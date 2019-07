El, atletic și pasional, Ea, open minded și cu suflet bun - se caută la matrimoniale, pe viață sau pentru un sejur la Sovata

Articol susținut de Anunțul.ro

Vara se înmulțesc anunțurile matrimoniale pe www.anuntul.ro, pentru că... orice om îi este teamă de un concediu singuratic, vorba unui clasic în viață. Ba, cine-i gospodar începe să-și caute pereche încă de cu primăvară. Noi la Anunțul Telefonic avem și niște mușterii fideli, care în ciuda insistențelor tot nu-și găsesc jumătatea, dar nici nu renunță, așa că periodic apar prin redacție sau intră pe site și mai trag câte un loz...



Nea Nicu, bunăoară, are 83 de ani, dar nu-i arată. Îmbrăcat cu pantaloni albi de in, călcați cu dungă, sacou crem peste un pulover verde, din care i se văd gulerele unei cămăși albe, apretate. Pălăria maron întregește aspectul de dandy de școală veche. Îi lipsesc câteva degete de la o mână și mai mulți dinți. Cu degetele nu are ce face, sunt rezultatul unei vieți de maistru constructor al socialismului, dar cu dinții zice că se duce la dentist cât de curând. În primăvară, cum a luat pensia a și venit să plătească un anunț la matrimoniale. Îți caută doamnă de vârstă maxim egală cu a lui. De aia nici nu-și trece vârsta reală în anunț, se întinerește cu 3 ani.





- Dar arăți tare bine, îngrijit, cine te spală, calcă?

- Eu, da păi cine? Eu gătesc, eu spăl, eu calc. Am un șifonier cu trei uși plin cu haine, numa’ ale mele!

- Foarte bine, atunci de ce-ți mai trebuie nevastă?, i-am testat subtil machismul.

- Pentru comunicare! îmi răspunde el serios, dar nu reușesc să scap de senzația că mă ia fin la mișto.

- Și nu găsești mata o doamnă vorbăreață?

Care-i treaba: caut o femeie zdravănă, dar mă sună toate jafurile, la interes. Și mai e o problemă, eu nu cresc nepoți. Fata mea își crește singură copiii, așa că am pretenția ca doamna mea să fie numai pentru mine. Doamnele pe care le-am găsit au nepoți, au obligații..., îmi explică cu un aer confidențial nea Nicu.







N-am telefon. Nu raspund la casuta postala post restant si telefon. Care nu-si dau adresa nu sint cinstite."

"VADUV, privatizat, cu bun simt, ofer o casnicie fericita unei doamne"

Cum ar trebui să fie EA

Cum e EL

Citind rubrica noastră de Matrimoniale ai zice că ești în plin roman de Sandra Brown, dar cu niscai tușe locale de Buftea, Pantelimon, Crevedia.





Se promite all inclusive

Se caută companie chiar și pentru vacanțe peste hotare - "caut partenera pentru vacanta la mare in strainatate in hotel de 4 stele all inclusive. Ea poate fi studenta sau tanara pana in 40 de ani. Suna-ma si vorbim pentru a afla mai multe."

Și pentru că romantismul nu piere cu vârsta - doar l-ați cunoscut pe nea Nicu mai devreme - avem și un segment consistent de căutători de praf de stele, pentru alungarea singurătății. Nu-și postează anunțurile la matrimoniale, fie pentru că vin direct în redacție cu ele, cum vă spuneam, fie pentru că au impresia că nu mai au vârsta necesară ca să fie acolo. Îi găsim pe la Diverse, între două anunțuri de locuri de veci și unul de căutare loc în azil. Un domn singur caută doamnă pentru ajutor reciproc, iar o văduvă caută un "pensionar credincios, fara vicii, bun, calm, placut, din Bucuresti, pentru alungarea singuratatii. Exclus relatii intime".





Domnul A.Nunțu - Negustor cinstit, vinde, cumpără, intermediază, de peste 30 de ani. A prins și vremurile când cele mai vii anunțuri din ziar erau la rubrica "decese" din România liberă. Așa că apreciază cum se cuvine azi diversitatea unui ziar făcut din dorințele și nevoile câtorva milioane de oameni liberi. Domnul A. Nunțu a văzut și auzit multe, și nu vrea să le țină pentru el. Îl veți mai citi pe aici.

Când l-am cunoscut prima dată l-am întrebat cum de e singur la vârsta asta, că de obicei femeile sunt mai longevive. Zicea că nevasta "a fugit" de el la 2 metri sub pământ și că se plictisește singur.Cu un scris mărunt și îngrijit, nea Nicu anunță că nu are "vici" și cere reciprocitate. Caută o doamnă de la țară de vârstă apropiată și fizic plăcut, și anunță că are și oarecari lucruri, nu e doar cu pantalonii de pe el. Ca dovadă, mi se lasă pozat.După ce-l informează colega Ramona că anunțul lui nu va putea fi postat la Matrimoniale, acceptă să fie modificat ca pentru Diverse. De prin 2015, noi la Anunțul Telefonic am decis să nu mai primim anunțuri matrimoniale plătite cash în redacție, ci doar online, cu cardul. Motivul a fost unul de siguranță pentru redacție. Nu ai nicio dovadă că cel care vine în redacție și dă un anunț, nu face o farsă cuiva, apoi tu ca ziar ești tras la răspundere de păgubit. Așa, prin plata cu cardul putem oricând să justificăm cine a dat anunțul iar persoana respectivă poate fi găsită. În redacție, ca să-i postăm anunțul la Matrimoniale, ar fi trebuit să-i cerem buletinul lui nea Nicu, să-i păstrăm o copie, lucru neconform cu normele GDPR.Dar, deși am zis că uite, domnule, cum ucide GDPR-ul romantismul românesc, am constatat în timp că regula asta nu pare să afecteze poezia căutării perechii ideale online.De altfel, trebuie să admit că rubrica Matrimoniale întotdeauna a scos tot ce-i mai bun în oameni. De la anunțurile din 1991:"MARUTA CONSTANTIN, pensionar bogat din comuna Schela, etate 65 ani, dar nu ma dau pe cei de 55 ani, 1,72 inalt, 70 kg, prezentabil ager, fara vicii, nu fumez, nu beau, am vila mare, gradina cu pomi si vite, caut femeie de 55-65 ani, pentru casatorie, fara vicii, serioasa, sincera, credincioasa, sa nu fie grasa, maxim 70 kg, sa fie supla si frumoasa, sa nu fie betiva si murdara, ma cunun cu ea.De preferinta pensionara, sanatoasa si muncitoare la munca campului, fara obligatii, urgent pana in Craciun. Amatoarele sa se adreseze in scris, recomandat.... la cele din 2000:"FAT FRUMOS, in carnita și os, posesor de cal alb, cu numar de inmatriculare american, doream implementam zina buna, cu apucaturi de cadana...".Și azi în general predomină anunțurile date de bărbați, deși ai zice că fiind mai puțini decât femeile pe lume n-ar fi nevoie ca ei să caute, ci ele. Dar poate că ele sunt mai timide.Profilul femeii căutate e plin de calități: să fie "open minded, fără idei preconcepute" , să aibă suflet bun, nefumătoare, fără vicii, de cele mai multe ori fără copii, discretă, sensibilă, modestă și salariată. Plaja de vârste e largă la unii, se întinde de la 18 la 50 de ani.Nici el nu se lasă mai prejos cu laudele. E atletic și pasional, discret și (din nou) pasional, are situație bună, casă mare și mașină (musai) străină, e generos dar punctează clar că nu dorește să sponsorizeze pe nimeni. Încă mai face furori părul grizonat la dame, altfel nu pricep de ce îl menționează așa de mulți în descriere.Unii promit marea cu sarea - "Daca vrei sa te mariti curand,rapid,pot fi doar al tau ! Accept femeie cu obligatii ! Sms de prezentare sau whatsapp la orice ora !". (am păstrat ortografia pețitorului) Alții doar un sejur la Sovata, cu potențial de continuitate - "Turist roman cauta companie sentimentala + affinitati, pentru sejurul in Sovata. Cazare si masa asigurate. Seriozitate maxima, cu posibilitatea reciproca de a continua relatia."Unii vor copii - "barbat intelectual pt dame salariate. Vreau copii dar si prieteni(e). Locuiesc in Pantelimon Ilfov. Urasc singuratatea. Caut jumatatea cu care sa-mi omor timpul." Alții vor doar "prietenie si schimb de informatii" Un domn elegant caută o doamnă adevărată între 25 și 45 de ani, și promite să-i dea " iubire fără număr ".Cineva a învățat să atragă momeala cu titluri de tabloide - " Te-ai saturat de barbati saraci? " - iar altcineva abordează matrimonialele cu tactici psihologice de marketing - pune două anunțuri cu conținut similar, dar cu titluri diferite. Unul - "Anunt diferit de restul, in atentie domnisoarelor" - are peste o mie de accesări în doar câteva zile, celălalt abia sare de 400 - "Citeste cu atentie, nu caut amanta" . Ambele descriu un om de afaceri de succes, ocupat, aflat în căutara nevestei frumoase căreia să-i placă o viață de huzur pe banii lui. Cum să-i reziști?!Pentru unii "cuvintele sunt de prisos", contează pozele. La alții se vede că au tocit cu folos la examenele de limba și literatura română - " Ploaia unui vis de vara , caut doamna matura (casatorita) care doresta sa deschida portile destinului pentru amintiri de o vara si emotii de o viata. Zona Buftea Crevedia, Mogosoaia limitrof. Varsta este un avantaj...".Dacă vrei să-ți încerci norocul sentimental sau în afaceri, dă și tu un click pe www.anuntul.ro.