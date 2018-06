[P] Descoperă Amber Gardens, primele vile care pot fi achiziţionate cu ipotecă verde şi aduc economii de peste 50.000 euro în 20 ani, duminică, 24 iunie, între 10:00 – 17:00

​Amber Gardens este singurul ansamblu rezidențial din România cu locuințe verzi de lux, care are la bază principiile designului bioclimatic și aplică standardele energetice ale unei case pasive, cel mai performant standard energetic din lume.

Duminică, 24 iunie, între 10:00 – 17:00

Amber Gardens cuprinde 50 de vile verzi de lux, care pot fi personalizate în funcţie de nevoile familiei. Din cele 50 de vile, mai sunt disponibile 10. Vilele au dimensiuni începând cu 166 m2 și gradină de 350 m2. Vila cea mai mică poate avea 3 sau 4 dormitoare, în funcție de nevoi.













85% din suprafața totală a ansamblului este verde şi liberă de construcții. Proiectul dispune de drumuri de acces largi, parcare pentru vizitatori, terenuri de tenis şi de baschet, loc de joacă pentru copii, spații verzi și grădini mari pentru fiecare locuinţă. De asemenea, complexul are acces direct la pădure. Proiectul oferă un grad înalt de siguranță (pază) și beneficiază și de o stație de încărcare a mașinilor electrice.









Dezvoltatorul proiectului Amber Gardens este Alesonor , dezvoltator imobiliar cu o experiență de peste 15 ani în domeniul rezidențial de lux, timp în care a dezvoltat blocuri cu apartamente de lux, din ce în ce mai eficiente energetic. Amber Gardens este primul proiect de vile dezvoltat de către Alesonor, de asemenea, pe segmentul premium, şi a impus compania Alesonor ca cel mai important dezvoltator rezidențial de vile din România, și, în același timp, ca un promotor al clădirilor verzi, eficiente energetic.





"Locuinţele verzi oferă economii substanţiale la costurile pentru energie şi asigură calitate, sănatate şi confort ca beneficii suplimentare comparativ cu locuinţele standard existente pe piaţă. O certificare independentă oferă o garanţie cumpărătorului cu privire la modul în care locuinţa a fost construită pentru a atinge aceste standarde ridicate de sustenabilitate. Am fost bucuroşi să oferim certificarea noastră Green Homes certified by Romania Green Building Council dezvoltatorului Alesonor pentru proiectul Amber Gardens, primul proiect de vile din zona Bucureştiului şi din România care a îndeplinit cu succes şi chiar a depăşit standardele necesare obţinerii certificării.", declară Monica Ardeleanu, Director Executiv, RoGBC.







Ca urmare a promovării conceptului de Ipotecă Verde de către RoGBC, mai multe bănci propun produse bancare speciale pentru proiecte verzi.







Infrastructura este în continuă dezvoltare şi beneficiază de transport în comun.





Amber Gardens se află în apropierea unora dintre cele mai prestigioase școli: Școala Internaţională Americană (American International School of Bucharest), Şcoala Franceză (Lycée Français Anna de Noailles), Școala Europeană Bucureşti și Școala Britanică, precum şi alte şcoli şi grădiniţe apreciate, atât publice cât şi private. De asemenea, Baneasa Shopping Centre se află la 10 min distanţă, precum şi alte centrele comerciale în proximitate, centre de sport, agrement și petrecere a timpului liber.

















Despre Alesonor, dezvoltatorul proiectului Amber Gardens





Concepute pentru a avea un nivel ridicat de performanță, locuinţele Amber Gardens consumă cu 90% mai puțină energie faţă de o casă convenţională. De asemenea, Amber Gardens este primul complex rezidenţial din România cu locuinţe inteligente.. Ansamblul are un design modern şi a câștigat numeroase premii de design, inovaţie, eficiență energetică şi responsabilitate faţă de mediu. Amber Gardens este câștigător al premiului I la prestigiosul concurs “Anuala de Arhitectură București”, şi este singurul proiect de vile din România certificat “Casă Verde” de către Romania Green Building Council (RoGBC).Complexul este amplasat în partea de nord a capitalei, cu deschidere şi acces direct la pădurea Băneasa-Tunari, în zona Otopeni - Tunari. Tunari este în prezent singura localitate din zona de nord a oraşului cu 3 puncte de acces direct: DN1, Şoseaua Pipera-Tunari, Şoseau de Centură şi în curând A3.Alesonor dezvoltă în continuare în aceaşi zonă, în viitorul apropiat, la 300 de metri de Amber Gardens, prima suburbie verde din România, cu 400 de vile verzi şi apartamente, şcoală, grădiniţă şi afterscool, săli de sport, restaurante și supermarket, piste de biciclete etc.Amber Gardens este sigurul proiect cu vile verzi de lux din România. Amber Gardens respectă standardele energetice ale unei case pasive, cel mai performant standard energetic din lume, și urmează principiile de design bioclimatic. Astfel, toate locuinţele Amber Gardens consumă cu 90% mai puțină energie faţă de o vilă convenţională.Legislația europeană, la care România trebuie să se alinieze, prevede că începând cu 2020 toate clădirile rezidențiale noi trebuie să fie eficiente energetic net zero.În prezent, Amber Gardens este singurul complex cu vile din România care a primit certificarea “Casă Verde” acordată de către Romania Green Building Council (RoGBC) şi care demonstrează că pot fi respectate deja standardele energetice impuse de Uniunea Europeană pentru 2020.Astfel, locuinţele Amber Gardens sunt considerate investiţii sigure de către instituţiile bancare, iar achiziţia lor este facilitată și prin IPOTECA VERDE, un credit special creat pentru a încuraja achiziția locuințelor verzi.Ipoteca verde are condiții mai bune și aduce economii la rata lunară faţă de creditul imobiliar standard.De exemplu, pentru vila cea mai mică Amber Gardens, cu o suprafață de 166 m2 și o grădină de 350 m2, ipoteca verde lunară este aprox. 974 euro, cu un avans de 15% și un credit de 30 de ani. Economiile lunare pentru acest tip de vilă versus o vilă similară convenţională sunt de aprox. 290 euro, datorită ratei bancare mai mici, utilizării eficiente şi micşorării costurilor de întreţinere a casei, şi impozitului redus cu 50% pentru locuinţă verde. Astfel, cea mai mică locuinţă poate aduce locuitorilor săi economii de aproximativ 70.000 euro de-a lungul a 20 de ani.Amber Gardens se află într-o zonă liniștită, în zona Otopeni-Tunari, la o distanță de doar 20 minute de centrul orașului şi are acces la mijloacele de transport în comun.față de alte zone rezidențiale din nord:Tunari este singura zonă rezidenţială din nordul oraşului Bucureşti care are 3 căi de acces rapid: Şoseaua de Centură, DN1, Şoseaua Pipera-Tunari, în viitor autostrada A3 şi aeroportul Henry Coandă.Tunari are deja reţea de utilităţi (canalizare, apă, gaze), este singura localitate din afara capitalei care are plan urbanistic, precum şi singura localitate de lângă Bucureşti cu taxe reduse pentru clădirile rezidenţiale verzi.De asemenea, Bucureşti se extinde către zona de Nord prin extinderea centrelor de business din Nord, un indiciu al potenţialului de dezvoltare pe termen lung al zonei şi al creşterii valorii investiţiei.Membrii comunității Amber Gardens sunt familii care își doresc un stil de viață mai sănătos, echilibrat, sunt din ce în ce mai preocupați de calitatea vieții lor, de confortul pe care îl oferă locuința personală și de eficiența energetică, precum și de intimitatea spațiului în care locuiesc. Printre clienții Amber Gardens sunt antreprenori, expați, părinți ai căror copii studiază la școlile din nordul capitalei și au ales să locuiască într-o comunitate care împărtășește aceleași preocupări pentru stil de viaţă.Alesonor este o companie de dezvoltare imobiliară, fondată în România în anul 2003. De aprox. 15 ani, Alesonor investește în proiecte imobiliare de succes, incluzând proiecte comerciale şi industriale, dar având ca obiectiv principal dezvoltarea proiectelor rezidenţiale de lux și, în același timp, responsabile față de mediu, domeniul în care compania a câştigat o experienţă importantă pe piaţa din România.Cu un capital de investiții de aprox. 45 milioane euro, în proiecte imobiliare și terenuri, Alesonor a dezvoltat și vîndut cu succes următoarele proiecte rezidenţiale: Clover Residence, Magnolia Residence, Ivy Office Residence, Almond Tree Residence. 