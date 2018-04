[P] Primele vile care pot fi achiziţionate cu ipoteca verde, economii de peste 50.000 euro în 20 ani! Vizitează Amber Gardens, primul proiect rezidențial din România cu locuinţe verzi, inteligente

Duminică, 22 aprilie, între 10:00 - 17:00

Investiția într-o casă verde de lux Amber Gardens de 182 m2, cu 3 dormitoare, un birou și o grădină de aprox. 350 m2 pornește de la 215.000 euro+TVA. Rata lunară pentru aceast tip de locuinţă este estimată la approx. 1.075 euro, cu un avans de 15%, în cazul unui credit imobiliar pe 30 ani.Pentru casele verzi de lux Amber Gardens cu o suprafaţă de 273 m2, 4 dormitoare, un birou, garaj şi o grădină de 550 m2, investiţia începe de la 330.000 euro +TVA, iar rata lunară, de la 1.650 euro.Noile vile verzi de lux respectă în totalitate standardele de eficienţă energetică, calitate şi durabilitate a clădirilor, design modern, confort, mediu sănătos, siguranţă şi intimitate ale proiectului Amber Gardens. Complexul rezidenţial de lux Amber Gardens este amplasat în zona Otopeni-Tunari, este dominat de grădini şi străzi largi, dispune de loc de joacă verde, teren de tenis, teren de basket, precum şi de staţie de încărcare pentru maşinile electrice.Primele locuinţe verzi de lux, inteligente Amber Gardens pot fi vizionate duminică, 22 aprilie, între 10:00 – 17:00Pentru programarea vizitei: 0765250777În cadrul evenimentului, experţi financiari vor oferi consultanţă pentru achiziţionarea unei locuinţe verzi de lux Amber Gardens cu un credit imobiliar.Concepute pentru a avea un nivel ridicat de performanță, locuinţele Amber Gardens consumă cu 90% mai puțină energie faţă de o casă convenţională.De asemenea, Amber Gardens este primul proiect rezidenţial din România cu locuinţe inteligente.Pe lângă aplicațiile Smart Home, prin care proprietarul casei are posibilitatea de a controla temperatura, umiditatea, calitatea aerului, luminile şi camerele de supraveghere oriunde s-ar afla, vilele Amber Gardens pot fi personalizate cu cele mai inovatoare tehnologii şi sisteme, printre care: panouri solare pentru apă caldă, panouri fotovoltaice, sistemul unic al plafonului radiant, folosit atât pentru răcire, cât și pentru încălzire, pompă de căldură și o unitate de ventilație naturală cu recuperare a căldurii aerului, sistem innovator cu iluminat cu LED, sistem de protecție anti-îngheț, sistem centralizat de aspirație etc.Eficiente din punct de vedere energetic şi construite la un standard înalt de calitate, locuințele verzi de lux Amber Gardens sunt considerate investiţii sigure de către instituţiile bancare, calificându-se pentru ipoteca verde, special creată pentru proiectele rezidenţiale verzi.Astfel, cea mai mică locuinţă poate aduce locuitorilor săi economii de aproximativ 70.000 euro de-a lungul a 20 de ani datorită utilizării eficiente şi micşorării costurilor de întreţinere a casei, costurilor mai mici ale ratelor lunare şi impozitului redus cu 50% pentru locuinţă verde.Proiectul rezidenţial de lux Amber Gardens a fost primul proiect de vile din România care primit certificarea " Casă Verde " acordată de către de Romania Green Building Council (RoGBC) , chiar la începutul anului 2015, odată cu lansarea. În continuare, Amber Gardens este singurul proiect de vile din Bucureşti şi Judeţul Ilfov care deţine această certificare."Locuinţele verzi oferă economii substanţiale la costurile pentru energie şi asigură calitate, sănatate şi confort ca beneficii suplimentare comparativ cu locuinţele standard existente pe piaţă. O certificare independentă oferă o garanţie cumpărătorului cu privire la modul în care locuinţa a fost construită pentru a atinge aceste standarde ridicate de sustenabilitate. Am fost bucuroşi să oferim certificarea noastră Green Homes certified by Romania Green Building Council dezvoltatorului Alesonor pentru proiectul Amber Gardens, primul proiect de vile din zona Bucureştiului şi din România care a îndeplinit cu succes şi chiar a depăşit standardele necesare obţinerii certificării", declară Monica Ardeleanu, Director Executiv, RoGBC Ca urmare a promovării conceptului de Ipotecă Verde de către RoGBC, mai multe bănci propun produse bancare speciale pentru proiecte verzi.De asemenea, pe lângă alte multiple premii de design şi responsabilitate faţă de mediu, Amber Gardens este câștigător al premiului I la prestigiosul concurs "Anuala de Arhitectură București". Amber Gardens demonstrează că adevăratul lux este verde și de înaltă calitate. Proiectul încorporează finisaje de calitate într-un spațiu de locuit mai confortabil, care oferă intimitate, un mediu mai sănătos cu lumină și acustică superioare, și permite reducerea semnificativă a costurilor de energie și de întreținere.Dominat de spaţii verzi şi drumuri largi Amber Gardens, va cuprinde în total 58 de vile verzi de lux, individuale, care pot fi personalizate în funcţie de nevoile familiei, cu un design modern, unitar întregului complex, cu o construcţie de calitate, care protejează în acelaşi timp sănătatea cât şi natura. Complexul dispune de asemenea de loc de joacă verde, teren de tenis, teren de basket, precum şi de staţie de încărcare pentru maşinile electrice.Amber Gardens se află într-o zonă liniștită, în zona Otopeni-Tunari, la o distanță de doar 20 minute de centrul orașului și în apropierea unora dintre cele mai prestigioase școli: Școala Internaţională Americană (American International School of Bucharest), Şcoala Franceză (Lycée Français Anna de Noailles), Școala Europeană Bucureşti și Școala Britanică, precum şi alte şcoli şi grădiniţe apreciate, atât publice cât şi private, şi are acces la mijloacele de transport în comun.Mai mult, apropierea de centrul orașului, accesul rapid către centura orașului, DN1, Pipera-Tunari, şi aeroportul Henry Coandă, infrastructură tot mai bună de la an la an, în continuă dezvoltare, plan urbanistic, canalizare şi taxe reduse pentru clădirile rezidenţiale verzi în comuna Tunari, transportul în comun, centrele comerciale în proximitate, centrele de sport, agrement și petrecere a timpului liber, rețeaua de școli și grădinițe apreciate, pădurea din apropiere, extinderea centrelor de business din zona de Nord, situează zona Otopeni-Tunari printre preferințele celor care aleg să locuiască în zona de nord a capitalei.Membrii comunității Amber Gardens sunt familii care își doresc un stil de viață mai sănătos, echilibrat, sunt din ce în ce mai preocupați de calitatea vieții lor, de confortul pe care îl oferă locuința personală și de eficiența energetică, precum și de intimitatea spațiului în care locuiesc. Printre clienții Amber Gardens sunt antreprenori, expați, părinți ai căror copii studiază la școlile din nordul capitalei și au ales să locuiască într-o comunitate care împărtășește aceleași preocupări pentru stil de viaţă."Am primit foarte multe solicitări din partea potenţialilor clienți Amber Gardens pentru locuinţe în cadrul complexului, adaptate nevoilor familiilor lor, de la locuinţe de 165 m2 la peste 550 m2 construiţi. Ne bucurăm să întâlnim din ce în ce mai multe familii interesate de Amber Gardens, un proiect ambițios, inovator şi unic în România. Sunt familii care apreciază calitatea şi durabilitatea pe termen lung a construcţiilor noastre, designul modern, profesionalismul echipei noastre şi, în acelaşi timp, înţeleg beneficiile pe care le oferă o locuinţă verde, printre care eficienţă energetică, confort, intimitate, stil de viaţă mai sănătos, aproape de natură etc.În acest context, am acceptat provocarea de a construi un ansamblu în care, respectând standardele de casă pasivă şi design bioclimatic, precum şi pe cele de design modern ale complexului, să oferim locuinţe potrivite ca dimensiuni pentru familiile care ne-au solicitat adaptarea proiectului, familii care împărtaşesc aceleaşi valori şi împreună alcătuiesc o comunitate frumoasă", a declarat Alex Skouras, Managing Partner Alesonor. Alesonor este o companie de dezvoltare imobiliară, fondată în România în anul 2003. De aprox. 15 ani, Alesonor investește în proiecte imobiliare de succes, incluzând proiecte comerciale şi industriale, dar având ca obiectiv principal dezvoltarea proiectelor rezidenţiale de lux și, în același timp, responsabile față de mediu, domeniul în care compania a câştigat o experienţă importantă pe piaţa din România.Cu un capital de investiții de aprox. 45 milioane euro, în proiecte imobiliare și terenuri, Alesonor a dezvoltat și vîndut cu succes următoarele proiecte rezidenţiale: Clover Residence, Magnolia Residence, Ivy Office Residence, Almond Tree Residence. Cel mai nou proiect Alesonor este Amber Gardens, primul ansamblu rezidențial din România cu locuințe verzi de lux, care are la bază principiile designului bioclimatic și aplică standardele energetice ale unei case pasive, cel mai performant standard energetic din lume.