[P] Design de interior pe care ți-l poți permite pentru casa ta

Iar, la final te întrebi, oare nu există o soluție prin care să nu pierd atât de mult timp și chiar să-mi placă ce a ieșit? Și răspunsul ți-l dăm noi. Da, există și mai ales ți-o permiți.Design de interior la preț fix și transparent pe cameră prin StartCasa Să o luam pe rând. De ce mi-aș amenaja casa cu un designer?Pentru acelasi motiv pentru care ai zbura cu un avion care e facut intr-o fabrica, nu la tine in garaj. Pentru ca si gustul e o meserie.Chiar dacă unii dintre noi avem bun gust, până și acesta trebuie rafinat și cultivat. Ai nevoie de un designer să te facă să te gândești la toate problemele de care inițial nici măcar nu știai că exista. Designerul de interior pe lângă amenajarea estetică a casei îți oferă soluții practice la probleme uzuale și îți maximizează fiecare bucățica de spațiu.Mergem mai departe. Ce primești și cum funcționează?Este simplu și deja am stabilit că vrei să îți transformi casa într-una elegantă și practică, admirată de oricine îți trece pragul. Atunci tot ce ai de făcut este să intri pe site-ul StartCasa , alegi unul dintre cele 3 pachete și un designer de interior testat și recomandat va lucra pentru tine!Toate cele trei pachete se achiziționează online: Fresh Casa, la 540 de lei pe cameră, Perfect Casa, la 990 lei pe cameră, şi Dream Casa, la 1.590 de lei pe cameră.Fiecare dintre pachete oferă soluții de design interior, însă în moduri diferite. Astfel, Fresh Casa oferă o amenajare cât mai rapidă a locuinței cu mobilă de serie direct din magazine, Perfect Casa aduce o amenajare personalizată pe spațiul camerei cu mobilier la comandă, iar pachetul Dream Casa vine cu amenajare detaliată transpusă în imagini realiste ale spațiului, ca să știi înainte de a cumpăra mobila cum va arăta spațiul tău.Pentru prima oară în România, primești servicii profesioniste de design interior, la un preț fix pe fiecare cameră (poți mobila o cameră sau toată casa, tu alegi), totul transparent în limitele bugetului stabilit de tine. Serviciul este oferit online, fără a mai fi obligatorie vizita la domiciliu. Mai mult, pentru ca StartCasa este un proiect Holcim Romania, designerii nostri vin la pachet cu garanția și calitatea oferite de acesta.Ce primești?Un proiect la cheie, gata să ți-l implementezi singur.Primești un concept de amenajare vizual, în care o să vezi cum o să arate totul la tine în casă, şi lista de cumpărături cu toate obiectele de mobilier alese, prețurile şi magazinele de unde le poţi cumpăra.Living amenajat prin pachetul Dream CasaDesignerul de interior își poate face treaba foarte bine și de la distanță și fiindcă știm că ești ocupat, toată comunicarea cu designerul se face prin telefon sau apel video. Dar, dacă îţi doreşti, poți opta şi pentru vizita la domiciliu.Serviciul se achiziționează și se plătește online, așa cum îi stă bine unui serviciu în 2018, iar pentru că satisfacția ta este importantă pentru noi am inclus în fiecare pachet și garanția serviciului – Banii înapoi dacă nu ești mulțumit de propunere, ca să poți încerca cu încredere pachetele noastre.Spre bucuria rudelor tale, designerul de interior poate păstra și obiecte de mobilier existente în noul concept de amenajare, ca să poți duce mai departe cu mândrie moștenirea familiei.Ce spui, încerci să vezi cum e cu un designer