară Quantum Matrix cu LED-uri Quantum Mini asigură un contrast mai intens, culori realiste, tonuri de negru profund și un alb imaculat. De altfel, paleta de culori este atât de apropiată de realitate încât vorbim de televizoare validate de Institutul Pantone. Mai mult, cu ajutorul tehnologiilor Dolby Atmos și a OTS (Object Tracking Sound), ai propriul cinema în living.Și mai este ceva: funcția de Q-Simphony asigură o calitate audio puternică, sincronizată cu soundbar-ul. Practic, e ca și cum ai face parte din acțiunea pe care o urmărești.

Noua gamă Samsung NEO QLED 8K și 4K are dimensiuni ce încep de la 43 de inci și ajung până la 85 de inci, pentru toate preferințele. În ceea ce privește gama OLED 4K TV, aceasta este extinsă anul acesta cu două noi modele, S95C și S90C, ambele dotate cu același procesor inteligent Neural Quantum ce garantează culori spectaculoase și un contrast puternic pentru o experiență vizuală incredibilă.

Pentru pasionații de gaming, este mult mai simplu acum să te joci de pe canapea, direct pe TV, fără console, fără să faci compromisuri atunci când vine vorba de calitatea jocului. Iar experiența de gaming este mult îmbunătățită – realismul culorilor și al sunetelor din joc, dar și nivelul de detalii te ajută să vezi mai bine, sa zicem, țintele din joc și să câștigi.

Care este diferența dintre QLED și OLED? Este o diferența perceptibila real de ochiul uman? Sau vorbim despre două tehnologii diferite?

Victor Armășelu: Da, vorbim despre două tehnologii diferite. Avantajul major al televizoarelor QLED este că această tehnologie permite crearea unor produse care pot reda 100% volum de culoare, iluminarea fiind făcută cu surse de lumină LED. Acest lucru înseamnă că putem obține luminozități mult mai bune fără a pierde din culoare. În cazul televizoarelor OLED vorbim de o tehnologie diferită de realizare a unui panel de TV, în care fiecare pixel al imaginii este controlat individual prin sub-pixeli de culoare. Televizoarele Samsung OLED vin totodată și cu un layer de quantum dots, ceea ce înseamnă că produsele OLED preiau din avantajele QLED: luminozitate îmbunătățită și 100% volum de culoare.

Cum vor arăta următoarele televizoare Samsung?

Victor Armășelu: Cred că este puțin cam devreme să vorbim despre cum vor arăta următoarele televizoare Samsung. Ce vă pot spune este că în prezent, Samsung a atins un nivel de maturitate tehnologică odată cu gamele de televizoare din acest an. Modelele 2023 vin cu toate aceste îmbunătățiri despre care am povestit mai sus: conectivitate sporită, ecrane dotate cu tehnologii care redau milioane de nuanțe de culori, exact ca în realitate, un sistem de sunet care te face să te simți ca într-o sală de concerte sau într-un cinematograf, iar toate acestea sub umbrela sustenabilității. Cred că toate aceste aspecte vin în întâmpinarea nevoilor și dorințelor consumatorilor și vor continua să fie relevante și atunci, implicit, să reprezinte factori importanți de decizie în inovațiile tehnologice pe care le realizăm de la an la an.

Articol susținut de Samsung