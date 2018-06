webPR ​Proiectul rezidențial de lux Luxuria Domenii Residence, la un pas de realizare

Luxuria Domenii Residence este primul ansamblu rezidențial din București în curs de certificare BREEAM, proiectat pentru a se încadra în clasă energetică A și în categoria de „clădiri verzi”.







În valoare de 16.750.000 euro plus TVA, contractul prevede executarea, finalizarea și livrarea „la cheie” de către antreprenor a proiectului Luxuria Domenii Residence, faza A2.Selectarea companiei DAS, cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul construcțiilor civile și al lucrărilor conexe, cu un portofoliu semnificativ de lucrări finalizate în România și Franța, este garanția execuției lucrărilor la standardele de calitate impuse de conceptul Luxuria Domenii Residence.Luxuria Domenii Residence va cuprinde 9 blocuri (între 9 și 12 etaje fiecare), cu un total de 630 de apartamente de lux, de la garsoniere la apartamente tip studio, cu două, trei, patru și cinci camere în sistem duplex. Apartamentele situate la etajele superioare vor oferi priveliști către întreagă zonă de Nord a capitalei, de la zona Domenii, la parcul Herăstrău. Lucrările pentru prima fază a proiectului, care cuprinde 3 blocuri cu 232 de apartamente, vor fi încheiate la începutul anului 2020.Locurile de parcare vor fi situate integral subteran, astfel traficul rutier în interiorul complexului va fi inexistent. Complexul va cuprinde peste 9.000 mp de spații verzi, fântâni arteziene și grădini tematice.Înființată în 1991, Impact Developer & Contractor SA este prima companie de real-estate 100% privată din perioada post-comunistă. De-a lungul celor 27 de ani de existență, compania a fost mai mereu protagonista multor premiere, atât pe piața imobiliară românească, cât și în întreg ansamblul economic din România.În anul 1995, Impact lansează, în premieră pentru țara noastră, conceptul de complex rezidențial. La doar un an distanță, compania devine primul reprezentant al sectorului de dezvoltare imobiliară cotat la Bursa Română de Valori București. Timp de 10 ani, Impact SA dezvoltă proiecte rezidențiale în București, Ploiești, Oradea și Constanța, iar în 2006 acțiunile companiei sunt promovate la categoria I a Bursei.Anul 2007 este anul lansării celui mai mare proiect rezidențial din sectorul 1 al Capitalei, Greenfield Băneasa, care în prezent numără peste 4.000 de locuitori. Primele două faze din cele șase planificate sunt finalizate în 2016, acest succes aducând promovarea acțiunilor Impact la categoria Premium a Bursei de Valori București, compania devenind astfel singurul jucător de pe piața imobiliară care atinge această performanță.Impact Contractor & Developer SA a finalizat 9 ansambluri rezidențiale, iar în prezent are în curs de dezvoltare 2 proiecte (Greenfield Băneasa și Luxuria Domenii Residence) și încă 3 în faza de proiectare (2 în București și unul în Constanța).Compania este certificată ISO 9001 (demonstrează capabilitatea organizației de a furniza produse care îndeplinesc cerințele clienților în scopul creșterii satisfacției acestora), ISO 14001 (demonstrează angajamentul organizației pentru controlul activităților cu impact benefic sau nociv asupra mediului și receptivitatea companiei la situația critică a ecosistemului planetei) și OHSAS 18001 (demonstrează angajamentul și capacitatea organizației în controlul pericolelor, pentru asigurarea sănătății și securității angajaților și a și a vizitatorilor la punctele de lucru).