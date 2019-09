​[P] VIDEO Interviuri de la Imobiliarium Universitate. Peste 20.000 de unități locative în 70 de ansambluri rezidențiale. Dezvoltatorii au dat detalii despre prețuri, planuri și infrastructură

HotNews.ro a transmis live de la Târgul Imobiliarium, ce se desfășoară în perioada 21-22 septembrie la Universitate, o serie de interviuri cu dezvoltatori. S-a discutat despre prețuri, infrastructură, tendințe, noile ansambluri ce urmează a fi dezvoltate plus alte subiecte de interes pentru o persoană care se află în căutarea unei locuințe.

Târgul Imobiliarium continuă până în data de 22 septembrie, la ora 17.00, în Piața Universității din București.

Fragmente din interviuri





Adrian Stănescu, Project Manager - Imobiliarium: "La Imobiliarium o să găsim o mulțime de proiecte interesante, o plajă cât mai variată de apartamente, doar construcții noi. La acest eveniment sunt 70 de proiecte, cu o medie de 200-300 de unități locative. Din ce am observat, profilul cumpărătorului este o persoană de 30-40 de ani, în zona de middle class ca buget, asta însemnând undeva în zona de 80-120 de mii de euro".





Cristina Gheorghe, Marketing & Oprations Executive - Imoteca: "Noi ca agenție avem foarte multe apartamente de tip boutique. Proiectele boutique se referă în general la cele de mici dimensiuni, aflate, în general, în centrul Bucureștiului și spre Nord și care au un standard de locuință mult mai ridicat. Prețurile pot începe, de exemplu, pentru 2 camere, de undeva de la 120 de mii de euro plus TVA".





Mihai Nistor, CEO - Odyssey Investment: "La Imobiliarium am venit cu două proiecte, unul în Aviației, celălalt în zona Aviatorilor. Proiectul din Aviației este reprezentat de o clădire pe 5 nivele, cu câte 3 apartamente pe etaj, fiind foarte bine poziționat pentru cei care lucrează în zona de birouri din Pipera. Cel de-al doilea proiect, cel din Aviatorilor, este un proiect cu câte un apartament pe nivel, fiind vorba de 4 apartamente în total."





Cristian Brînză, Sales & Marketing Director - Point Development: "În momentul de față avem 216 apartamente finalizate și vândute în zona Aviației și avem în faza a doua încă 407 apartamente, din care am început dezvoltarea a 106 apartamente, practic un bloc din cele 3 aflate în dezvoltare".





Alexandru Hagea, CEO - Triple Living RO: "Proiectul se află în Ulmi, la 2 km de județul Ilfov și de București. În primă fază construim 130 de case, iar proiectul este prevăzut să se întindă pe 10 ani și dorim să ajungem la 2.500 de case. Prețul de pornire este de 65 mii de euro cu TVA 5% inclus, casă la cheie și ajunge până la 98.900 de euro cu TVA 5% inclus".





Cătălin Buica, Head of Sales - Storia.ro & OLX Imobiliare: "În ultima perioadă observăm o creștere a numărului de locuințe noi în ansambluri rezidențiale. Doar în București discutăm de 500 de blocuri noi care urmează să intre în piață în perioada imediat următoare. Putem spune că în următorii 2 ani vom avea o ofetă bogată și diversificată. Analizele noastre ne arată că un bloc nou nu înseamnă neapărat un preț mare. Discutăm practic de o adresabilitate către mass market".





Florin Munteanu, Sales Manager, Hils Pallady Apartments: "Vorbim despre un proiect bine poziționat, lângă o stație de metrou, aflată la 50 de metri, pe bulevardul Theodor Pallady, format din 12 blocuri cu peste 12 mii de apartamente în total. Proiectul este la început, construcția fiind la structură. O să avem toată gama de apartamente. Spre exemplu, pentru un apartament de 2 camere de 47 mp utili, plus un balcon de 5-6 metri, costul este de 57 de mii de euro + TVA de 5%, iar garsonierele pleacă de la 43 de mii de euro.".





Damian Șerban, Managing Director: "Avem în plan să dezvoltăm în Prelungirea Ghencea între 2.500 și 3.000 de apartamente. În acest moment avem deja peste 300 de apartamente în diverse stadii. Am demarat și construcția unei zone de birouri. Terenul pe îl avem la dispoziție este de peste 17 hectare. Sperăm să ne ajute și autoritățile, Iată, după 20 de ani, lucrurile par că încep să se miște, fiind dat startul lucrarilor la Prelungirea Ghencea. Când va fi finalizat proiectul de infrastrctură, practic, tramvaiul 41 o să întoarcă lângă ansamblul rezidențial".





Andreea Ilina, Deputy General Manager - Eden Lake: "Ne-am propus să dezvoltăm un rezidențial puțin atipic, în sensul în care, ne-am propus să venim la pachet cu o sumă de facilități de care să se bucure cei care se vor muta în ansamblu. Vom avea o piscină olimpică interioară, o piscină exterioară, un restaurant, lounge, locuri de joacă pentru copii, fitness, etc. Cam tot ce ți-ai putea dori lângă o casă."





Vincenzo Aquino, Chief Operating Officer - Nusco Imobiliara - Citta Residential Park: "Am construit până acum 4 blocuri și am livrat 380 de apartamente. Clienții nostri sunt cei care știu foarte bine zona, au locuit acolo, au copilărit acolo. Mai urmează să construim încă un bloc, ce are ca termen de finalizare un an de zile. Referitor la locurile de parcare, noi am respectat legea și am construit cu 20% mai multe locuri de parcare decât numărul de apartamente".





Alfredo Biosca, Managing Director - Kickland: "Avem clienți care nu ne cer doar etapa de proiectare, ci și etapa de construcție. Trebuie să ne gândim că o casă ar trebui să aibă o existență de peste 50 de ani, nu doar de câțiva ani. Sfătuiesc persoanele care vpr să își cumpere o locuință să fie atente la detalii, pentru că detaliile spun foarte multe despre ce e în spate. Să verifice dacă ferestrele sunt aliniate bine, să pipăi, să atingi lucrurile, detaliile. Pentru că sunt foarte multe ansambluri care s-au construit pe principiul 'lasă că merge și așa'. Nu, nu merge și așa."





Oana Ivan, Director Operațional Imoteca, reprezentant Speedwell: "Piața în momentul acesta, cerând apartamanete care sunt eficiente, accesibile ca preț și care sunt bine împărțite, nu foarte mari. Avem și apartamente semidecomandate în portofoliu pe care cumpărătorii le preferă prin prisma raportului suprafață-preț-accesibilitate, deși există un inconvenient pentru o familie cu copii, dar balansează cu partea de accesibilitate. La proiectele de volum, prețurile sunt foarte importante."

Imobiliarium, expoziția imobiliară cu cel mai mare număr de dezvoltatori - expozanți, însumează, la prima ediție a târgului organizată în Piața Universității, peste 20.000 de unități locative, respectiv un număr de circa 70 de ansambluri rezidențiale din București și împrejurimi. De asemenea, în cadrul acestui eveniment, se vor lansa în premieră șase noi ansambluri imobiliare.