[P] Viziteaza Amber Gardens, primul proiect rezidential din Romania cu locuinte verzi, inteligente, duminica, 25 februarie, intre 10:00 - 17:00

Duminica, 25 februarie, intre 10:00 - 17:00

https://www.facebook.com/events/280810702450606/

Alesonor, dezvoltatorul proiectului imobiliar inovator Amber Gardens, demareaza constructia ultimelor 24 locuinte verzi de lux, inteligente din cadrul complexului. Vilele au suprafete construite care variaza intre 165 m2 si 273 m2 si gradini cu suprafete incepand de la 350 m2. De asemenea, echipa Alesonor proiecteaza si construieste in complexul Amber Gardens si vile personalizate cu suprafete ce depasesc 400 m2.Investitia intr-o casa verde de lux Amber Gardens de 182 m2, cu 3 dormitoare, un birou si o gradina de aprox. 350 m2 porneste de la 215.000 euro+TVA. Rata lunara pentru aceast tip de locuinta este estimata la approx. 1.075 euro, cu un avans de 15%, in cazul unui credit imobiliar pe 30 ani.Pentru casele verzi de lux Amber Gardens cu o suprafata de 273 m2, 4 dormitoare, un birou, garaj si o gradina de 550 m2, investitia incepe de la 330.000 euro +TVA, iar rata lunara, de la 1.650 euro.Pana in prezent, in cadrul proiectului Amber Gardens au fost vandute 32 de locuinte verzi de lux cu dimensiuni de peste 250 m2 si gradini de peste 550 m2.Noile vile verzi de lux respecta in totalitate standardele de eficienta energetica, calitate si durabilitate a cladirilor, design modern, confort, mediu sanatos, siguranta si intimitate ale proiectului Amber Gardens. Complexul rezidential de lux Amber Gardens este amplasat in zona Otopeni-Tunari, este dominat de gradini si strazi largi, dispune de loc de joaca verde, teren de tenis, teren de basket, precum si de statie de incarcare pentru masinile electrice.Primele locuinte verzi de lux, inteligente Amber Gardens pot fi vizionate duminica, 25 februarie, intre 10:00 - 17:00Pentru programarea vizitei: 0765250777In cadrul evenimentului, experti financiari vor oferi consultanta pentru achizitionarea unei locuinte verzi de lux Amber Gardens cu un credit imobiliar.Concepute pentru a avea un nivel ridicat de performanta, locuintele Amber Gardens consuma cu 90% mai putina energie fata de o casa conventionala.De asemenea, Amber Gardens este primul proiect rezidential din Romania cu locuinte inteligente.Pe langa aplicatiile Smart Home, prin care proprietarul casei are posibilitatea de a controla temperatura, umiditatea, calitatea aerului, luminile si camerele de supraveghere oriunde s-ar afla, vilele Amber Gardens pot fi personalizate cu cele mai inovatoare tehnologii si sisteme, printre care: panouri solare pentru apa calda, panouri fotovoltaice, sistemul unic al plafonului radiant, folosit atat pentru racire, cat si pentru incalzire, pompa de caldura si o unitate de ventilatie naturala cu recuperare a caldurii aerului, sistem innovator cu iluminat cu LED, sistem de protectie anti-inghet, sistem centralizat de aspiratie etc.Eficiente din punct de vedere energetic si construite la un standard inalt de calitate, locuintele verzi de lux Amber Gardens sunt considerate investitii sigure de catre institutiile bancare, calificandu-se pentru ipoteca verde, special creata pentru proiectele rezidentiale verzi.In acelasi timp, fiecare locuinta poate aduce locuitorilor sai economii de aproximativ 50.000 euro de-a lungul a 20 de ani datorita utilizarii eficiente si micsorarii costurilor de intretinere a casei.Proiectul rezidential de lux Amber Gardens a fost primul proiect de vile din Romania care primit certificarea "Casa Verde" acordata de catre de Romania Green Building Council (RoGBC) , chiar la inceputul anului 2015, odata cu lansarea. In continuare, Amber Gardens este singurul proiect de vile din Bucuresti si Judetul Ilfov care detine aceasta certificare."Locuintele verzi ofera economii substantiale la costurile pentru energie si asigura calitate, sanatate si confort ca beneficii suplimentare comparativ cu locuintele standard existente pe piata. O certificare independenta ofera o garantie cumparatorului cu privire la modul in care locuinta a fost construita pentru a atinge aceste standarde ridicate de sustenabilitate. Am fost bucurosi sa oferim certificarea noastra Green Homes certified by Romania Green Building Council dezvoltatorului Alesonor pentru proiectul Amber Gardens , primul proiect de vile din zona Bucurestiului si din Romania care a indeplinit cu succes si chiar a depasit standardele necesare obtinerii certificarii", declara Monica Ardeleanu, Director Executiv, RoGBC Ca urmare a promovarii conceptului de Ipoteca Verde de catre RoGBC, mai multe banci propun produse bancare speciale pentru proiecte verzi.De asemenea, pe langa alte multiple premii de design si responsabilitate fata de mediu, Amber Gardens este castigator al premiului I la prestigiosul concurs "Anuala de Arhitectura Bucuresti". Amber Gardens demonstreaza ca adevaratul lux este verde si de inalta calitate. Proiectul incorporeaza finisaje de calitate intr-un spatiu de locuit mai confortabil, care ofera intimitate, un mediu mai sanatos cu lumina si acustica superioare, si permite reducerea semnificativa a costurilor de energie si de intretinere.Dominat de spatii verzi si drumuri largi Amber Gardens, va cuprinde in total 58 de vile verzi de lux, individuale, care pot fi personalizate in functie de nevoile familiei, cu un design modern, unitar intregului complex, cu o constructie de calitate, care protejeaza in acelasi timp sanatatea cat si natura. Complexul dispune de asemenea de loc de joaca verde, teren de tenis, teren de basket, precum si de statie de incarcare pentru masinile electrice.Amber Gardens se afla intr-o zona linistita, in zona Otopeni-Tunari, la o distanta de doar 20 minute de centrul orasului si in apropierea unora dintre cele mai prestigioase scoli: Scoala Internationala Americana (American International School of Bucharest), Scoala Franceza (Lycee Francais Anna de Noailles), Scoala Europeana Bucuresti si Scoala Britanica, precum si alte scoli si gradinite apreciate, atat publice cat si private, si are acces la mijloacele de transport in comun.Mai mult, apropierea de centrul orasului, accesul rapid catre centura orasului, DN1, Pipera-Tunari, si aeroportul Henry Coanda, infrastructura tot mai buna de la an la an, in continua dezvoltare, plan urbanistic, canalizare si taxe reduse pentru cladirile rezidentiale verzi in comuna Tunari, transportul in comun, centrele comerciale in proximitate, centrele de sport, agrement si petrecere a timpului liber, reteaua de scoli si gradinite apreciate, padurea din apropiere, extinderea centrelor de business din zona de Nord, situeaza zona Otopeni-Tunari printre preferintele celor care aleg sa locuiasca in zona de nord a capitalei.Membrii comunitatii Amber Gardens sunt familii care isi doresc un stil de viata mai sanatos, echilibrat, sunt din ce in ce mai preocupati de calitatea vietii lor, de confortul pe care il ofera locuinta personala si de eficienta energetica, precum si de intimitatea spatiului in care locuiesc. Printre clientii Amber Gardens sunt antreprenori, expati, parinti ai caror copii studiaza la scolile din nordul capitalei si au ales sa locuiasca intr-o comunitate care impartaseste aceleasi preocupari pentru stil de viata."Am primit foarte multe solicitari din partea potentialilor clienti Amber Gardens pentru locuinte in cadrul complexului, adaptate nevoilor familiilor lor, de la locuinte de 165 m2 la peste 550 m2 construiti. Ne bucuram sa intalnim din ce in ce mai multe familii interesate de Amber Gardens, un proiect ambitios, inovator si unic in Romania. Sunt familii care apreciaza calitatea si durabilitatea pe termen lung a constructiilor noastre, designul modern, profesionalismul echipei noastre si, in acelasi timp, inteleg beneficiile pe care le ofera o locuinta verde, printre care eficienta energetica, confort, intimitate, stil de viata mai sanatos, aproape de natura etc.In acest context, am acceptat provocarea de a construi un ansamblu in care, respectand standardele de casa pasiva si design bioclimatic, precum si pe cele de design modern ale complexului, sa oferim locuinte potrivite ca dimensiuni pentru familiile care ne-au solicitat adaptarea proiectului, familii care impartasesc aceleasi valori si impreuna alcatuiesc o comunitate frumoasa", a declarat Alex Skouras, Managing Partner Alesonor.Alesonor este o companie de dezvoltare imobiliara, fondata in Romania in anul 2003. De aprox. 15 ani, Alesonor investeste in proiecte imobiliare de succes, incluzand proiecte comerciale si industriale, dar avand ca obiectiv principal dezvoltarea proiectelor rezidentiale de lux si, in acelasi timp, responsabile fata de mediu, domeniul in care compania a castigat o experienta importanta pe piata din Romania.Cu un capital de investitii de aprox. 45 milioane euro, in proiecte imobiliare si terenuri, Alesonor a dezvoltat si vindut cu succes urmatoarele proiecte rezidentiale: Clover Residence, Magnolia Residence, Ivy Office Residence, Almond Tree Residence. Cel mai nou proiect Alesonor este Amber Gardens, primul ansamblu rezidential din Romania cu locuinte verzi de lux, care are la baza principiile designului bioclimatic si aplica standardele energetice ale unei case pasive, cel mai performant standard energetic din lume.