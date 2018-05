VIDEO INTERVIU Adrian Stănescu, Project Manager Imobiliarium: Asistăm la un trend de preferință spre zona de case, în detrimentul apartamentelor

Articol susținut de Imobiliarium

Adrian Stănescu, Project Manager Imobiliarium, a discutat în cadrul unui interviu despre tendințele din piața imobiliară și ofertele pe care potențialii cumpărători le pot găsi la prima ediția din acest an a Imobiliarium și cum tehnologia și-a pus amprenta în experiența trăită la un astfel de eveniment: "Fiecare dintre cele 84 de ansambluri pe care le avem la eveniment va fi virtualizat, în sensul că, oamenii vor putea vedea fără să ajungă neapărat la blocul sau casa respectivă dintr-un singur loc, totul în mediul virtual".





Despre ofertele pe care dezvoltatorii le-au pregatit la Imobiliarium





Vor fi diverse (oferte - n.red), avem din mai multe arii, mare parte sunt din zona financiară și asta implică discount-uri de un procent anume din prețul apartamentului ori o sumă fixă din prețul imobilului. Pe langă asta mai vin și cu bucătării sau anumite suprafețe mobilate, locuri de parcare, toate intrând în prețul apartamentului… Boxe, garaj și tot ce înseamnă zona asta de facilități."





Marea majoritate dintre oferte se aplică doar în cadrul evenimentului. O parte sunt pe perioada evenimentului și imediat după, asta pentru a permite vizitatorului să ia o decizie într-un termen nu foarte scurt.





Despre experiența VR prin care vizitatorii pot vedea imobilele puse la vânzare





Fiecare dintre cele 84 de ansambluri pe care le avem la eveniment va fi virtualizat, în sensul că, oamenii vor putea vedea fără să ajungă neapărat la blocul sau casa respectivă dintr-un singur loc, în mediul virtual, imobilul pe care urmează să-l achiziționeze, chiar și zona din împrejurimi. Mai mult decât atât, dacă el nu e deja construit, pentru o parte dintre aceste imobile, am realizat niște planuri, astfel că vizitatorul care va intra în zona virtuală cu ajutorul ochelarilor își va putea imagina cum va arăta viitorul lui apartament.

În zona Militari, în partea de vest a Bucureștiului și zona Aurel Vlaicu-Pipera, care este al doilea pol ca și creștere după cel menționat anterior.

De cele mai multe ori când pleacă la drum spre o astfel de achiziție, cumpărătorul se gândește la proximitate sau la zona pe care o cunoaște. Își setează un buget și în prima fază, zona în care se simte el confortabil o setează ca fiind zonă de interes. Deci, pe primul loc aș putea pune zona, acolo se uită și încearcă să își găsească în bugetul pe care și l-a propus un apartament care să-i satisfacă lui nevoile - apartament de două - trei camere, casă sau altceva. De cele mai multe ori, ajunge să extindă aria asta de căutare, o dată prin prisma ofertei respective, doi, prin prisma prețului, pentru că nu se poate încadra în preț în zona de căutare inițială. Pe baza acestor două criterii, finalitatea ajunge de cele mai multe ori să fie un pic diferită față de ce și-a propus inițial, în sensul că, poate alege o altă zonă și cu un buget ceva mai mare, față de punctul de la care a plecat.

Depinde foarte mult de om. Sunt persoane care sacrifică din suprafața utilă că să fie în oraș, să fie aproape de anumite facilități: școli, grădinițe etc. Sunt persoane care preferă o viață liniștită, să fie undeva în exteriorul orașului, dar să aibă un apartament mare, spațios, luminos, așa cum și-l doresc ei. Sunt două trenduri: la un moment dat, în anii anteriori, a primat zona exterioară Bucureștiului, o suprafață ok, un preț decent; acum se poate observa o ușoară revenire: persoanele care atunci achiziționau în exteriorul Bucureștiului își caută acum apartamente în interiorul Bucureștiului sau undeva mai aproape de facilități. A apărut un copil poate în viața lor și cred că suprafața utilă e cea sacrificată în detrimentul celorlalte, dacă prețul e ok, zona e ok, facilitățile din jur etc.

Despre tendințele de cumpărare apartament la bloc vs. casă

Notă: pentru a avea acces gratuit la eveniment, vizitatorii trebuie să se înregistreze până joi, 10 mai, pe www.imobiliarium.ro , altfel, pentru a intra la eveniment, va exista o taxă de acces de 10 lei.





Video interviu integral

Mi-e foarte greu să mă pronunț cu ce a fost în anii anteriori, dar spre deosebire de ediția anterioară a evenimentului, la ediția aceasta observăm o creștere masivă pe cererea de case. Pentru cei care s-au înregistrat deja la Imobiliarium, în topul preferințelor este în continuare apartamentul de 2 camere, dar imediat după, observăm o afinitate pentru case și abia pe trei avem apartamentul cu 3 camere șamd. Deci la Imobiliarium, cele câteva mii de persoane care deja s-au înregistrat pot oarecum defini un trend de achiziție spre zona de case.