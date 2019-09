[P] 70 de ansambluri, dintre care 6 noi, își prezintă cele 20.000 de locuințe în acest weekend la Imobiliarium Universitate.

Hotnews.ro va transmite live o serie de interviuri cu dezvoltatorii imobiliari prezenți la târg și în care vom aborda teme legate de evoluția pieței imobiliare, preferințele românilor în materie de achiziții imobiliare, plus alte topic-uri interesante. Live-ul va avea loc sâmbătă, 21 septembrie, de la ora 11.00.

"Așa cum ne-am obișnuit vizitatorii la fiecare ediție Imobiliarium, și de această dată ne dorim să prezentăm o imagine corectă a pieței imobiliare, respectiv a dezvoltatorilor, care au fost atent selecționați. Suntem de părere că numărul mare de unități locative cumulate la această ediție, alături de formatul conceptului Imobiliarium, va asigura vizitatorilor o plajă largă de variante, respectiv o experiență de prospectare utilă și plăcută", a declarat Adrian Stănescu, Project Manager Imobiliarium.Potrivit reprezentanților evenimentului, peste 70 de proiecte noi, din toate zonele Capitalei, vor fi prezentate posibililor cumpărători la Imobiliarium Universitate. În total, proiectele însumează circa 20.000 de unități locative, peste 1 milion de metri pătrați, iar aproximativ 30% dintre acestea sunt finalizate, 30% se află în construcție, iar 40% în plan.Printre cei mai mari dezvoltatori care își vor prezenta ofertele la expoziția imobiliară din acest weekend se numără Point Development, Neo Timpuri noi, divizie a One United Development, Impact, Hagag, Exigent, Dimri, Hercesa, Speedwell, Nusco Imobiliaria, Romco Systems etc.. Totodată, numeroase agenții imobiliare, precum SudRezidential, Imoteca The Residential Experts, Premier Estate Management, Raich&Raich, The Concept, R&D Advisors etc., vor veni cu zeci de proiecte fiecare, pe care le reprezintă în exclusivitate.Una dintre cele șase lansări în premieră la Imobiliarium Universitate este, un nou ansamblu middle - class aflat în proximitatea stației de metrou Anghel Saligny. Acesta va fi format din 12 blocuri cu 11 etaje, totalizând aproape 2.000 de apartamente proiectate în mai multe variante de compartimentare, de la garsoniere la apartamente cu trei camere.De asemenea, ansamblulîși va prezenta în premieră a doua fază a proiectului, respectiv 406 apartamente ultra moderne, la doar 10 minute de zona Aviației. Complexul se remarcă și datorită unor facilități unice din interiorul complexului, precum piste de alergare și biciclete, spații deschise și aerisite, precum și zone pentru plimbări în aer liber în care nu au acces mașinile.este un complex alcătuit din cinci clădiri, fiecare cu câte 7 etaje, respectiv 35 de apartamente pe clădire, prima fiind deja ridicată și în curs de finalizare. Proiectul este construit în zona nouă a planului de extindere al Capitalei cu orientare vestică, zonă caracterizată de construcții moderne.Un alt exemplu este proiectul imobiliar, amplasat în zona centrală a Capitalei, în proximitatea Universității Hyperion și apropierea stației de metrou Piața Muncii. Clădirea cuprinde opt apartamente cu două și trei camere, opt locuri de parcare și șase boxe.Potrivit reprezentanților Imobiliarium, alături de cele menționate vor putea fi consultate și alte ansambluri noi, aflate în premieră la o expoziție imobiliară.